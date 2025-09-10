РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10108 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Шахеды залетели в Польшу
6 732 70

Трамп об атаке "iахедами" на Польшу: Что это с Россией?

Атака дронов РФ на Польшу: Трамп отреагировал

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских беспилотников на Польшу в ночь на 10 сентября.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Что это с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Началось!" - коротко прокомментировал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Навроцкий проведут разговор на фоне вторжения дронов РФ в Польшу, - Белый дом

Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Норвегии Эйде об атаке на Польшу: Россия испытывает НАТО

Автор: 

Польша (8663) россия (97131) Трамп Дональд (6572)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Та ну нахрін , як так ? До вчора ж завжди все ок було .
показать весь комментарий
10.09.2025 18:19 Ответить
+29
"Що це з Росією?". Все дуже просто - це її реакція на беззубість адміністрації Трампа, у зовнішній політиці США...
показать весь комментарий
10.09.2025 18:20 Ответить
+24
показать весь комментарий
10.09.2025 18:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ну нахрін , як так ? До вчора ж завжди все ок було .
показать весь комментарий
10.09.2025 18:19 Ответить
ніколи такого не було і ось знову!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:22 Ответить
Зразкова ж країна завжди була )
показать весь комментарий
10.09.2025 18:28 Ответить
всі вже висловили стурбованість чи навіть занепокоєння?
показать весь комментарий
10.09.2025 19:04 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:19 Ответить
Збили аж 4 шахеда. Які вони всі жалюгідні.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:21 Ответить
Тьфу! Ідіот!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:19 Ответить
"Що це з Росією?". Все дуже просто - це її реакція на беззубість адміністрації Трампа, у зовнішній політиці США...
показать весь комментарий
10.09.2025 18:20 Ответить
Це, мабуть, сарказм.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:24 Ответить
Grüß сраказм канечна надра наші загарбали а тепер диву.ться що ще якісь індіанці тута живуть
показать весь комментарий
10.09.2025 18:34 Ответить
Нічого подібного... Це точна констатація факту...
показать весь комментарий
10.09.2025 18:46 Ответить
Я про вислів трампа... Він що не ляпне - все сарказм.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:57 Ответить
Я називаю це іншим словом - "стареча деменція"... Людина живе у самій собі створеній реальності, і не відходить від частоколу усталених наративів... Це - одна з характерних рис деменції... "Дід" пам"ятає, що було сорок років тому - але не пам"ятає, що він робив чи чув, кілька годин тому... А світ міняється...
показать весь комментарий
10.09.2025 19:06 Ответить
Пробивают на слабо,сначала вертолет залетел в Естонию а теперь Шахеды и зря поляки пытаются смягчить ситуацию они в списке врагов у орков наверное на четвертом месте после англичан,так что это не поможет панству.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:35 Ответить
Савєцкій саюз+країни т.з.варшавського договору, це як мінімум. Трохи збрехав: мінус казахи/таджики/туркмени/киргизи, бо таваріщ сі не дозволить та по руках надає.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:09 Ответить
Їбанько...😡😡😡
показать весь комментарий
10.09.2025 18:20 Ответить
Що там з Росією? Та нічо! 3,5 года вбиває Україну, а воно прокинулося і дуже дивується.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:21 Ответить
Це не дівок за причинне місце лапати, і не шарик в дирку в землі заганяти. "ЭТА - РАССИЯ!" (Жириновский).
показать весь комментарий
10.09.2025 18:39 Ответить
Может, всё же, за попу?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:53 Ответить
Взагалі-то 11+ років!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:51 Ответить
Можливо, вас пуйло 3,5 роки вбиває, а нас вже більше одинадцяти...
показать весь комментарий
10.09.2025 19:11 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:21 Ответить
Виносити на весь світ бред деменційного діда. Якщо він завтра сраку буде показувати - то що, теж у всіх новинах це горе тиражувати?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:21 Ответить
Розмова трампа з навроцьким:

трамп: Я все знаю. Ну шо ж поробиш - це мій друг Владімір. Так, він інколи робить божевільні речі. Але саме за це він мені і подобається.
навроцький: Так а нам шо робити?
трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:21 Ответить
доповню
а мені що робити питає Навроцкій=
трумп незнаю звинуивачуй Украюіну
показать весь комментарий
10.09.2025 18:26 Ответить
А як же ж "Нє позва̀лям!" ?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:34 Ответить
То польська криза якась.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:22 Ответить
Рашистські мавпи регочуть з "страшного лева", цей раз навіть хвоста зав'язали на бантик...
показать весь комментарий
10.09.2025 18:22 Ответить
Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією? Невже Путін не сказав Трампу що то Україна ?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:22 Ответить
******* загаварил апять. Падаждем атвета ат расии две недели.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:22 Ответить
Шо-шо --- погано відсмоктав в *****,вот поляки і страждають!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:23 Ответить
рудий дебіл,***.....
показать весь комментарий
10.09.2025 18:23 Ответить
Що це з росією?
Я вчора читав Толстого - наймиліші люди
показать весь комментарий
10.09.2025 18:24 Ответить
Атака БПЛА на Польщу це демонстрація слабості того, хто стелить червону доріжку головному фашисту планети.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:24 Ответить
Трамбон, якщо будеш жувати шмарклі, то і сувальський коридор зʼявиться. І це тільки початком буде того піздеця, який ти рудий довбень, накличеш.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:25 Ответить
А шо з сувальським колідолом? Він кудись зникав?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:38 Ответить
почалося?
в якому сенсі?

цікаво, доні показували його збочення з московськими школярками, чи просто розводять, як останнього лошару?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:26 Ответить
А разве не Порошенко виноват? 🤔
показать весь комментарий
10.09.2025 18:26 Ответить
мінімум
показать весь комментарий
10.09.2025 18:28 Ответить
Там є американський Порошенко - Байден
показать весь комментарий
10.09.2025 18:39 Ответить
Мені здається, у нього діменція, яку дуже ретельно приховують.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:27 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:28 Ответить
русня начала гибридную войну против Польши, настамнет и этонемы
показать весь комментарий
10.09.2025 18:28 Ответить
бес настам нет када Гітлєр напав на Польщу ганглія і хранція огаласили війну хєрманіїї і не зробили ні х я віддавши Польщу на загарбання
ось і видно що історія повторюється
показать весь комментарий
10.09.2025 18:37 Ответить
теперь увидим, если Польско еще незгинело... или яиц хватает только погр. переходы блокировать
показать весь комментарий
10.09.2025 18:41 Ответить
переходи блокувати то не яйці а п ста потрібна і то в мізках
показать весь комментарий
10.09.2025 18:56 Ответить
Дєд, йди на🤬уй!
Грай в свій гольф і не зай🤬уй!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:30 Ответить
Коли ти паскуда перестанеш дурником прикидатись ,чи тебе незмінити ? це найгірший президент в історії США.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:30 Ответить
от довбо***б
показать весь комментарий
10.09.2025 18:31 Ответить
Після наступного такого випадку
Трамп: Польща сама винна у цьому. Потрібно домовлятися , модна віддати шматок якогось воєводства, і тоді ми досягнемо миру.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:31 Ответить
Дійсно... Шо це з ними? Ти і доріжку кроваву йому стелив, а він йух на це все положив
показать весь комментарий
10.09.2025 18:32 Ответить
Трампон, треба негайно угоду, угоду з кацапами треба!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:33 Ответить
"А кто это сделал?!" Айяйяй
показать весь комментарий
10.09.2025 18:34 Ответить
Погано постелив доріжку. Треба було особисто це робити
показать весь комментарий
10.09.2025 18:35 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:36 Ответить
З рашкою нічого - як була орда так і залишилась - ти ж обіцяв кацапів у стійло загнати
показать весь комментарий
10.09.2025 18:37 Ответить
Ти ще напиши, що шахеди залетіли до Польщі через те, що їх переслідували мобільні групи ЗСУ.
🤦‍♂️
показать весь комментарий
10.09.2025 18:38 Ответить
Винен Байден
показать весь комментарий
10.09.2025 18:38 Ответить
Досі все було так добре, "по дамашнєму", а тут раптом щось сталося з рашкою ... Бляха муха, чуваки, це карма до вас прилетіла, у вигляді кацапських шлюхєдів. Бо москалота розуміє лише удари в ****, по печінках, а потім, на десерт, постріл в голову. Невже, щоб вам це зрозуміти, вам треба зробити всі ті жахливі помилки, які вже наробили ми??? Зазирання в дупу *****, дагаварімся пасрєдінє, не будемо провокувати, може само якось розсмокчеться... Вже само не розсмокчеться, нажаль. Бо розумні та мудрі, які вміли приборкати москальську орду дипломатичним шляхом, закінчилися у травні 2019. Тепер вітаємо у новому світі де клоуни з диктаторами грають в "чапаєва" долями своїх співвітчизників.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:39 Ответить
Феєрична потвора. Краще задайся питанням : що з тобою, *******?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:40 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:44 Ответить
Ай-яй-яй !
показать весь комментарий
10.09.2025 18:51 Ответить
- Дайте ему селедки!

показать весь комментарий
10.09.2025 18:54 Ответить
це все Байден
показать весь комментарий
10.09.2025 18:56 Ответить
і розплакався
показать весь комментарий
10.09.2025 19:01 Ответить
Правельніше ставити питання що це з америкою? Що з росією тільки ідиот не розуміє.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:07 Ответить
Якби я тоді був президентом, цього б не сталося!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:11 Ответить
Щось мабуть сталося з "карбюратором"...".Заслонка "перекосилася мабуть,і тут прорвало!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:12 Ответить
Трампу ніяк не дійде, що з Росією.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:13 Ответить
Агент под прикрытием. Прикрытие это - деменция!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:16 Ответить
 
 