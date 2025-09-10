Європа повинна захистити повітряний простір України, - євродепутатка Айє

Інцидент із порушенням повітряного простору Польщі, країни НАТО, лише підтвердив, що безпека України –– це безпека всього ЄС. Європа повинна робити більше, щоб захистити український повітряний простір.

Про це голова групи в Європарламенті Renew Валері Айє заявила під час дебатів про стан справ у ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стоїмо перед екзистенційною загрозою. Росія на наших кордонах. Війна проти України — це момент істини для Європи, і у питанні безпекових гарантій ми змогли відповісти на виклик, але мусимо зробити більше", - наголосила Айє.

Євродепутатка переконана, що Україні потрібно надати все необхідне для захисту, а також захистити українське небо.

"Те, що сталося сьогодні вранці в Польщі з російськими дронами, лише підтверджує: безпека України - це й наша безпека. Захистімо український повітряний простір", - закликала вона.

А для того, щоб протистояти агресору, необхідно вести також культурну війну, каже Айє.

"Не лише силою ми стримуватимемо агресорів... Це культурна війна, війна за цінності. Наш спосіб життя, наші цінності, наша свобода й наша незалежність під загрозою. Європа зараз є останнім бастіоном демократії й свободи. Ми мусимо мати сильний голос у світі в умовах таких міжнародних викликів", - додала вона.

