РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 664 27

Келлога не включили в состав делегации США на Аляске, потому что РФ считает, что он симпатизирует Украине, - CNN

Келлога не будет на Аляске

Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога не включили в состав делегации, которая отправилась на саммит в Анкоридже, из-за того, что российская сторона воспринимает его как симпатизирующего Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.

"Кита Келлога, бывшего генерала, который является главным переговорщиком администрации Трампа с украинцами, российская сторона воспринимает как такого, кто симпатизирует Украине, что могло бы сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным", - отметил один из чиновников.

Также чиновники сообщили, что Келлог поделился всей информацией о переговорах с украинской стороной, с президентом Трампом и госсекретарем Рубио. Поэтому его отсутствие якобы "не является серьезной проблемой".

Также читайте: Трамп о саммите на Аляске: Я здесь, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров

В то же время европейский чиновник подчеркнул, что присутствие Келлога ожидалось там, "и он должен был бы быть там". Он добавил, что американской делегации будет не хватать глубокого знания ситуации на местах, которой обладает спецпосланник.

Однако ожидается, что Келлог будет включен в состав делегации, которая отправится на потенциальную будущую встречу между США, Украиной и Россией.

Также читайте: Трамп об атаках РФ на Украину: Путин считает, что это ему поможет заключить более выгодную сделку, но на самом деле это ему вредит

Напомним, ранее в Белом доме обнародовали состав делегации США, которая примет участие в переговорах Дональда Трампа и диктатора Путина.

Автор: 

путин владимир (31920) США (27706) Трамп Дональд (6292) Келлог Кит (202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
тобто,
кацапи диктують умови, ще до саміту?
америка вже грейт, чи ще не дуже егейн?
показать весь комментарий
15.08.2025 20:06 Ответить
+14
Оце рашисти нагнули американців… Мабудь забористі відосіки з компроматом на Донні привезуть.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:08 Ответить
+11
Тобто, ******, як воєнний злочинець, рулює Трампом і указує США, кого не повинно бути, в його оточенні??!!
Соромно, за Білий Дім США… Орки фсбешні, керують!
показать весь комментарий
15.08.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.08.2025 20:05 Ответить
Тю, а чо Зєлю не пустили? Він Україні не симпатизує.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:05 Ответить
тобто,
кацапи диктують умови, ще до саміту?
америка вже грейт, чи ще не дуже егейн?
показать весь комментарий
15.08.2025 20:06 Ответить
Ну...невдалий апгргрейдт...
показать весь комментарий
15.08.2025 20:15 Ответить
Може здати про що вони там домовляться.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:07 Ответить
Тобто, ******, як воєнний злочинець, рулює Трампом і указує США, кого не повинно бути, в його оточенні??!!
Соромно, за Білий Дім США… Орки фсбешні, керують!
показать весь комментарий
15.08.2025 20:07 Ответить
Оце рашисти нагнули американців… Мабудь забористі відосіки з компроматом на Донні привезуть.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:08 Ответить
і на Оманську Гниду
показать весь комментарий
15.08.2025 20:10 Ответить
сподіваюсь пуйло захопив московських шалав обісцяти та обісрати трампона
показать весь комментарий
15.08.2025 20:08 Ответить
о там кодла руснява на Алясці зібралася.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:10 Ответить
Теж саме CNN писало в цьому році, що Україна досягла нечуваної димпломатичної перемоги - серед світи Трампа намає жодного друга українців. Келллог порівнював Украиїну з мулом, гугліть цитату. Це звичайний фашист з трампівського гітлерюгенда.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:11 Ответить
На переговоры не пустили Украину, а вы переживаете за Келлога.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:13 Ответить
На переговорах по завершенню війни в Україні представника по Україні немає, зато є представник по Близькому сходу, та і самої України немає, як це? А забув, бо внас немає козирних карт- третій ядерний потенціал здали за папір, а залишилися тільки копалини які незрозуміло за що віддали і корупція, але її ріднесеньку нікому не дадуть.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:13 Ответить
Отже, буде збіговисько ***** та відвертих **************.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:13 Ответить
все по підарськи
показать весь комментарий
15.08.2025 20:17 Ответить
Иран с Ыном приглашены???
показать весь комментарий
15.08.2025 20:18 Ответить
Ага. Они трампелю диктуют, кого подпускать к таким вопросам а кого нет
показать весь комментарий
15.08.2025 20:19 Ответить
то позвіть Орбана, Сіярто та Фіцо
показать весь комментарий
15.08.2025 20:25 Ответить
А ***** не побажав щоб Тампон вдягнув костюм індіанця і зтанцював перед ним? Одним словом ***** само організувало переговори, організувало делегацію Тампону і само видвинуло ультиматуми. А Тампон тільки буде давити на Зеленського щоб все підписав. Це так сша з позиції сили веде переговори. І ще Тампон буде там щось про гарантії безпеки нам обіцяти? Да воно зовсім нічого не вирішує і може давити тільки на слабих і то тих хто його слухає.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:27 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
15.08.2025 20:30 Ответить
рашка розказує США як її в світі жити - Донні пох?
показать весь комментарий
15.08.2025 20:32 Ответить
ще конституцію рф "трамбону" не забудь зачитати
показать весь комментарий
15.08.2025 20:33 Ответить
І навітиь доньку його не включили?
показать весь комментарий
15.08.2025 20:34 Ответить
Україна програла все і по всіх фронтах, процвітає тільки шмарафон для втирання брехні вухастим, щоб зберегти не Україну, не життя українців, а рейтинг однієї потвори.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:38 Ответить
Отак.Ганчірку для підлоги з трампа роблять.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:39 Ответить
Хвост крутить собакою.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:41 Ответить
Зустрічі ще не було , а кацапи ВЖЕ мають профіт -
- сам факт зустрічі - виведення ***** з міжнародної ізоляції
- знову , до них , прикута увага всього світу
- кацапи диктують амерам склад делегації
Схоже - Тромб вже може повертатися до Меланки ...
показать весь комментарий
15.08.2025 20:41 Ответить
 
 