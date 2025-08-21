РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5042 посетителя онлайн
Новости Требования Путина относительно войны в Украине
1 048 11

Порошенко в эфире MSNBC: Цель Путина – расколоть Запад, он не собирается останавливать войну

порошенко

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что Путин не планирует заканчивать войну, и только совместная позиция Украины, Европы и США может заставить его согласиться на прекращение огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы не сомневаемся, что без сильной позиции наших партнеров из Европейского Союза, из НАТО, из Соединенных Штатов Путин не собирается останавливать войну. Но сейчас, после саммита в Анкоридже, после саммита в Вашингтоне мы по крайней мере имеем серьезные надежды, что это возможно", - сказал Порошенко.

"Это точно то, чего Путин не хочет. Это потому, что Путин хочет убивать украинцев. Путин хочет захватить Украину. На Полтавщине, в Черниговской области, в Одессе каждую ночь мы имеем атаки беспилотников, баллистических ракет. Это еще одно доказательство того, что нам срочно нужно безоговорочное, сильное, всеобъемлющее и всестороннее прекращение огня. Это можно ввести в течение часа. А трюк Путина о долгосрочном мирном соглашении с непредсказуемыми результатами - это не то, что мы ищем", - отметил политик

"Я имею право так говорить, потому что имею опыт таких же переговоров с Путиным с 2014 года. Я думаю, что это была наша победа, победа Украины, победа нормандского формата с участием Соединенных Штатов, что мы смогли достичь прекращения огня в конце 2014-го - начале 2015-го года в рамках Минского процесса", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин вопросом Донбасса умышленно провоцирует хаос внутри Украины, - Порошенко

Лидер "ЕС" также отметил, что Путину до сих пор не удалось достичь своей цели и расколоть Запад.

"Какой была цель Путина? Разделить весь Западный мир. Разрушить все попытки единства и солидарности. И он проиграл. Вашингтонский саммит, возможно, впервые, или это был достаточно редкий факт, когда все европейские лидеры вместе с лидером Соединенных Штатов, вместе с украинским президентом продемонстрировали единство с Украиной, трансатлантическое единство. И это дает нам сильную надежду. Это делает нас сильнее", - считает Порошенко.

Он также добавил: участие Украины в формате НАТО - это самый дешевый и эффективный способ остановить войну.

Порошенко Петр (19647) путин владимир (32036) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Петро схуд дуже , Господи дай Петру Порошенко здоров'я , дай можливість захищати українців ,які самі себе зробили ...
показать весь комментарий
21.08.2025 23:09 Ответить
+7
вибач нас дебілів...
показать весь комментарий
21.08.2025 23:09 Ответить
+7
Мені немає за що вибачатись...
показать весь комментарий
21.08.2025 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вибач нас дебілів...
показать весь комментарий
21.08.2025 23:09 Ответить
Мені немає за що вибачатись...
показать весь комментарий
21.08.2025 23:43 Ответить
+
показать весь комментарий
22.08.2025 00:07 Ответить
Мені лиш соромно за мою країну у 2019 і ось вже шостий рік за цю гидотномерзенну владу .
Є й будуть добрі новини , коли нарешті народ її скине - або Залужний "держсекретар" у Порошенко або навпаки - це як міну два прекрасні результати виборів.
показать весь комментарий
22.08.2025 01:01 Ответить
Боже милостивий вибач нас грішних
показать весь комментарий
21.08.2025 23:46 Ответить
Петро схуд дуже , Господи дай Петру Порошенко здоров'я , дай можливість захищати українців ,які самі себе зробили ...
показать весь комментарий
21.08.2025 23:09 Ответить
Йой походу Пороху не дкже
показать весь комментарий
21.08.2025 23:28 Ответить
що ти ото перднуло?
показать весь комментарий
22.08.2025 00:08 Ответить
Зелена потвора не відпустила Петра Олексійовича на лікування
за кордон ,
це вже свинство і ганьба цій воровитій владі !!
Ніхто із слуг уродів і сам херпіду , не допомагає
нашій арміі, як це робить Порошенко !
Тримайтеся , Петре Олексійовичу , так як здоровий
глузд переможе , украінці з Вами !!
показать весь комментарий
21.08.2025 23:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BkyifrZ4Cx8

Илья Новіков честно про вибори- невибори Залужного та зЄ та крихітні шанси вовки - канал російський ПП але цікаво й чесно
показать весь комментарий
22.08.2025 00:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JqXWgPW36IE

Бригинець Нетелемарафон - Порошенко виграв суд у Зільонскава
показать весь комментарий
22.08.2025 01:05 Ответить
 
 