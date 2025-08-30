УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
12 912 87

Нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур’єр служби доставки, - "Суспільне"

парубій

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "Суспільного",

Також на місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз, повідомили виданню у правоохоронних джерелах.

За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що наразі на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.

Президент Зеленський підтвердив вбивство колишнього спікера ВР Андрій Парубія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові вбили нардепа Андрія Парубія

Парубій Андрій (1290) вбивство (3163)
Ідуть демонстративні вбивства найвідоміших людей з націоналістичного спектру. Думаю,це не випадково,це якась продумана тактика,адже,наприклад,не було жодного вбивства представників владної команди,хоча реальна влада у них і теоретично вони у воюючій країні найнебезпечніші для Рашки. А Фаріон і Парубій жодного впливу не мали. Правда,Зінченко проговорився що він вбив Фаріон бо та ображала русскоязичних і русскіх...
30.08.2025 13:24 Відповісти
ФСБ зачищає патріотів перед виборами. ОПЗЖ-шники при цьому в повній безпеці. Яценюк, Порох та інші патріоти в групі ризику.
30.08.2025 13:34 Відповісти
Вбивають всіх україномовних і всіх хто за Українську мову.

Питання вичищення країни від російської мови вирішальне
30.08.2025 13:45 Відповісти
https://t.me/supernova_plus/43231
30.08.2025 13:22 Відповісти
$10m на ликвидацию ВСЕХ двойников путлера: USDT TRC20 TN4nFHCKGJZxVQEM8gw2RLNpJrC4VettaN
30.08.2025 14:28 Відповісти
Головне не ТЦК не мусора е ББУ не помічало того кур'єра на улиці. Ві наче не успідниці був. Знову совпадение
30.08.2025 14:57 Відповісти
А що ви так зневажливо про Фаріон?(Й Парубія якось буде зневажливо називати?(((
30.08.2025 13:25 Відповісти
А це чергова українська сердючка, какая разніца...
30.08.2025 14:14 Відповісти
тебе треба лікувати великими дозами електрики,щур
30.08.2025 13:25 Відповісти
ну ти ж ********...
30.08.2025 13:29 Відповісти
Цей так званий студент коли вийде вже буде старим доцентом з роз ... Анусом)
30.08.2025 13:49 Відповісти
А опариші московські та з опу, полізли із шкури, та аж замироточили лайном, проти України!
30.08.2025 13:54 Відповісти
ФСБ вбило Парубія і інші інфо фсбники тепер розгоняють інфу про опу і т.д. - ФСБ гарно працює, коли треба працювати на розкол України. але все буде Україна
30.08.2025 14:11 Відповісти
"Прибацана філологша" була справжньою патріоткою Укпаїни, за що її і вбили! Тебе за це не вб'ють.
30.08.2025 13:56 Відповісти
Ukrainian Tarot, скотина, закрий свого чорного рота
Людина все своє життя поклала за Україну
30.08.2025 14:30 Відповісти
Портнов також був представником націоналістичного спектру?
30.08.2025 13:27 Відповісти
А Портнова теж вбили у Львові?
30.08.2025 13:42 Відповісти
а Львів чий?
30.08.2025 13:50 Відповісти
В Сибір чий?
30.08.2025 14:15 Відповісти
при чому тум місце вбивства, ми зараз про особу вбитого,
Парубія могли вбити в будь-якому місті або країні, але він жив в українському Львові, а не у Монако, тому сталося як сталося
30.08.2025 14:38 Відповісти
ПНХ.
30.08.2025 14:37 Відповісти
Портнова і киву вбили наші, а ваші вбили Парубія і Фаріон, Знаєте - війна, ми вас - ви нас.
30.08.2025 15:22 Відповісти
Я не в захист нинішньої влади, але скажи, яку загрозу робив Парубій цій владі?
30.08.2025 13:56 Відповісти
а я хіба щось казав про владу? я просто перелічив відомі факти і припустив що за цим стоїть якийсь розрахунок. можливо діє якась група,яку зарядили на вбивства у західних областях знакових представників патріотичного спектру...
30.08.2025 14:02 Відповісти
а от у представників,які зараз мають реальну владу,втрат немає..
30.08.2025 14:03 Відповісти
Тут і до ворожки ходити не треба. Кацапсяча наволоч намагається дестабілізувати суспільство а Україні. Дивіться, що в соцмережах вони витворяють, цього покидька на вбивство Фаріон зарядили, воно й не зрозуміло для чого він її вбив.
30.08.2025 14:20 Відповісти
Моральну загрозу, бо він не був "какая разніца".

Він був інтелегентною освіченою людиною, українцем за якого не було соромно
30.08.2025 14:34 Відповісти
І шо? Він один в Україні інтелігентний та освідчений? Ще раз кажу, тут кацапсячими лаптями аж пре. Як і вбивство Фаріон. Та погань, зінченко, навіть не зрозумів навіщо він її вбив. Його кацапня в темну використала.
30.08.2025 14:42 Відповісти
Що ти верзеш? Вбивство Фаріон і Парубія це робота ОП і замовником є zeоманський.
30.08.2025 17:22 Відповісти
Він міг стати позивачем у справі про незаконний розпуск Верховної Ради в 2019 році. Ініціаторові того ганебного процесу дуже не хочется відповідати за це. А доведеться. Але нажаль, Андрій Іванович цього не побачить...
30.08.2025 15:00 Відповісти
Ініціатором може бути кожний депутат. Голова парламенту це такий же депутат тільки наділений повноваженням вести засідання та підписувати проголосовані закони від імені ВР.
30.08.2025 15:05 Відповісти
Формально - так, Ви маєте раціо, кеп. Але фігура Голови ВР мала б зіграти символічну роль у майбутньому суді над узурпаторами законодавчої влади.
30.08.2025 15:33 Відповісти
Націоналістичного? А це що таке? Націоналістичний фашистський режим це на болотах, там вже всі якути т.з.рускія, без мови, культури, території. Вбивають діячів національного спрямування, що є соромом в Україні, де ще досі багато мільйонів сердючек...
30.08.2025 13:56 Відповісти
...на болотах не націоналістичний, а націстський= рашистський режим.

не плутайте націоналізм - розбудову і захіст своєї пригнобленной титульной нації в своїй державі з націзмом= рашизмом, коли з високих трибун кажуть про зайву хромосому і свише надане право панувати над іншими націями і народами.

Цій вірус рашизму заразив і руцку апазицию і... їм підспівує навіть люся арест на каналах ходора заявляючи, що всі громадяни сотні націй і народностей ерефії - це росіяні, ок: але він додаєте, що
росіяні + украхнці= всі руцкіє?!
Забув, в спєшкє, люся добавити до руцких ще й білорусів.
Оце і є великодержавний расєйський шовінізм= рашизм ХХІ ст.
30.08.2025 16:00 Відповісти
То можливо він йому просто не заплатив за доставку? Якомусь переленцю - ватному шахтарю.
30.08.2025 13:25 Відповісти
Очільник Львівської ОВА...

Доповів, що акція була узгоджена. І були надані всі необхідні ресурси.
30.08.2025 13:26 Відповісти
Вбивця професійно замаскувався - шолом, окуляри, куртка, рукавички. Не піддається уособленому детальному опису. Таких кур"єрів десятки/сотні у мікрорайоні/районі.
30.08.2025 13:31 Відповісти
"Десятки - сотні" - дуже обмежене коло. Декілька діб на повне відпрацювання.
30.08.2025 15:32 Відповісти
Ви що,справді думаєте що вбивця розвозив піцу?
30.08.2025 16:23 Відповісти
Мабуть "курʼєр" - досить ефективне прикриття для найманих вбивць.
Оперативне пересування населеним пунктом, зручне переміщення знаряддя вбивства, вбрання, яке не пригортає особливої уваги оточуючих, коли знаходиться біля входу у підʼїзд , або пробує увійти з пакетом. Таке зручне прикриття кілери досить часто застосовують в різних країнах.
30.08.2025 16:39 Відповісти
ФСБ зачищає патріотів перед виборами. ОПЗЖ-шники при цьому в повній безпеці. Яценюк, Порох та інші патріоти в групі ризику.
30.08.2025 13:34 Відповісти
ФСБ традиційно зачищає територію перед виборами для своїх. Минулого разу у них дуже добре вийшло - ніхто не приніс Україні скільки горя як абсолютно непідготовлені до державного управління і далекі від розуміння елементарних політичних процесів слуги народу. Зараз будуть протягувати таких, як слуги, або ще тупіших.
30.08.2025 16:07 Відповісти
Яценюк, Порох та інші патріоти в групі ризику.
Нічого їм не буде.
"Жму руку,обіймаю"-це про Пороха.Пам'ятаєте звідки ця фраза?
А другий таку "потужну" стіну побудував,що кацапи за це Яйценюку це й медаль би дали.
30.08.2025 16:18 Відповісти
Длбп здринси нх зі своєю тупою методичкою пдр! Ще й рже у.шль.опок відбитий зембоящиком г+г!
30.08.2025 16:32 Відповісти
Лехше на поворотах.Одразу видно людину з маленьким інтелектом.
Я ржу з того,що вище названих людей називають патріотами.Якщо ви це не зрозуміли(я про "патріотів"),то це цілком ваші проблеми,і тільки ваші.
30.08.2025 16:49 Відповісти
Вбивають всіх україномовних і всіх хто за Українську мову.

Питання вичищення країни від російської мови вирішальне
30.08.2025 13:45 Відповісти
Бузина і Шеремет україномовні?
30.08.2025 14:34 Відповісти
Ти чого виліз з палати ?
30.08.2025 14:39 Відповісти
А ти чого заліз в палату, зараз процедури.
30.08.2025 16:12 Відповісти
та тобі вже ні уколи ні пігулки ні процедури не допоможуть . медицина не знає як тебе лікувати
30.08.2025 16:31 Відповісти
А пам'ятаєте Порох Новінському - "..**** православна.." А Парубій Новінському "Відійди від мене, нечість!".
30.08.2025 13:46 Відповісти
Ну, який же ви «швеллер», ви типовий зкацаплений шлєпер від орків, аби гадить в Україні!
30.08.2025 13:51 Відповісти
Ти, шановний, щось переплутав, бо Порох і Парубій це патріоти на одній хвилі. І вбивать патріотів. Про це і мова моя була.
30.08.2025 13:59 Відповісти
А що тобі не сподобалося? Новінський на щось краще заслуговує?
30.08.2025 14:00 Відповісти
Безкарність щодо убивць, від привладних стефанчуків-зеленського, як це видно на прикладах з беркутнею, Фаріон, мотивують московську агентуру, ще більше завдавати боля та крові Україні!
Шифери, міндіч, чернишов, шурма, баканов, резніков, та ще сотні служок-мародерів від зеленського, з 2019 року, що вивели млрд доларів за кордон, цьому підтвердження!! Московіти, за бездіяльності привладних з Урядового кварталу, убивають активних Українців!!
30.08.2025 13:49 Відповісти
вже будуть мати гої чим тиждень журитися, шоу маст го он. і патріоти зникають і свіженьке шоу
30.08.2025 13:51 Відповісти
чого під час війни дозволено перебувати на вулиці чи в громадських місцях з закритим обличчям?
30.08.2025 13:53 Відповісти
Зверніть увагу, що форумні кацапи лікуют! Щастям світяться монгольські оченята.
Мають надію, що наступним буде Порошенко.
30.08.2025 13:55 Відповісти
Мають надію, що наступним буде Порошенко.
Тільки повний телепень буде думати,що наступним буде Порошенко.
У нього є оберіг-"жму руку обіймаю".Якщо незрозуміло,що це за фраза,гугліть ії.
30.08.2025 16:53 Відповісти
Чувак, не треба публічно акцентувати. Я і без тебе знаю, що кацапи тваринно ненавидять Порошенка.
30.08.2025 16:57 Відповісти
Я і без тебе знаю, що кацапи тваринно ненавидять Порошенка.

Ви або порохобот,або дрімуча людина,якій ще працювати й працювати над своїм інтелектуальним саморозвитком.
30.08.2025 17:01 Відповісти
пора виходить і валить регіонально зелену падаль....чому ніхто не вбив жодного слугу народу ? стільки горя і біди принесли українцям - і ні мур мур.
30.08.2025 13:55 Відповісти
Збіг - не думаю...
Питання до влади?
30.08.2025 13:58 Відповісти
у нас у владі евреї та татари з азерами сидять в єдиному пориві сплетенні в єкстазі з опзж, що ти хочеш в них дізнатися?
30.08.2025 14:05 Відповісти
Хай зі святими спочиває. Це чергова жертва росії і це черговий провал зеленого СБУ, яке піариться на чому захочеш, виконує будь-які замовлення влади, але ігнорує свою безпосередню функцію: контррозвідувальну дільність. І так всі 34 роки. Все, що захочеш - детективи НАБУ, "ворог народу" Порошенко, кум-голова СБУ до війни, а з шпигунами і диверсантами хай бореться хто схоче, нашо воно їм, в Міндіча, Чернишива і Зеленського держохорона є, знач все норм. Патріоти Фаріон і Парубій нікого не бояться, між іншим і младориг, які зараз при владі- ну то чого б не посприяти їх ліквідації?
30.08.2025 14:01 Відповісти
а теперь сравним это убийство и клоунаду со стерненком итд. Сбушники щелкают клювом пиаря зе клоунов и занимаясь поимкой неугодных. Хотя убийство в воюющей стране напичканной агентурой для предотвращения подобного звучит странно. возможно все не случайно?
30.08.2025 14:04 Відповісти
А ти піди підійди до Сергія на вулиці зараз, потім розкажеш. Орки, як останні ссикуни, обирають найменьш захищених. Ні у Ірини, ні у Андрія не було охорони.
30.08.2025 16:50 Відповісти
молодь треба починати захищати свої інтереси , тому і Київ ху* ло бомбить шоб народ неміг публічно висловити своє ставлення до 🤡 ...москва допомагає зеленому режиму втриматися при владі !... Бл* дь таку Людину вбила ОПа на чолі з чортом 🤡....
30.08.2025 14:04 Відповісти
Влада Zеленого таких патріотів як Андрій, вважає за ворогів. Вони не дозволили їй злити країну згідно Оманських угод, не дозволяли зовсім знахабніти від необмеженої влади. В оточенні Гундосого або крадій, або колоборант, або мерзотник. Портнов вам в приклад.
30.08.2025 14:10 Відповісти
Агентура Кремля приступила до підготовки передвиборчої компанії в Україні...?
30.08.2025 14:15 Відповісти
Охрененная страна. Всех патриотов убивают - зато пророссийская шваль живет лучшую жизнь.
30.08.2025 14:27 Відповісти
В найближчому майбутньому депутатам треба буде ухвалювати супер важливі державницькі рішення типу заборони російської церкви, націоналізації російського майна та купа рішень з обороноздатності країни для зменшення російського впливу. Саме тому і вбивають патріотичних лідерів які відкрито виступали про російського впливу та російськіої агресії. Шоб залякати рештки депутатів та чиновників. Щоб вони припинили супротив. Щоб пішли на поступки русні. Щоб зробили другу державну мову русні. Щоб не чіпали русняву церкву. Та інше.
30.08.2025 14:29 Відповісти
Ще не факт,що це ФСБ. Зелені не ховають задоволення у коментах.Чого тількі варто "перестрелка" замість замах і млява реакція презіка "чув,доповили,шось робимо".
30.08.2025 14:32 Відповісти
Андрій був знаковою особою. Вороги України (рашисти і зелені вори) наступають
30.08.2025 15:06 Відповісти
банда зєлєнскава би Порошенко чи Залужного завалила, але у цих занадто великий авторитет у світі. Це не подарують. Тому лякають вбивствами другорядних політиків-укранців
30.08.2025 15:21 Відповісти
Авторитету у них вже немає.Всі у світі все давно зрозуміли
30.08.2025 16:45 Відповісти
Погана новина. Це дії пупкіна та його банди.
30.08.2025 15:49 Відповісти
Це точно не кацапи, це українські гниди
30.08.2025 16:34 Відповісти
Власть в Украине захвачена этнической преступной группировкой, для которой все украинское ненавистно и опасно. И их цель полностью совпадают с целью их московских кураторов - уничтожить как можно украинцев, а остальных превратить в покорных и безразличных хохлов.
30.08.2025 16:08 Відповісти
Всё верно, а коллективный запад ничего не знает.
30.08.2025 16:24 Відповісти
Можливо що тут чисто особисті причини.У всякому випадку за патріотизм чи націоналізм в Україні не вбивають.Бо,по перше наш націоналізм часто-густо профінансований москальньою (приклад "Свобода",яка фінансувалась з однієї сторони партією регіонів (Льовочкін) а з другої львівським криміналітетом (Пупс,Морда),а - по друге - який сенс москалям робити чергового героя з людини,яку всі практично забули?Нехай з богом спочиває...
30.08.2025 16:35 Відповісти
BBC

Хтось міг називати львів'янина Парубія у політичному плані ретроградом, який ментально застряг у часах Бандери. А проте історія свідчить про інше. "Радикал" і "бандерівець" Парубій протягом десятиліть присутності у політиці залишився на своїх позиціях - це спочатку Петро Порошенко, а потім і Володимир Зеленський у своїй політичній риториці дедалі помітніше наближалися до нього.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Андрій Парубій, кажуть його соратники, знизив публічну активність. У перші місяці після нападу росіян він долучився до рядів тероборони у захисті Києва, згодом - зосередився на роботі у комітеті з питань нацбезпеки та оборони.

Хтось з його колег припускав, що у нинішніх обставинах можна було б бути активнішим, помітнішим, гострішим. Проте, незмінно відповідав той, сьогодні в Україні може бути лише дві партії - проукраїнська і антиукраїнська. І він зробить усе, аби не розхитувати ситуацію і належати саме до проукраїнської партії.
Саме тому соратники Парубія впевнені, що корені його вбивства слід шукати в Росії: в Україні просто немає людей, кому він міг би перейти дорогу.
30.08.2025 17:10 Відповісти
Для Росії ж Парубій, при всій своїй непомітності на внутрішньому політичному ринку, був фігурою знаковою. Один з лідерів обох Майданів (між ними він навіть у російських протестах на московській Болотній площі у 2011 році встиг засвітитися). Ще у 2010 році намагався зірвати прийняття "Харківських угод" про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму (навіть кинув димову шашку у сесійній залі Верховної Ради, за що потім став фігурантом кримінальної справи). Один з головних прихильників обмеження російської мови в Україні. Фактично почав спротив Росії на Донбасі у 2014 році і займав переконану антипутінську позицію до останнього часу. Помітно доклався до отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.

Отож, кажуть соратники Парубія, якщо Москва ставить за мету деморалізувати, "розхитати" українське суспільство напередодні, можливо, вирішального етапу воєнного протистояння між Україною і Росією, яке має і своє дипломатичне продовження, то вбивство цієї символічної фігури на вулиці тилового, здавалося б, Львова, та ще й на наступний ранок після масштабної ракетної атаки на українські міста, виглядає цілком виправданим з точки зору Кремля кроком.
30.08.2025 17:12 Відповісти
Проте головний висновок з вбивства Парубія - одного з найпомітніших діячів Євромайдану, колишнього голови Верховної Ради і секретаря Радбезу звучатиме, можливо, банально.
Війна в Україні триває, поняття "тилу" є надзвичайно відносним (додаткового символізму вбивству додає те, що його місце розташовано буквально в ста метрах від будинку, зруйнованого російською ракетою у минулому вересні, в якому загинула мати з трьома доньками), і ніхто й ніде на території України не може почуватися безпечно.
30.08.2025 17:14 Відповісти
 
 