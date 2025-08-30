УКР
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена"

У Львові введено план-перехоплення "Сирена

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Львів (3132) Парубій Андрій (1290) вбивство (3163) Львівська область (2529) Львівський район (100)
+7
Міндіча з шоблою приблуд95 та опозажопників з ВРУ, хто тільки не охороняє, десятки вертухаїв!!
А з Патріотами України, он, як московіти вчиняють!! До виборів готуються, служкам!
показати весь коментар
30.08.2025 14:15 Відповісти
+6
Та вбивця вже переодягнений в офісі СН сидить спокійно
показати весь коментар
30.08.2025 14:02 Відповісти
+6
Щось там у Садового якась просто Мекка для кацапні та ригів.
показати весь коментар
30.08.2025 14:11 Відповісти
Ну вот мы и посмотрим чего на самом деле стоит Малюк как глава СБУ.
показати весь коментар
30.08.2025 13:54 Відповісти
Що Малюк з Києва якось вплине?((Місцеві мали реагувати миттєво,не чекаючи чогось з Києва.Якщо є якісь відео з камер спостережень і т.д. то щось можна знайти.
показати весь коментар
30.08.2025 13:58 Відповісти
Он глава службы, в обязанности которой как-раз входит не допускать подобных событий в стране. Президентов и спикеров ВР у нас не так и много было, чтобы контролировать их безопасность и у Малюка есть куча людей для этих целей, целое управление. А если уже прошляпили подготовку убийства спикера, то вертушкой отправить усиленную группу спецов из Киева во Львов - дело двух-трех часов. И при нынешнем развитии технологий нет труда руководить расследованием из Киева он-лайн. Но тут работать надо, а не заказные тупые прессухи давать.
показати весь коментар
30.08.2025 14:11 Відповісти
Нє.
Ну Стерненка возять у Ренжровері з охороною після того, як він пішов на співпрацю з ОП.
показати весь коментар
30.08.2025 14:15 Відповісти
З Стерненка Пінчук планує зробити Голову ВР.
показати весь коментар
30.08.2025 14:20 Відповісти
Тада.
Це вам не погрожувати детективам НАБУ вбивством, захищаючи бізнес на крові ЗЄМіндічей.

Це далеко, незрозуміло і головне - безкоштовно.
показати весь коментар
30.08.2025 14:13 Відповісти
А де вчора були? Треба було починати з комендантської години і контролю реєстрації проживання, на час дії воєнного стану. Але ж для 70 відсотків немає війни...
показати весь коментар
30.08.2025 14:00 Відповісти
тєлєграмних маладагвардєйцев розвелось шо собак бродячих.
показати весь коментар
30.08.2025 14:00 Відповісти
30.08.2025 14:02 Відповісти
30.08.2025 14:11 Відповісти
А такі закони, прокурори і судді в Україні - безкарність і гроші не пахнуть...
показати весь коментар
30.08.2025 14:13 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 14:15 Відповісти
отакої.....
львів кримінальна столиця?
показати весь коментар
30.08.2025 14:55 Відповісти
невже Зєля Підєрмачна ще не взяла під "особистий контроль" справу вбивства справжнього Українця?.....а не отих придворних гордонів, нафіг кому всратих, яких ціле СБУ під спалахами софітів охороняє "день і ніч".........
показати весь коментар
30.08.2025 16:34 Відповісти
 
 