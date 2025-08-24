УКР
Санкції проти Росії
Зеленський нагородив сенаторів США Грема та Блюменталя, які ініціювали санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, які є ініціаторами законопроєкту щодо масштабних санкцій проти РФ.

Про це йдеться в указі глави держави №617/2025, інформує Цензор.НЕТ.

"За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі",- сказано в документі.

Хто ще отримав нагороди?

Також Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня американського сенатора Грасслі Чарльза Ернеста, конгресвумен Марсі Каптур, конгресмена Квіглі Майкла Брюса, конгресмена Майкла Маккола, конгресмена Фіцпатріка Браяна Кевіна.

А відзнакою президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено конгресмена США Джо Вілсона.

Нагадаємо, що сенатори Грем і Блюменталь є ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих мит проти держав, які торгують з Росією. Однак наразі ухвалення закону в Конгресі поставлене на паузу.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нагородив Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Читайте також: Зеленський відзначив 268 героїв України державними нагородами, 62 з них - посмертно

 

Топ коментарі
+3
Таак, а де санкцii?
24.08.2025 18:26 Відповісти
+2
Тобто якшо хтось почне грозитися вводом санкцій, а санкцій вводити не поспішатимуть, тому медалька? Ви там взагалі зглузду з'їхали?
24.08.2025 18:39 Відповісти
+1
Трамп діждеться нагороди - коли втулить санкції путлєру?
24.08.2025 18:27 Відповісти
Таак, а де санкцii?
24.08.2025 18:26 Відповісти
Поки що нема, але потрібно заохочувати сенаторів щоб вони працювали в цьому напрямку.. ти ж грошей їм не дасть.
24.08.2025 19:22 Відповісти
Оце найвища оцінка вагомості укроГАРАНТА - роздача нагород за ініціювання не реалізованого під копитом такого ж узурпатора влади як й він сам ...
24.08.2025 18:26 Відповісти
Трамп діждеться нагороди - коли втулить санкції путлєру?
24.08.2025 18:27 Відповісти
А вони привітали українців з 34 днем незалежності?
24.08.2025 18:28 Відповісти
А-ха-х.
Від клоуна клоунам...
24.08.2025 18:30 Відповісти
я, ***, такі санкції ініціюю, шо ховайся в жито!
мені можна медальку не давати, візьму грошима!
недорого!
24.08.2025 18:33 Відповісти
Щось мені це Брежнєва нагадало. А цілувався?
24.08.2025 18:34 Відповісти
Санкцій нема, зате медалі є. Ну як жеж інакше?
24.08.2025 18:38 Відповісти
Тобто якшо хтось почне грозитися вводом санкцій, а санкцій вводити не поспішатимуть, тому медалька? Ви там взагалі зглузду з'їхали?
24.08.2025 18:39 Відповісти
Нагорода за санкції яких не було? Тобто Зеленським нагородим америкосів за пшик? Вангую що завтра Тампон затребує нобелівську премію миру за війну яка б не почалася якби він був президентом
24.08.2025 18:42 Відповісти
все что есть- карман медалей
24.08.2025 18:47 Відповісти
Я - за. Собакам теж дають медалі. Вони нічого не коштують, це не ядерка и ресурси.
24.08.2025 18:52 Відповісти
Ну добре... Нагородив дійсно діячів США, які підтримують Україну. А де медалька Байдену? Ну хочь до двісті років від смерті Т.Г Шевченка? Нема? За ті три роки справжньої підтримки?
24.08.2025 19:37 Відповісти
Хотіли санкції але не вийшло...і оп - нагороди за це! Маячня якась..Тобто нагороди нічого не варті?
24.08.2025 19:41 Відповісти
 
 