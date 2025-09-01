Убийца Парубия задержан, необходимые доказательства собраны, - Выговский. ФОТО

Полицейские задержали убийцу Андрея Парубия.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", - уточнил Выгивский.

По его словам, 30 августа в Сиховском районе Львова злоумышленник замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня.

"Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области.

Но убежать не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат - дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны", - уточнил глава Нацполиции.

"Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый.

Я благодарю всех, кто день и ночь работал над раскрытием преступления и задержанием убийцы: оперативникам, следователям, криминальным аналитикам, превенции, криминалистам, кинологам, спецназовцам КОРД, нашим коллегам из СБУ и прокуратуры", - резюмирует Выговский.

5 канал со ссылкой на источники сообщил, что российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, считающийся пропавшим без вести на войне.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

