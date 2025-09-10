Глава МЗС Норвегії Ейде про атаку на Польщу: Росія випробовує НАТО

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде засудив порушення повітряного простору Польщі, заявивши про намір Росії випробувати НАТО.

Ейде зазначив, що "багато що вказує на те, що це може бути спробою Росії випробувати НАТО в дуже напруженій ситуації".

За словами норвезького міністра, Польща дійшла висновку, що все вказує на те, що це був навмисний акт, а не випадковість.

Він додав, що дрони впали на територію Польщі під час масованого обстрілу України, але при цьому деякі з них влетіли з території Білорусі: "Це серйозне порушення польського повітряного простору, тобто повітряного простору НАТО".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

