Гілі про заліт дронів РФ у Польщу: "Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі є ознакою ескалації дій проти Європи.

"Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи. Ми стали свідками серйозного порушення повітряного простору Польщі на східному кордоні НАТО, яке було настільки серйозним, що аеропорт Варшави довелося закрити, а літаки НАТО збили російські безпілотники", - сказав він.

За словами Гілі, це була перша подібна операція з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Звертаємось до Путіна: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Ваша агресія нагадує нам, що безпечна Європа потребує сильної України, і що безпека Європи починається в Україні", - зазначив Гілі.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

