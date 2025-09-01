УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
4 101 22

Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

У Києві, на Майдані Незалежності, надвечір 1 вересня відбувся чин прощання з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм - одним із лідерів Помаранчевої революції та Революції гідності.

На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам’ять про політика вшанували хвилиною мовчання.

Поховання Андрія Парубія відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

Також дивіться: Нас міняти на території не потрібно, - ексмер Херсону Миколаєнко. ВIДЕО

Київ (20108) майдан (766) Парубій Андрій (1322) похорон (1297) смерть (6821) вбивство (3175)
Топ коментарі
+28
Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
01.09.2025 23:49 Відповісти
+17
02.09.2025 00:02 Відповісти
+17
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
02.09.2025 00:29 Відповісти
На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам'ять про політика вшанували хвилиною мовчання Джерело: https://censor.net/ua/v3571716
І не одного ветерана війни.
01.09.2025 23:52 Відповісти
Впевнені? Документи перевіряли?
02.09.2025 00:03 Відповісти
02.09.2025 00:02 Відповісти
Це ж не похорон-прощання. Ще й понеділок.
02.09.2025 00:42 Відповісти
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
02.09.2025 00:29 Відповісти
вечная память, а тем *********, которые не дали охрану и им вечная гандьба,с паруб. не доллго , но встретитесь.
02.09.2025 00:29 Відповісти
"Для мене Андрій асоціюється з Майданом.
Андрій - комендант Майдану, командир Майдану, командир сотень Самооборони Майдану", - згадує загиблого Петро Порошенко, експрезидент України і лідер партії "Європейська солідарність", номером другим у списках якої Парубій став народним депутатом України у 2019 році.

"І коли ми ухвалювали законодавство про розбудову української армії, перші сотні Самооборони відправлялися на фронт - і це був Андрій. І коли Верховна Рада ухвалювала закони про обороноздатність, це був Андрій", - продовжив Порошенко.

Він назвав Парубія провідником нації та порівняв його зі Степаном Банедрою: "Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандери. І те, що російська куля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія - теж невипадково", - наголосив Порошенко.
02.09.2025 00:48 Відповісти
На прощанні з Андрієм Парубієм у Києві
02.09.2025 00:50 Відповісти
DW

Пішов великий українець", - каже у розмові з DW киянка Наталя, яка разом зі своєю літньою матір'ю принесли квіти до портрету Андрія Парубія.

Поряд з жінками військовий у піксельному однострої. "На моїх двох Майданах він був на сцені, я під сценою. Це людина-епоха, я мав сюди прийти попрощатися", - зазначив військовий.

У пам'ять про Парубія на будівлі Верховної Ради на три дні приспустили державний прапор. Поховають Андрія Парубія 2 вересня у Львові, на Личаківському цвинтарі.
02.09.2025 03:08 Відповісти
Прийшли Українці, щоб вклонитися та віддати останню шану Українському Державнику!!
Але геть не видно на цьому заході, великої кількості осіб, які своїми дупами, тиснули в кабінетах Урядового кварталу, і зокрема, з 2014 року!!
Від слова ЗОВСІМ!! А їх було, чимало у вишиванках та з пожиттєвим утриманням, за рахунок Народу України!! Головне запис у трудовій і знову обиратися на грошові місця??
02.09.2025 00:59 Відповісти
З такою владою,і ворогів годі шукати! Україно!Україно!Подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог,та сміється з тебе! Вічна пам'ять,безвинно звинуваченим,безвинно закатованим,безвинно загиблим! Подяка фантастичним героям ЗСУ
02.09.2025 02:34 Відповісти
Glory Glory Glory to Патріоту Парубію !!!
02.09.2025 02:36 Відповісти
❤️🇺🇦Честь Вічна Світла пам'ять ,справжньому Герою України - Андрію Парубію 🙏❤️
02.09.2025 08:01 Відповісти
Світла пам'ять Андрію🙏
Державник,справжній син
української нації❤️🇺🇦
02.09.2025 08:12 Відповісти
Вічна пам'ять будівничому модерної України!
02.09.2025 08:31 Відповісти
Svitla vi4na Pam'yat'...🙏🇺🇦
02.09.2025 09:41 Відповісти
02.09.2025 10:23 Відповісти
 
 