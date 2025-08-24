Зеленский вручил Келлогу орден "За заслуги" I степени
Президент Владимир Зеленский наградил Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога орденом "За заслуги" І степени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вручение состоялось во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.
Напомним, Кэллог принимает участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.
Це цитата гниди Келога якщо шо...
а от під час його перебування в Україні кацапські підари не бʼють там, де він є, не гинуть мирні, немає біди
ось це мені подобається
