Нападавший, который стрелял в Парубия, был одет как курьер службы доставки, - "Суспільне"
30 августа во Львове неизвестный застрелил бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Суспільного",
Также на месте, где убили Парубия, нашли семь гильз, сообщили изданию в правоохранительных источниках.
По данным правоохранителей, выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный нападавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что сейчас на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы.
Президент Зеленский подтвердил убийство бывшего спикера ВР Андрея Парубия.
Людина все своє життя поклала за Україну
Він був інтелегентною освіченою людиною, українцем за якого не було соромно
Доповів, що акція була узгоджена. І були надані всі необхідні ресурси.
Питання вичищення країни від російської мови вирішальне
Шифери, міндіч, чернишов, шурма, баканов, резніков, та ще сотні служок-мародерів від зеленського, з 2019 року, що вивели млрд доларів за кордон, цьому підтвердження!! Московіти, за бездіяльності привладних з Урядового кварталу, убивають активних Українців!!
Мають надію, що наступним буде Порошенко.
Питання до влади?