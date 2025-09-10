УКР
Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією?

Атака дронів РФ на Польщу: Трамп відреагував

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських безпілотників на Польщу у ніч на 10 вересня.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Що це з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів? Почалося!" - коротко прокоментував Трамп. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Навроцький проведуть розмову на тлі вторгнення дронів РФ у Польщу, - Білий дім

Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде про атаку на Польщу: Росія випробовує НАТО

+40
"Що це з Росією?". Все дуже просто - це її реакція на беззубість адміністрації Трампа, у зовнішній політиці США...
10.09.2025 18:20 Відповісти
+36
Та ну нахрін , як так ? До вчора ж завжди все ок було .
10.09.2025 18:19 Відповісти
+33
10.09.2025 18:21 Відповісти
Та ну нахрін , як так ? До вчора ж завжди все ок було .
10.09.2025 18:19 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову!
10.09.2025 18:22 Відповісти
Зразкова ж країна завжди була )
10.09.2025 18:28 Відповісти
всі вже висловили стурбованість чи навіть занепокоєння?
10.09.2025 19:04 Відповісти
10.09.2025 19:26 Відповісти
10.09.2025 18:19 Відповісти
Збили аж 4 шахеда. Які вони всі жалюгідні.
10.09.2025 18:21 Відповісти
А самі кажуть що Україна до НАТО недоросла. Та ми його вже переростаєм.
10.09.2025 19:24 Відповісти
Тьфу! Ідіот!
10.09.2025 18:19 Відповісти
"Що це з Росією?". Все дуже просто - це її реакція на беззубість адміністрації Трампа, у зовнішній політиці США...
10.09.2025 18:20 Відповісти
Це, мабуть, сарказм.
10.09.2025 18:24 Відповісти
Grüß сраказм канечна надра наші загарбали а тепер диву.ться що ще якісь індіанці тута живуть
10.09.2025 18:34 Відповісти
Нічого подібного... Це точна констатація факту...
10.09.2025 18:46 Відповісти
Я про вислів трампа... Він що не ляпне - все сарказм.
10.09.2025 18:57 Відповісти
Я називаю це іншим словом - "стареча деменція"... Людина живе у самій собі створеній реальності, і не відходить від частоколу усталених наративів... Це - одна з характерних рис деменції... "Дід" пам"ятає, що було сорок років тому - але не пам"ятає, що він робив чи чув, кілька годин тому... А світ міняється...
10.09.2025 19:06 Відповісти
Скорее старческий инфантилизм. У детей словарный запас скуден из-за того, что они ещё не знают многих слов и ещё не научились полностью формулировать мысль.
У тампона же проблема в том, что он их забыл, а возрастное нарушение планирования усугубляет ситуацию.
10.09.2025 20:39 Відповісти
Пробивают на слабо,сначала вертолет залетел в Естонию а теперь Шахеды и зря поляки пытаются смягчить ситуацию они в списке врагов у орков наверное на четвертом месте после англичан,так что это не поможет панству.
10.09.2025 18:35 Відповісти
Савєцкій саюз+країни т.з.варшавського договору, це як мінімум. Трохи збрехав: мінус казахи/таджики/туркмени/киргизи, бо таваріщ сі не дозволить та по руках надає.
10.09.2025 19:09 Відповісти
Їбанько...😡😡😡
10.09.2025 18:20 Відповісти
Що там з Росією? Та нічо! 3,5 года вбиває Україну, а воно прокинулося і дуже дивується.
10.09.2025 18:21 Відповісти
Це не дівок за причинне місце лапати, і не шарик в дирку в землі заганяти. "ЭТА - РАССИЯ!" (Жириновский).
10.09.2025 18:39 Відповісти
Может, всё же, за попу?
10.09.2025 18:53 Відповісти
Та ти естет! Так, і в попу також.
10.09.2025 19:27 Відповісти
Взагалі-то 11+ років!
10.09.2025 18:51 Відповісти
Можливо, вас пуйло 3,5 роки вбиває, а нас вже більше одинадцяти...
10.09.2025 19:11 Відповісти
10.09.2025 18:21 Відповісти
Виносити на весь світ бред деменційного діда. Якщо він завтра сраку буде показувати - то що, теж у всіх новинах це горе тиражувати?
10.09.2025 18:21 Відповісти
Розмова трампа з навроцьким:

трамп: Я все знаю. Ну шо ж поробиш - це мій друг Владімір. Так, він інколи робить божевільні речі. Але саме за це він мені і подобається.
навроцький: Так а нам шо робити?
трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
10.09.2025 18:21 Відповісти
доповню
а мені що робити питає Навроцкій=
трумп незнаю звинуивачуй Украюіну
10.09.2025 18:26 Відповісти
А як же ж "Нє позва̀лям!" ?
10.09.2025 18:34 Відповісти
То польська криза якась.
10.09.2025 18:22 Відповісти
Рашистські мавпи регочуть з "страшного лева", цей раз навіть хвоста зав'язали на бантик...
10.09.2025 18:22 Відповісти
Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією? Невже Путін не сказав Трампу що то Україна ?
10.09.2025 18:22 Відповісти
******* загаварил апять. Падаждем атвета ат расии две недели.
10.09.2025 18:22 Відповісти
Шо-шо --- погано відсмоктав в *****,вот поляки і страждають!
10.09.2025 18:23 Відповісти
рудий дебіл,***.....
10.09.2025 18:23 Відповісти
Що це з росією?
Я вчора читав Толстого - наймиліші люди
10.09.2025 18:24 Відповісти
Атака БПЛА на Польщу це демонстрація слабості того, хто стелить червону доріжку головному фашисту планети.
10.09.2025 18:24 Відповісти
Трамбон, якщо будеш жувати шмарклі, то і сувальський коридор зʼявиться. І це тільки початком буде того піздеця, який ти рудий довбень, накличеш.
10.09.2025 18:25 Відповісти
А шо з сувальським колідолом? Він кудись зникав?
10.09.2025 18:38 Відповісти
почалося?
в якому сенсі?

цікаво, доні показували його збочення з московськими школярками, чи просто розводять, як останнього лошару?
10.09.2025 18:26 Відповісти
Якби ж там були лише одні "школярки", то трампон би вже давно забув про те. Там речі набагато серйозніші: зв'язки з сьомой могілєвічем (як і у віті орбана), відмивання грошей кацапської мафії, неофіційні (таємні) зв'язки з кацапськими олігархами вже на держпосаді, злив держтаємниць кремлівській гебні безпосередньо та через довірених осіб... карочє, якшо не ел. крісло, то буцегарня років на 800...900 йому реально "світить". Файли епштейна -- з тієї ж опери про відмивання кацапських коштів через нерухомість. Покійний епштейн, як відомо, теж нерухомістю займався. Так шо, інфа про мацковскіх дєфачєк -- лише сама верхівка "красновського" айсбергу.
10.09.2025 19:38 Відповісти
Спитаєте, а чому ж тоді трампон досі не сидить? Відповідь доволі проста: насиченість гебешною агентурою держінституцій Штатів У РАЗИ вища, аніж, наприклад, в Україні тому, що пуйло вважає Штати набагато серйознішим суперником за будь яку іншу державу.
10.09.2025 19:48 Відповісти
А разве не Порошенко виноват? 🤔
10.09.2025 18:26 Відповісти
мінімум
10.09.2025 18:28 Відповісти
Там є американський Порошенко - Байден
10.09.2025 18:39 Відповісти
Мені здається, у нього діменція, яку дуже ретельно приховують.
10.09.2025 18:27 Відповісти
10.09.2025 18:28 Відповісти
русня начала гибридную войну против Польши, настамнет и этонемы
10.09.2025 18:28 Відповісти
бес настам нет када Гітлєр напав на Польщу ганглія і хранція огаласили війну хєрманіїї і не зробили ні х я віддавши Польщу на загарбання
ось і видно що історія повторюється
10.09.2025 18:37 Відповісти
теперь увидим, если Польско еще незгинело... или яиц хватает только погр. переходы блокировать
10.09.2025 18:41 Відповісти
переходи блокувати то не яйці а п ста потрібна і то в мізках
10.09.2025 18:56 Відповісти
Дєд, йди на🤬уй!
Грай в свій гольф і не зай🤬уй!
10.09.2025 18:30 Відповісти
Коли ти паскуда перестанеш дурником прикидатись ,чи тебе незмінити ? це найгірший президент в історії США.
10.09.2025 18:30 Відповісти
от довбо***б
10.09.2025 18:31 Відповісти
Після наступного такого випадку
Трамп: Польща сама винна у цьому. Потрібно домовлятися , модна віддати шматок якогось воєводства, і тоді ми досягнемо миру.
10.09.2025 18:31 Відповісти
це вже було в 1939
10.09.2025 20:38 Відповісти
Дійсно... Шо це з ними? Ти і доріжку кроваву йому стелив, а він йух на це все положив
10.09.2025 18:32 Відповісти
Трампон, треба негайно угоду, угоду з кацапами треба!
10.09.2025 18:33 Відповісти
"А кто это сделал?!" Айяйяй
10.09.2025 18:34 Відповісти
Погано постелив доріжку. Треба було особисто це робити
10.09.2025 18:35 Відповісти
10.09.2025 18:36 Відповісти
Типо:
А я у гай ходила, по квiтку ось яку.
А там дерева - люлi i все отак зозулi : "Ку-ку, ку-ку, ку-ку".
10.09.2025 19:54 Відповісти
З рашкою нічого - як була орда так і залишилась - ти ж обіцяв кацапів у стійло загнати
10.09.2025 18:37 Відповісти
Ти ще напиши, що шахеди залетіли до Польщі через те, що їх переслідували мобільні групи ЗСУ.
🤦‍♂️
10.09.2025 18:38 Відповісти
Винен Байден
10.09.2025 18:38 Відповісти
Якщо серйозно то так. У війні винен Байден і Обама.
10.09.2025 20:44 Відповісти
Досі все було так добре, "по дамашнєму", а тут раптом щось сталося з рашкою ... Бляха муха, чуваки, це карма до вас прилетіла, у вигляді кацапських шлюхєдів. Бо москалота розуміє лише удари в ****, по печінках, а потім, на десерт, постріл в голову. Невже, щоб вам це зрозуміти, вам треба зробити всі ті жахливі помилки, які вже наробили ми??? Зазирання в дупу *****, дагаварімся пасрєдінє, не будемо провокувати, може само якось розсмокчеться... Вже само не розсмокчеться, нажаль. Бо розумні та мудрі, які вміли приборкати москальську орду дипломатичним шляхом, закінчилися у травні 2019. Тепер вітаємо у новому світі де клоуни з диктаторами грають в "чапаєва" долями своїх співвітчизників.
10.09.2025 18:39 Відповісти
Феєрична потвора. Краще задайся питанням : що з тобою, *******?
10.09.2025 18:40 Відповісти
Шо ви пристьобалися до маменького синочка-бздюлечки.
10.09.2025 19:52 Відповісти
10.09.2025 18:44 Відповісти
Ай-яй-яй !
10.09.2025 18:51 Відповісти
- Дайте ему селедки!

10.09.2025 18:54 Відповісти
це все Байден
10.09.2025 18:56 Відповісти
і розплакався
10.09.2025 19:01 Відповісти
Правельніше ставити питання що це з америкою? Що з росією тільки ідиот не розуміє.
10.09.2025 19:07 Відповісти
Якби я тоді був президентом, цього б не сталося!
10.09.2025 19:11 Відповісти
Щось мабуть сталося з "карбюратором"...".Заслонка "перекосилася мабуть,і тут прорвало!
10.09.2025 19:12 Відповісти
Трампу ніяк не дійде, що з Росією.
10.09.2025 19:13 Відповісти
Агент под прикрытием. Прикрытие это - деменция!
10.09.2025 19:16 Відповісти
Жалкоє зрєліщє
10.09.2025 19:25 Відповісти
10.09.2025 19:29 Відповісти
але ж так торгувати з парашою хочеться, шо аж так принижується. Була країна-господар, стала - поміховисько
10.09.2025 19:34 Відповісти
Велика Америка: кого ви "вибрали" у цього "рижого клоуна" зовсім мізки "поплавило" Так Вас ще ніхто НЕ ОПУСКАВ за всю історію Америки!!! Робіть щось, бо і у вас скоро буде "новоросія" але буде пізно
10.09.2025 19:38 Відповісти
10.09.2025 19:38 Відповісти
Що це, та що це(з цапобадом) -запитуе, дурачьок какой-то.
10.09.2025 19:39 Відповісти
По ходу, Нет различий между капитализмом и очумелым постсовком-социализмом. Если капитализм - это бочка меда с ложкой дегтя, то постовок со своим социализмом - это бочка дегтя с ложкой меда. Ступеньки олигархии - едины. ЗЫ... каароч , амеры, вот вы катити бочку на нас, из-за нашего прсроченого, не кати, но зарубите себе на носу, никогда вам не отмыться от своего дурачка, со своим не Пентагоном, а извиняюсь за выыражение, бз.ыкловатым министерством войны.
10.09.2025 19:49 Відповісти
Почалося непроизвольное мочеиспускание🙄
10.09.2025 20:07 Відповісти
Трамп:" Чтобы мой друг владимир не атаковал дронами территорию Польши, призываю польские власти передать россии свои восточные воеводства. А если Польша не согласится, то я выгоню её из НАТО".
10.09.2025 20:08 Відповісти
"Що це з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів? Почалося!" (c) - забагато багато буквів написав Донні. Міг би обійтись одним словом "Ой!".
10.09.2025 20:38 Відповісти
 
 