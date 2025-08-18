УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13487 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна Переговори з Путіним
2 275 74

Путін питанням Донбасу навмисне провокує хаос всередині України, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN заявив, що Путін не планує обмежитися лише територією Донбасу. Політик переконаний, що Росія цією вимогою навмисне провокує хаос всередині України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зауважив, що зараз питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному: "сьогодні найважливіша частина дискусії — це припинення вогню. Я маю такий досвід у 2014-2015 роках, коли ми обговорювали Мінські угоди, — це найчіткіший сигнал, як зупинити війну.

Припинення вогню можна досягти негайно, за дуже короткий проміжок часу. Припинення вогню означає припинити вбивства невинних українських цивільних громадян. Припинення вогню означає перестати гаяти час. Припинення вогню є надзвичайно важливим кроком для початку мирного процесу.

А Путін хоче розводити "бла-бла-бла" про мирний процес, тому що так він може без обмежень продовжувати війну. Путні живиться війною. Дуже важко вести переговори про мир, коли щогодини тобі на голову летять ракети. І цієї ночі в нас загинули і поранені люди в Харкові, в Одесі. Це не та позиція, яка сприяє забезпеченню припинення вогню", – пояснив Порошенко.

Відповідаючи на запитання щодо різних версій умов так званої "мирної угоди", лідер "ЄС" сказав: "по-перше, нічого не погоджено, доки не погоджено все. Я просто хочу нагадати, що за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією. Бо це створює абсолютно небезпечний прецедент", – нагадав Порошенко.

Також читайте: Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню, - Порошенко

"Ми ніколи не відмовимося від Криму. Ми ніколи не відмовимося від НАТО. Це чітко прописано в нашій Конституції, це важливо. Тож це не думка президента Зеленського чи президента Порошенка. Український народ ніколи не погодиться на ситуацію з обміном територій, це ж стосується Криму. І це означає, що Путін, — а саме він на цьому наполягає, — хоче принести в нашу країну хаос, тому що йому не потрібна територія Донбасу, йому потрібна вся Україна. Єдиний спосіб отримати всю Україну — це хаос, і це допоможе йому привести до влади проросійський уряд, що є неможливим", – переконаний політик.

Коментуючи питання про можливі гарантії безпеки для України, Порошенко сказав: "з усього мого досвіду, будь ласка, не довіряйте Путіну. По-друге, не бійтеся Путіна. І по-третє, як президент України я мав гарантії безпеки у формі Будапештського меморандуму. Він не працює. Після того, як Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, напала на нас, це зруйнувало всю повоєнну систему безпеки.

Єдина гарантія, яка існує в цьому світі, — це членство в НАТО. Але поки ми чекатимемо на відкриття дверей НАТО, ми приймемо гарантії безпеки за фінським типом. Це була б 5-та стаття до того, як ми станемо членом Альянсу. Це абсолютно ефективно. І ми обговорюватимемо це після припинення вогню, коли готуватимемо мирну угоду. Це єдиний спосіб, як ми можемо зупинити війну, врятувати світ, врятувати мир.

Путін це знає, він просто не хоче зупиняти війну. Тому якщо Путін не прийме ці умови, має бути "План Б" Трампа: більше зброї, більше грошей, конфіскація російських активів, неприйняття шантажу Путіна щодо членства в НАТО та ЄС і унеможливлення для нього фінансувати війну", – наголосив Порошенко.

Також читайте: Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15222) путін володимир (24601) переговори з Росією (1402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
18.08.2025 19:48 Відповісти
+12
а я думала що от якби він був президентом!!!
показати весь коментар
18.08.2025 19:43 Відповісти
+10
"за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією" - ось чого не може вибачити нашому справжньому Президенту якийсь кривляка з підворотні кварталу, а другий, рудий смиканий поц, ніяк не може це об'їхати навіть возом цей факт, бо там стоїть ЙОГО підпис. Тому вони обидва + кримлівський ублюдок так ненавидять Порошенко, бо він їх всіх переграє і примушує діяти так, як їм не хочеться.
показати весь коментар
18.08.2025 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо в нас є довбні які вважають що треба щось москалям віддавати без бою в значній кількості то це вирок країні.
показати весь коментар
18.08.2025 19:36 Відповісти
Є на жаль. Вони ж ждуни Донбасу, які хочуть щоб там була влада росії та не постраждала від війни їх власність. Зараз вони моляться на трампа , а ще днів десять назад коли цей клоун обіцяв санкції ненавидили його більше ніж Зеленського. Зараз у них Зеленський ворог номер один.
показати весь коментар
18.08.2025 19:48 Відповісти
Президент усе-таки буде не один (https://t.me/times_ukraina/54165): (https://t.me/times_ukraina/54165) разом із ним до Трампа підуть глава ОП Андрій Єрмак, військовий Павло Паліса, посолка України Оксана Маркарова, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, пише «Суспільне».

але, на кожну провокацію крємлєчмолі, ми відповімо потужною командою переговорників!
показати весь коментар
18.08.2025 19:40 Відповісти
Те, який потужний переговорник Єрмак, ми вже побачили на його зустрічі зі студентами...
показати весь коментар
18.08.2025 20:08 Відповісти
Думав,що скаже "ось якби я був президентом".
показати весь коментар
18.08.2025 19:41 Відповісти
а я думала що от якби він був президентом!!!
показати весь коментар
18.08.2025 19:43 Відповісти
А от якби його у 2019 переобрали, що як, по твоєму, було би гірше, ніж зараз, так само, як зараз, чи краще, ніж зараз?
показати весь коментар
18.08.2025 19:48 Відповісти
Не знаю.Але є підозра,що було б хірше територіально,але не було б війни.
показати весь коментар
18.08.2025 19:54 Відповісти
Є підозра, немає підозри. Це все здогадки, як воно б було, фантазії. Ми лише можемо здогадуватися, фантазувати, думати я як була ситуація при ньому. Но ми цього вже не дізнпжмося, бо не він президент.
Но у нас також є факти, це п'ять років його, і п'ять років смарагдового. Це вже сталося. І задавити питання при якому Україні і народу було краще, думаю не треба.
показати весь коментар
18.08.2025 20:10 Відповісти
Було б все те ж саме. Хіба що добровільно дав би воду на Крим та виконав би інші хотєлки куйла.
показати весь коментар
18.08.2025 20:14 Відповісти
А звідки ви знаєте? Ця вже сталося?
показати весь коментар
18.08.2025 20:33 Відповісти
Бо саме заради води, електрики і сухопутного коридору на Крим і почалась ця війна. Чи ти справді думаєш, що куйло прийшов "защітіть Данбас і рускоізичних"? Та вони йому і нахрін не впали, ні ті, ні ті.
показати весь коментар
18.08.2025 20:38 Відповісти
Я у вас питаю, звідки ви знаєте як воно б було якщо зараз був Порошенко. Звідки ви знаєте, що ***@о зміг б зробити той коридор, та і взагалі зайти на південь. Звідки ви це можете знати? Ця подія вже сталася, вона сталася як факт? Чи тільки як ваше припущення?
показати весь коментар
18.08.2025 20:42 Відповісти
Проста логіка.
показати весь коментар
18.08.2025 20:49 Відповісти
Там73/43%зедебільна логіка на методичках подляка.
Даремно стараєтесь
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
Чому лиш фантазії? Є речі котрі сталися при ньому,при його правлінні .Хіба війни не було тоді?Була.Так,запинили ,а в результаті це було часом для ***** для підготовки та подальшої експансії.Ракетна програма?Плюсую,але на якій стадії була та програма,як швидко вона втілювалася в ракети сказати не можу,бо не уявляю.
показати весь коментар
18.08.2025 20:15 Відповісти
Я відповів на ваш коментар. В якому ви написали якщо б, Порошенко знов був президентом.
Ви писали що є підозра, що було б гірше тереториально.
Ми зараз балакаємо про його п'ять років які вже були у нього, це факт, і про них можемо говорити, бо це вже сталося. Чи якщо б його обрали ще б на п'ять як к б воно було, то ця розмова марна.
показати весь коментар
18.08.2025 20:39 Відповісти
А як без війни могло б бути гірше територіально? Поясніть, бо реально не розумію...

Особисто моя думка, що спроба вторгнення могла б бути і при Пороху, але мабуть при Пороху б краще дослухалися до інфи від американської розвідки і зводили б укріплення та мінні поля на основних напрямках. Якщо Авдіївку з укріпленнями часів Пороха брали 2 роки, то подібні укріплення в зоні ЧАЕС, під Харковом чи на межі з Кримом змусили б капцапський білцкриг забуксувати. Грубо кажучи, москалі б вперлися в укріплення (як у Авдіївці/Бахмуті/Покровську) і все б застопорилося - вони б не прорвалися до Києва чи Херсона... Така моя думка.
показати весь коментар
18.08.2025 20:13 Відповісти
Все +- вірно. Порох вводив військовий стан у прикордонних областях, кілька місяців перед виборами, коли кацапи пробували стягувати війська. Тоді на нього гнали що він хоче узурпувати владу, та зірвати вибори.
показати весь коментар
18.08.2025 20:18 Відповісти
Відповідаю.Як було з Кримом?Без жодного пострілу.Як було б після 24 лютого?(Думаю,він би поїхав за західною підтримкою.Чи встояли б добровольці -так,але...Думаю ,він би перестав стрєлять також і фронт посунувся б вглиб,неменше ніж він посунувся.
показати весь коментар
18.08.2025 20:20 Відповісти
А коли був Крим, на хвилиночку, і при чому тут Порох, якщо Крим захопили при Турчинові, і на Донбас вдерлися при турчинові?
показати весь коментар
18.08.2025 20:34 Відповісти
Крим здали при овощу ще, здали щрадою чи не всіх силовиків, міністри оборони, МВД, СБУ, командуючі Генштабом, родів військ і флотом були всі ставленики ***** і касапів; тому Турчинову навіть не було мржливості дати команду про організацію спротиву окупації. Пригадую, він говорив, (чи не на суді над овощем), що він таки безпосереднім підлеглим таку команду віддавав - але їх попросту не не виконували недоведенням до нижчої ланки - батальонів і ротної ланки.
показати весь коментар
18.08.2025 21:14 Відповісти
А чому мова саме про добровольців? У випадку Пороха воєнний стан і мобілазцію цілком могли ввести і до нападу. Нагадаю, що в 2018 він через кілька катерів воєнний став ввів...
Ну і на армію при ньому об'єктивно більше витрачали. Я не писатиму тут про асфальт і тд, але якщо на цифри глянути, то в 2017-2018 на армію і ВПК тратили більше коштів, ніж у 2020-2021.
показати весь коментар
18.08.2025 20:37 Відповісти
Бо добровольці підтримали армію,військових.Волонтери.Просто герої -камікадзе...Витрачалося на армію,не думаю ,що хтось відчув різницю,особливо військові.Волонтери врятували голодну,боку.. армію.ДумаєтеиЗе є герой? Без такого народу за спиною,він один з народу.
показати весь коментар
18.08.2025 20:55 Відповісти
Не скаже, бо має розуміння процесів!
показати весь коментар
18.08.2025 19:51 Відповісти
Мати розуміння і робити є дві великі різниці.Я не фанат Зе,навіть був прихильником Порошенка,але й порошенківській політиці є багато білих плям,бо ж недаремно не переміг квартальщика.Тут багато говорять ,що 73% хотіли паржать,але не правда,бо знаю дуже великий відсоток ,що був просто проти "страрого режиму".
показати весь коментар
18.08.2025 19:56 Відповісти
Фактично всі, хто голосував за блазня, голосували не за, а проти.
показати весь коментар
18.08.2025 19:59 Відповісти
Ні,я відсотки,котрі таки бачили серіал і просто паржать.
показати весь коментар
18.08.2025 20:06 Відповісти
Таких було хіба що один з 1000. Всі голосували саме проти. Не треба думати, що українці дурніші за вас.
показати весь коментар
18.08.2025 20:12 Відповісти
Ну як це ви читаєте мої думки і що я думаю?))))
показати весь коментар
18.08.2025 20:17 Відповісти
Українці таки дурніші. Проголосували за сумнівного кандидата, замість того щоб обрати когось з досвідом.
показати весь коментар
18.08.2025 20:33 Відповісти
Кого саме? Бойка?
показати весь коментар
18.08.2025 20:34 Відповісти
В 19-му хотів за Кошулинського голосувати. Але, коли побачив зелений треш, то взагалі не пішов на голосування. Знав що нічого не вийде. Можливо дарма.
показати весь коментар
18.08.2025 20:52 Відповісти
Якби вони були розумні вони б не проголосували за зе. І досить уже розганяти рашенську баєчку про " проти"
показати весь коментар
18.08.2025 20:53 Відповісти
Це не баєчки. Це реальність.
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
Люди хотіли манни під впливом голобородських телесеріалів на олігархічних каналах. Замість білих плям Порошенка, мають червоні ріки
крові Зеленського!
показати весь коментар
18.08.2025 20:08 Відповісти
Не старого режиму, а проти мізків своїх були. Зе переміг через пропаганду на г+г цілодобово. Людям мізки промивали.
В європейські країні, клоун навіть не дійшов б до виборів.
А ми занадто рано почали грати в демократію з ним тоді.
показати весь коментар
18.08.2025 20:13 Відповісти
Ще раз: українці не настільки дурні, щоб вестись на пропаганду. Блазень переміг зовсім з іншої причини.
показати весь коментар
18.08.2025 20:31 Відповісти
О ні, як раз і дурні, більшість. Психологія не робить з тебе дурного чи ні, вона може зробити з тебе дурного. Тихо, методично вбивая в голову ті речі, які їй потрібні.
Що і було зроблено в сватах, голобородько, виступах гіно-95 і так далі.
показати весь коментар
18.08.2025 20:47 Відповісти
Ще раз: блазень переміг зовсім з інзшої причини.
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
Та пішов ти в дупу, поросль зелена
показати весь коментар
18.08.2025 20:55 Відповісти
то бот подляцький
показати весь коментар
18.08.2025 21:16 Відповісти
от ЗЕленой недо-дипломатии толку ЗЕро ( нуль!!!)
Щас бы все силы на дроны, на Фронт, что б закобзонить побольше и заодно НПЗ проредить - им санкции на пользу 💪
Если ЗЁблика очередной раз потужно прогнут ( а в политике и дипломатии оно ЗЕро без пианинной палочки ) то катастрофа. Боевой дух упадет и от открытой Zдачи и от отступлений "под ударами 100Тысячных корпусов" (так будут глаголить по Марахвону) .
показати весь коментар
18.08.2025 19:42 Відповісти
Єдине що добре!!! дипломатия ПРиларьочного управлиння державою заминена планамы та консультаціями з партнерами .
показати весь коментар
18.08.2025 19:47 Відповісти
"за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією" - ось чого не може вибачити нашому справжньому Президенту якийсь кривляка з підворотні кварталу, а другий, рудий смиканий поц, ніяк не може це об'їхати навіть возом цей факт, бо там стоїть ЙОГО підпис. Тому вони обидва + кримлівський ублюдок так ненавидять Порошенко, бо він їх всіх переграє і примушує діяти так, як їм не хочеться.
показати весь коментар
18.08.2025 19:43 Відповісти
О, ще один ХОЛУЙ параші!!! Ось за рахунок таких дебілів Україна на виборах отримала чучму, яника, парашу... Які не те, що нашу Україну, матір рідну ПРОДАДУТЬ ДЛЯ НАЖИВИ!!! І продавали, бо ось такі дебіли дали ВЛАДУ, то можна таких і ГРАБУВАТИ!!!
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
Судя по всему, шо делал Трамп, "План Б" совсем другой вырисовывается.
показати весь коментар
18.08.2025 19:43 Відповісти
Я ненавиджу ЗЕлупу і його корупційну команду,але сьогодні потрібно його підтримати щоб не облажався в Білому Дурдомі.навіть якщо знову виженуть треба піти з гордо піднятою головою і не принизити країну,Україну можна перемогти але зламати ніколи
показати весь коментар
18.08.2025 19:44 Відповісти
Підтримати зрадника?Результат відомий заздалегіть і не потрібно жити ілюзіями.Як був тупий зрадник,так ним і залишився.Задача ригозеленої шобли не змінилася
Вечірній відосик-максимум на що здатний потужний.
показати весь коментар
18.08.2025 19:49 Відповісти
Я не бажаю,що мене представляв тупий нарік-зрадник
показати весь коментар
18.08.2025 19:51 Відповісти
На жаль зараз ні в мене ні в вас немає вибору,його як не крути вибрав наш народ
показати весь коментар
18.08.2025 19:52 Відповісти
а у штатів ще є таки запобіжники не тільки проти зільоного наріка а й проти рудого його брата -шоумена при владі США

Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.

Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.

Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.

Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.

Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.

У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).

Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.

Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.

Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.

І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.

Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?

Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».

Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.

Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.

показати
показати весь коментар
18.08.2025 19:54 Відповісти
Не пишіть нічого поганого в БД!
показати весь коментар
18.08.2025 20:11 Відповісти
в це важко повірити , шо вся шобла балагану95 ,буде поруч з 🤡 на переговорах ...
показати весь коментар
18.08.2025 19:45 Відповісти
З іншої сторони не краще. Делегація з псіхушки
показати весь коментар
18.08.2025 19:51 Відповісти
Коли цій шоблі відводиться роль каманди 95-го при звьоздній особі, читаючій тексти розумних авторів - то може це хоча б щось. А те що вовка не на одинці , й обіцяний **** Трампом тет-а-тет зривається - ЦЕ ж величезний плюс респам. -рейганістам ( настав час ввімкунти антикремлівський рубильник Рубіо )
показати весь коментар
18.08.2025 19:51 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 19:48 Відповісти
але мудрий нарід у 2019 році обрав ..... (цензура)
показати весь коментар
18.08.2025 19:51 Відповісти
Тобі не подобається український народ? То за чим затримка? Чемодан - вокзал.
показати весь коментар
18.08.2025 20:26 Відповісти
Ось кого треба було до трампа висилати
показати весь коментар
18.08.2025 20:42 Відповісти
Щоб лизав дупу у пуйла наввипередки з трампоном??? Та ці ПОТВОРИ лише і знають, що ВИГОДА та ГРОШІ, а якою ціною - та хоч і за рахунок таких дебілів як ти.... А ви сюсюкайте далі!!!
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
Петро відмінний шеф МЗС за президента Залужного.
показати весь коментар
18.08.2025 20:53 Відповісти
Не ліпи собі ідола
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
Пан щось має проти дипломатичних здібностей П'ятого Президента?
показати весь коментар
18.08.2025 21:04 Відповісти
Ги. Не пересмикуй карти.
показати весь коментар
18.08.2025 21:08 Відповісти
Ні. Ти сказав "А", тепер кажи і "Б". Що ти маєш проти Порошенка?
показати весь коментар
18.08.2025 21:13 Відповісти
Майже впевнений , що якби в 2019 році обрали
блискучого політика і просто розумну Людину ,
Петра Олексійовича , то не не було б повномасштабноі війни ,
так як пуйло чітко знав , що Порошенко сильний політик і
для нього Украіна понад усе !!
показати весь коментар
18.08.2025 21:06 Відповісти
Війна, якась війна - може, би і була... Але була би і мкша, спалена пожаром... А що точно не було би - проблеми, яка постала сьогодні "чи капітулює Україна, чи встоїть"
показати весь коментар
18.08.2025 21:20 Відповісти
 
 