Нас міняти на території не потрібно, - ексмер Херсону Миколаєнко. ВIДЕО
Колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко, який нещодавно повернувся з російського полону, виступив на вечері прощання з Андрієм Парубієм у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Я, особисто, і всі ті хлопці та дівчата, які перебувають в полоні, нас намагаються використовувати, як заручників. Це абсолютно зрозуміла позиція терористів. Але від кожного, з ким я знаходився в ув'язненні, я чув: "Нас міняти на території не треба". Тому давайте спільно продовжувати виборювати нашу Україну та допомагати звільнити тих хлопців. І вічна пам'ять пану Андрію", - наголосив Миколаєнко.
иужня та гідна людина Володимир Миколаєнко!
