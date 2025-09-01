РУС
Нас менять на территории не нужно, - экс-мэр Херсона Миколаенко. ВИДЕО

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который недавно вернулся из российского плена, выступил на вечере прощания с Андреем Парубием в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я, лично, и все те ребята и девушки, которые находятся в плену, нас пытаются использовать, как заложников. Это абсолютно понятная позиция террористов. Но от каждого, с кем я находился в заключении, я слышал: "Нас менять на территории не надо". Поэтому давайте совместно продолжать бороться за нашу Украину и помогать освободить тех ребят. И вечная память господину Андрею", - подчеркнул Миколаенко.

Настоящий человек. Таких реально мало.
01.09.2025 20:22 Ответить
Та всі вони розумні та добре кажуть. А що ти зробив у 1991-2014-2022, щоб ця війна не почалася, або ж, почавшися, завершилася нашою перемогою? Потужними заявами?
01.09.2025 20:34 Ответить
Это ты, дятел, похоже голосовал за зелёных, чтобы себе же засунуть в ж.... гермафродит, бл
01.09.2025 21:25 Ответить
01.09.2025 20:47 Ответить
Герою Слава !

иужня та гідна людина Володимир Миколаєнко!

.
01.09.2025 21:10 Ответить
 
 