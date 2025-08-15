Келлога не включили в состав делегации США на Аляске, потому что РФ считает, что он симпатизирует Украине, - CNN

Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога не включили в состав делегации, которая отправилась на саммит в Анкоридже, из-за того, что российская сторона воспринимает его как симпатизирующего Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.

"Кита Келлога, бывшего генерала, который является главным переговорщиком администрации Трампа с украинцами, российская сторона воспринимает как такого, кто симпатизирует Украине, что могло бы сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным", - отметил один из чиновников.

Также чиновники сообщили, что Келлог поделился всей информацией о переговорах с украинской стороной, с президентом Трампом и госсекретарем Рубио. Поэтому его отсутствие якобы "не является серьезной проблемой".

Также читайте: Трамп о саммите на Аляске: Я здесь, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров

В то же время европейский чиновник подчеркнул, что присутствие Келлога ожидалось там, "и он должен был бы быть там". Он добавил, что американской делегации будет не хватать глубокого знания ситуации на местах, которой обладает спецпосланник.

Однако ожидается, что Келлог будет включен в состав делегации, которая отправится на потенциальную будущую встречу между США, Украиной и Россией.

Также читайте: Трамп об атаках РФ на Украину: Путин считает, что это ему поможет заключить более выгодную сделку, но на самом деле это ему вредит

Напомним, ранее в Белом доме обнародовали состав делегации США, которая примет участие в переговорах Дональда Трампа и диктатора Путина.