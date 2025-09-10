Гілі про заліт дронів РФ у Польщу: "Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи"
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі є ознакою ескалації дій проти Європи.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи. Ми стали свідками серйозного порушення повітряного простору Польщі на східному кордоні НАТО, яке було настільки серйозним, що аеропорт Варшави довелося закрити, а літаки НАТО збили російські безпілотники", - сказав він.
За словами Гілі, це була перша подібна операція з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Звертаємось до Путіна: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Ваша агресія нагадує нам, що безпечна Європа потребує сильної України, і що безпека Європи починається в Україні", - зазначив Гілі.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
"На кого напали - той більше не в НАТО".
НАТО: - ми так не вважаємо
- а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали
НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання
- так 19 дронів же ж?
НАТО: - а ми майже всі 4 збили
- а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку
НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось
- та влучило в будинок же?
НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав
- та й авто пошкодило?
НАТО: - а воно застраховане
- ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?
НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК