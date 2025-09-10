Європа повинна захистити повітряний простір України, - євродепутатка Айє

УКР
Інцидент із порушенням повітряного простору Польщі, країни НАТО, лише підтвердив, що безпека України –– це безпека всього ЄС. Європа повинна робити більше, щоб захистити український повітряний простір.

Про це голова групи в Європарламенті Renew Валері Айє заявила під час дебатів про стан справ у ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стоїмо перед екзистенційною загрозою. Росія на наших кордонах. Війна проти України — це момент істини для Європи, і у питанні безпекових гарантій ми змогли відповісти на виклик, але мусимо зробити більше", - наголосила Айє.

Євродепутатка переконана, що Україні потрібно надати все необхідне для захисту, а також захистити українське небо.

"Те, що сталося сьогодні вранці в Польщі з російськими дронами, лише підтверджує: безпека України - це й наша безпека. Захистімо український повітряний простір", - закликала вона.

А для того, щоб протистояти агресору, необхідно вести також культурну війну, каже Айє.

"Не лише силою ми стримуватимемо агресорів... Це культурна війна, війна за цінності. Наш спосіб життя, наші цінності, наша свобода й наша незалежність під загрозою. Європа зараз є останнім бастіоном демократії й свободи. Ми мусимо мати сильний голос у світі в умовах таких міжнародних викликів", - додала вона.

Вона свій захистити не може. Про що ви?
10.09.2025 16:57 Відповісти
Як не прикро, але Європа і її лідери, це не Турція і Єрдоган!!
Але маємо надію, що здоровий глузд та память про жертв концтаборів гітлєра-сраліна, нацистів і комуністів, розставлять акценти для вжиття дієвих заходів щодо спільного Захисту країни Європи, від московитів-убивць!
10.09.2025 17:00 Відповісти
Що? Ви в себе гуртом ледь спромоглись збити 4 з 23-х. А проти 700 - 800 запущених по Україні не вистачить всієї натівської авіації. Мовчали б уже...
10.09.2025 17:04 Відповісти
"Європа повинна захистити повітряний простір України", бо це найперша та єдина вітальня Європи для друзів зі Сходу чи то пекло для ворогів тієї ж самої Європи.., якщо заспані еуропейці ще й досі не роздуплилися..
10.09.2025 17:12 Відповісти
ще до них не дійшло, що війна не так далеко від європейської хати. і давно вже потрібно було дати далекобійну зброю та дозвіл роздовбати всю військову інфраструктуру а саме фабрики, заводи . НПЗ включно з аєродромами та літаками. при цьому не забувати завітати до кремля
10.09.2025 17:13 Відповісти
Щось я скрізь сторок бачу -Україна повинна захистити повітрянний простір європи
10.09.2025 17:16 Відповісти
Он воно як тепер заспівали.

А українці мають таку тенденцію як закінчуватися.

Куди тікати будемо?
Іспанія вже в поляках.

"Шо дєлать шо дєлать? кабилі ..уй прідєлать" - оце вони хочуть від українців
10.09.2025 17:52 Відповісти
Європа повинна допомогти поміняти лідора 🤡 ...на адекватну людину в Україні політичного профі , бо з зеленським, таки да ,прийдеться ще і Заходу відмахуватися від китайськомосковського війська ...
10.09.2025 17:55 Відповісти
 
 