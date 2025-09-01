Нас міняти на території не потрібно, - ексмер Херсону Миколаєнко. ВIДЕО

Колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко, який нещодавно повернувся з російського полону, виступив на вечері прощання з Андрієм Парубієм у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я, особисто, і всі ті хлопці та дівчата, які перебувають в полоні, нас намагаються використовувати, як заручників. Це абсолютно зрозуміла позиція терористів. Але від кожного, з ким я знаходився в ув'язненні, я чув: "Нас міняти на території не треба". Тому давайте спільно продовжувати виборювати нашу Україну та допомагати звільнити тих хлопців. І вічна пам'ять пану Андрію", - наголосив Миколаєнко.

