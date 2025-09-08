УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
Європарламент вшанував пам’ять Андрія Парубія

вшанування пам’яті Парубія у Європарламенті

Європейський парламент на початку пленарного засідання вшанував хвилиною мовчання памʼять Голови Верховної Ради восьмого скликання, народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Андрія Парубія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола звернулася до депутатів, зазначивши, що війна в Україні триває. "І хоча ми й надалі будемо наполягати на мирі та підтримувати всі зусилля в цьому напрямку, ми розуміємо, що це має бути справжній мир, мир з гідністю та справедливістю. Ми були шоковані жахливим вбивством колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові два тижні тому. Такі трагедії, як смерть пана Парубія, посилили підтримку нашою спільнотою українців у їхній боротьбі за свободу та демократію", – сказала Мецола.

"Сьогодні працюємо у Страсбурзі. Тут стартував новий політичний сезон. Почався з хвилини мовчання за Андрієм Парубієм, народним депутатом від "Європейської Солідарності". Це визнання його ролі у боротьбі за свободу України та наше спільне європейське майбутнє", – написав лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Читайте: Президента закликають присвоїти Андрію Парубію звання Героя України, - петиція

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

+9
а ВР зельоних гнид ні ..

08.09.2025 21:30 Відповісти
08.09.2025 21:30 Відповісти
100пудово!
Я тільки й хотів про це сказати. Ось так і видно - хто нам друг, а хто ворог...в середині держави.
08.09.2025 21:34 Відповісти
08.09.2025 21:34 Відповісти
А чому Н. Савченко дали Героя України, а Парубію почали збирати підписи у петиції лише після його смерті? Укладачі петиції вирішили повернути собі свій авторитет, що впав нижче плінтуса?
08.09.2025 21:35 Відповісти
08.09.2025 21:35 Відповісти
Демон, ви текст з рос на укр перекладали в інеті?
08.09.2025 21:45 Відповісти
08.09.2025 21:45 Відповісти
Какая разница.
08.09.2025 21:49 Відповісти
08.09.2025 21:49 Відповісти
Гарна відповідь. Каже просто все. 😁
08.09.2025 21:53 Відповісти
08.09.2025 21:53 Відповісти
той касап спалив сам себе. Треба буде занести його в кондуїт, поки ще цілий, недеактивований...
08.09.2025 22:51 Відповісти
08.09.2025 22:51 Відповісти
Цікаво, хто через 10 років вшанує та і взагалі згадає добрим словом ЗЄ, Єрмака, Стефанчука, Арахамію...
08.09.2025 21:52 Відповісти
08.09.2025 21:52 Відповісти
ніхто
08.09.2025 21:59 Відповісти
08.09.2025 21:59 Відповісти
Коли вже матюки стали добрим словом?)
08.09.2025 22:02 Відповісти
08.09.2025 22:02 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13851 Петро Порошенко, з Європарламенту:

Сьогодні працюємо у Страсбурзі. Тут стартував новий політичний сезон. Почався з хвилини мовчання за Андрієм Парубієм, народним депутатом від «Європейської солідарності».
Це визнання його ролі у боротьбі за свободу України та наше спільне європейське майбутнє..
Дякую кожному євродепутату за підтримку цієї ініціативи. Ми разом у боротьбі проти російської навали.

Вічна пам'ять Андрію.
08.09.2025 22:49 Відповісти
08.09.2025 22:49 Відповісти
Герою слава !!!
08.09.2025 23:16 Відповісти
08.09.2025 23:16 Відповісти
 
 