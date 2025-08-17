Зеленский наградил 268 героев Украины государственными наградами, 62 из них - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 268 военных и силовиков за героизм и преданность Украине, среди них 62 посмертные награды в честь погибших защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №598/2025.
Отличия получили 268 военнослужащих и представителей силовых структур, которые проявили себя в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Награды вручены представителям Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Из них 62 награды присвоено посмертно в знак почтения памяти и героизма тех, кто погиб, защищая Украину.
Среди награжденных есть военнослужащие, которым присвоены ордена и медали разных степеней, в частности:
- Орден Богдана Хмельницкого II и III степени
- Орден "За мужество" I, II и III степени
- Орден Даниила Галицкого
- Медаль "За военную службу Украине"
- Медаль "Защитнику Отечества"
- Медаль "За спасенную жизнь"
