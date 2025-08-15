Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN
Спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога не включили до складу делегації, яка вирушила на саміт в Анкориджі, через те, що російська сторона сприймає його як такого, хто симпатизує Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на двох високопоставлених посадовців в адміністрації Трампа.
"Кіта Келлога, колишнього генерала, який є головним переговорником адміністрації Трампа з українцями, російська сторона сприймає як такого, хто симпатизує Україні, що могло б зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною"", - зазначив один з посадовців.
Також посадовці повідомили, що Келлог поділився всією інформацією про переговори з українською стороною, з президентом Трампом і держсекретарем Рубіо. Тому його відсутність нібито "не є серйозною проблемою".
Водночас європейський чиновник наголосив, що присутність Келлога очікувалася там, "і він мав би бути там". Він додав, що американській делегації бракуватиме глибокого знання ситуації на місцях, якою володіє спецпосланник.
Проте очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на потенційну майбутню зустріч між США, Україною та Росією.
Нагадаємо, раніше в Білому домі оприлюднили склад делегації США, яка візьме участь у переговорах Дональда Трампа та диктатора Путіна.
кацапи диктують умови, ще до саміту?
америка вже грейт, чи ще не дуже егейн?
Соромно, за Білий Дім США… Орки фсбешні, керують!
- сам факт зустрічі - виведення ***** з міжнародної ізоляції
- знову , до них , прикута увага всього світу
- кацапи диктують амерам склад делегації
Схоже - Тромб вже може повертатися до Меланки ...