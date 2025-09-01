Убийство Парубия: задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении
52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера ВР, нардепа Андрея Парубия.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал уведомление о подозрении по этому делу. По его словам, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.
Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Все неотложные следственные действия осуществляются с участием прокуроров, которые координируют ход расследования.
Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подзвонили, сказали, що вони з Кацапських служб безпеки, сказали, що мають відомості про його зниклого безвісти сина, дали повний графік пересування Парубія. І одразу його знайшли. Блискуча операція. Але чия?
Якщо відомо, що Зе-СБУ цілодобово стежить за опозицією, і члена їхніх родин. І відомо, що Парубій півроку тому запросив державно охорону. Значить помітив, що за ним ходять підозрілі особи. Цим СБУ не зацікавилась. Зате зі Стерненком в той день, коли на нього, не дивлячись на озброєну охорону, пробувала напасти баба, яка жила там відкрито в під'їзді декілька тижнів, і ходила там під багаточислельними камерами, було все ОК. До речі, а куди вона поділась?