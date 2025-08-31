Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка относительно расследования убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия правоохранители работают фактически круглосуточно.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, в течение воскресенья, 31 августа, были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка относительно расследования убийства Андрея Парубия.
"Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", - сказал президент.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Напомним, также ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
Під свій контроль воно брало здачу в полон Азовців!
А також рятування сержанта Журавля...
Хто зна у кого ще Малюк готовий випустити два ріжки патронів, щоб захистити корупцію та нинішню владу...
Реєстрація: 31.08.2025
Тулуб чисто під подію зареєстрований.
Порошенко, Червінський, Залужний, НАБУ, молодь з картонками... будь-який українець, що критикує ЗЄ.
Згадайте справу Шеремета.
Але СБУ та МВС вже давно довіри нема.
Всі вірять...
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.
Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.
В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.
Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.
Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.
То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Київ
Анатолій Березенський
В них 50 відсотків ботів з рфії, 50 відсотків неадекватів - диванних героїв, які свою дупу не можу підняти щоб дійти до ТЦК.
Про себе - в 2019 році голосував за Порошенко, 26.02.2022 пішов в ЗСУ через рік був коміслваний