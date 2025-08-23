1 118 19
Келлог прибудет в Украину 23 августа, - журналист Reuters
В субботу, 23 августа, спецпредставитель США Кит Келлог прибудет в Украину для участия в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости Украины.
Об этом в соцсети Х сообщил журналист агентства Reuters Грэм Слеттери, информирует Цензор.НЕТ.
"Кит Келлогг завтра отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету на этой неделе. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности", - сообщил журналист.
.
А можна його і по іншим містам повозити ?
.
помилкою було саме згодження на посаду при рудому.
таке...
Так хто переграв усі їх, увесь світ давши надію... невже двійник чи САМЕ хйло ? Чи може там керує усім ХТОСЬ а цього на ходулях лиш зробили посильним?