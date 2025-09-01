Убийство Парубия: задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении

Фото: Офіс Генпрокурора

52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера ВР, нардепа Андрея Парубия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал уведомление о подозрении по этому делу. По его словам, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".



Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Все неотложные следственные действия осуществляются с участием прокуроров, которые координируют ход расследования.



Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

