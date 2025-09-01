РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
13 310 108

Убийца Парубия задержан, необходимые доказательства собраны, - Выговский. ФОТО

Полицейские задержали убийцу Андрея Парубия.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", - уточнил Выгивский.

убийца Парубия
Фото: Источник
убийца Парубия
Фото: Источник

По его словам, 30 августа в Сиховском районе Львова злоумышленник замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня.

"Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области.

Но убежать не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат - дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны", - уточнил глава Нацполиции.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, - Зеленский

"Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый.

Я благодарю всех, кто день и ночь работал над раскрытием преступления и задержанием убийцы: оперативникам, следователям, криминальным аналитикам, превенции, криминалистам, кинологам, спецназовцам КОРД, нашим коллегам из СБУ и прокуратуры", - резюмирует Выговский.

5 канал со ссылкой на источники сообщил, что российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, считающийся пропавшим без вести на войне.

Читайте: Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка по расследованию убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Читайте также: Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция

Автор: 

Парубий Андрей (2059) Нацполиция (16724) убийство (6569) Выговский Иван (59)
Топ комментарии
+30
а що ти так збудився? 2Чи вже забув справу Шеремета з Ріфмастером, який 1.5 року ні за шо відсидів, справу Червінського, який досі ні за що =вже під домашнім арештом сидить... Цій вдаді немає віри вже давно, бо вона бреше як дише.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:04 Ответить
+29
Ой ,не вірю.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:52 Ответить
+27
Не підкажете, хто з 5-6 менеджерів працює зі списками портнова?
показать весь комментарий
01.09.2025 09:54 Ответить
Ті хто охороняє і хто розслідує це різні люди.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:00 Ответить
По-перше, ще зарано радіти. Ця ж компашка на чолі із Лідором вже хвалилась, що зловила "вбивць" Шеремета Антоненка, Кузьменко, Дугар. 😏

І хвастаються в публічному просторі, піаряться ті, хто приймав рішення охороняти Портнова, але відмовити в охороні Парубію.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:09 Ответить
Оце і вся подоляцька культура нащо витрачати на вас гроші?
показать весь комментарий
01.09.2025 11:11 Ответить
"необхідні докази зібрано...".
Прямо,завтра суд і вирок,бо необхідні докази зібрано.
А якщо відбудеться те,що практикується зеленими: два місяці сізо,дальше- продовження на два місяці і тд і тп- піарщики подадуть нарешті у відставку?
показать весь комментарий
01.09.2025 10:50 Ответить
"Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок."

Джерело: https://censor.net/ua/n3571538

Ті посадові особи, які відмовили Парубію в охороні, на яку він мав законне право, співучасники злочину.
показать весь комментарий
01.09.2025 10:51 Ответить
а він пісталєтік в дєрьмаковську оп-у, коли там перевдягався, за фіранку поклав, де той й лежав?
показать весь комментарий
01.09.2025 10:55 Ответить
Так швидко???

А може хто знає відповідь: чого (ніби то) русня вбиває колишню владу, тих що зараз не при ділах, а тільки є символами чогось (не обговорюємо чого) ?
показать весь комментарий
01.09.2025 11:12 Ответить
В країнах розвинутої демократії - "підозрюваного затримано " . В країні "зелено -сралінського " совка - "вбивцю затримано ". Країна де відосіки і совок перемагає Конституцію та здоровий глузд. Купа "патріотів" - які залишаються латентним совєцькими людиняками призначають винних без суду та слідства в кращих традиціях ГБ-ЧеКа....
показать весь комментарий
01.09.2025 11:13 Ответить
