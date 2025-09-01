РУС
В Киеве и Львове чтят память Андрея Парубия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером понедельника, 1 сентября, в Киеве и Львове собрались люди, чтобы почтить память и попрощаться с убитым бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Об этом сообщают "Еспресо", "Суспільне" и "УП", информирует Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в Киеве на событие собрались около 500-600 человек. На большом экране транслировали фильм о жизни и деятельности Андрея Парубия.

Фото: Эспрессо

На Майдане присутствуют соратники Парубия по "Европейской Солидарности" и депутаты других фракций парламента.

Фото: УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении назвал Парубия "проводником украинской нации", сравнив жизненный путь Парубия с биографией Степана Бандеры. Он также подчеркнул роль Парубия в развитии армии и принятии закона о государственном языке, когда тот возглавлял парламент.

Фото: УП

На прощание с Андреем Парубием в Киеве также пришел и освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Фото: Эспрессо

В то же время во Львове в соборе Святого Юра в 19:00 начался парастас по Парубию.

Фото: УП

Чин похорон пройдет 2 сентября во Львове.

Читайте также: Небытов об убийстве Парубия: Не исключаем российский след

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Читайте также: Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

Царство Небесне!
01.09.2025 20:20 Ответить
R.I.P. Хороший был человек.
01.09.2025 20:20 Ответить
Низький уклін тобі, Козаче!!
Біля домовини, мабуть навколішках стоять, литвин, гройсман, разумков, стефанчук, та купа сподвижників з Урядового кварталу, з 2014 року і по сьогодення, щоб хоть якось, наблизитися до рівня борця за Українську Державу - Андрія Парубія!!! Але між ними МЕНТАЛЬНА прірва, нездоланна!! Бо Андрій Парубій, не заради запису в Трудові книжці нової посади, боровся на Майдані, з московською навалою та ригоАНАЛАМИ!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!
Памятаймо пісню з Майдану, - Плине кача‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️💪👍✊✌️🫡🤝🤬🇺🇦🇪🇺❤️💯❤️
01.09.2025 20:23 Ответить
Честь
01.09.2025 20:47 Ответить
Багато патріотів є націоналістами - твердими , жорткимита впертими , як того й заслуговує гнилопроклята вже сьогодні великою світовою спільнотою русофашистська імперія.

Але саме щодо Парубія , коли йде виправдовування того, що він націоналіст, на кшталт ЕТА НЄ ТО ЧТО ВИ ДУМАЄТЄ про ето апрєделеєніє... Просто кричати хочеться про те, як борця за національні інтереси свого народу , людину добру, розсудливу, дипломатичну , справжнього європейського політка принижують оцими виправдалками .

Й тому так тонко глибоко боляче зробили це вбивство , я впвненна не цапи , а місцеві ненависники та агенти цапостану.
01.09.2025 20:49 Ответить
...місцеві ненависники вільної Європейської держави Україна - агенти цапостану всередині самої України , бо вони гниди тонше розуміють, яким саме вбивством , якого патріота дошкульніше вчинити українцям на радість хазяїнам в Кремлі.
01.09.2025 20:55 Ответить
Була чесна і порядна людина. Не поселився в Конча-Заспі як Мороз і другі дєятелі...
01.09.2025 20:51 Ответить
Вічна пам'ять!
01.09.2025 20:54 Ответить
01.09.2025 21:12 Ответить
 
 