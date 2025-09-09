Європарламент ухвалив Резолюцію по Україні: ключові меседжі

Петро Порошенко, який перебуває у Страсбурзі, повідомив про ключові меседжі у щойно прийнятій Резолюції Європейського парламенту. Йдеться про збільшення допомоги на виробництво зброї, відкриття вступних переговорів та підтримку демократії в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європарламент переконливою більшістю схвалив Резолюцію щодо звітів Європейської Комісії за 2023—2024 роки про прогрес України на шляху реформ у контексті розширення. Європейські партнери стоять пліч-о-пліч у нашій боротьбі з агресором. Європа вже підтримала Україну військовою допомогою на суму 50 мільярдів євро і закликає надати Україні більше зброї та боєприпасів до завершення будь-яких переговорів, істотно посилити обмін розвідданими з Україною; закликає зняти всі обмеження на використання західних систем озброєння, наданих Україні проти військових цілей на території росії. ЄС наполягає на інтеграції України в оборонні ініціативи і заохочує розвиток спільних проектів із виробництва зброї з партнерами Євросоюзу та НАТО", – повідомив Порошенко.

"У питанні відкриття вступних переговорів позиція Європарламенту є чітко проукраїнською і полягає у необхідності швидкого відкриття переговорного кластеру "Основи" для України і Молдови", – повідомив лідер "ЄС".

Також читайте: Європарламент вшанував пам’ять Андрія Парубія

"Європарламент надав чесну, об’єктивну та дружню оцінку стану справ в Україні з ефективністю демократичних інституцій, верховенством права та незалежністю правосуддя. Резолюція прямо фіксує "слабкі" місця нашої демократії та реформ, без прогресу в яких переговори про членство не прискорити.

Перше: верховенство права та судова система. ЄП б’є на сполох через параліч Конституційного Суду та вразливість судової влади до політичного впливу. Це питання довіри до держави.

Друге: незалежність та ефективність антикорупційної архітектури. Резолюція підтримує НАБУ та САП і вимагає їх захисту від будь-якого політичного впливу, посилення АРМА, перезапуску ДБР і вирішення питання з добором суддів ВАКС. Це сигнал Банковій: будь-які спроби "ручного керування" антикорупційними органами — це прямий удар по євроінтеграції", – констатував Порошенко.

"Третє – демократія та парламентський плюралізм. ЄП закликає утриматися від політично мотивованих судових розглядів і санкцій проти представників опозиції, а також підтримувати парламентський плюралізм та сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді, зняти обмеження на міжнародну парламентську дипломатію.

Четверте: свобода медіа й громадянське суспільство. ЄП наголошує на неприпустимості монополізації етеру і тиску на незалежні медіа", – зазначив політик.

Також читайте: Порошенко в ефірі MSNBC: Мета Путіна – розколоти Захід, він не збирається зупиняти війну