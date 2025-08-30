РУС
Нападавший, который стрелял в Парубия, был одет как курьер службы доставки, - "Суспільне"

30 августа во Львове неизвестный застрелил бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Суспільного",

Также на месте, где убили Парубия, нашли семь гильз, сообщили изданию в правоохранительных источниках.

По данным правоохранителей, выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный нападавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что сейчас на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы.

Президент Зеленский подтвердил убийство бывшего спикера ВР Андрея Парубия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове убили нардепа Андрея Парубия

+17
Ідуть демонстративні вбивства найвідоміших людей з націоналістичного спектру. Думаю,це не випадково,це якась продумана тактика,адже,наприклад,не було жодного вбивства представників владної команди,хоча реальна влада у них і теоретично вони у воюючій країні найнебезпечніші для Рашки. А Фаріон і Парубій жодного впливу не мали. Правда,Зінченко проговорився що він вбив Фаріон бо та ображала русскоязичних і русскіх...
30.08.2025 13:24 Ответить
+11
ФСБ зачищає патріотів перед виборами. ОПЗЖ-шники при цьому в повній безпеці. Яценюк, Порох та інші патріоти в групі ризику.
30.08.2025 13:34 Ответить
+11
Вбивають всіх україномовних і всіх хто за Українську мову.

Питання вичищення країни від російської мови вирішальне
30.08.2025 13:45 Ответить
https://t.me/supernova_plus/43231
30.08.2025 13:22 Ответить
$10m на ликвидацию ВСЕХ двойников путлера: USDT TRC20 TN4nFHCKGJZxVQEM8gw2RLNpJrC4VettaN
30.08.2025 14:28 Ответить
А що ви так зневажливо про Фаріон?(Й Парубія якось буде зневажливо називати?(((
30.08.2025 13:25 Ответить
А це чергова українська сердючка, какая разніца...
30.08.2025 14:14 Ответить
тебе треба лікувати великими дозами електрики,щур
30.08.2025 13:25 Ответить
ну ти ж ********...
30.08.2025 13:29 Ответить
Цей так званий студент коли вийде вже буде старим доцентом з роз ... Анусом)
30.08.2025 13:49 Ответить
А опариші московські та з опу, полізли із шкури, та аж замироточили лайном, проти України!
30.08.2025 13:54 Ответить
ФСБ вбило Парубія і інші інфо фсбники тепер розгоняють інфу про опу і т.д. - ФСБ гарно працює, коли треба працювати на розкол України. але все буде Україна
30.08.2025 14:11 Ответить
"Прибацана філологша" була справжньою патріоткою Укпаїни, за що її і вбили! Тебе за це не вб'ють.
30.08.2025 13:56 Ответить
Ukrainian Tarot, скотина, закрий свого чорного рота
Людина все своє життя поклала за Україну
30.08.2025 14:30 Ответить
Ідуть демонстративні вбивства найвідоміших людей з націоналістичного спектру. Думаю,це не випадково,це якась продумана тактика,адже,наприклад,не було жодного вбивства представників владної команди,хоча реальна влада у них і теоретично вони у воюючій країні найнебезпечніші для Рашки. А Фаріон і Парубій жодного впливу не мали. Правда,Зінченко проговорився що він вбив Фаріон бо та ображала русскоязичних і русскіх...
30.08.2025 13:24 Ответить
Портнов також був представником націоналістичного спектру?
30.08.2025 13:27 Ответить
А Портнова теж вбили у Львові?
30.08.2025 13:42 Ответить
а Львів чий?
30.08.2025 13:50 Ответить
В Сибір чий?
30.08.2025 14:15 Ответить
ПНХ.
30.08.2025 14:37 Ответить
Я не в захист нинішньої влади, але скажи, яку загрозу робив Парубій цій владі?
30.08.2025 13:56 Ответить
а я хіба щось казав про владу? я просто перелічив відомі факти і припустив що за цим стоїть якийсь розрахунок. можливо діє якась група,яку зарядили на вбивства у західних областях знакових представників патріотичного спектру...
30.08.2025 14:02 Ответить
а от у представників,які зараз мають реальну владу,втрат немає..
30.08.2025 14:03 Ответить
Тут і до ворожки ходити не треба. Кацапсяча наволоч намагається дестабілізувати суспільство а Україні. Дивіться, що в соцмережах вони витворяють, цього покидька на вбивство Фаріон зарядили, воно й не зрозуміло для чого він її вбив.
30.08.2025 14:20 Ответить
Моральну загрозу, бо він не був "какая разніца".

Він був інтелегентною освіченою людиною, українцем за якого не було соромно
30.08.2025 14:34 Ответить
Націоналістичного? А це що таке? Націоналістичний фашистський режим це на болотах, там вже всі якути т.з.рускія, без мови, культури, території. Вбивають діячів національного спрямування, що є соромом в Україні, де ще досі багато мільйонів сердючек...
30.08.2025 13:56 Ответить
То можливо він йому просто не заплатив за доставку? Якомусь переленцю - ватному шахтарю.
30.08.2025 13:25 Ответить
Очільник Львівської ОВА...

Доповів, що акція була узгоджена. І були надані всі необхідні ресурси.
30.08.2025 13:26 Ответить
Вбивця професійно замаскувався - шолом, окуляри, куртка, рукавички. Не піддається уособленому детальному опису. Таких кур"єрів десятки/сотні у мікрорайоні/районі.
30.08.2025 13:31 Ответить
ФСБ зачищає патріотів перед виборами. ОПЗЖ-шники при цьому в повній безпеці. Яценюк, Порох та інші патріоти в групі ризику.
30.08.2025 13:34 Ответить
Вбивають всіх україномовних і всіх хто за Українську мову.

Питання вичищення країни від російської мови вирішальне
30.08.2025 13:45 Ответить
Бузина і Шеремет україномовні?
30.08.2025 14:34 Ответить
А пам'ятаєте Порох Новінському - "..**** православна.." А Парубій Новінському "Відійди від мене, нечість!".
30.08.2025 13:46 Ответить
Ну, який же ви «швеллер», ви типовий зкацаплений шлєпер від орків, аби гадить в Україні!
30.08.2025 13:51 Ответить
Ти, шановний, щось переплутав, бо Порох і Парубій це патріоти на одній хвилі. І вбивать патріотів. Про це і мова моя була.
30.08.2025 13:59 Ответить
А що тобі не сподобалося? Новінський на щось краще заслуговує?
30.08.2025 14:00 Ответить
Безкарність щодо убивць, від привладних стефанчуків-зеленського, як це видно на прикладах з беркутнею, Фаріон, мотивують московську агентуру, ще більше завдавати боля та крові Україні!
Шифери, міндіч, чернишов, шурма, баканов, резніков, та ще сотні служок-мародерів від зеленського, з 2019 року, що вивели млрд доларів за кордон, цьому підтвердження!! Московіти, за бездіяльності привладних з Урядового кварталу, убивають активних Українців!!
30.08.2025 13:49 Ответить
вже будуть мати гої чим тиждень журитися, шоу маст го он. і патріоти зникають і свіженьке шоу
30.08.2025 13:51 Ответить
чого під час війни дозволено перебувати на вулиці чи в громадських місцях з закритим обличчям?
30.08.2025 13:53 Ответить
Зверніть увагу, що форумні кацапи лікуют! Щастям світяться монгольські оченята.
Мають надію, що наступним буде Порошенко.
30.08.2025 13:55 Ответить
пора виходить і валить регіонально зелену падаль....чому ніхто не вбив жодного слугу народу ? стільки горя і біди принесли українцям - і ні мур мур.
30.08.2025 13:55 Ответить
Збіг - не думаю...
Питання до влади?
30.08.2025 13:58 Ответить
у нас у владі евреї та татари з азерами сидять в єдиному пориві сплетенні в єкстазі з опзж, що ти хочеш в них дізнатися?
30.08.2025 14:05 Ответить
Хай зі святими спочиває. Це чергова жертва росії і це черговий провал зеленого СБУ, яке піариться на чому захочеш, виконує будь-які замовлення влади, але ігнорує свою безпосередню функцію: контррозвідувальну дільність. І так всі 34 роки. Все, що захочеш - детективи НАБУ, "ворог народу" Порошенко, кум-голова СБУ до війни, а з шпигунами і диверсантами хай бореться хто схоче, нашо воно їм, в Міндіча, Чернишива і Зеленського держохорона є, знач все норм. Патріоти Фаріон і Парубій нікого не бояться, між іншим і младориг, які зараз при владі- ну то чого б не посприяти їх ліквідації?
30.08.2025 14:01 Ответить
а теперь сравним это убийство и клоунаду со стерненком итд. Сбушники щелкают клювом пиаря зе клоунов и занимаясь поимкой неугодных. Хотя убийство в воюющей стране напичканной агентурой для предотвращения подобного звучит странно. возможно все не случайно?
30.08.2025 14:04 Ответить
молодь треба починати захищати свої інтереси , тому і Київ ху* ло бомбить шоб народ неміг публічно висловити своє ставлення до 🤡 ...москва допомагає зеленому режиму втриматися при владі !... Бл* дь таку Людину вбила ОПа на чолі з чортом 🤡....
30.08.2025 14:04 Ответить
Влада Zеленого таких патріотів як Андрій, вважає за ворогів. Вони не дозволили їй злити країну згідно Оманських угод, не дозволяли зовсім знахабніти від необмеженої влади. В оточенні Гундосого або крадій, або колоборант, або мерзотник. Портнов вам в приклад.
30.08.2025 14:10 Ответить
Агентура Кремля приступила до підготовки передвиборчої компанії в Україні...?
30.08.2025 14:15 Ответить
Охрененная страна. Всех патриотов убивают - зато пророссийская шваль живет лучшую жизнь.
30.08.2025 14:27 Ответить
В найближчому майбутньому депутатам треба буде ухвалювати супер важливі державницькі рішення типу заборони російської церкви, націоналізації російського майна та купа рішень з обороноздатності країни для зменшення російського впливу. Саме тому і вбивають патріотичних лідерів які відкрито виступали про російського впливу та російськіої агресії. Шоб залякати рештки депутатів та чиновників. Щоб вони припинили супротив. Щоб пішли на поступки русні. Щоб зробили другу державну мову русні. Щоб не чіпали русняву церкву. Та інше.
30.08.2025 14:29 Ответить
Ще не факт,що це ФСБ. Зелені не ховають задоволення у коментах.Чого тількі варто "перестрелка" замість замах і млява реакція презіка "чув,доповили,шось робимо".
30.08.2025 14:32 Ответить
 
 