Вбивство Андрія Парубія
6 452 34

Ексспікер Верховної Ради Парубій загинув від вогнепальних поранень, - керівник львівської екстреної меддопомоги Васько

Вбивство Андрія Парубія

Ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій дістав поранення, несумісні з життям. На момент прибуття медиків він уже був мертвий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник екстреної медичної допомоги Львова Андрій Васько.

"На момент прибуття команди екстреної медичної допомоги вже була біологічна смерть. Отримані поранення були несумісні з життям", - сказав Андрій Васько.

Обставини події зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається,  що на місці на місці злочину знайшли сім гільз.

Парубій Андрій (1290) вбивство (3163)
+16
Мені дійсно жалко цю людину. Я його сильно поважав. Земля тобі пухом справжній патріоте!
показати весь коментар
30.08.2025 13:43 Відповісти
+15
Кацпи заходили сюди зі списками на знищення. Там однозначно була Фаріон. Там однозначно був Парубій. Великі сумніви що там був Лисий чи інший подібний йому ********.
показати весь коментар
30.08.2025 13:31 Відповісти
+13
Виступ Парубія на Майдані 5 років назад, на честь Дня Незалежності.
Звернувся до Зеленського.
" Підеш шляхом капітуляції то буде Майдан"

https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared

Таки зеля вирішив підписати капітуляцію, раз зараз вбивають тих діячів, які йому погрожували Майданом.
показати весь коментар
30.08.2025 13:31 Відповісти
Як цього запакованого вбивцю в жару прочухали? - нікому не кинувся в очі - по фейсу якийсь пацан
показати весь коментар
30.08.2025 13:29 Відповісти
Кацпи заходили сюди зі списками на знищення. Там однозначно була Фаріон. Там однозначно був Парубій. Великі сумніви що там був Лисий чи інший подібний йому ********.
показати весь коментар
30.08.2025 13:31 Відповісти
Там зараз Литвин надрукує " офіційни списки". Зеленьський, Таиаров, Чернишов, Смірнрв, Міндіч, Єрмак, Подоляк, Квартал 95, Арєсто.., стоп, етого чувака нє пішіте...
показати весь коментар
30.08.2025 14:18 Відповісти
Виступ Парубія на Майдані 5 років назад, на честь Дня Незалежності.
Звернувся до Зеленського.
" Підеш шляхом капітуляції то буде Майдан"

https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared

Таки зеля вирішив підписати капітуляцію, раз зараз вбивають тих діячів, які йому погрожували Майданом.
показати весь коментар
30.08.2025 13:31 Відповісти
Можливо і почалось полування на незгодних. Але дебіли не розуміють, що в цю гру можна грати в двох, а то і більше.
показати весь коментар
30.08.2025 13:36 Відповісти
Від рук кілера не загинув жоден неголений масон, чия фізіономія схожа на їжака. Гетьман, Бузина, Чорновіл, Портнов, Кравченко - то інші категорії.
показати весь коментар
30.08.2025 14:20 Відповісти
Нарешті виправили .
показати весь коментар
30.08.2025 13:55 Відповісти
Хтось зачищає сліди. Свідки та їх інформація комусь дуже псує життя..
показати весь коментар
30.08.2025 13:34 Відповісти
Хто?
показати весь коментар
30.08.2025 13:48 Відповісти
Мабуть ,таки прочитали . Виправили .
показати весь коментар
30.08.2025 13:58 Відповісти
От уроди, замість того щоб вибачитичь, видаляють коментарі, так зеленим лайном підвонює.
показати весь коментар
30.08.2025 15:19 Відповісти
Наркомани , хай їм грець, з усіх боків. Зайшов на цензор, а тут ... двадцяте липня, нєт слов.
показати весь коментар
30.08.2025 13:43 Відповісти
Мені дійсно жалко цю людину. Я його сильно поважав. Земля тобі пухом справжній патріоте!
показати весь коментар
30.08.2025 13:43 Відповісти
Один з небагатьох політичних діячів ,якого я щиро поважала .
Царство Небесне ! Співчуття рідним .
показати весь коментар
30.08.2025 14:01 Відповісти
От якраз наріТу і розкажуть казочку про бізнесінтереси. Щоб не образити кацапів з ментами та сбУ, і обгидити пана Андрія.
показати весь коментар
30.08.2025 14:13 Відповісти
І до чого тут зеля... в цілому, "ідіоти"?, - кацапи переводять стрілки, як завжди, - "Украіна будіт "стабільнай" толька пад сапагом маскви"; проводьте "вибори" і буде вам: "ізик, ерпеце, і тріідіний брацкій саюз, і пакажем підазападу кузькіну маць" - кагебешно-х%йловська "мнагахадовачка". Але вибори потрібні.
показати весь коментар
30.08.2025 13:50 Відповісти
Теперь пойдет отстрел ********** приспособленцев. "Актеры", "депутаты", "пропагандисты".
Их же пока не трогали совершенно осознанно..
показати весь коментар
30.08.2025 13:53 Відповісти
Х.у.й.ло, Х.у.й.l.o.v.sk.i.h, имя прилагательное разблокировать..
показати весь коментар
30.08.2025 13:57 Відповісти
Вы немножко статусы не различаете, это бывший глава Верховной Рады.
Вангую отстрел под.ху.й.ля.ти.ны, уже не генералов закрепощенных, а напрямую шестерок фюрера в ближайшие 3 месяца.
Это немного не Фарион мягко говоря..
показати весь коментар
30.08.2025 14:24 Відповісти
Это прямой вопрос статуса государства.
показати весь коментар
30.08.2025 14:49 Відповісти
Хлопчику ---вийди з пісочниці.
показати весь коментар
30.08.2025 14:55 Відповісти
Розпочилась масштабна зачистка України з середини, а після цього, - можливо, відбудиться новий захід кацапів та спроба окупації до Дніпра.
Z-елена хунта прагне російського реваншу!
Z-елена хунта прагне російського реваншу!
показати весь коментар
30.08.2025 13:55 Відповісти
тимуры и евреи убирают патриотов?
показати весь коментар
30.08.2025 13:59 Відповісти
Андрій Володимирович Парубій, один з ключових фігурантів української історії. Царство Небесне та співчуття рідним та близьким. Слава Україні!

показати весь коментар
30.08.2025 14:02 Відповісти
Біль та великій сум. Співчуття родині та всім друзям.
показати весь коментар
30.08.2025 14:26 Відповісти
Ось до чого призводить толерування зеленої влади зрадників, продажних покидьків. Обличчя блюрять сучим синам, щоб не могли впізнати.
показати весь коментар
30.08.2025 14:32 Відповісти
Добрий козак був
Якщо помирився з Богом, то вже в царстві небесному
показати весь коментар
30.08.2025 16:07 Відповісти
 
 