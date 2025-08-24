РУС
Новости Визит Келлога в Киев
Зеленский вручил Келлогу орден "За заслуги" I степени

Зеленский вручил Келлогу орден

Президент Владимир Зеленский наградил Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога орденом "За заслуги" І степени.

Вручение состоялось во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Напомним, Кэллог принимает участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

+3
Такими темпами и Трампон скоро Героя Украины получит.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:12 Ответить
+3
Це якщо тобі подобається коли тебе називають ослом і б'ють по морді щоб ти слухався.
Це цитата гниди Келога якщо шо...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:15 Ответить
+2
І за які ж це такі заслуги перед Україною Келлоґу видали орден?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:12 Ответить
Комментировать
Довгих років життя та міцного здоровʼя Пану Генералу!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:09 Ответить
Це якщо тобі подобається коли тебе називають ослом і б'ють по морді щоб ти слухався.
Це цитата гниди Келога якщо шо...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:15 Ответить
Цитата то таке
а от під час його перебування в Україні кацапські підари не бʼють там, де він є, не гинуть мирні, немає біди
ось це мені подобається
показать весь комментарий
24.08.2025 13:19 Ответить
Все що кацапи не запустили при келозі запустять завтра. Тим більше що звязок тут - фантазії...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:25 Ответить
запустять, факт, ще й руде чмо буде хвалити свого друга *****, проте передишка для ППО дуже добра річ
показать весь комментарий
24.08.2025 13:27 Ответить
Може це він через це...

«Король Віслюк» вже став одним із найбільш обговорюваних та скандальних мультфільмів 2020 року. У соціальних мережах та деяких медіа почали поширювати інформацію про те, що в Україні заборонили його показ через схожість сюжету із політичним шляхом президента України Володимира Зеленського. Чи дійсно мультфільм зняли з прокату? Хто насправді міг би бути прототипом головного героя?
https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html
показать весь комментарий
24.08.2025 13:22 Ответить
Такими темпами и Трампон скоро Героя Украины получит.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:12 Ответить
І за які ж це такі заслуги перед Україною Келлоґу видали орден?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:12 Ответить
По приколу - він що ніякий, як і лисий з 95 ?!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:39 Ответить
Це сама огидна трампівські мразіна після Вітькова.
Саме те для ордена "від України"...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:17 Ответить
Косоворотку Зеля Потужний цього разу не нап'ялив це вже +
показать весь комментарий
24.08.2025 13:22 Ответить
За які заслуги? За те що імпотент року римав Україну за руки поки рашисти її били?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:26 Ответить
"За незапущені шахеди по Києву"
показать весь комментарий
24.08.2025 13:29 Ответить
Келлог нам не друг, але підмазати його треба. Хай носить.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:29 Ответить
Орден "Просто так" 1 ступеня
показать весь комментарий
24.08.2025 13:33 Ответить
Нагороди при зеленському знецінені з 2019 року, коли воно почало роздавати їх "комупопало"! Тому і з`явидася "народна" і більш цінна ніж із рук "показушинка"!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:41 Ответить
 
 