РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9746 посетителей онлайн
Новости Убийство Андрея Парубия
8 519 32

Убийство Парубия: задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении

Убийство Парубия. Задержанному сообщено о подозрении
Фото: Офіс Генпрокурора

52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера ВР, нардепа Андрея Парубия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал уведомление о подозрении по этому делу. По его словам, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Все неотложные следственные действия осуществляются с участием прокуроров, которые координируют ход расследования.

Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Читайте: Убийца Парубия задержан, необходимые доказательства собраны, - Выговский. ФОТО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, - Зеленский

Автор: 

Парубий Андрей (2059) убийство (6569) подозрение (563) Офис Генпрокурора (2614)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Порівняйте статуру вбивці на цьому фото та статуру затриманого.Навіть в курточці у вбивці плечі вужчі ніж у затриманого цапа-відбувайла.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:02 Ответить
+6
У полоні тисячі наших солдат - то шо їх рідним брати зброю в руки і йти убивати патріотів України
показать весь комментарий
01.09.2025 12:00 Ответить
+4
Кажуть шо його син попав в полон до кацапів - Парубій йому чим завинив
показать весь комментарий
01.09.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щас набіжать лахтошльондри зі скаулінням що точно не їх "мальчік в трусіках".
показать весь комментарий
01.09.2025 11:45 Ответить
Мобілізація в умовах воєнного стану буває непримусовою, клоун?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:02 Ответить
Кажуть шо його син попав в полон до кацапів - Парубій йому чим завинив
показать весь комментарий
01.09.2025 11:49 Ответить
можливо шантаж
показать весь комментарий
01.09.2025 11:55 Ответить
Якщо його син дійсно в полоні то можливий варіант, що він домовився з рашистами і вони пообіцяли його сина не катувати та відправити на обмін після виконання цього замовного вбивства.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:55 Ответить
У полоні тисячі наших солдат - то шо їх рідним брати зброю в руки і йти убивати патріотів України
показать весь комментарий
01.09.2025 12:00 Ответить
кожен військовий у полоні чійсь син
показать весь комментарий
01.09.2025 11:58 Ответить
Це він теж потрапив у полон до кацапів. Ментально.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:02 Ответить
Зайшли цапа відбувайла... Скоріш за все шизоїд з дурки
показать весь комментарий
01.09.2025 11:51 Ответить
І по чому ти зробив таке заключення. Чи просто ляпнув?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:05 Ответить
Там,на "хаті" усі "невинні" сидять (для відома )
показать весь комментарий
01.09.2025 11:57 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 11:59 Ответить
Порівняйте статуру вбивці на цьому фото та статуру затриманого.Навіть в курточці у вбивці плечі вужчі ніж у затриманого цапа-відбувайла.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:02 Ответить
Завжди після таких новин вилізають мудові експерти
показать весь комментарий
01.09.2025 12:04 Ответить
А яка твоя особиста думка з цього приводу?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:08 Ответить
А шо сказали-така і думка.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:10 Ответить
Порівнюй. Орієнтир - розміри валізи Глово.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:28 Ответить
Людина на фото виставляє руки вперед,тримаючись за кермо,це звужує візуально його плечі,ще впливають на візуал ракурс знімку і багато інших факторів,припиніть нести дурниці про плечі.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:42 Ответить
У пличах не совпадаит, Щас памерим.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:05 Ответить
а шо тут гадати , Яник замовив , Парубій йому всю кар'єру зіпсував
показать весь комментарий
01.09.2025 12:06 Ответить
Потім скажуть, що вбив з особистої ворожості, типу Парубій йому на ногу наступив.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:10 Ответить
на мою думку подібно шо цей вбивця Парубія просто ********, то вже другій випадок, перед тим інше ******* вбило Фаріон, нажаль ФСБ успадковало від КДБ непоганих псіхіатрів
показать весь комментарий
01.09.2025 12:14 Ответить
Не вірю !! Статура не та . У цього біцепси як у качка , а у того , як у тендітної дівчини.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:22 Ответить
Зеленим вірити-себе не поважати !
показать весь комментарий
01.09.2025 12:24 Ответить
Нам кажуть такі відомості вже одразу після затримання:
Подзвонили, сказали, що вони з Кацапських служб безпеки, сказали, що мають відомості про його зниклого безвісти сина, дали повний графік пересування Парубія. І одразу його знайшли. Блискуча операція. Але чия?
Якщо відомо, що Зе-СБУ цілодобово стежить за опозицією, і члена їхніх родин. І відомо, що Парубій півроку тому запросив державно охорону. Значить помітив, що за ним ходять підозрілі особи. Цим СБУ не зацікавилась. Зате зі Стерненком в той день, коли на нього, не дивлячись на озброєну охорону, пробувала напасти баба, яка жила там відкрито в під'їзді декілька тижнів, і ходила там під багаточислельними камерами, було все ОК. До речі, а куди вона поділась?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:26 Ответить
Паскуда, хотіла грошей заробити на вбивстві незнайомій йому людині... Таких одразу до кобздона.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:35 Ответить
Не Ярослав Мазурок часом ?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:43 Ответить
 
 