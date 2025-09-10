Трамп об атаке "iахедами" на Польшу: Что это с Россией?

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских беспилотников на Польшу в ночь на 10 сентября.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Что это с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Началось!" - коротко прокомментировал Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

