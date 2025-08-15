РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 177 78

Трамп о саммите на Аляске: Я здесь, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров

Трамп о саммите на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что он направляется на саммит на Аляске, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

Так, по словам американского президента, он направляется на саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".

"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И? я думаю, что есть две стороны", - отметил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Автор: 

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292) переговоры с Россией (1277)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
15.08.2025 17:22 Ответить
+6
рудий вивів США з під юрісдикції міжнародного кримінального суду,
так що ні.
злі язикі кажуть Аляска і була вибрана місцем зустрічі саме для того,
що би ***** не літати над іншими країнами - перескочив собі з камчятки до Аляски і "здрастуй, доня!
здрастуй рідний!"
показать весь комментарий
15.08.2025 17:33 Ответить
+5
Арештувати ***** за рішенням міжнародного трибуналу.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А для того щоб потім вести переговори від імені пуйла?
показать весь комментарий
15.08.2025 17:09 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 17:33 Ответить
В контексті подій ці картинки виглядають жалюгідно...
показать весь комментарий
15.08.2025 17:38 Ответить
художника може образити будь хто. Створи своє і ми подивимось як воно буде виглядати
показать весь комментарий
15.08.2025 17:56 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 18:04 Ответить
навіщо твій плагіат? Бо це НЕ ТВОЄ Авторкою карикатури є британська художниця Нікола Дженнінгс
показать весь комментарий
15.08.2025 18:08 Ответить
Ти розумієш значення слова плагіат? Можеш не відповідати.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:18 Ответить
що значить "можеш не вдповідати". Я знаю значення терміну "плагіат" а ти здаєтся ні. Трохи лікбезу - Плагіа́т (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. plagiarius - викрадач) - привласнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80 авторства на чужий твір
показать весь комментарий
15.08.2025 18:24 Ответить
Я десь претендував на авторство? Ти просив картинку для мого опису ситуації - думаю це найточніша.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:29 Ответить
"Створи своє". Ось, наприклад, моя власна обробка фото трамбона. можеш критикувати
показать весь комментарий
15.08.2025 18:44 Ответить
Не хочу створювати.
А на рахунок твоєї картинки - чому твій трамп розмовляє російською?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:50 Ответить
тому що це для інтернету. А там, більшість яка розуміє, крім рідної ,англійську та на жаль руцьку
показать весь комментарий
15.08.2025 19:03 Ответить
А тепер моя думка що до підтримки Трампом Путіна. 2-а Федеральна Резервна Система США створена в 1913 році в основному на гроші російського царя Миколи ІІ Романова. Доля Росії в стартовому капіталі 85 % золотом. І щоб не повертати ці гроші Росії США робитиме все щоб підтримати Росію правдами чи не правдами , таємно чи відкрито. І ,,ніжки Буша ,, були цією допомогою в 90-их роках..і Лендліз у 2СВ і теперішні викрутаси Трампа як гаранта безпеки УРСР згідно меморандуму 1994 р. а чому УРСР? А ви загляньте в архіви ВР України і знайдіть там закон про КМ України. КМ УРСР є а от КМ України нема. Конституція України начеб то є а решти законів про владу нема
показать весь комментарий
15.08.2025 18:24 Ответить
Та ну, серйозно, а я от знайшла закон про КМ України
показать весь комментарий
15.08.2025 18:47 Ответить
ну так сади Україну за стіл перемовин поруч із собою
шо це за такі реверанси *****?
показать весь комментарий
15.08.2025 17:09 Ответить
Він кожен раз з цього приводу говорить щось інше. Навіщо його цитувати?
показать весь комментарий
15.08.2025 17:10 Ответить
Треба дивитися не що він каже а для чого він це каже. Тоді чітко видно і наміри і засоби їх досягнення...
показать весь комментарий
15.08.2025 17:23 Ответить
як це "дивитися не що він каже а для чого він це каже"? І шо там можно почути крім суцільної маячні?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:00 Ответить
"Як це". Як,як?Як в Матрице! Всё уже решенно за тебя,а тебе остаётся понять,почему ты поступил так,а не по другому.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:44 Ответить
ще одна руцькошелепна. Давай теж саме, але на івриті, Подивимось як мокшанка іврит знає
показать весь комментарий
15.08.2025 18:48 Ответить
Слышь,чучело, я отлично помню,что показательно ты перешел на мову совсем недавно,так что больше ненависти.
Ты кстати расист,за чистую рассу или просто ксенофоб?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:55 Ответить
чергова кацапська шмара. То давай вже на фені. До чого тут ксенофобія, якщо у тебе на лобі Z намальовано?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:00 Ответить
Бухарь,угомонись. Пока такие уроды будут 5аселять мою Украину,у нормальных людей не исчезнет желание сменить место жительства
показать весь комментарий
15.08.2025 19:04 Ответить
руцькошелепна, ти вже де? Ізраіль, лугандон чи параша? Яка твоя Україна, якщо ти мову не знаеш?
Хто розпочав війну?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:07 Ответить
Як навіщо? Може хтось для дисертації по психіатрії матеріал збирає або хоч на курсовий у виші...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:27 Ответить
та чули вже 150 разів...
"
deal,
if i was a president that war would never happen,
this is not my war this is Biden's war
"
показать весь комментарий
15.08.2025 17:12 Ответить
Не вистачає свіжини: "Якби президентом був не я, то ***** вже б захопило всю Україну".
Чи, якось так.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:17 Ответить
це відносно нова мантра але безсумнівно з тeї ж з серії.
наступні 150 разів будемо чюти і її ...
показать весь комментарий
15.08.2025 17:20 Ответить
Ти тут тому що ти ідіот.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:12 Ответить
Мені багато хто з оточення каже, що він не ідіот, а я кажу, що ідіот, як от і ви кажете. Я до того, що хтось таки правий
показать весь комментарий
15.08.2025 17:30 Ответить
трампу вкрай необхідна фоточка де зе!скоморох та крємлєчмоль тиснуть руки та зубоскалять на фоні голуба миру, рудого чубчика.
така, як пашинян та алієв.
а далі їбітесь як хочете!
показать весь комментарий
15.08.2025 17:12 Ответить
Арештувати ***** за рішенням міжнародного трибуналу.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:16 Ответить
А США він не дійсний.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:22 Ответить
рудий вивів США з під юрісдикції міжнародного кримінального суду,
так що ні.
злі язикі кажуть Аляска і була вибрана місцем зустрічі саме для того,
що би ***** не літати над іншими країнами - перескочив собі з камчятки до Аляски і "здрастуй, доня!
здрастуй рідний!"
показать весь комментарий
15.08.2025 17:33 Ответить
Ну да. Че уж там. 300 метров. Турция не ближе?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:47 Ответить
доня лінивий до триндеця,
***** до того ж самого триндеця ссикливий.
тому обом ближчє Аляска...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:57 Ответить
Для бешеной собаки не крюк...Так,для себя-сколько по времени полет с Вашингтона до Аляски?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:01 Ответить
і для ссикливого собаки крюк... - шо ви тут робите, ефрейтор?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:04 Ответить
Переговорів про що, тупа ти мавпа? Підписати капітуляцію можна і без тебе...
показать весь комментарий
15.08.2025 17:18 Ответить
ти там тому шо ти мудило руде ,повиннен сказати ху* лу ,забиратися з України !!! тому шо ви андони США, спровокували цю війну з 1991р !!!
показать весь комментарий
15.08.2025 17:19 Ответить
Ага, усі винні. Окрім мудрого наріду.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:24 Ответить
Що утирок, продовжувати вилизувати Трампу трошки вже дикувато то перейшов на перевод стрілок? Які ж ви передбачувані, штопані....
показать весь комментарий
15.08.2025 17:42 Ответить
Тебе *****, ніхто не питав.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:10 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 17:22 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 17:23 Ответить
В знак подяки мо можемо посадити Аль Каїду за стіл перемовин з Тампоном.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:25 Ответить
посадити і надовго потрібно, і не тільки його лише.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:26 Ответить
⚡️ Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову, - росЗМІ.

Американський президент заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лукашенко в майбутньому.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:26 Ответить
Щось мені підказує що ця зустріч закінчиться як той скандал між Трампом і Зеленський в Білому Домі. Трампу конче необхідний гучний скандал, бо зі списками Епштейна напирають.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:26 Ответить
Нє, такого скандалу не буде - венса там немає. А цей барбос вміє гавкнути на кошенят типу нашої нєдорослі, але тут хоч і плєшива нєдоросль, але з яз.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:34 Ответить
Якщо треба, то буде.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:42 Ответить
Та ви нікого такого тупого, та некомпетентного, як Зеленскій, серед керівників держави більш не знайдете.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:40 Ответить
Президент https://lenta.ru/tags/geo/ssha/ США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александром Лукашенко обсуждал освобождение 1300 заключенных. Содержание беседы https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115033133751064517 раскрыл сам Трамп в соцсети Truth Social.

«Я провел замечательную беседу с уважаемым президентом https://lenta.ru/tags/geo/belorussiya/ Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных», - заявил он.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:26 Ответить
Мы поняли.
Просрал яйцы, решил закупиться картохой в бсср
показать весь комментарий
15.08.2025 17:36 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 17:29 Ответить
https://t.me/voynareal/120294 ❗️Русня вдарила по центральному ринку в Сумах! На місці атаки зайнялася пожежа Щодо постраждалих наразі не відомо.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:31 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 17:32 Ответить
сподіваюся вечір ,людей там не було
показать весь комментарий
15.08.2025 17:34 Ответить
ворожий дрон "Молнія" влучив в місцевий ринок.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:40 Ответить
трамп - стратегічний довпойоб . Його задум будь-якою ціною "відірвати парашу від китаю" - приречений на провал. трамп увійде до підручників як лох , жлоб і просто тупий невдаха.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:34 Ответить
Генератор случайной болтовни
показать весь комментарий
15.08.2025 17:35 Ответить
"ТРАМПЛО" НА АЛЯСЦІ .ЩОБ ПОСАДИТИ США В РАШИСТСЬКО- КУЙЛОВЕ ЛАЙНО
показать весь комментарий
15.08.2025 17:39 Ответить
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya?__cft__[0]=AZXgnef6XNXso5tZkUQPtzqglhbV1QwUJJXHdsbKCd2M6VH3-n-OLX4gzx-bi-tvg2CQ8G_wDMSYqwD-I4RrUrhh8swKxee6Awft3lPqJFbF3Z6HogsL8ANeOZwFyBobo6_twT9ECd99CPdQ67RuhD5hGBm1sGyEtGj2qjp2U51DiA&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Кодря

https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZXgnef6XNXso5tZkUQPtzqglhbV1QwUJJXHdsbKCd2M6VH3-n-OLX4gzx-bi-tvg2CQ8G_wDMSYqwD-I4RrUrhh8swKxee6Awft3lPqJFbF3Z6HogsL8ANeOZwFyBobo6_twT9ECd99CPdQ67RuhD5hGBm1sGyEtGj2qjp2U51DiA&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв ·

Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.

Англійська і English version:

В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.

З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.

З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.

Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.

Обидва - яскраво виражені психопати, але:

Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).

Ключові характеристики цього діагнозу:

- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.

- Відсутність емпатії та почуття провини.

- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.

- Імпульсивність і низький контроль поведінки.

- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.

путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.

Ключові характеристики:

1. Емоційно-особистісний профіль

- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.

- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.

- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.

2. Когнітивні особливості

- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.

- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.

- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.

3. Поведінкові ознаки

- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.

- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.

- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.

4. Психологічні механізми

- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.

- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.

- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.

Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:

у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.

У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.

Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.

Висновки:

1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".

2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.

Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:40 Ответить
Справа у тому, що #уйло категорично не бажає зустрічі та перемовин з зє, от просто не бажає. І обдурить трампа якимись обіцянками, аби тільки така зустріч не відбулась. Навіть може піти на перемир'я, аби в Україні відбулись вибори.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:40 Ответить
Ти тут, щоб уникнути в'язниці за фінансові махінації та штурм Капітолію
показать весь комментарий
15.08.2025 17:40 Ответить
Нема ніякого сенсу, що Трамп каже. Це балаболище покруче Зеленського. Всі його дії - щемити Україну.
показать весь комментарий
15.08.2025 17:50 Ответить
на що не підеш заради премії Шнобеля
показать весь комментарий
15.08.2025 18:02 Ответить
А посадити Пуйла, на якого виданий ордер на арешт, до буцегарні не хочеш?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:04 Ответить
I тут Пилипа понесло... Чесслово мiлкий полiтоглядач часiв чмонi-пынi, кульгавоi коняки, Вальки-двi вiдрi, медеда, та пiсь.ова. P.S. «в красной шубе, с красным носом, Дед фигарит по морозу. В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком. Рядом кролик в каблуках и снегурка на рогах. Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый год!!!"
показать весь комментарий
15.08.2025 18:06 Ответить
Оцей рудий взяв з собою міністра торгівлі
показать весь комментарий
15.08.2025 18:29 Ответить
Трамп про саміт на Алясці: Я тут, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів

І величний, і простий як Члєнін!
(сякається розчулено)
показать весь комментарий
15.08.2025 18:45 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 18:46 Ответить
why trump is not starting negotiations to give Alaska back to russia? he dont care about Ukraine he cares only for BlackRock
показать весь комментарий
15.08.2025 20:10 Ответить
 
 