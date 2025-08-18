Путін питанням Донбасу навмисне провокує хаос всередині України, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN заявив, що Путін не планує обмежитися лише територією Донбасу. Політик переконаний, що Росія цією вимогою навмисне провокує хаос всередині України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зауважив, що зараз питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному: "сьогодні найважливіша частина дискусії — це припинення вогню. Я маю такий досвід у 2014-2015 роках, коли ми обговорювали Мінські угоди, — це найчіткіший сигнал, як зупинити війну.

Припинення вогню можна досягти негайно, за дуже короткий проміжок часу. Припинення вогню означає припинити вбивства невинних українських цивільних громадян. Припинення вогню означає перестати гаяти час. Припинення вогню є надзвичайно важливим кроком для початку мирного процесу.

А Путін хоче розводити "бла-бла-бла" про мирний процес, тому що так він може без обмежень продовжувати війну. Путні живиться війною. Дуже важко вести переговори про мир, коли щогодини тобі на голову летять ракети. І цієї ночі в нас загинули і поранені люди в Харкові, в Одесі. Це не та позиція, яка сприяє забезпеченню припинення вогню", – пояснив Порошенко.

Відповідаючи на запитання щодо різних версій умов так званої "мирної угоди", лідер "ЄС" сказав: "по-перше, нічого не погоджено, доки не погоджено все. Я просто хочу нагадати, що за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією. Бо це створює абсолютно небезпечний прецедент", – нагадав Порошенко.

Також читайте: Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню, - Порошенко

"Ми ніколи не відмовимося від Криму. Ми ніколи не відмовимося від НАТО. Це чітко прописано в нашій Конституції, це важливо. Тож це не думка президента Зеленського чи президента Порошенка. Український народ ніколи не погодиться на ситуацію з обміном територій, це ж стосується Криму. І це означає, що Путін, — а саме він на цьому наполягає, — хоче принести в нашу країну хаос, тому що йому не потрібна територія Донбасу, йому потрібна вся Україна. Єдиний спосіб отримати всю Україну — це хаос, і це допоможе йому привести до влади проросійський уряд, що є неможливим", – переконаний політик.

Коментуючи питання про можливі гарантії безпеки для України, Порошенко сказав: "з усього мого досвіду, будь ласка, не довіряйте Путіну. По-друге, не бійтеся Путіна. І по-третє, як президент України я мав гарантії безпеки у формі Будапештського меморандуму. Він не працює. Після того, як Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, напала на нас, це зруйнувало всю повоєнну систему безпеки.

Єдина гарантія, яка існує в цьому світі, — це членство в НАТО. Але поки ми чекатимемо на відкриття дверей НАТО, ми приймемо гарантії безпеки за фінським типом. Це була б 5-та стаття до того, як ми станемо членом Альянсу. Це абсолютно ефективно. І ми обговорюватимемо це після припинення вогню, коли готуватимемо мирну угоду. Це єдиний спосіб, як ми можемо зупинити війну, врятувати світ, врятувати мир.

Путін це знає, він просто не хоче зупиняти війну. Тому якщо Путін не прийме ці умови, має бути "План Б" Трампа: більше зброї, більше грошей, конфіскація російських активів, неприйняття шантажу Путіна щодо членства в НАТО та ЄС і унеможливлення для нього фінансувати війну", – наголосив Порошенко.

Також читайте: Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій, - Порошенко