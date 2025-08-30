Во Львове объявлена спецоперация "Сирена"
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего Главы Верховной Рады Украины и действующего Народного депутата Украины VI-IX созывов Андрея Парубия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.
Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.
Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается.
Ну Стерненка возять у Ренжровері з охороною після того, як він пішов на співпрацю з ОП.
Це вам не погрожувати детективам НАБУ вбивством, захищаючи бізнес на крові ЗЄМіндічей.
Це далеко, незрозуміло і головне - безкоштовно.
А з Патріотами України, он, як московіти вчиняють!! До виборів готуються, служкам!