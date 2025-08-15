2 038 77
Трамп про саміт на Алясці: Я тут, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів
Президент США Дональд Трамп заявив, що він прямує на саміт на Алясці, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування із журналістами.
Так, за словами американського президента, він прямує на саміт із російським диктатором Володимиром Путіним "не для того, щоб вести переговори від імені України".
"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", - зазначив Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.
Топ коментарі
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар15.08.2025 17:22 Відповісти Посилання
+5 Чайка Київ
показати весь коментар15.08.2025 17:16 Відповісти Посилання
+5 три - пятнадцать
показати весь коментар15.08.2025 17:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на рахунок твоєї картинки - чому твій трамп розмовляє російською?
шо це за такі реверанси *****?
Ты кстати расист,за чистую рассу или просто ксенофоб?
Хто розпочав війну?
"
deal,
if i was a president that war would never happen,
this is not my war this is Biden's war
"
Чи, якось так.
наступні 150 разів будемо чюти і її ...
така, як пашинян та алієв.
а далі їбітесь як хочете!
так що ні.
злі язикі кажуть Аляска і була вибрана місцем зустрічі саме для того,
що би ***** не літати над іншими країнами - перескочив собі з камчятки до Аляски і "здрастуй, доня!
здрастуй рідний!"
***** до того ж самого триндеця ссикливий.
тому обом ближчє Аляска...
Американський президент заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лукашенко в майбутньому.
«Я провел замечательную беседу с уважаемым президентом https://lenta.ru/tags/geo/belorussiya/ Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных», - заявил он.
Просрал яйцы, решил закупиться картохой в бсср
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZXgnef6XNXso5tZkUQPtzqglhbV1QwUJJXHdsbKCd2M6VH3-n-OLX4gzx-bi-tvg2CQ8G_wDMSYqwD-I4RrUrhh8swKxee6Awft3lPqJFbF3Z6HogsL8ANeOZwFyBobo6_twT9ECd99CPdQ67RuhD5hGBm1sGyEtGj2qjp2U51DiA&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв ·
Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.
Англійська і English version:
В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.
З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.
З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.
Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.
Обидва - яскраво виражені психопати, але:
Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).
Ключові характеристики цього діагнозу:
- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.
- Відсутність емпатії та почуття провини.
- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.
- Імпульсивність і низький контроль поведінки.
- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.
путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.
Ключові характеристики:
1. Емоційно-особистісний профіль
- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.
- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.
- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.
2. Когнітивні особливості
- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.
- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.
- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.
3. Поведінкові ознаки
- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.
- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.
- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.
4. Психологічні механізми
- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.
- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.
- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.
Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:
у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.
У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.
Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.
Висновки:
1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".
2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.
Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
І величний, і простий як Члєнін!
(сякається розчулено)