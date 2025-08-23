Келлог прибудет в Украину 23 августа, - журналист Reuters

В субботу, 23 августа, спецпредставитель США Кит Келлог прибудет в Украину для участия в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист агентства Reuters Грэм Слеттери, информирует Цензор.НЕТ.

"Кит Келлогг завтра отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету на этой неделе. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности", - сообщил журналист.

Читайте также: Келлога не включили в состав делегации США на Аляске, потому что РФ считает, что он симпатизирует Украине, - CNN