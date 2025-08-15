Трамп про саміт на Алясці: Я тут, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що він прямує на саміт на Алясці, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування із журналістами.

Так, за словами американського президента, він прямує на саміт із російським диктатором Володимиром Путіним "не для того, щоб вести переговори від імені України".

"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", - зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.