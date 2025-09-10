УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
520 8

Гілі про заліт дронів РФ у Польщу: "Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи"

міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі є ознакою ескалації дій проти Європи.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Путін вийшов на новий рівень ворожості щодо Європи. Ми стали свідками серйозного порушення повітряного простору Польщі на східному кордоні НАТО, яке було настільки серйозним, що аеропорт Варшави довелося закрити, а літаки НАТО збили російські безпілотники", - сказав він.

За словами Гілі, це була перша подібна операція з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

"Звертаємось до Путіна: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Ваша агресія нагадує нам, що безпечна Європа потребує сильної України, і що безпека Європи починається в Україні", - зазначив Гілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа повинна захистити повітряний простір України, - євродепутатка Айє

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів", - опитування

Автор: 

Польща (8814) Гілі Джон (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так так, незабаром парашний дрон влетить у купол рейхстага, а другий в Ейфелєву башту, а ви активно почните консультації один з одним. Дуже активно.
показати весь коментар
10.09.2025 17:13 Відповісти
Польщі зараз краще не реагувати, а почекати які росія запропонує варіанти поділу країни.
показати весь коментар
10.09.2025 17:19 Відповісти
Стаття 5 НАТО:
"На кого напали - той більше не в НАТО".
показати весь коментар
10.09.2025 17:16 Відповісти
Гілі про повний "заліт" НАТО... Поки ви там "штанці міняєте" Пуйло продовжує засвідчувати безпорадність усього "Демократичного Світу".
показати весь коментар
10.09.2025 17:16 Відповісти
ху * ло вийшов на новий рівень загроз проти ЄС , тому шо , китай підставив свою срину підтримки і дав добро на знищення ЄС та НАТО , вони поспішають , поки трамп при владі ...
показати весь коментар
10.09.2025 17:18 Відповісти
А вони перейшли на новий рівень занепокоєння..
показати весь коментар
10.09.2025 17:21 Відповісти
https://x.com/hashtag/PrayForPoland?src=hashtag_click&f=live PrayForPoland!
показати весь коментар
10.09.2025 17:24 Відповісти
- НАТО, на вас напали!!!

НАТО: - ми так не вважаємо

- а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали

НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання

- так 19 дронів же ж?

НАТО: - а ми майже всі 4 збили

- а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку

НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось

- та влучило в будинок же?

НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав

- та й авто пошкодило?

НАТО: - а воно застраховане

- ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?

НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
показати весь коментар
10.09.2025 17:31 Відповісти
 
 