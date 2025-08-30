6 452 34
Ексспікер Верховної Ради Парубій загинув від вогнепальних поранень, - керівник львівської екстреної меддопомоги Васько
Ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій дістав поранення, несумісні з життям. На момент прибуття медиків він уже був мертвий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник екстреної медичної допомоги Львова Андрій Васько.
"На момент прибуття команди екстреної медичної допомоги вже була біологічна смерть. Отримані поранення були несумісні з життям", - сказав Андрій Васько.
Обставини події зʼясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз.
Звернувся до Зеленського.
" Підеш шляхом капітуляції то буде Майдан"
https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared
Таки зеля вирішив підписати капітуляцію, раз зараз вбивають тих діячів, які йому погрожували Майданом.
Царство Небесне ! Співчуття рідним .
Их же пока не трогали совершенно осознанно..
Вангую отстрел под.ху.й.ля.ти.ны, уже не генералов закрепощенных, а напрямую шестерок фюрера в ближайшие 3 месяца.
Это немного не Фарион мягко говоря..
Z-елена хунта прагне російського реваншу!
Якщо помирився з Богом, то вже в царстві небесному