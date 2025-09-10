УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
402 7

Глава МЗС Норвегії Ейде про атаку на Польщу: Росія випробовує НАТО

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде засудив порушення повітряного простору Польщі, заявивши про намір Росії випробувати НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

Ейде зазначив, що "багато що вказує на те, що це може бути спробою Росії випробувати НАТО в дуже напруженій ситуації".

За словами норвезького міністра, Польща дійшла висновку, що все вказує на те, що це був навмисний акт, а не випадковість.

Він додав, що дрони впали на територію Польщі під час масованого обстрілу України, але при цьому деякі з них влетіли з території Білорусі: "Це серйозне порушення польського повітряного простору, тобто повітряного простору НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гілі про заліт дронів РФ у Польщу: "Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи"

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу, - посол США при НАТО Вітакер

Автор: 

НАТО (6751) Норвегія (822) Польща (8814) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стаття 5 НАТО:
"На кого напали - той більше не в НАТО".
показати весь коментар
10.09.2025 17:14 Відповісти
ВЖЕ ВИПРОБОВАЛА, нато це гурток піонерів а сша була вожатим.
показати весь коментар
10.09.2025 17:15 Відповісти
пора вже і блоку НАТО випробувати росію... в цю гру потрібно грати вдвох.
показати весь коментар
10.09.2025 17:16 Відповісти
Тобто "засудження" Вам вже мало? Вы хочете страшної "стурбованості"?
показати весь коментар
10.09.2025 17:23 Відповісти
Почалося!
показати весь коментар
10.09.2025 17:20 Відповісти
НАТО, на вас напали!!!

НАТО: - ми так не вважаємо

а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали

НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання

так 19 дронів же ж?

НАТО: - а ми майже всі 4 збили

а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку

НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось

та влучило в будинок же?

НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав

та й авто пошкодило?

НАТО: - а воно застраховане

ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?

НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
показати весь коментар
10.09.2025 17:26 Відповісти
Що там випробовувати? Міф про "5 статтю НАТО" розвіяно.
показати весь коментар
10.09.2025 17:52 Відповісти
 
 