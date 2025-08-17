УКР
Зеленський відзначив 268 героїв України державними нагородами, 62 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 268 військових та силовиків за героїзм і відданість Україні, серед них 62 посмертні відзнаки на честь загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №598/2025.

Відзнаки отримали 268 військовослужбовців та представників силових структур, які проявили себе в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди вручені представникам Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Серед нагороджених є військовослужбовці, яким присвоєно ордени та медалі різних ступенів, зокрема:

  • Орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня
  • Орден "За мужність" І, ІІ та ІІІ ступеня
  • Орден Данила Галицького
  • Медаль "За військову службу Україні"
  • Медаль "Захиснику Вітчизни"
  • Медаль "За врятоване життя"

