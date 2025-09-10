Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією?

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських безпілотників на Польщу у ніч на 10 вересня.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Що це з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів? Почалося!" - коротко прокоментував Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Навроцький проведуть розмову на тлі вторгнення дронів РФ у Польщу, - Білий дім

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде про атаку на Польщу: Росія випробовує НАТО