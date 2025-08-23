РУС
Келлог прибудет в Украину 23 августа, - журналист Reuters

В субботу, 23 августа, спецпредставитель США Кит Келлог прибудет в Украину для участия в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист агентства Reuters Грэм Слеттери, информирует Цензор.НЕТ.

"Кит Келлогг завтра отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету на этой неделе. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности", - сообщил журналист.

Читайте также: Келлога не включили в состав делегации США на Аляске, потому что РФ считает, что он симпатизирует Украине, - CNN

Топ комментарии
+5
Кіт забезпечить киянам спокійне небо на День Незалежності
А можна його і по іншим містам повозити ?
показать весь комментарий
23.08.2025 00:09 Ответить
+2
Може пояснить словесні виверти трампа. Бо ми тут - у шоці. Звісно, якщо генерал сам щось розуміє у висерах нинішнього орендаря Білого дому.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:11 Ответить
+2
Молитися будуть в синагозі? Чи в Онуфрія?
показать весь комментарий
23.08.2025 02:00 Ответить
Нащо? Все одно все вирішує ******** дід за дзвінками з мацкви
показать весь комментарий
22.08.2025 23:56 Ответить
Лакаво запрошуємо друга України пана Генерала Келлога !

.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:06 Ответить
23.08.2025 00:09 Ответить
23.08.2025 00:11 Ответить
словесні виверти трампа не пояснить і сам трамп, а обкурена піфія вже давно померла.

.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:14 Ответить
доньку з собою візьми, бо ти без неї ніякий...
показать весь комментарий
23.08.2025 00:20 Ответить
прибере Келога доня скоро, не вписується в магу.
помилкою було саме згодження на посаду при рудому.
таке...
показать весь комментарий
23.08.2025 00:27 Ответить
Келлога не можна ксерокопіювати і розіслати по всіх великих містах?
показать весь комментарий
23.08.2025 01:04 Ответить
Мабуть єдиний спосіб - квантова телепортація у контексті багатосвітової інтерпретації КМ Еверета. Ксерокс то не годен зробити, не кажучи вже про аналогічні засоби інших поважних виробників.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:53 Ответить
Карколомна доповідь Швеця про те що й він сам був повірив - про тусню європейців з Трампом, про гарантії обіцянки-цяцянки- ЖАХ!!!
Так хто переграв усі їх, увесь світ давши надію... невже двійник чи САМЕ хйло ? Чи може там керує усім ХТОСЬ а цього на ходулях лиш зробили посильним?
показать весь комментарий
23.08.2025 01:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aJyELMsCVVQ&t=1527s
показать весь комментарий
23.08.2025 01:22 Ответить
За минули досвідом, один генерал Келог в Україні здатний замінити декілька батарей Петріотів з подвійними боєкомплектами та навченими бойовими розрахунками.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:48 Ответить
Молитися будуть в синагозі? Чи в Онуфрія?
показать весь комментарий
23.08.2025 02:00 Ответить
Він не "з", а "просто"...
показать весь комментарий
23.08.2025 07:33 Ответить
та ні, вродь ні... тільки в характеристиці на тебе зазначено "інколи заносить"....
показать весь комментарий
23.08.2025 07:33 Ответить
Good move, Keith! Thank you for standing with Ukraine.
показать весь комментарий
23.08.2025 02:30 Ответить
США пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва мастильних матеріалів. У прилеглих населених пунктах оголошено евакуацію....давай трамп🤠 готуйся до імпічменту або ростелюй червону доріжку до Білого дому перед фсб ...Амеріканці США ви ід* оти ,такі як і українці були в 19р ...
показать весь комментарий
23.08.2025 09:46 Ответить
 
 