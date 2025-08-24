1 074 23
Зеленський вручив Келлогу орден "За заслуги" І ступеня (оновлено)
Президент Володимир Зеленський нагородив Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вручення відбулося під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.
Крім того, орден "За заслуги" І ступеня отримав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено американського пастора-євангеліста Марка Бернса, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, Келлог бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
Це цитата гниди Келога якщо шо...
а от під час його перебування в Україні кацапські підари не бʼють там, де він є, не гинуть мирні, немає біди
ось це мені подобається
Саме те для ордена "від України"...
У трампа в команді є кілька людей , яких підозрюють у симпатіях до України: рубіо, бессент і келлог .
Але ті хоч цивільні а цей військовий - який раком повза перед кацапньою по наказу крашеного пі'здюка. Він навіть більш огидний...