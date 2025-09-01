2 881 5
Нас менять на территории не нужно, - экс-мэр Херсона Миколаенко. ВИДЕО
Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который недавно вернулся из российского плена, выступил на вечере прощания с Андреем Парубием в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Я, лично, и все те ребята и девушки, которые находятся в плену, нас пытаются использовать, как заложников. Это абсолютно понятная позиция террористов. Но от каждого, с кем я находился в заключении, я слышал: "Нас менять на территории не надо". Поэтому давайте совместно продолжать бороться за нашу Украину и помогать освободить тех ребят. И вечная память господину Андрею", - подчеркнул Миколаенко.
иужня та гідна людина Володимир Миколаєнко!
.