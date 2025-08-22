УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5200 відвідувачів онлайн
Новини Візит Келлога до Києва
474 12

Келлог прибуде в Україну 23 серпня, - журналіст Reuters

Келлог

У суботу, 23 серпня, спецпредставник США Кіт Келлог прибуде в Україну для участі в молитовному сніданку та церемоніях з нагоди Дня Незалежності України. 

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст агентства Reuters Грем Слеттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіт Келлогг завтра вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку і церемоніях з нагоди Дня Незалежності. Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки", - повідомив журналіст.

Читайте також: Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN

Автор: 

візит (1651) Келлог Кіт (208)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Кіт забезпечить киянам спокійне небо на День Незалежності
А можна його і по іншим містам повозити ?
показати весь коментар
23.08.2025 00:09 Відповісти
+1
Може пояснить словесні виверти трампа. Бо ми тут - у шоці. Звісно, якщо генерал сам щось розуміє у висерах нинішнього орендаря Білого дому.
показати весь коментар
23.08.2025 00:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нащо? Все одно все вирішує ******** дід за дзвінками з мацкви
показати весь коментар
22.08.2025 23:56 Відповісти
Лакаво запрошуємо друга України пана Генерала Келлога !

.
показати весь коментар
23.08.2025 00:06 Відповісти
Кіт забезпечить киянам спокійне небо на День Незалежності
А можна його і по іншим містам повозити ?
показати весь коментар
23.08.2025 00:09 Відповісти
Може пояснить словесні виверти трампа. Бо ми тут - у шоці. Звісно, якщо генерал сам щось розуміє у висерах нинішнього орендаря Білого дому.
показати весь коментар
23.08.2025 00:11 Відповісти
словесні виверти трампа не пояснить і сам трамп, а обкурена піфія вже давно померла.

.
показати весь коментар
23.08.2025 00:14 Відповісти
доньку з собою візьми, бо ти без неї ніякий...
показати весь коментар
23.08.2025 00:20 Відповісти
прибере Келога доня скоро, не вписується в магу.
помилкою було саме згодження на посаду при рудому.
таке...
показати весь коментар
23.08.2025 00:27 Відповісти
Келлога не можна ксерокопіювати і розіслати по всіх великих містах?
показати весь коментар
23.08.2025 01:04 Відповісти
Мабуть єдиний спосіб - квантова телепортація у контексті багатосвітової інтерпретації КМ Еверета. Ксерокс то не годен зробити, не кажучи вже про аналогічні засоби інших поважних виробників.
показати весь коментар
23.08.2025 01:53 Відповісти
Карколомна доповідь Швеця про те що й він сам був повірив - про тусню європейців з Трампом, про гарантії обіцянки-цяцянки- ЖАХ!!!
Так хто переграв усі їх, увесь світ давши надію... невже двійник чи САМЕ хйло ? Чи може там керує усім ХТОСЬ а цього на ходулях лиш зробили посильним?
показати весь коментар
23.08.2025 01:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aJyELMsCVVQ&t=1527s
показати весь коментар
23.08.2025 01:22 Відповісти
За минули досвідом, один генерал Келог в Україні здатний замінити декілька батарей Петріотів з подвійними боєкомплектами та навченими бойовими розрахунками.
показати весь коментар
23.08.2025 01:48 Відповісти
 
 