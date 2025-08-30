Нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур’єр служби доставки, - "Суспільне"

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "Суспільного",

Також на місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз, повідомили виданню у правоохоронних джерелах.

За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що наразі на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.

Президент Зеленський підтвердив вбивство колишнього спікера ВР Андрій Парубія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові вбили нардепа Андрія Парубія