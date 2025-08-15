Трамп о саммите на Аляске: Я здесь, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что он направляется на саммит на Аляске, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

Так, по словам американского президента, он направляется на саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".

"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И? я думаю, что есть две стороны", - отметил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.