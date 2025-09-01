В Киеве и Львове чтят память Андрея Парубия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером понедельника, 1 сентября, в Киеве и Львове собрались люди, чтобы почтить память и попрощаться с убитым бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием.
Об этом сообщают "Еспресо", "Суспільне" и "УП", информирует Цензор.НЕТ.
На Майдане Незалежности в Киеве на событие собрались около 500-600 человек. На большом экране транслировали фильм о жизни и деятельности Андрея Парубия.
На Майдане присутствуют соратники Парубия по "Европейской Солидарности" и депутаты других фракций парламента.
Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении назвал Парубия "проводником украинской нации", сравнив жизненный путь Парубия с биографией Степана Бандеры. Он также подчеркнул роль Парубия в развитии армии и принятии закона о государственном языке, когда тот возглавлял парламент.
На прощание с Андреем Парубием в Киеве также пришел и освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.
В то же время во Львове в соборе Святого Юра в 19:00 начался парастас по Парубию.
Чин похорон пройдет 2 сентября во Львове.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Біля домовини, мабуть навколішках стоять, литвин, гройсман, разумков, стефанчук, та купа сподвижників з Урядового кварталу, з 2014 року і по сьогодення, щоб хоть якось, наблизитися до рівня борця за Українську Державу - Андрія Парубія!!! Але між ними МЕНТАЛЬНА прірва, нездоланна!! Бо Андрій Парубій, не заради запису в Трудові книжці нової посади, боровся на Майдані, з московською навалою та ригоАНАЛАМИ!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!
Памятаймо пісню з Майдану, - Плине кача‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️💪👍✊✌️🫡🤝🤬🇺🇦🇪🇺❤️💯❤️
Але саме щодо Парубія , коли йде виправдовування того, що він націоналіст, на кшталт ЕТА НЄ ТО ЧТО ВИ ДУМАЄТЄ про ето апрєделеєніє... Просто кричати хочеться про те, як борця за національні інтереси свого народу , людину добру, розсудливу, дипломатичну , справжнього європейського політка принижують оцими виправдалками .
Й тому так тонко глибоко боляче зробили це вбивство , я впвненна не цапи , а місцеві ненависники та агенти цапостану.