Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 475 36

Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN

Келлога не буде на Алясці

Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога не включили до складу делегації, яка вирушила на саміт в Анкориджі, через те, що російська сторона сприймає його як такого, хто симпатизує Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на двох високопоставлених посадовців в адміністрації Трампа.

"Кіта Келлога, колишнього генерала, який є головним переговорником адміністрації Трампа з українцями, російська сторона сприймає як такого, хто симпатизує Україні, що могло б зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною"", - зазначив один з посадовців.

Також посадовці повідомили, що Келлог поділився всією інформацією про переговори з українською стороною, з президентом Трампом і держсекретарем Рубіо. Тому його відсутність нібито "не є серйозною проблемою".

Також читайте: Трамп про саміт на Алясці: Я тут, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів

Водночас європейський чиновник наголосив, що присутність Келлога очікувалася там, "і він мав би бути там". Він додав, що американській делегації бракуватиме глибокого знання ситуації на місцях, якою володіє спецпосланник.

Проте очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на потенційну майбутню зустріч між США, Україною та Росією.

Також читайте: Трамп про атаки РФ на Україну: Путін вважає, що це йому допоможе укласти вигіднішу угоду, але насправді це йому шкодить

Нагадаємо, раніше в Білому домі оприлюднили склад делегації США, яка візьме участь у переговорах Дональда Трампа та диктатора Путіна.

путін володимир (24521) США (24049) Трамп Дональд (6806) Келлог Кіт (204)
+22
тобто,
кацапи диктують умови, ще до саміту?
америка вже грейт, чи ще не дуже егейн?
15.08.2025 20:06 Відповісти
+20
Оце рашисти нагнули американців… Мабудь забористі відосіки з компроматом на Донні привезуть.
15.08.2025 20:08 Відповісти
+17
Тобто, ******, як воєнний злочинець, рулює Трампом і указує США, кого не повинно бути, в його оточенні??!!
Соромно, за Білий Дім США… Орки фсбешні, керують!
15.08.2025 20:07 Відповісти
15.08.2025 20:05 Відповісти
що путін сам обирає склад американської делегації? Тоді про що може говорити путін з путіним і про що може домовитись?
15.08.2025 21:20 Відповісти
Тю, а чо Зєлю не пустили? Він Україні не симпатизує.
15.08.2025 20:05 Відповісти
тобто,
кацапи диктують умови, ще до саміту?
америка вже грейт, чи ще не дуже егейн?
15.08.2025 20:06 Відповісти
Ну...невдалий апгргрейдт...
15.08.2025 20:15 Відповісти
Може здати про що вони там домовляться.
15.08.2025 20:07 Відповісти
Тобто, ******, як воєнний злочинець, рулює Трампом і указує США, кого не повинно бути, в його оточенні??!!
Соромно, за Білий Дім США… Орки фсбешні, керують!
15.08.2025 20:07 Відповісти
Стадии принятия неизбежного - отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие, и не обязательно следуют строго в этом порядке, могут накладываться друг на друга или повторяться
15.08.2025 21:18 Відповісти
Оце рашисти нагнули американців… Мабудь забористі відосіки з компроматом на Донні привезуть.
15.08.2025 20:08 Відповісти
і на Оманську Гниду
15.08.2025 20:10 Відповісти
сподіваюсь пуйло захопив московських шалав обісцяти та обісрати трампона
15.08.2025 20:08 Відповісти
о там кодла руснява на Алясці зібралася.
15.08.2025 20:10 Відповісти
Туди б якійсь метиорит..або комету..
15.08.2025 20:59 Відповісти
краще б 2 літака в лайно - просто жалко Аляску...
15.08.2025 21:01 Відповісти
То так..але ідею Ви зрозуміли..
15.08.2025 21:03 Відповісти
безумовно!
15.08.2025 21:06 Відповісти
Теж саме CNN писало в цьому році, що Україна досягла нечуваної димпломатичної перемоги - серед світи Трампа намає жодного друга українців. Келллог порівнював Украиїну з мулом, гугліть цитату. Це звичайний фашист з трампівського гітлерюгенда.
15.08.2025 20:11 Відповісти
На переговоры не пустили Украину, а вы переживаете за Келлога.
15.08.2025 20:13 Відповісти
На переговорах по завершенню війни в Україні представника по Україні немає, зато є представник по Близькому сходу, та і самої України немає, як це? А забув, бо внас немає козирних карт- третій ядерний потенціал здали за папір, а залишилися тільки копалини які незрозуміло за що віддали і корупція, але її ріднесеньку нікому не дадуть.
15.08.2025 20:13 Відповісти
Отже, буде збіговисько ***** та відвертих **************.
15.08.2025 20:13 Відповісти
все по підарськи
15.08.2025 20:17 Відповісти
Иран с Ыном приглашены???
15.08.2025 20:18 Відповісти
Ага. Они трампелю диктуют, кого подпускать к таким вопросам а кого нет
15.08.2025 20:19 Відповісти
то позвіть Орбана, Сіярто та Фіцо
15.08.2025 20:25 Відповісти
А ***** не побажав щоб Тампон вдягнув костюм індіанця і зтанцював перед ним? Одним словом ***** само організувало переговори, організувало делегацію Тампону і само видвинуло ультиматуми. А Тампон тільки буде давити на Зеленського щоб все підписав. Це так сша з позиції сили веде переговори. І ще Тампон буде там щось про гарантії безпеки нам обіцяти? Да воно зовсім нічого не вирішує і може давити тільки на слабих і то тих хто його слухає.
15.08.2025 20:27 Відповісти
Шапіто...
15.08.2025 20:30 Відповісти
рашка розказує США як її в світі жити - Донні пох?
15.08.2025 20:32 Відповісти
ще конституцію рф "трамбону" не забудь зачитати
15.08.2025 20:33 Відповісти
І навітиь доньку його не включили?
15.08.2025 20:34 Відповісти
Україна програла все і по всіх фронтах, процвітає тільки шмарафон для втирання брехні вухастим, щоб зберегти не Україну, не життя українців, а рейтинг однієї потвори.
15.08.2025 20:38 Відповісти
Отак.Ганчірку для підлоги з трампа роблять.
15.08.2025 20:39 Відповісти
Хвост крутить собакою.
15.08.2025 20:41 Відповісти
Зустрічі ще не було , а кацапи ВЖЕ мають профіт -
- сам факт зустрічі - виведення ***** з міжнародної ізоляції
- знову , до них , прикута увага всього світу
- кацапи диктують амерам склад делегації
Схоже - Тромб вже може повертатися до Меланки ...
15.08.2025 20:41 Відповісти
Журналюги прямо екстрасенси і іще великі балаболи. ******* свої фантазії розпвідати,ну а лохи---слухати.
15.08.2025 20:48 Відповісти
Путін забракував, то ж мусить виконувати.
15.08.2025 21:08 Відповісти
Він такий проукраїнський, як я пропівнічнокорейський. Жодної, навіть коротенької, заяви про підтримки українського народу та нашої боротьби за незалежність, що вже казати про дії. А от порівняння України з віслюком, якого треба бити по пиці щоб слухався, було.
15.08.2025 21:13 Відповісти
 
 