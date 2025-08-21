Порошенко в эфире MSNBC: Цель Путина – расколоть Запад, он не собирается останавливать войну

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что Путин не планирует заканчивать войну, и только совместная позиция Украины, Европы и США может заставить его согласиться на прекращение огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы не сомневаемся, что без сильной позиции наших партнеров из Европейского Союза, из НАТО, из Соединенных Штатов Путин не собирается останавливать войну. Но сейчас, после саммита в Анкоридже, после саммита в Вашингтоне мы по крайней мере имеем серьезные надежды, что это возможно", - сказал Порошенко.

"Это точно то, чего Путин не хочет. Это потому, что Путин хочет убивать украинцев. Путин хочет захватить Украину. На Полтавщине, в Черниговской области, в Одессе каждую ночь мы имеем атаки беспилотников, баллистических ракет. Это еще одно доказательство того, что нам срочно нужно безоговорочное, сильное, всеобъемлющее и всестороннее прекращение огня. Это можно ввести в течение часа. А трюк Путина о долгосрочном мирном соглашении с непредсказуемыми результатами - это не то, что мы ищем", - отметил политик

"Я имею право так говорить, потому что имею опыт таких же переговоров с Путиным с 2014 года. Я думаю, что это была наша победа, победа Украины, победа нормандского формата с участием Соединенных Штатов, что мы смогли достичь прекращения огня в конце 2014-го - начале 2015-го года в рамках Минского процесса", - напомнил Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что Путину до сих пор не удалось достичь своей цели и расколоть Запад.

"Какой была цель Путина? Разделить весь Западный мир. Разрушить все попытки единства и солидарности. И он проиграл. Вашингтонский саммит, возможно, впервые, или это был достаточно редкий факт, когда все европейские лидеры вместе с лидером Соединенных Штатов, вместе с украинским президентом продемонстрировали единство с Украиной, трансатлантическое единство. И это дает нам сильную надежду. Это делает нас сильнее", - считает Порошенко.

Он также добавил: участие Украины в формате НАТО - это самый дешевый и эффективный способ остановить войну.