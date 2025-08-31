Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка относительно расследования убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия правоохранители работают фактически круглосуточно.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, в течение воскресенья, 31 августа, были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка относительно расследования убийства Андрея Парубия.

"Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", - сказал президент.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Напомним, также ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

