Зеленський відзначив 268 героїв України державними нагородами, 62 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 268 військових та силовиків за героїзм і відданість Україні, серед них 62 посмертні відзнаки на честь загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №598/2025.

Відзнаки отримали 268 військовослужбовців та представників силових структур, які проявили себе в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди вручені представникам Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Серед нагороджених є військовослужбовці, яким присвоєно ордени та медалі різних ступенів, зокрема:

Орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня

Орден "За мужність" І, ІІ та ІІІ ступеня

Орден Данила Галицького

Медаль "За військову службу Україні"

Медаль "Захиснику Вітчизни"

Медаль "За врятоване життя"

