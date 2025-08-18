Путин вопросом Донбасса намеренно провоцирует хаос внутри Украины, - Порошенко
Петр Порошенко в эфире телеканала CNN заявил, что Путин не планирует ограничиться только территорией Донбасса. Политик убежден, что Россия этим требованием умышленно провоцирует хаос внутри Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко отметил, что сейчас вопрос Крыма или членства в НАТО не должны стоять на повестке дня: "сегодня важнейшая часть дискуссии - это прекращение огня. Я имею такой опыт в 2014-2015 годах, когда мы обсуждали Минские соглашения, - это четкий сигнал, как остановить войну.
Прекращение огня можно достичь немедленно, за очень короткий промежуток времени. Прекращение огня означает прекратить убийства невинных украинских гражданских лиц. Прекращение огня означает перестать терять время. Прекращение огня является чрезвычайно важным шагом для начала мирного процесса.
А Путин хочет разводить "бла-бла-бла" о мирном процессе, потому что так он может без ограничений продолжать войну. Путин питается войной. Очень трудно вести переговоры о мире, когда каждый час тебе на голову летят ракеты. И этой ночью у нас погибли и ранены люди в Харькове, в Одессе. Это не та позиция, которая способствует обеспечению прекращения огня", - пояснил Порошенко.
Отвечая на вопрос относительно различных версий условий так называемого "мирного соглашения", лидер "ЕС" сказал: "Во-первых, ничего не согласовано, пока не согласовано все. Я просто хочу напомнить, что при моем сроке выдали так называемую Крымскую декларацию. Ее выдал Государственный департамент Соединенных Штатов по поручению президента Трампа. Там есть подпись, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупированный Крым российской территорией. Потому что это создает абсолютно опасный прецедент", - напомнил Порошенко.
"Мы никогда не откажемся от Крыма. Мы никогда не откажемся от НАТО. Это четко прописано в нашей Конституции, это важно. Поэтому это не мнение президента Зеленского или президента Порошенко. Украинский народ никогда не согласится на ситуацию с обменом территорий, это же касается Крыма. И это означает, что Путин, - а именно он на этом настаивает, - хочет принести в нашу страну хаос, потому что ему не нужна территория Донбасса, ему нужна вся Украина. Единственный способ получить всю Украину - это хаос, и это поможет ему привести к власти пророссийское правительство, что невозможно", - убежден политик.
Комментируя вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Порошенко сказал: "Из всего моего опыта, пожалуйста, не доверяйте Путину. Во-вторых, не бойтесь Путина. И в-третьих, как президент Украины я имел гарантии безопасности в форме Будапештского меморандума. Он не работает. После того, как Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, напала на нас, это разрушило всю послевоенную систему безопасности.
Единственная гарантия, которая существует в этом мире, - это членство в НАТО. Но пока мы будем ждать открытия дверей НАТО, мы примем гарантии безопасности по финскому типу. Это была бы 5-я статья до того, как мы станем членом Альянса. Это абсолютно эффективно. И мы будем обсуждать это после прекращения огня, когда будем готовить мирное соглашение. Это единственный способ, как мы можем остановить войну, спасти мир.
Путин это знает, он просто не хочет останавливать войну. Поэтому если Путин не примет эти условия, должен быть "План Б" Трампа: больше оружия, больше денег, конфискация российских активов, непринятие шантажа Путина относительно членства в НАТО и ЕС и невозможность для него финансировать войну", - подчеркнул Порошенко.
але, на кожну провокацію крємлєчмолі, ми відповімо потужною командою переговорників!
Но у нас також є факти, це п'ять років його, і п'ять років смарагдового. Це вже сталося. І задавити питання при якому Україні і народу було краще, думаю не треба.
Даремно стараєтесь
Ви писали що є підозра, що було б гірше тереториально.
Ми зараз балакаємо про його п'ять років які вже були у нього, це факт, і про них можемо говорити, бо це вже сталося. Чи якщо б його обрали ще б на п'ять як к б воно було, то ця розмова марна.
Особисто моя думка, що спроба вторгнення могла б бути і при Пороху, але мабуть при Пороху б краще дослухалися до інфи від американської розвідки і зводили б укріплення та мінні поля на основних напрямках. Якщо Авдіївку з укріпленнями часів Пороха брали 2 роки, то подібні укріплення в зоні ЧАЕС, під Харковом чи на межі з Кримом змусили б капцапський білцкриг забуксувати. Грубо кажучи, москалі б вперлися в укріплення (як у Авдіївці/Бахмуті/Покровську) і все б застопорилося - вони б не прорвалися до Києва чи Херсона... Така моя думка.
Ну і на армію при ньому об'єктивно більше витрачали. Я не писатиму тут про асфальт і тд, але якщо на цифри глянути, то в 2017-2018 на армію і ВПК тратили більше коштів, ніж у 2020-2021.
крові Зеленського!
В європейські країні, клоун навіть не дійшов б до виборів.
А ми занадто рано почали грати в демократію з ним тоді.
Що і було зроблено в сватах, голобородько, виступах гіно-95 і так далі.
Щас бы все силы на дроны, на Фронт, что б закобзонить побольше и заодно НПЗ проредить - им санкции на пользу 💪
Если ЗЁблика очередной раз потужно прогнут ( а в политике и дипломатии оно ЗЕро без пианинной палочки ) то катастрофа. Боевой дух упадет и от открытой Zдачи и от отступлений "под ударами 100Тысячных корпусов" (так будут глаголить по Марахвону) .
Вечірній відосик-максимум на що здатний потужний.
Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.
Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.
Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.
У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).
Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.
Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.
І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.
Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?
Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.
Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
показати
блискучого політика і просто розумну Людину ,
Петра Олексійовича , то не не було б повномасштабноі війни ,
так як пуйло чітко знав , що Порошенко сильний політик і
для нього Украіна понад усе !!