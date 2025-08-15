2 177 78
Трамп о саммите на Аляске: Я здесь, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что он направляется на саммит на Аляске, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.
Так, по словам американского президента, он направляется на саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".
"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И? я думаю, что есть две стороны", - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
А на рахунок твоєї картинки - чому твій трамп розмовляє російською?
шо це за такі реверанси *****?
Ты кстати расист,за чистую рассу или просто ксенофоб?
Хто розпочав війну?
"
deal,
if i was a president that war would never happen,
this is not my war this is Biden's war
"
Чи, якось так.
наступні 150 разів будемо чюти і її ...
така, як пашинян та алієв.
а далі їбітесь як хочете!
так що ні.
злі язикі кажуть Аляска і була вибрана місцем зустрічі саме для того,
що би ***** не літати над іншими країнами - перескочив собі з камчятки до Аляски і "здрастуй, доня!
здрастуй рідний!"
***** до того ж самого триндеця ссикливий.
тому обом ближчє Аляска...
Американський президент заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лукашенко в майбутньому.
«Я провел замечательную беседу с уважаемым президентом https://lenta.ru/tags/geo/belorussiya/ Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных», - заявил он.
Просрал яйцы, решил закупиться картохой в бсср
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZXgnef6XNXso5tZkUQPtzqglhbV1QwUJJXHdsbKCd2M6VH3-n-OLX4gzx-bi-tvg2CQ8G_wDMSYqwD-I4RrUrhh8swKxee6Awft3lPqJFbF3Z6HogsL8ANeOZwFyBobo6_twT9ECd99CPdQ67RuhD5hGBm1sGyEtGj2qjp2U51DiA&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв ·
Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.
Англійська і English version:
В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.
З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.
З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.
Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.
Обидва - яскраво виражені психопати, але:
Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).
Ключові характеристики цього діагнозу:
- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.
- Відсутність емпатії та почуття провини.
- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.
- Імпульсивність і низький контроль поведінки.
- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.
путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.
Ключові характеристики:
1. Емоційно-особистісний профіль
- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.
- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.
- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.
2. Когнітивні особливості
- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.
- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.
- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.
3. Поведінкові ознаки
- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.
- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.
- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.
4. Психологічні механізми
- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.
- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.
- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.
Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:
у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.
У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.
Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.
Висновки:
1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".
2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.
Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
І величний, і простий як Члєнін!
(сякається розчулено)