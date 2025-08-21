Порошенко в ефірі MSNBC: Мета Путіна – розколоти Захід, він не збирається зупиняти війну

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що Путін не планує закінчувати війну, і тільки спільна позиція України, Європи та США може змусити його погодитись на припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми не маємо жодних сумнівів, що без сильної позиції наших партнерів з Європейського Союзу, з НАТО, зі Сполучених Штатів Путін не збирається зупиняти війну. Але зараз, після саміту в Анкориджі, після саміту у Вашингтоні ми принаймні маємо серйозні сподівання, що це можливо", – сказав Порошенко.

"Це точно те, чого Путін не хоче. Це тому, що Путін хоче вбивати українців. Путін хоче захопити Україну. На Полтавщині, в Чернігівщині, в Одесі щоночі ми маємо атаки безпілотників, балістичних ракет. Це ще один доказ того, що нам терміново потрібне беззастережне, сильне, всеосяжне та всебічне припинення вогню. Це можна запровадити протягом години. А трюк Путіна про довгострокову мирну угоду з непередбачуваними результатами — це не те, що ми шукаємо", – зазначив політик

"Я маю право так говорити, тому що маю досвід таких самих переговорів з Путіним з 2014 року. Я думаю, що це була наша перемога, перемога України, перемога нормандського формату за участю Сполучених Штатів, що ми змогли досягти припинення вогню наприкінці 2014-го – на початку 2015-го року в рамках Мінського процесу", – нагадав Порошенко.

Лідер "ЄС" також зазначив, що Путіну досі не вдалося досягти своєї мети і розколоти Захід.

"Якою була мета Путіна? Розділити весь Західний світ. Зруйнувати всі спроби єдності та солідарності. І він програв. Вашингтонський саміт, можливо, вперше, або це був досить рідкісний факт, коли всі європейські лідери разом з лідером Сполучених Штатів, разом з українським президентом продемонстрували єдність з Україною, трансатлантичну єдність. І це дає нам сильну надію. Це робить нас сильнішими", – вважає Порошенко.

Він також додав: участь України у форматі НАТО — це найдешевший і найефективніший спосіб зупинити війну.