Келлог прибуде в Україну 23 серпня, - журналіст Reuters

У суботу, 23 серпня, спецпредставник США Кіт Келлог прибуде в Україну для участі в молитовному сніданку та церемоніях з нагоди Дня Незалежності України.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст агентства Reuters Грем Слеттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіт Келлогг завтра вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку і церемоніях з нагоди Дня Незалежності. Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки", - повідомив журналіст.

Читайте також: Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN