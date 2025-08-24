УКР
Зеленський вручив Келлогу орден "За заслуги" І ступеня (оновлено)

Зеленський вручив Келлогу орден

Президент Володимир Зеленський нагородив Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Вручення відбулося під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Келлог прибуде в Україну 23 серпня

Крім того, орден "За заслуги" І ступеня отримав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено американського пастора-євангеліста Марка Бернса, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Келлог бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Зеленський Володимир (25234) орден (117) Келлог Кіт (208)
Топ коментарі
+3
Такими темпами и Трампон скоро Героя Украины получит.
24.08.2025 13:12 Відповісти
+3
Це якщо тобі подобається коли тебе називають ослом і б'ють по морді щоб ти слухався.
Це цитата гниди Келога якщо шо...
24.08.2025 13:15 Відповісти
+2
І за які ж це такі заслуги перед Україною Келлоґу видали орден?
24.08.2025 13:12 Відповісти
Довгих років життя та міцного здоровʼя Пану Генералу!
24.08.2025 13:09 Відповісти
Це якщо тобі подобається коли тебе називають ослом і б'ють по морді щоб ти слухався.
Це цитата гниди Келога якщо шо...
24.08.2025 13:15 Відповісти
Цитата то таке
а от під час його перебування в Україні кацапські підари не бʼють там, де він є, не гинуть мирні, немає біди
ось це мені подобається
24.08.2025 13:19 Відповісти
Все що кацапи не запустили при келозі запустять завтра. Тим більше що звязок тут - фантазії...
24.08.2025 13:25 Відповісти
запустять, факт, ще й руде чмо буде хвалити свого друга *****, проте передишка для ППО дуже добра річ
24.08.2025 13:27 Відповісти
Може це він через це...

«Король Віслюк» вже став одним із найбільш обговорюваних та скандальних мультфільмів 2020 року. У соціальних мережах та деяких медіа почали поширювати інформацію про те, що в Україні заборонили його показ через схожість сюжету із політичним шляхом президента України Володимира Зеленського. Чи дійсно мультфільм зняли з прокату? Хто насправді міг би бути прототипом головного героя?
https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html
24.08.2025 13:22 Відповісти
з нагоди Великого Свята України підгорають не тільки курвстка АЕС та усть-луга, але й кацапсткі тролі моон та решта!

.
24.08.2025 14:03 Відповісти
Шо Альоша відмазуєш трампівських жополизів? Так вони тебе вже злили - а твоя відданість їх тільки веселить...
показати весь коментар
Вітаємо друзів України!

Дякуємо за підтримку!

.
24.08.2025 14:00 Відповісти
І за які ж це такі заслуги перед Україною Келлоґу видали орден?
По приколу - він що ніякий, як і лисий з 95 ?!
24.08.2025 13:39 Відповісти
читай газети, бестолочь !

.
24.08.2025 14:04 Відповісти
Це сама огидна трампівські мразіна після Вітькова.
Саме те для ордена "від України"...
24.08.2025 13:17 Відповісти
Мразіна? А хто ж тоді гегсет , венс, тулсі габбарт, елбрідж колбі (останній - взагалі відбитий) ?

У трампа в команді є кілька людей , яких підозрюють у симпатіях до України: рубіо, бессент і келлог .
24.08.2025 13:59 Відповісти
Такі самі.
Але ті хоч цивільні а цей військовий - який раком повза перед кацапньою по наказу крашеного пі'здюка. Він навіть більш огидний...
24.08.2025 14:09 Відповісти
Косоворотку Зеля Потужний цього разу не нап'ялив це вже +
24.08.2025 13:22 Відповісти
За які заслуги? За те що імпотент року римав Україну за руки поки рашисти її били?
24.08.2025 13:26 Відповісти
"За незапущені шахеди по Києву"
24.08.2025 13:29 Відповісти
Келлог нам не друг, але підмазати його треба. Хай носить.
24.08.2025 13:29 Відповісти
Орден "Просто так" 1 ступеня
24.08.2025 13:33 Відповісти
Нагороди при зеленському знецінені з 2019 року, коли воно почало роздавати їх "комупопало"! Тому і з`явидася "народна" і більш цінна ніж із рук "показушинка"!
24.08.2025 13:41 Відповісти
И давай, передай Трампу! Орден "Победа" с бриллиантами! Кстати, он дороже стоит, чем Нобелевская премия!
24.08.2025 14:06 Відповісти
 
 