Путин вопросом Донбасса намеренно провоцирует хаос внутри Украины, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN заявил, что Путин не планирует ограничиться только территорией Донбасса. Политик убежден, что Россия этим требованием умышленно провоцирует хаос внутри Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что сейчас вопрос Крыма или членства в НАТО не должны стоять на повестке дня: "сегодня важнейшая часть дискуссии - это прекращение огня. Я имею такой опыт в 2014-2015 годах, когда мы обсуждали Минские соглашения, - это четкий сигнал, как остановить войну.

Прекращение огня можно достичь немедленно, за очень короткий промежуток времени. Прекращение огня означает прекратить убийства невинных украинских гражданских лиц. Прекращение огня означает перестать терять время. Прекращение огня является чрезвычайно важным шагом для начала мирного процесса.

А Путин хочет разводить "бла-бла-бла" о мирном процессе, потому что так он может без ограничений продолжать войну. Путин питается войной. Очень трудно вести переговоры о мире, когда каждый час тебе на голову летят ракеты. И этой ночью у нас погибли и ранены люди в Харькове, в Одессе. Это не та позиция, которая способствует обеспечению прекращения огня", - пояснил Порошенко.

Отвечая на вопрос относительно различных версий условий так называемого "мирного соглашения", лидер "ЕС" сказал: "Во-первых, ничего не согласовано, пока не согласовано все. Я просто хочу напомнить, что при моем сроке выдали так называемую Крымскую декларацию. Ее выдал Государственный департамент Соединенных Штатов по поручению президента Трампа. Там есть подпись, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупированный Крым российской территорией. Потому что это создает абсолютно опасный прецедент", - напомнил Порошенко.

"Мы никогда не откажемся от Крыма. Мы никогда не откажемся от НАТО. Это четко прописано в нашей Конституции, это важно. Поэтому это не мнение президента Зеленского или президента Порошенко. Украинский народ никогда не согласится на ситуацию с обменом территорий, это же касается Крыма. И это означает, что Путин, - а именно он на этом настаивает, - хочет принести в нашу страну хаос, потому что ему не нужна территория Донбасса, ему нужна вся Украина. Единственный способ получить всю Украину - это хаос, и это поможет ему привести к власти пророссийское правительство, что невозможно", - убежден политик.

Комментируя вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Порошенко сказал: "Из всего моего опыта, пожалуйста, не доверяйте Путину. Во-вторых, не бойтесь Путина. И в-третьих, как президент Украины я имел гарантии безопасности в форме Будапештского меморандума. Он не работает. После того, как Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, напала на нас, это разрушило всю послевоенную систему безопасности.

Единственная гарантия, которая существует в этом мире, - это членство в НАТО. Но пока мы будем ждать открытия дверей НАТО, мы примем гарантии безопасности по финскому типу. Это была бы 5-я статья до того, как мы станем членом Альянса. Это абсолютно эффективно. И мы будем обсуждать это после прекращения огня, когда будем готовить мирное соглашение. Это единственный способ, как мы можем остановить войну, спасти мир.

Путин это знает, он просто не хочет останавливать войну. Поэтому если Путин не примет эти условия, должен быть "План Б" Трампа: больше оружия, больше денег, конфискация российских активов, непринятие шантажа Путина относительно членства в НАТО и ЕС и невозможность для него финансировать войну", - подчеркнул Порошенко.

+15
18.08.2025 19:48 Ответить
+12
а я думала що от якби він був президентом!!!
18.08.2025 19:43 Ответить
+10
"за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією" - ось чого не може вибачити нашому справжньому Президенту якийсь кривляка з підворотні кварталу, а другий, рудий смиканий поц, ніяк не може це об'їхати навіть возом цей факт, бо там стоїть ЙОГО підпис. Тому вони обидва + кримлівський ублюдок так ненавидять Порошенко, бо він їх всіх переграє і примушує діяти так, як їм не хочеться.
18.08.2025 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо в нас є довбні які вважають що треба щось москалям віддавати без бою в значній кількості то це вирок країні.
18.08.2025 19:36 Ответить
Є на жаль. Вони ж ждуни Донбасу, які хочуть щоб там була влада росії та не постраждала від війни їх власність. Зараз вони моляться на трампа , а ще днів десять назад коли цей клоун обіцяв санкції ненавидили його більше ніж Зеленського. Зараз у них Зеленський ворог номер один.
18.08.2025 19:48 Ответить
Президент усе-таки буде не один (https://t.me/times_ukraina/54165): (https://t.me/times_ukraina/54165) разом із ним до Трампа підуть глава ОП Андрій Єрмак, військовий Павло Паліса, посолка України Оксана Маркарова, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, пише «Суспільне».

але, на кожну провокацію крємлєчмолі, ми відповімо потужною командою переговорників!
18.08.2025 19:40 Ответить
Те, який потужний переговорник Єрмак, ми вже побачили на його зустрічі зі студентами...
18.08.2025 20:08 Ответить
Думав,що скаже "ось якби я був президентом".
18.08.2025 19:41 Ответить
а я думала що от якби він був президентом!!!
18.08.2025 19:43 Ответить
А от якби його у 2019 переобрали, що як, по твоєму, було би гірше, ніж зараз, так само, як зараз, чи краще, ніж зараз?
18.08.2025 19:48 Ответить
Не знаю.Але є підозра,що було б хірше територіально,але не було б війни.
18.08.2025 19:54 Ответить
Є підозра, немає підозри. Це все здогадки, як воно б було, фантазії. Ми лише можемо здогадуватися, фантазувати, думати я як була ситуація при ньому. Но ми цього вже не дізнпжмося, бо не він президент.
Но у нас також є факти, це п'ять років його, і п'ять років смарагдового. Це вже сталося. І задавити питання при якому Україні і народу було краще, думаю не треба.
18.08.2025 20:10 Ответить
Було б все те ж саме. Хіба що добровільно дав би воду на Крим та виконав би інші хотєлки куйла.
18.08.2025 20:14 Ответить
А звідки ви знаєте? Ця вже сталося?
18.08.2025 20:33 Ответить
Бо саме заради води, електрики і сухопутного коридору на Крим і почалась ця війна. Чи ти справді думаєш, що куйло прийшов "защітіть Данбас і рускоізичних"? Та вони йому і нахрін не впали, ні ті, ні ті.
18.08.2025 20:38 Ответить
Я у вас питаю, звідки ви знаєте як воно б було якщо зараз був Порошенко. Звідки ви знаєте, що ***@о зміг б зробити той коридор, та і взагалі зайти на південь. Звідки ви це можете знати? Ця подія вже сталася, вона сталася як факт? Чи тільки як ваше припущення?
18.08.2025 20:42 Ответить
Проста логіка.
18.08.2025 20:49 Ответить
Там73/43%зедебільна логіка на методичках подляка.
Даремно стараєтесь
18.08.2025 21:07 Ответить
Чому лиш фантазії? Є речі котрі сталися при ньому,при його правлінні .Хіба війни не було тоді?Була.Так,запинили ,а в результаті це було часом для ***** для підготовки та подальшої експансії.Ракетна програма?Плюсую,але на якій стадії була та програма,як швидко вона втілювалася в ракети сказати не можу,бо не уявляю.
18.08.2025 20:15 Ответить
Я відповів на ваш коментар. В якому ви написали якщо б, Порошенко знов був президентом.
Ви писали що є підозра, що було б гірше тереториально.
Ми зараз балакаємо про його п'ять років які вже були у нього, це факт, і про них можемо говорити, бо це вже сталося. Чи якщо б його обрали ще б на п'ять як к б воно було, то ця розмова марна.
18.08.2025 20:39 Ответить
А як без війни могло б бути гірше територіально? Поясніть, бо реально не розумію...

Особисто моя думка, що спроба вторгнення могла б бути і при Пороху, але мабуть при Пороху б краще дослухалися до інфи від американської розвідки і зводили б укріплення та мінні поля на основних напрямках. Якщо Авдіївку з укріпленнями часів Пороха брали 2 роки, то подібні укріплення в зоні ЧАЕС, під Харковом чи на межі з Кримом змусили б капцапський білцкриг забуксувати. Грубо кажучи, москалі б вперлися в укріплення (як у Авдіївці/Бахмуті/Покровську) і все б застопорилося - вони б не прорвалися до Києва чи Херсона... Така моя думка.
18.08.2025 20:13 Ответить
Все +- вірно. Порох вводив військовий стан у прикордонних областях, кілька місяців перед виборами, коли кацапи пробували стягувати війська. Тоді на нього гнали що він хоче узурпувати владу, та зірвати вибори.
18.08.2025 20:18 Ответить
Відповідаю.Як було з Кримом?Без жодного пострілу.Як було б після 24 лютого?(Думаю,він би поїхав за західною підтримкою.Чи встояли б добровольці -так,але...Думаю ,він би перестав стрєлять також і фронт посунувся б вглиб,неменше ніж він посунувся.
18.08.2025 20:20 Ответить
А коли був Крим, на хвилиночку, і при чому тут Порох, якщо Крим захопили при Турчинові, і на Донбас вдерлися при турчинові?
18.08.2025 20:34 Ответить
Крим здали при овощу ще, здали щрадою чи не всіх силовиків, міністри оборони, МВД, СБУ, командуючі Генштабом, родів військ і флотом були всі ставленики ***** і касапів; тому Турчинову навіть не було мржливості дати команду про організацію спротиву окупації. Пригадую, він говорив, (чи не на суді над овощем), що він таки безпосереднім підлеглим таку команду віддавав - але їх попросту не не виконували недоведенням до нижчої ланки - батальонів і ротної ланки.
18.08.2025 21:14 Ответить
А чому мова саме про добровольців? У випадку Пороха воєнний стан і мобілазцію цілком могли ввести і до нападу. Нагадаю, що в 2018 він через кілька катерів воєнний став ввів...
Ну і на армію при ньому об'єктивно більше витрачали. Я не писатиму тут про асфальт і тд, але якщо на цифри глянути, то в 2017-2018 на армію і ВПК тратили більше коштів, ніж у 2020-2021.
18.08.2025 20:37 Ответить
Бо добровольці підтримали армію,військових.Волонтери.Просто герої -камікадзе...Витрачалося на армію,не думаю ,що хтось відчув різницю,особливо військові.Волонтери врятували голодну,боку.. армію.ДумаєтеиЗе є герой? Без такого народу за спиною,він один з народу.
18.08.2025 20:55 Ответить
Не скаже, бо має розуміння процесів!
18.08.2025 19:51 Ответить
Мати розуміння і робити є дві великі різниці.Я не фанат Зе,навіть був прихильником Порошенка,але й порошенківській політиці є багато білих плям,бо ж недаремно не переміг квартальщика.Тут багато говорять ,що 73% хотіли паржать,але не правда,бо знаю дуже великий відсоток ,що був просто проти "страрого режиму".
18.08.2025 19:56 Ответить
Фактично всі, хто голосував за блазня, голосували не за, а проти.
18.08.2025 19:59 Ответить
Ні,я відсотки,котрі таки бачили серіал і просто паржать.
18.08.2025 20:06 Ответить
Таких було хіба що один з 1000. Всі голосували саме проти. Не треба думати, що українці дурніші за вас.
18.08.2025 20:12 Ответить
Ну як це ви читаєте мої думки і що я думаю?))))
18.08.2025 20:17 Ответить
Українці таки дурніші. Проголосували за сумнівного кандидата, замість того щоб обрати когось з досвідом.
18.08.2025 20:33 Ответить
Кого саме? Бойка?
18.08.2025 20:34 Ответить
В 19-му хотів за Кошулинського голосувати. Але, коли побачив зелений треш, то взагалі не пішов на голосування. Знав що нічого не вийде. Можливо дарма.
18.08.2025 20:52 Ответить
Якби вони були розумні вони б не проголосували за зе. І досить уже розганяти рашенську баєчку про " проти"
18.08.2025 20:53 Ответить
Це не баєчки. Це реальність.
18.08.2025 20:58 Ответить
Люди хотіли манни під впливом голобородських телесеріалів на олігархічних каналах. Замість білих плям Порошенка, мають червоні ріки
крові Зеленського!
18.08.2025 20:08 Ответить
Не старого режиму, а проти мізків своїх були. Зе переміг через пропаганду на г+г цілодобово. Людям мізки промивали.
В європейські країні, клоун навіть не дійшов б до виборів.
А ми занадто рано почали грати в демократію з ним тоді.
18.08.2025 20:13 Ответить
Ще раз: українці не настільки дурні, щоб вестись на пропаганду. Блазень переміг зовсім з іншої причини.
18.08.2025 20:31 Ответить
О ні, як раз і дурні, більшість. Психологія не робить з тебе дурного чи ні, вона може зробити з тебе дурного. Тихо, методично вбивая в голову ті речі, які їй потрібні.
Що і було зроблено в сватах, голобородько, виступах гіно-95 і так далі.
18.08.2025 20:47 Ответить
Ще раз: блазень переміг зовсім з інзшої причини.
18.08.2025 20:50 Ответить
Та пішов ти в дупу, поросль зелена
18.08.2025 20:55 Ответить
то бот подляцький
18.08.2025 21:16 Ответить
от ЗЕленой недо-дипломатии толку ЗЕро ( нуль!!!)
Щас бы все силы на дроны, на Фронт, что б закобзонить побольше и заодно НПЗ проредить - им санкции на пользу 💪
Если ЗЁблика очередной раз потужно прогнут ( а в политике и дипломатии оно ЗЕро без пианинной палочки ) то катастрофа. Боевой дух упадет и от открытой Zдачи и от отступлений "под ударами 100Тысячных корпусов" (так будут глаголить по Марахвону) .
18.08.2025 19:42 Ответить
Єдине що добре!!! дипломатия ПРиларьочного управлиння державою заминена планамы та консультаціями з партнерами .
18.08.2025 19:47 Ответить
"за мого терміну видали так звану Кримську декларацію. Її видав Державний департамент Сполучених Штатів за дорученням президента Трампа. Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією" - ось чого не може вибачити нашому справжньому Президенту якийсь кривляка з підворотні кварталу, а другий, рудий смиканий поц, ніяк не може це об'їхати навіть возом цей факт, бо там стоїть ЙОГО підпис. Тому вони обидва + кримлівський ублюдок так ненавидять Порошенко, бо він їх всіх переграє і примушує діяти так, як їм не хочеться.
18.08.2025 19:43 Ответить
О, ще один ХОЛУЙ параші!!! Ось за рахунок таких дебілів Україна на виборах отримала чучму, яника, парашу... Які не те, що нашу Україну, матір рідну ПРОДАДУТЬ ДЛЯ НАЖИВИ!!! І продавали, бо ось такі дебіли дали ВЛАДУ, то можна таких і ГРАБУВАТИ!!!
18.08.2025 21:10 Ответить
Судя по всему, шо делал Трамп, "План Б" совсем другой вырисовывается.
18.08.2025 19:43 Ответить
Я ненавиджу ЗЕлупу і його корупційну команду,але сьогодні потрібно його підтримати щоб не облажався в Білому Дурдомі.навіть якщо знову виженуть треба піти з гордо піднятою головою і не принизити країну,Україну можна перемогти але зламати ніколи
18.08.2025 19:44 Ответить
Підтримати зрадника?Результат відомий заздалегіть і не потрібно жити ілюзіями.Як був тупий зрадник,так ним і залишився.Задача ригозеленої шобли не змінилася
Вечірній відосик-максимум на що здатний потужний.
18.08.2025 19:49 Ответить
Я не бажаю,що мене представляв тупий нарік-зрадник
18.08.2025 19:51 Ответить
На жаль зараз ні в мене ні в вас немає вибору,його як не крути вибрав наш народ
18.08.2025 19:52 Ответить
а у штатів ще є таки запобіжники не тільки проти зільоного наріка а й проти рудого його брата -шоумена при владі США

Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.

Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.

Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.

Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.

Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.

У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).

Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.

Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.

Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.

І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.

Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?

Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».

Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.

Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.

показати
18.08.2025 19:54 Ответить
Не пишіть нічого поганого в БД!
18.08.2025 20:11 Ответить
в це важко повірити , шо вся шобла балагану95 ,буде поруч з 🤡 на переговорах ...
18.08.2025 19:45 Ответить
З іншої сторони не краще. Делегація з псіхушки
18.08.2025 19:51 Ответить
Коли цій шоблі відводиться роль каманди 95-го при звьоздній особі, читаючій тексти розумних авторів - то може це хоча б щось. А те що вовка не на одинці , й обіцяний **** Трампом тет-а-тет зривається - ЦЕ ж величезний плюс респам. -рейганістам ( настав час ввімкунти антикремлівський рубильник Рубіо )
18.08.2025 19:51 Ответить
18.08.2025 19:48 Ответить
але мудрий нарід у 2019 році обрав ..... (цензура)
18.08.2025 19:51 Ответить
Тобі не подобається український народ? То за чим затримка? Чемодан - вокзал.
18.08.2025 20:26 Ответить
Ось кого треба було до трампа висилати
18.08.2025 20:42 Ответить
Щоб лизав дупу у пуйла наввипередки з трампоном??? Та ці ПОТВОРИ лише і знають, що ВИГОДА та ГРОШІ, а якою ціною - та хоч і за рахунок таких дебілів як ти.... А ви сюсюкайте далі!!!
18.08.2025 21:07 Ответить
Петро відмінний шеф МЗС за президента Залужного.
18.08.2025 20:53 Ответить
Не ліпи собі ідола
18.08.2025 20:58 Ответить
Пан щось має проти дипломатичних здібностей П'ятого Президента?
18.08.2025 21:04 Ответить
Ги. Не пересмикуй карти.
18.08.2025 21:08 Ответить
Ні. Ти сказав "А", тепер кажи і "Б". Що ти маєш проти Порошенка?
18.08.2025 21:13 Ответить
Майже впевнений , що якби в 2019 році обрали
блискучого політика і просто розумну Людину ,
Петра Олексійовича , то не не було б повномасштабноі війни ,
так як пуйло чітко знав , що Порошенко сильний політик і
для нього Украіна понад усе !!
18.08.2025 21:06 Ответить
Війна, якась війна - може, би і була... Але була би і мкша, спалена пожаром... А що точно не було би - проблеми, яка постала сьогодні "чи капітулює Україна, чи встоїть"
18.08.2025 21:20 Ответить
 
 