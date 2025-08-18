Путин вопросом Донбасса намеренно провоцирует хаос внутри Украины, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN заявил, что Путин не планирует ограничиться только территорией Донбасса. Политик убежден, что Россия этим требованием умышленно провоцирует хаос внутри Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что сейчас вопрос Крыма или членства в НАТО не должны стоять на повестке дня: "сегодня важнейшая часть дискуссии - это прекращение огня. Я имею такой опыт в 2014-2015 годах, когда мы обсуждали Минские соглашения, - это четкий сигнал, как остановить войну.

Прекращение огня можно достичь немедленно, за очень короткий промежуток времени. Прекращение огня означает прекратить убийства невинных украинских гражданских лиц. Прекращение огня означает перестать терять время. Прекращение огня является чрезвычайно важным шагом для начала мирного процесса.

А Путин хочет разводить "бла-бла-бла" о мирном процессе, потому что так он может без ограничений продолжать войну. Путин питается войной. Очень трудно вести переговоры о мире, когда каждый час тебе на голову летят ракеты. И этой ночью у нас погибли и ранены люди в Харькове, в Одессе. Это не та позиция, которая способствует обеспечению прекращения огня", - пояснил Порошенко.

Отвечая на вопрос относительно различных версий условий так называемого "мирного соглашения", лидер "ЕС" сказал: "Во-первых, ничего не согласовано, пока не согласовано все. Я просто хочу напомнить, что при моем сроке выдали так называемую Крымскую декларацию. Ее выдал Государственный департамент Соединенных Штатов по поручению президента Трампа. Там есть подпись, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупированный Крым российской территорией. Потому что это создает абсолютно опасный прецедент", - напомнил Порошенко.

Также читайте: Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня, - Порошенко

"Мы никогда не откажемся от Крыма. Мы никогда не откажемся от НАТО. Это четко прописано в нашей Конституции, это важно. Поэтому это не мнение президента Зеленского или президента Порошенко. Украинский народ никогда не согласится на ситуацию с обменом территорий, это же касается Крыма. И это означает, что Путин, - а именно он на этом настаивает, - хочет принести в нашу страну хаос, потому что ему не нужна территория Донбасса, ему нужна вся Украина. Единственный способ получить всю Украину - это хаос, и это поможет ему привести к власти пророссийское правительство, что невозможно", - убежден политик.

Комментируя вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Порошенко сказал: "Из всего моего опыта, пожалуйста, не доверяйте Путину. Во-вторых, не бойтесь Путина. И в-третьих, как президент Украины я имел гарантии безопасности в форме Будапештского меморандума. Он не работает. После того, как Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, напала на нас, это разрушило всю послевоенную систему безопасности.

Единственная гарантия, которая существует в этом мире, - это членство в НАТО. Но пока мы будем ждать открытия дверей НАТО, мы примем гарантии безопасности по финскому типу. Это была бы 5-я статья до того, как мы станем членом Альянса. Это абсолютно эффективно. И мы будем обсуждать это после прекращения огня, когда будем готовить мирное соглашение. Это единственный способ, как мы можем остановить войну, спасти мир.

Путин это знает, он просто не хочет останавливать войну. Поэтому если Путин не примет эти условия, должен быть "План Б" Трампа: больше оружия, больше денег, конфискация российских активов, непринятие шантажа Путина относительно членства в НАТО и ЕС и невозможность для него финансировать войну", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Прекращение огня не может обусловливаться потерей украинских территорий, - Порошенко