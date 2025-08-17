Зеленский наградил 268 героев Украины государственными наградами, 62 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 268 военных и силовиков за героизм и преданность Украине, среди них 62 посмертные награды в честь погибших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №598/2025.

Отличия получили 268 военнослужащих и представителей силовых структур, которые проявили себя в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Награды вручены представителям Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из них 62 награды присвоено посмертно в знак почтения памяти и героизма тех, кто погиб, защищая Украину.

Среди награжденных есть военнослужащие, которым присвоены ордена и медали разных степеней, в частности:

Орден Богдана Хмельницкого II и III степени

Орден "За мужество" I, II и III степени

Орден Даниила Галицкого

Медаль "За военную службу Украине"

Медаль "Защитнику Отечества"

Медаль "За спасенную жизнь"

