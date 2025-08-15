УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 038 77

Трамп про саміт на Алясці: Я тут, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів

Трамп про саміт на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що він прямує на саміт на Алясці, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування із журналістами.

Так, за словами американського президента, він прямує на саміт із російським диктатором Володимиром Путіним "не для того, щоб вести переговори від імені України".

"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", - зазначив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Автор: 

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) переговори з Росією (1395)
Топ коментарі
+7
15.08.2025 17:22 Відповісти
15.08.2025 17:22 Відповісти
+5
Арештувати ***** за рішенням міжнародного трибуналу.
15.08.2025 17:16 Відповісти
15.08.2025 17:16 Відповісти
+5
рудий вивів США з під юрісдикції міжнародного кримінального суду,
так що ні.
злі язикі кажуть Аляска і була вибрана місцем зустрічі саме для того,
що би ***** не літати над іншими країнами - перескочив собі з камчятки до Аляски і "здрастуй, доня!
здрастуй рідний!"
15.08.2025 17:33 Відповісти
15.08.2025 17:33 Відповісти
А для того щоб потім вести переговори від імені пуйла?
15.08.2025 17:09 Відповісти
15.08.2025 17:09 Відповісти
15.08.2025 17:33 Відповісти
15.08.2025 17:33 Відповісти
В контексті подій ці картинки виглядають жалюгідно...
15.08.2025 17:38 Відповісти
15.08.2025 17:38 Відповісти
художника може образити будь хто. Створи своє і ми подивимось як воно буде виглядати
15.08.2025 17:56 Відповісти
15.08.2025 17:56 Відповісти
15.08.2025 18:04 Відповісти
15.08.2025 18:04 Відповісти
навіщо твій плагіат? Бо це НЕ ТВОЄ Авторкою карикатури є британська художниця Нікола Дженнінгс
15.08.2025 18:08 Відповісти
15.08.2025 18:08 Відповісти
Ти розумієш значення слова плагіат? Можеш не відповідати.
15.08.2025 18:18 Відповісти
15.08.2025 18:18 Відповісти
що значить "можеш не вдповідати". Я знаю значення терміну "плагіат" а ти здаєтся ні. Трохи лікбезу - Плагіа́т (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. plagiarius - викрадач) - привласнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80 авторства на чужий твір
15.08.2025 18:24 Відповісти
15.08.2025 18:24 Відповісти
Я десь претендував на авторство? Ти просив картинку для мого опису ситуації - думаю це найточніша.
15.08.2025 18:29 Відповісти
15.08.2025 18:29 Відповісти
"Створи своє". Ось, наприклад, моя власна обробка фото трамбона. можеш критикувати
15.08.2025 18:44 Відповісти
15.08.2025 18:44 Відповісти
Не хочу створювати.
А на рахунок твоєї картинки - чому твій трамп розмовляє російською?
показати весь коментар
15.08.2025 18:50 Відповісти
тому що це для інтернету. А там, більшість яка розуміє, крім рідної ,англійську та на жаль руцьку
показати весь коментар
15.08.2025 19:03 Відповісти
А тепер моя думка що до підтримки Трампом Путіна. 2-а Федеральна Резервна Система США створена в 1913 році в основному на гроші російського царя Миколи ІІ Романова. Доля Росії в стартовому капіталі 85 % золотом. І щоб не повертати ці гроші Росії США робитиме все щоб підтримати Росію правдами чи не правдами , таємно чи відкрито. І ,,ніжки Буша ,, були цією допомогою в 90-их роках..і Лендліз у 2СВ і теперішні викрутаси Трампа як гаранта безпеки УРСР згідно меморандуму 1994 р. а чому УРСР? А ви загляньте в архіви ВР України і знайдіть там закон про КМ України. КМ УРСР є а от КМ України нема. Конституція України начеб то є а решти законів про владу нема
15.08.2025 18:24 Відповісти
15.08.2025 18:24 Відповісти
Та ну, серйозно, а я от знайшла закон про КМ України
показати весь коментар
15.08.2025 18:47 Відповісти
ну так сади Україну за стіл перемовин поруч із собою
шо це за такі реверанси *****?
15.08.2025 17:09 Відповісти
15.08.2025 17:09 Відповісти
Він кожен раз з цього приводу говорить щось інше. Навіщо його цитувати?
15.08.2025 17:10 Відповісти
15.08.2025 17:10 Відповісти
Треба дивитися не що він каже а для чого він це каже. Тоді чітко видно і наміри і засоби їх досягнення...
показати весь коментар
15.08.2025 17:23 Відповісти
як це "дивитися не що він каже а для чого він це каже"? І шо там можно почути крім суцільної маячні?
показати весь коментар
15.08.2025 18:00 Відповісти
"Як це". Як,як?Як в Матрице! Всё уже решенно за тебя,а тебе остаётся понять,почему ты поступил так,а не по другому.
показати весь коментар
15.08.2025 18:44 Відповісти
ще одна руцькошелепна. Давай теж саме, але на івриті, Подивимось як мокшанка іврит знає
показати весь коментар
15.08.2025 18:48 Відповісти
Слышь,чучело, я отлично помню,что показательно ты перешел на мову совсем недавно,так что больше ненависти.
Ты кстати расист,за чистую рассу или просто ксенофоб?
показати весь коментар
15.08.2025 18:55 Відповісти
чергова кацапська шмара. То давай вже на фені. До чого тут ксенофобія, якщо у тебе на лобі Z намальовано?
показати весь коментар
15.08.2025 19:00 Відповісти
Бухарь,угомонись. Пока такие уроды будут 5аселять мою Украину,у нормальных людей не исчезнет желание сменить место жительства
показати весь коментар
15.08.2025 19:04 Відповісти
руцькошелепна, ти вже де? Ізраіль, лугандон чи параша? Яка твоя Україна, якщо ти мову не знаеш?
Хто розпочав війну?
показати весь коментар
15.08.2025 19:07 Відповісти
Як навіщо? Може хтось для дисертації по психіатрії матеріал збирає або хоч на курсовий у виші...
показати весь коментар
15.08.2025 18:27 Відповісти
та чули вже 150 разів...
"
deal,
if i was a president that war would never happen,
this is not my war this is Biden's war
"
15.08.2025 17:12 Відповісти
15.08.2025 17:12 Відповісти
Не вистачає свіжини: "Якби президентом був не я, то ***** вже б захопило всю Україну".
Чи, якось так.
показати весь коментар
15.08.2025 17:17 Відповісти
це відносно нова мантра але безсумнівно з тeї ж з серії.
наступні 150 разів будемо чюти і її ...
показати весь коментар
15.08.2025 17:20 Відповісти
Ти тут тому що ти ідіот.
показати весь коментар
15.08.2025 17:12 Відповісти
Мені багато хто з оточення каже, що він не ідіот, а я кажу, що ідіот, як от і ви кажете. Я до того, що хтось таки правий
показати весь коментар
15.08.2025 17:30 Відповісти
трампу вкрай необхідна фоточка де зе!скоморох та крємлєчмоль тиснуть руки та зубоскалять на фоні голуба миру, рудого чубчика.
така, як пашинян та алієв.
а далі їбітесь як хочете!
показати весь коментар
15.08.2025 17:12 Відповісти
Арештувати ***** за рішенням міжнародного трибуналу.
показати весь коментар
15.08.2025 17:16 Відповісти
А США він не дійсний.
показати весь коментар
15.08.2025 17:22 Відповісти
рудий вивів США з під юрісдикції міжнародного кримінального суду,
так що ні.
злі язикі кажуть Аляска і була вибрана місцем зустрічі саме для того,
що би ***** не літати над іншими країнами - перескочив собі з камчятки до Аляски і "здрастуй, доня!
здрастуй рідний!"
показати весь коментар
15.08.2025 17:33 Відповісти
Ну да. Че уж там. 300 метров. Турция не ближе?
показати весь коментар
15.08.2025 18:47 Відповісти
доня лінивий до триндеця,
***** до того ж самого триндеця ссикливий.
тому обом ближчє Аляска...
показати весь коментар
15.08.2025 18:57 Відповісти
Для бешеной собаки не крюк...Так,для себя-сколько по времени полет с Вашингтона до Аляски?
показати весь коментар
15.08.2025 19:01 Відповісти
і для ссикливого собаки крюк... - шо ви тут робите, ефрейтор?
показати весь коментар
15.08.2025 19:04 Відповісти
Переговорів про що, тупа ти мавпа? Підписати капітуляцію можна і без тебе...
показати весь коментар
15.08.2025 17:18 Відповісти
ти там тому шо ти мудило руде ,повиннен сказати ху* лу ,забиратися з України !!! тому шо ви андони США, спровокували цю війну з 1991р !!!
показати весь коментар
15.08.2025 17:19 Відповісти
Ага, усі винні. Окрім мудрого наріду.
показати весь коментар
15.08.2025 17:24 Відповісти
Що утирок, продовжувати вилизувати Трампу трошки вже дикувато то перейшов на перевод стрілок? Які ж ви передбачувані, штопані....
показати весь коментар
15.08.2025 17:42 Відповісти
Тебе *****, ніхто не питав.
показати весь коментар
15.08.2025 18:10 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 17:22 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 17:23 Відповісти
В знак подяки мо можемо посадити Аль Каїду за стіл перемовин з Тампоном.
показати весь коментар
15.08.2025 17:25 Відповісти
посадити і надовго потрібно, і не тільки його лише.
показати весь коментар
15.08.2025 17:26 Відповісти
⚡️ Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову, - росЗМІ.

Американський президент заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лукашенко в майбутньому.
показати весь коментар
15.08.2025 17:26 Відповісти
Щось мені підказує що ця зустріч закінчиться як той скандал між Трампом і Зеленський в Білому Домі. Трампу конче необхідний гучний скандал, бо зі списками Епштейна напирають.
показати весь коментар
15.08.2025 17:26 Відповісти
Нє, такого скандалу не буде - венса там немає. А цей барбос вміє гавкнути на кошенят типу нашої нєдорослі, але тут хоч і плєшива нєдоросль, але з яз.
показати весь коментар
15.08.2025 17:34 Відповісти
Якщо треба, то буде.
показати весь коментар
15.08.2025 17:42 Відповісти
Та ви нікого такого тупого, та некомпетентного, як Зеленскій, серед керівників держави більш не знайдете.
показати весь коментар
15.08.2025 17:40 Відповісти
Президент https://lenta.ru/tags/geo/ssha/ США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александром Лукашенко обсуждал освобождение 1300 заключенных. Содержание беседы https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115033133751064517 раскрыл сам Трамп в соцсети Truth Social.

«Я провел замечательную беседу с уважаемым президентом https://lenta.ru/tags/geo/belorussiya/ Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных», - заявил он.
показати весь коментар
15.08.2025 17:26 Відповісти
Мы поняли.
Просрал яйцы, решил закупиться картохой в бсср
показати весь коментар
15.08.2025 17:36 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 17:29 Відповісти
https://t.me/voynareal/120294 ❗️Русня вдарила по центральному ринку в Сумах! На місці атаки зайнялася пожежа Щодо постраждалих наразі не відомо.
показати весь коментар
15.08.2025 17:31 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 17:32 Відповісти
сподіваюся вечір ,людей там не було
показати весь коментар
15.08.2025 17:34 Відповісти
ворожий дрон "Молнія" влучив в місцевий ринок.
показати весь коментар
15.08.2025 17:40 Відповісти
трамп - стратегічний довпойоб . Його задум будь-якою ціною "відірвати парашу від китаю" - приречений на провал. трамп увійде до підручників як лох , жлоб і просто тупий невдаха.
показати весь коментар
15.08.2025 17:34 Відповісти
Генератор случайной болтовни
показати весь коментар
15.08.2025 17:35 Відповісти
"ТРАМПЛО" НА АЛЯСЦІ .ЩОБ ПОСАДИТИ США В РАШИСТСЬКО- КУЙЛОВЕ ЛАЙНО
показати весь коментар
15.08.2025 17:39 Відповісти
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya?__cft__[0]=AZXgnef6XNXso5tZkUQPtzqglhbV1QwUJJXHdsbKCd2M6VH3-n-OLX4gzx-bi-tvg2CQ8G_wDMSYqwD-I4RrUrhh8swKxee6Awft3lPqJFbF3Z6HogsL8ANeOZwFyBobo6_twT9ECd99CPdQ67RuhD5hGBm1sGyEtGj2qjp2U51DiA&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Кодря

https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZXgnef6XNXso5tZkUQPtzqglhbV1QwUJJXHdsbKCd2M6VH3-n-OLX4gzx-bi-tvg2CQ8G_wDMSYqwD-I4RrUrhh8swKxee6Awft3lPqJFbF3Z6HogsL8ANeOZwFyBobo6_twT9ECd99CPdQ67RuhD5hGBm1sGyEtGj2qjp2U51DiA&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв ·

Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.

Англійська і English version:

В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.

З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.

З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.

Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.

Обидва - яскраво виражені психопати, але:

Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).

Ключові характеристики цього діагнозу:

- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.

- Відсутність емпатії та почуття провини.

- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.

- Імпульсивність і низький контроль поведінки.

- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.

путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.

Ключові характеристики:

1. Емоційно-особистісний профіль

- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.

- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.

- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.

2. Когнітивні особливості

- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.

- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.

- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.

3. Поведінкові ознаки

- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.

- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.

- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.

4. Психологічні механізми

- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.

- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.

- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.

Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:

у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.

У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.

Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.

Висновки:

1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".

2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.

Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
показати весь коментар
15.08.2025 17:40 Відповісти
Справа у тому, що #уйло категорично не бажає зустрічі та перемовин з зє, от просто не бажає. І обдурить трампа якимись обіцянками, аби тільки така зустріч не відбулась. Навіть може піти на перемир'я, аби в Україні відбулись вибори.
показати весь коментар
15.08.2025 17:40 Відповісти
Ти тут, щоб уникнути в'язниці за фінансові махінації та штурм Капітолію
показати весь коментар
15.08.2025 17:40 Відповісти
Нема ніякого сенсу, що Трамп каже. Це балаболище покруче Зеленського. Всі його дії - щемити Україну.
показати весь коментар
15.08.2025 17:50 Відповісти
на що не підеш заради премії Шнобеля
показати весь коментар
15.08.2025 18:02 Відповісти
А посадити Пуйла, на якого виданий ордер на арешт, до буцегарні не хочеш?
показати весь коментар
15.08.2025 18:04 Відповісти
I тут Пилипа понесло... Чесслово мiлкий полiтоглядач часiв чмонi-пынi, кульгавоi коняки, Вальки-двi вiдрi, медеда, та пiсь.ова. P.S. «в красной шубе, с красным носом, Дед фигарит по морозу. В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком. Рядом кролик в каблуках и снегурка на рогах. Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый год!!!"
показати весь коментар
15.08.2025 18:06 Відповісти
Оцей рудий взяв з собою міністра торгівлі
показати весь коментар
15.08.2025 18:29 Відповісти
Трамп про саміт на Алясці: Я тут, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів

І величний, і простий як Члєнін!
(сякається розчулено)
показати весь коментар
15.08.2025 18:45 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 18:46 Відповісти
 
 