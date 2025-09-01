4 101 22
Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО
У Києві, на Майдані Незалежності, надвечір 1 вересня відбувся чин прощання з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм - одним із лідерів Помаранчевої революції та Революції гідності.
На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам’ять про політика вшанували хвилиною мовчання.
Поховання Андрія Парубія відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.
Топ коментарі
+28 Луиза Пивдень
показати весь коментар01.09.2025 23:49 Відповісти Посилання
+17 Чайка Київ
показати весь коментар02.09.2025 00:02 Відповісти Посилання
+17 Dum spiro spero #559534
показати весь коментар02.09.2025 00:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І не одного ветерана війни.
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
Андрій - комендант Майдану, командир Майдану, командир сотень Самооборони Майдану", - згадує загиблого Петро Порошенко, експрезидент України і лідер партії "Європейська солідарність", номером другим у списках якої Парубій став народним депутатом України у 2019 році.
"І коли ми ухвалювали законодавство про розбудову української армії, перші сотні Самооборони відправлялися на фронт - і це був Андрій. І коли Верховна Рада ухвалювала закони про обороноздатність, це був Андрій", - продовжив Порошенко.
Він назвав Парубія провідником нації та порівняв його зі Степаном Банедрою: "Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандери. І те, що російська куля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія - теж невипадково", - наголосив Порошенко.
Пішов великий українець", - каже у розмові з DW киянка Наталя, яка разом зі своєю літньою матір'ю принесли квіти до портрету Андрія Парубія.
Поряд з жінками військовий у піксельному однострої. "На моїх двох Майданах він був на сцені, я під сценою. Це людина-епоха, я мав сюди прийти попрощатися", - зазначив військовий.
У пам'ять про Парубія на будівлі Верховної Ради на три дні приспустили державний прапор. Поховають Андрія Парубія 2 вересня у Львові, на Личаківському цвинтарі.
Але геть не видно на цьому заході, великої кількості осіб, які своїми дупами, тиснули в кабінетах Урядового кварталу, і зокрема, з 2014 року!!
Від слова ЗОВСІМ!! А їх було, чимало у вишиванках та з пожиттєвим утриманням, за рахунок Народу України!! Головне запис у трудовій і знову обиратися на грошові місця??
Державник,справжній син
української нації❤️🇺🇦