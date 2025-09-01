В Киеве и Львове чтят память Андрея Парубия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером понедельника, 1 сентября, в Киеве и Львове собрались люди, чтобы почтить память и попрощаться с убитым бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Об этом сообщают "Еспресо", "Суспільне" и "УП", информирует Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в Киеве на событие собрались около 500-600 человек. На большом экране транслировали фильм о жизни и деятельности Андрея Парубия.

Фото: Эспрессо

На Майдане присутствуют соратники Парубия по "Европейской Солидарности" и депутаты других фракций парламента.

Фото: УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении назвал Парубия "проводником украинской нации", сравнив жизненный путь Парубия с биографией Степана Бандеры. Он также подчеркнул роль Парубия в развитии армии и принятии закона о государственном языке, когда тот возглавлял парламент.

Фото: УП

На прощание с Андреем Парубием в Киеве также пришел и освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Фото: Эспрессо

В то же время во Львове в соборе Святого Юра в 19:00 начался парастас по Парубию.

Фото: УП

Чин похорон пройдет 2 сентября во Львове.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

