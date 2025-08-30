РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена"

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего Главы Верховной Рады Украины и действующего Народного депутата Украины VI-IX созывов Андрея Парубия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-спикер Верховной Рады Парубий погиб от огнестрельных ранений, - руководитель львовской экстренной медпомощи Васько

Львов (4625) Парубий Андрей (2040) убийство (6553) Львовская область (2993) Львовский район (86)
Топ комментарии
+4
Ну вот мы и посмотрим чего на самом деле стоит Малюк как глава СБУ.
30.08.2025 13:54 Ответить
+2
Он глава службы, в обязанности которой как-раз входит не допускать подобных событий в стране. Президентов и спикеров ВР у нас не так и много было, чтобы контролировать их безопасность и у Малюка есть куча людей для этих целей, целое управление. А если уже прошляпили подготовку убийства спикера, то вертушкой отправить усиленную группу спецов из Киева во Львов - дело двух-трех часов. И при нынешнем развитии технологий нет труда руководить расследованием из Киева он-лайн. Но тут работать надо, а не заказные тупые прессухи давать.
30.08.2025 14:11 Ответить
+1
А де вчора були? Треба було починати з комендантської години і контролю реєстрації проживання, на час дії воєнного стану. Але ж для 70 відсотків немає війни...
30.08.2025 14:00 Ответить
30.08.2025 13:54 Ответить
Що Малюк з Києва якось вплине?((Місцеві мали реагувати миттєво,не чекаючи чогось з Києва.Якщо є якісь відео з камер спостережень і т.д. то щось можна знайти.
30.08.2025 13:58 Ответить
Он глава службы, в обязанности которой как-раз входит не допускать подобных событий в стране. Президентов и спикеров ВР у нас не так и много было, чтобы контролировать их безопасность и у Малюка есть куча людей для этих целей, целое управление. А если уже прошляпили подготовку убийства спикера, то вертушкой отправить усиленную группу спецов из Киева во Львов - дело двух-трех часов. И при нынешнем развитии технологий нет труда руководить расследованием из Киева он-лайн. Но тут работать надо, а не заказные тупые прессухи давать.
30.08.2025 14:11 Ответить
Нє.
Ну Стерненка возять у Ренжровері з охороною після того, як він пішов на співпрацю з ОП.
30.08.2025 14:15 Ответить
З Стерненка Пінчук планує зробити Голову ВР.
показать весь комментарий
Тада.
Це вам не погрожувати детективам НАБУ вбивством, захищаючи бізнес на крові ЗЄМіндічей.

Це далеко, незрозуміло і головне - безкоштовно.
30.08.2025 14:13 Ответить
30.08.2025 14:00 Ответить
тєлєграмних маладагвардєйцев розвелось шо собак бродячих.
30.08.2025 14:00 Ответить
Та вбивця вже переодягнений в офісі СН сидить спокійно
30.08.2025 14:02 Ответить
Щось там у Садового якась просто Мекка для кацапні та ригів.
30.08.2025 14:11 Ответить
А такі закони, прокурори і судді в Україні - безкарність і гроші не пахнуть...
30.08.2025 14:13 Ответить
Міндіча з шоблою приблуд95 та опозажопників з ВРУ, хто тільки не охороняє, десятки вертухаїв!!
А з Патріотами України, он, як московіти вчиняють!! До виборів готуються, служкам!
30.08.2025 14:15 Ответить
 
 