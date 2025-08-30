Нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур’єр служби доставки, - "Суспільне"
30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "Суспільного",
Також на місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз, повідомили виданню у правоохоронних джерелах.
За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що наразі на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.
Президент Зеленський підтвердив вбивство колишнього спікера ВР Андрій Парубія.
Хтось міг називати львів'янина Парубія у політичному плані ретроградом, який ментально застряг у часах Бандери. А проте історія свідчить про інше. "Радикал" і "бандерівець" Парубій протягом десятиліть присутності у політиці залишився на своїх позиціях - це спочатку Петро Порошенко, а потім і Володимир Зеленський у своїй політичній риториці дедалі помітніше наближалися до нього.
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Андрій Парубій, кажуть його соратники, знизив публічну активність. У перші місяці після нападу росіян він долучився до рядів тероборони у захисті Києва, згодом - зосередився на роботі у комітеті з питань нацбезпеки та оборони.
Хтось з його колег припускав, що у нинішніх обставинах можна було б бути активнішим, помітнішим, гострішим. Проте, незмінно відповідав той, сьогодні в Україні може бути лише дві партії - проукраїнська і антиукраїнська. І він зробить усе, аби не розхитувати ситуацію і належати саме до проукраїнської партії.
Саме тому соратники Парубія впевнені, що корені його вбивства слід шукати в Росії: в Україні просто немає людей, кому він міг би перейти дорогу.
Отож, кажуть соратники Парубія, якщо Москва ставить за мету деморалізувати, "розхитати" українське суспільство напередодні, можливо, вирішального етапу воєнного протистояння між Україною і Росією, яке має і своє дипломатичне продовження, то вбивство цієї символічної фігури на вулиці тилового, здавалося б, Львова, та ще й на наступний ранок після масштабної ракетної атаки на українські міста, виглядає цілком виправданим з точки зору Кремля кроком.
Війна в Україні триває, поняття "тилу" є надзвичайно відносним (додаткового символізму вбивству додає те, що його місце розташовано буквально в ста метрах від будинку, зруйнованого російською ракетою у минулому вересні, в якому загинула мати з трьома доньками), і ніхто й ніде на території України не може почуватися безпечно.