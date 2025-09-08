Європарламент вшанував пам’ять Андрія Парубія

Європейський парламент на початку пленарного засідання вшанував хвилиною мовчання памʼять Голови Верховної Ради восьмого скликання, народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Андрія Парубія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола звернулася до депутатів, зазначивши, що війна в Україні триває. "І хоча ми й надалі будемо наполягати на мирі та підтримувати всі зусилля в цьому напрямку, ми розуміємо, що це має бути справжній мир, мир з гідністю та справедливістю. Ми були шоковані жахливим вбивством колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові два тижні тому. Такі трагедії, як смерть пана Парубія, посилили підтримку нашою спільнотою українців у їхній боротьбі за свободу та демократію", – сказала Мецола.

"Сьогодні працюємо у Страсбурзі. Тут стартував новий політичний сезон. Почався з хвилини мовчання за Андрієм Парубієм, народним депутатом від "Європейської Солідарності". Це визнання його ролі у боротьбі за свободу України та наше спільне європейське майбутнє", – написав лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.