Зеленський вручив Келлогу орден "За заслуги" І ступеня (оновлено)

Президент Володимир Зеленський нагородив Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вручення відбулося під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Крім того, орден "За заслуги" І ступеня отримав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено американського пастора-євангеліста Марка Бернса, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа.

