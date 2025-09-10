Трамп об атаке "iахедами" на Польшу: Что это с Россией?
Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских беспилотников на Польшу в ночь на 10 сентября.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Что это с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Началось!" - коротко прокомментировал Трамп.
Что предшествовало?
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
трамп: Я все знаю. Ну шо ж поробиш - це мій друг Владімір. Так, він інколи робить божевільні речі. Але саме за це він мені і подобається.
навроцький: Так а нам шо робити?
трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
а мені що робити питає Навроцкій=
трумп незнаю звинуивачуй Украюіну
Я вчора читав Толстого - наймиліші люди
в якому сенсі?
цікаво, доні показували його збочення з московськими школярками, чи просто розводять, як останнього лошару?
ось і видно що історія повторюється
Грай в свій гольф і не зай🤬уй!
Трамп: Польща сама винна у цьому. Потрібно домовлятися , модна віддати шматок якогось воєводства, і тоді ми досягнемо миру.
🤦♂️