Зеленський нагородив сенаторів США Грема та Блюменталя, які ініціювали санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, які є ініціаторами законопроєкту щодо масштабних санкцій проти РФ.

Про це йдеться в указі глави держави №617/2025, інформує Цензор.НЕТ.

"За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі",- сказано в документі.

Хто ще отримав нагороди?

Також Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня американського сенатора Грасслі Чарльза Ернеста, конгресвумен Марсі Каптур, конгресмена Квіглі Майкла Брюса, конгресмена Майкла Маккола, конгресмена Фіцпатріка Браяна Кевіна.

А відзнакою президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено конгресмена США Джо Вілсона.

Нагадаємо, що сенатори Грем і Блюменталь є ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих мит проти держав, які торгують з Росією. Однак наразі ухвалення закону в Конгресі поставлене на паузу.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нагородив Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

