РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Экс-глава Верховной Рады Парубий погиб от огнестрельных ранений, - руководитель львовской экстренной медпомощи Васько

Убийство Андрея Парубия

Экс-глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий получил ранения, несовместимые с жизнью. На момент прибытия медиков он уже был мертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил руководитель экстренной медицинской помощи Львова Андрей Васько.

"На момент прибытия команды экстренной медицинской помощи уже была биологическая смерть. Полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сказал Андрей Васько.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним,20 июля во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз.

Напомним,20 июля во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз.

Кацпи заходили сюди зі списками на знищення. Там однозначно була Фаріон. Там однозначно був Парубій. Великі сумніви що там був Лисий чи інший подібний йому ********.
30.08.2025 13:31 Ответить
Мені дійсно жалко цю людину. Я його сильно поважав. Земля тобі пухом справжній патріоте!
30.08.2025 13:43 Ответить
Виступ Парубія на Майдані 5 років назад, на честь Дня Незалежності.
Звернувся до Зеленського.
" Підеш шляхом капітуляції то буде Майдан"

https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared

Таки зеля вирішив підписати капітуляцію, раз зараз вбивають тих діячів, які йому погрожували Майданом.
30.08.2025 13:31 Ответить
Як цього запакованого вбивцю в жару прочухали? - нікому не кинувся в очі - по фейсу якийсь пацан
30.08.2025 13:29 Ответить
Там зараз Литвин надрукує " офіційни списки". Зеленьський, Таиаров, Чернишов, Смірнрв, Міндіч, Єрмак, Подоляк, Квартал 95, Арєсто.., стоп, етого чувака нє пішіте...
30.08.2025 14:18 Ответить
Можливо і почалось полування на незгодних. Але дебіли не розуміють, що в цю гру можна грати в двох, а то і більше.
30.08.2025 13:36 Ответить
Від рук кілера не загинув жоден неголений масон, чия фізіономія схожа на їжака. Гетьман, Бузина, Чорновіл, Портнов, Кравченко - то інші категорії.
30.08.2025 14:20 Ответить
Нарешті виправили .
30.08.2025 13:55 Ответить
Хтось зачищає сліди. Свідки та їх інформація комусь дуже псує життя..
30.08.2025 13:34 Ответить
Хто?
30.08.2025 13:48 Ответить
Мабуть ,таки прочитали . Виправили .
30.08.2025 13:58 Ответить
Наркомани , хай їм грець, з усіх боків. Зайшов на цензор, а тут ... двадцяте липня, нєт слов.
30.08.2025 13:43 Ответить
Один з небагатьох політичних діячів ,якого я щиро поважала .
Царство Небесне ! Співчуття рідним .
30.08.2025 14:01 Ответить
Чим цей Парубій займався зараз? Може тут копнути треба, його не чутно й не видно було.
30.08.2025 13:48 Ответить
От якраз наріТу і розкажуть казочку про бізнесінтереси. Щоб не образити кацапів з ментами та сбУ, і обгидити пана Андрія.
30.08.2025 14:13 Ответить
Ну а насправді чим він займався? Хотілося б почути.
30.08.2025 14:24 Ответить
І до чого тут зеля... в цілому, "ідіоти"?, - кацапи переводять стрілки, як завжди, - "Украіна будіт "стабільнай" толька пад сапагом маскви"; проводьте "вибори" і буде вам: "ізик, ерпеце, і тріідіний брацкій саюз, і пакажем підазападу кузькіну маць" - кагебешно-х%йловська "мнагахадовачка". Але вибори потрібні.
30.08.2025 13:50 Ответить
Теперь пойдет отстрел ********** приспособленцев. "Актеры", "депутаты", "пропагандисты".
Их же пока не трогали совершенно осознанно..
30.08.2025 13:53 Ответить
Х.у.й.ло, Х.у.й.l.o.v.sk.i.h, имя прилагательное разблокировать..
30.08.2025 13:57 Ответить
i все це щоб помститися за якогось Парубія?
30.08.2025 14:08 Ответить
Вы немножко статусы не различаете, это бывший глава Верховной Рады.
Вангую отстрел под.ху.й.ля.ти.ны, уже не генералов закрепощенных, а напрямую шестерок фюрера в ближайшие 3 месяца.
Это немного не Фарион мягко говоря..
30.08.2025 14:24 Ответить
Розпочилась масштабна зачистка України з середини, а після цього, - можливо, відбудиться новий захід кацапів та спроба окупації до Дніпра.
Z-елена хунта прагне російського реваншу!
30.08.2025 13:55 Ответить
тимуры и евреи убирают патриотов?
30.08.2025 13:59 Ответить
Андрій Володимирович Парубій, один з ключових фігурантів української історії. Царство Небесне та співчуття рідним та близьким. Слава Україні!

30.08.2025 14:02 Ответить
Біль та великій сум. Співчуття родині та всім друзям.
30.08.2025 14:26 Ответить
Ось до чого призводить толерування зеленої влади зрадників, продажних покидьків. Обличчя блюрать сучим синам, щоб не могли впізнати.
30.08.2025 14:32 Ответить
 
 