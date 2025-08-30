4 819 29
Экс-глава Верховной Рады Парубий погиб от огнестрельных ранений, - руководитель львовской экстренной медпомощи Васько
Экс-глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий получил ранения, несовместимые с жизнью. На момент прибытия медиков он уже был мертв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил руководитель экстренной медицинской помощи Львова Андрей Васько.
"На момент прибытия команды экстренной медицинской помощи уже была биологическая смерть. Полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сказал Андрей Васько.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним,20 июля во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз.
Звернувся до Зеленського.
" Підеш шляхом капітуляції то буде Майдан"
https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared
Таки зеля вирішив підписати капітуляцію, раз зараз вбивають тих діячів, які йому погрожували Майданом.
Царство Небесне ! Співчуття рідним .
Их же пока не трогали совершенно осознанно..
Вангую отстрел под.ху.й.ля.ти.ны, уже не генералов закрепощенных, а напрямую шестерок фюрера в ближайшие 3 месяца.
Это немного не Фарион мягко говоря..
Z-елена хунта прагне російського реваншу!