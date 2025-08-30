Ексспікер Верховної Ради Парубій загинув від вогнепальних поранень, - керівник львівської екстреної меддопомоги Васько

Ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій дістав поранення, несумісні з життям. На момент прибуття медиків він уже був мертвий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник екстреної медичної допомоги Львова Андрій Васько.

"На момент прибуття команди екстреної медичної допомоги вже була біологічна смерть. Отримані поранення були несумісні з життям", - сказав Андрій Васько.

Обставини події зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз.

