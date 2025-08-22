Келлог прибуде в Україну 23 серпня, - журналіст Reuters
У суботу, 23 серпня, спецпредставник США Кіт Келлог прибуде в Україну для участі в молитовному сніданку та церемоніях з нагоди Дня Незалежності України.
Про це в соцмережі Х повідомив журналіст агентства Reuters Грем Слеттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Кіт Келлогг завтра вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку і церемоніях з нагоди Дня Незалежності. Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки", - повідомив журналіст.
А можна його і по іншим містам повозити ?
помилкою було саме згодження на посаду при рудому.
Так хто переграв усі їх, увесь світ давши надію... невже двійник чи САМЕ хйло ? Чи може там керує усім ХТОСЬ а цього на ходулях лиш зробили посильним?