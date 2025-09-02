УКР
10 096 145

Я визнаю, що вбив Парубія. Це особиста помста владі. Хочу піти на обмін та знайти тіло сина, - підозрюваний у суді. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами. 

Відповідне відео наразі поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він заявив, що це вбивство - його особиста помста українській владі. Втім пояснень надати не захотів. 

Також він не відповів на репліку журналіста про те, що Парубій перебував не при владі, а в опозиції.

Окрім того, чоловік запевнив, що шантажу з боку РФ нібито не було.

"Це неправда. Все що я хочу, щоб швидше зробили вирок. Так, я визнаю, я його (Парубія. - Ред.) вбив. Хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і поїхати і знайти тіло свого сина. Все!"- заявив підозрюваний, відповідаючи на питання, чи дійсно представники РФ шантажували його інформацією про сина.

Він додав, що вбив саме Парубія через те, що той "був поруч".

"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Читайте: Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

+39
Як на мене, то бреше.
02.09.2025 13:26 Відповісти
+30
На кого розрахована ця маячня???🤡🤡🤡😡😡😡
02.09.2025 13:29 Відповісти
+18
Чергове квартальне кіно для дебілів. Виженіть уже цих писак і навчіться у Чат гпт
02.09.2025 13:30 Відповісти
якщо тупий то обробити його спецслужбам досить просто. Парубій у владі чи ні - для спецслужб це не має значення, а цей недоумок особливо не розбирається. Для нього теж всі депутати - влада. Наспівали йому в уші добре на фоні власної трагедії з сином.
02.09.2025 14:01 Відповісти
Терміново потрібно́ запросити Олексія Суханова з ,,Говорить Україна".Цей парубок зі своїм ,,поліграфом" швиденько розплутає цей клубок .
02.09.2025 13:56 Відповісти
Та там звичайних лещат вистачило б.
02.09.2025 14:25 Відповісти
Вроді правда,що то саме той вбивця.
Процесом займеться дерьмак і обміняє,як Цемаха.
Кілери як в себе дома, видно наперед йому сказали,що обміняють,якщо попадеться.
02.09.2025 13:59 Відповісти
Чим більше він говорить, тим більше викриває зебанду)))
02.09.2025 14:00 Відповісти
Не відпустять його на обмін. Вбивство націоналіста-бандерівця вищої ланки прирівнюється зараз до злочину проти держави, так саме як і Фаріон, Дем'яна Ганула і інших подібних героїв **********.... ПарубІю - царства небесне і земля пухом. Амінь
02.09.2025 14:01 Відповісти
чувак зламався на питанні "але ж Парубій був не при владі". аж видно, як мікросхеми задиміли
02.09.2025 14:02 Відповісти
Теж помітив. Щось не так з ним. Бреше.
02.09.2025 14:33 Відповісти
це гівно нічого не варте,
тупий селюк. якому ціна нуль
замовника-путіна потрібно обнулити тепер.
по цьому ж приницпу
якщо путя- то путя,
бо біля кремля живе.
02.09.2025 14:03 Відповісти
Це все не має жодного значення для дебілів які ходять в московську церкву і які повторюють як мантру - "вам фсьом вінават ваш майдан!"
І таких дебілів овердопуя!
02.09.2025 14:17 Відповісти
А вентилятор увімкнули?
02.09.2025 14:30 Відповісти
зеленский з ху....лом відпрацьовують нову схему фізичного знищеня оппозіції - всіх вбивць - на обмін і ніякого - довічно. Ахрінітельна країна. Ахрінітельний нарід.
02.09.2025 14:10 Відповісти
Якась збоченна логіка: "хотів помститися владі" - вбив опозиціонера. Хочеш помститися за сина - їди в ТЦК воюй , мстись! "Співає", як приписаному . Зразу видно черговий "терпіла" у поліції.
02.09.2025 14:11 Відповісти
Зокрема, він заявив, що це вбивство - його особиста помста українській владі."Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.Поста українській владі...(підстрелив "зе" або голову ВЗРади і дальше"був би єрмак .чи татаров,то бУв би єрмак.або татаров"...від "зе влади" влади руки цього вбивці..
02.09.2025 14:12 Відповісти
Уйобище конченоє.
02.09.2025 14:14 Відповісти
Звичайний дебіл яких в Україні вдосталь і цим вдалого користуються кацапи .
Треба бути самому упоротим дебілом, щоб це заперечувати .
Ніякий це не спектакль. Просто важко визнати реальність.
02.09.2025 14:14 Відповісти
Цілком можливо, що кацапи, але в тому спектаклі щось дуже зеленим лайном смердить від 95 кварталу...
02.09.2025 14:17 Відповісти
Це вже звичка, в усьому чути смердіння зеленого лайна. Я вас розумію...
02.09.2025 14:19 Відповісти
Хтось вірить в цю маячню??? Помста владі, а вбивають опозиційного політика... ІМХО шобла зелених покидьків таким чином показує опозиції, що прибрати можуть будь кого, причому потім ніхто не перевірить, чи його справді обміняють чи по тихому вивезуть за кордон, а суспільству збрешуть щось інше. Фактично це схема ліквідації політичних опонентів. Завтра вбють ще когось з лідерів опозиції, а "вбивця" знов заявить, що я хотів помститися владі, обміняйте мене...
02.09.2025 14:16 Відповісти
Вам справді треба пояснювати скільки в Україні дебілів які ходять до московської церкви і повторюють як мантру - "вам фсьом вінават ваш майдан!" ?
02.09.2025 14:22 Відповісти
ви вірите в те, що якийсь ватник просто пійшов купив пістолет, розробив план нападу та план відходу (він тричі міняв автівки під час відходу) і все це зробив ватник, який, як було заявлено слідством, ніде постійно не працював? І цей ватник каже що це помста владі, але Парубій зараз до влади не відноситься. Якщо він хотів помститися за те, що його син нещодавно загинув, то логічно було вчинити замах на представників теперішньої влади. Судитимуть цього попку, який просто зачитує легенду, а справжній кілер скоріш за все вже давно за кордоном, або ліквідований.
02.09.2025 14:34 Відповісти
смерть ему
02.09.2025 14:16 Відповісти
Таких придурків вдосталь і в нас тут, на форумі цензора.

Як хоч його прізвище? Як звати? може, стане мемом...
02.09.2025 14:16 Відповісти
Саме так . Таких навіть тут вдосталь. Але ми вперто заперечуємо реальність.
02.09.2025 14:23 Відповісти
дивний дядя..., чомусь кацапам він мститися не захотів, це було б логічно, вони вбили його сина..., натомість він будує дуже складну схему - вбиває людину, яка зараз не при владі, але дуже відома в патріотичних колах, людину сильно дотичну до Майдану й до постмайданної влади, але яка особисто йому нічого поганого не зробила, хоче, щоб його обміняли, що зовсім не факт, й він потім поїде на рашку за тілом свого сина..., якщо він ніколи не зв'язувався зі спецслужбами з рф, то звідки така впевненість, що воно там...
02.09.2025 14:16 Відповісти
Треба припинити обмін громадян України на будь-кого. В Україні не громадянська війна. Українські гниди повинні гнити там де нашкодили. І, крім того, необхідно переглянути покарання за державну зраду у бік зняття посмішок з *пал і зменьшення хоробрості до дій.
02.09.2025 14:17 Відповісти
яким саме законом херується влада видаючи українських зрадників на вільне життя в росії
коли буде нова влада треба всих цих видавачів зокрема Цемаха засудити за співучасть і дати пожиттєве
02.09.2025 14:21 Відповісти
Цвірінькаєте, Горобец?🐸
02.09.2025 14:36 Відповісти
Эта мразь убила человека чтобы найти труп своего сына погибшего за свою родину, ему надо дать пожизненное без права на обмен,это заказ фсб и он не скрывает это надеясь на обмен он заслуживает смерти убийца и еще раз убийца
02.09.2025 14:19 Відповісти
а куратор з ФСБ не з Володимирівської?
02.09.2025 14:19 Відповісти
Пика є, інтерв'ю є, а прізвище - невідомий. Ушлепки.
02.09.2025 14:20 Відповісти
Ніякого обміну! Україна має не обиінювати громодян України, пожиттеве всім зрадникам без права амністії.
02.09.2025 14:20 Відповісти
ви ж бачите який він усміхнений бо певен що нічо йому не буде
треба судити тих хто передає громадян України
02.09.2025 14:22 Відповісти
нестиковочка вийшла у шапіто кралврал95 - Парубій не був при владі...хоча упоротим зілібобам какаяразніца
02.09.2025 14:22 Відповісти
Відверта муйня.
Сина вбили, кацапи ні до чого, пів року полював не на стефанчука, а на Парубія.
"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.
Хто у нас Порошенка "Пєтєй" називає?
02.09.2025 14:23 Відповісти
А з якого дива, якщо він не московський агент, його обмінювати? Тобто якась маячня. Смердить все це діло якоюсь штучною заліпухою....
02.09.2025 14:28 Відповісти
це сюр .
він зі Львова , син загинув при зєлі, і за можливу знахідку скелета ( не трупа ) сина він вбиває депутата ЄС.
в нього дійсно був син ? він дійсно загинув ?
якщо так, як ця країна взагалі ще існує
і що тоді говорити про насєлєніє сходу
02.09.2025 14:31 Відповісти
Маю надію,що до обміну діло не дійде...
02.09.2025 14:32 Відповісти
Надіюсь на найближчому відкритому засіданні його в прямому єфірі завалить хтось з родичів Парубія, щоб воно не вийшло на свободу.
02.09.2025 14:35 Відповісти
Якесь воно тупе.
Яке відношення має Парубій до влади (він що, один з 5-6 менеджерів)?
Вибрав найлегшу мішень, без охорони.
02.09.2025 14:39 Відповісти
