Путін питанням Донбасу навмисне провокує хаос всередині України, - Порошенко
Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN заявив, що Путін не планує обмежитися лише територією Донбасу. Політик переконаний, що Росія цією вимогою навмисне провокує хаос всередині України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко зауважив, що зараз питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному: "сьогодні найважливіша частина дискусії — це припинення вогню. Я маю такий досвід у 2014-2015 роках, коли ми обговорювали Мінські угоди, — це найчіткіший сигнал, як зупинити війну.
Припинення вогню можна досягти негайно, за дуже короткий проміжок часу. Припинення вогню означає припинити вбивства невинних українських цивільних громадян. Припинення вогню означає перестати гаяти час. Припинення вогню є надзвичайно важливим кроком для початку мирного процесу.
А Путін хоче розводити "бла-бла-бла" про мирний процес, тому що так він може без обмежень продовжувати війну. Путні живиться війною. Дуже важко вести переговори про мир, коли щогодини тобі на голову летять ракети. І цієї ночі в нас загинули і поранені люди в Харкові, в Одесі. Це не та позиція, яка сприяє забезпеченню припинення вогню", – пояснив Порошенко.
Відповідаючи на запитання щодо різних версій умов так званої "мирної угоди", лідер "ЄС" сказав: "по-перше, нічого не погоджено, доки не погоджено все. Я просто хочу нагадати, що за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією. Бо це створює абсолютно небезпечний прецедент", – нагадав Порошенко.
"Ми ніколи не відмовимося від Криму. Ми ніколи не відмовимося від НАТО. Це чітко прописано в нашій Конституції, це важливо. Тож це не думка президента Зеленського чи президента Порошенка. Український народ ніколи не погодиться на ситуацію з обміном територій, це ж стосується Криму. І це означає, що Путін, — а саме він на цьому наполягає, — хоче принести в нашу країну хаос, тому що йому не потрібна територія Донбасу, йому потрібна вся Україна. Єдиний спосіб отримати всю Україну — це хаос, і це допоможе йому привести до влади проросійський уряд, що є неможливим", – переконаний політик.
Коментуючи питання про можливі гарантії безпеки для України, Порошенко сказав: "з усього мого досвіду, будь ласка, не довіряйте Путіну. По-друге, не бійтеся Путіна. І по-третє, як президент України я мав гарантії безпеки у формі Будапештського меморандуму. Він не працює. Після того, як Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, напала на нас, це зруйнувало всю повоєнну систему безпеки.
Єдина гарантія, яка існує в цьому світі, — це членство в НАТО. Але поки ми чекатимемо на відкриття дверей НАТО, ми приймемо гарантії безпеки за фінським типом. Це була б 5-та стаття до того, як ми станемо членом Альянсу. Це абсолютно ефективно. І ми обговорюватимемо це після припинення вогню, коли готуватимемо мирну угоду. Це єдиний спосіб, як ми можемо зупинити війну, врятувати світ, врятувати мир.
Путін це знає, він просто не хоче зупиняти війну. Тому якщо Путін не прийме ці умови, має бути "План Б" Трампа: більше зброї, більше грошей, конфіскація російських активів, неприйняття шантажу Путіна щодо членства в НАТО та ЄС і унеможливлення для нього фінансувати війну", – наголосив Порошенко.
але, на кожну провокацію крємлєчмолі, ми відповімо потужною командою переговорників!
Но у нас також є факти, це п'ять років його, і п'ять років смарагдового. Це вже сталося. І задавити питання при якому Україні і народу було краще, думаю не треба.
Даремно стараєтесь
Ви писали що є підозра, що було б гірше тереториально.
Ми зараз балакаємо про його п'ять років які вже були у нього, це факт, і про них можемо говорити, бо це вже сталося. Чи якщо б його обрали ще б на п'ять як к б воно було, то ця розмова марна.
Особисто моя думка, що спроба вторгнення могла б бути і при Пороху, але мабуть при Пороху б краще дослухалися до інфи від американської розвідки і зводили б укріплення та мінні поля на основних напрямках. Якщо Авдіївку з укріпленнями часів Пороха брали 2 роки, то подібні укріплення в зоні ЧАЕС, під Харковом чи на межі з Кримом змусили б капцапський білцкриг забуксувати. Грубо кажучи, москалі б вперлися в укріплення (як у Авдіївці/Бахмуті/Покровську) і все б застопорилося - вони б не прорвалися до Києва чи Херсона... Така моя думка.
Ну і на армію при ньому об'єктивно більше витрачали. Я не писатиму тут про асфальт і тд, але якщо на цифри глянути, то в 2017-2018 на армію і ВПК тратили більше коштів, ніж у 2020-2021.
крові Зеленського!
В європейські країні, клоун навіть не дійшов б до виборів.
А ми занадто рано почали грати в демократію з ним тоді.
Що і було зроблено в сватах, голобородько, виступах гіно-95 і так далі.
Щас бы все силы на дроны, на Фронт, что б закобзонить побольше и заодно НПЗ проредить - им санкции на пользу 💪
Если ЗЁблика очередной раз потужно прогнут ( а в политике и дипломатии оно ЗЕро без пианинной палочки ) то катастрофа. Боевой дух упадет и от открытой Zдачи и от отступлений "под ударами 100Тысячных корпусов" (так будут глаголить по Марахвону) .
Вечірній відосик-максимум на що здатний потужний.
Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.
Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.
Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.
У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).
Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.
Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.
І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.
Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?
Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.
Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
блискучого політика і просто розумну Людину ,
Петра Олексійовича , то не не було б повномасштабноі війни ,
так як пуйло чітко знав , що Порошенко сильний політик і
для нього Украіна понад усе !!