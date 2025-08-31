РУС
Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка относительно расследования убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Клименко и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия правоохранители работают фактически круглосуточно.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, в течение воскресенья, 31 августа, были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка относительно расследования убийства Андрея Парубия.

"Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", - сказал президент.

Читайте также: В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Напомним, также ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Читайте также: Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове

Зеленский Владимир Парубий Андрей расследование
Топ комментарии
+9
Звучить так, ніби Зеленський заслухав доповідь хірурга. Скільки будуть продовжуватися ці понти? Зе працює не на результат, а на піар.
31.08.2025 21:00 Ответить
+8
Цілодобово працюють над пртхованням злочина Зеленського. Парубій докопався до оборудок зелених: закупівля техніки, озброєння і *********** за кошти ЄС, внесення косметичних змін і вигляду і оголошення їх продуктами виробництва українських фірм для фінансування з ЄС по "датській моделі". Одним з таких "відмивочних" стала пов'язана з Тимуром Міндичем фірма Fire Point через яку за період з початку року по 01.08.2025 р. прогнано $1,068 мільярдів. Саме за стеження за Міндичем по цьому питання, затриманий співробітниками СБУ начальник детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов. Міндіч виїхав до Австрії. Замовили вбивство Парубія.
31.08.2025 21:00 Ответить
+6
На дЕрьмака ще не вийшли?
31.08.2025 21:10 Ответить
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ - а то "згорите" на роботі
31.08.2025 21:00 Ответить
Він взяв розслідування про вбивство Парубія під свій контроль!
Під свій контроль воно брало здачу в полон Азовців!
А також рятування сержанта Журавля...
31.08.2025 21:15 Ответить
по бисторму б ТАРАРОВА заслухав і фсьо - а можуть навіть й вбити "знайденого вбивцю" ... ну як було з полковником СБУ - Малюк операцію вбивства убивць проводив
31.08.2025 21:17 Ответить
*******..?? - кому замовили...??
31.08.2025 21:07 Ответить
кілеру замовили.
31.08.2025 21:08 Ответить
Вбивство Парубія було «ретельно підготовлене» Зеленськм
31.08.2025 21:19 Ответить
на почве неприязненных отношений в состоянии наркотического опьянения
31.08.2025 21:46 Ответить
Тепер зрозуміло , чому 24 канал Зєльоних сьогодні вздодовж та впоперек хрестив картонну революцію молоді "за гроші Трампа" щоб виживе незалежним "американське НАБУ" закрило випуск Фламінго" бо Трмап пообіцяв хйлу недопустити випуск цих ракет .
31.08.2025 21:12 Ответить
це робили звичайно не журналісти а вічний гість ЄРМАКОМАРАФЕТУ - поляк Кульпа
31.08.2025 21:14 Ответить
А вони точно розслідувачі, а не підозрювані?

Хто зна у кого ще Малюк готовий випустити два ріжки патронів, щоб захистити корупцію та нинішню владу...
31.08.2025 21:02 Ответить
А во Львові нову стрелянина
31.08.2025 21:04 Ответить
На запит Парубія про виділення йому держохорони жодної відповіді не було. Тепер відмазуються "заднім числом". Порошенку вже час створювати охорону для своїх однопартійців, а не чекати державних "охоронців" - замовних вбивців.
31.08.2025 21:04 Ответить
Першому кому треба дати охорону, це Гончаренко. За ним полюють риги яких він зрадив. І кацапи, за те, що перестали носити колорадську стрічку.
31.08.2025 21:11 Ответить
А татаров не зрадив ригів? А єрмак не зрадив ригів? А шурма, смірнов, демченко.., не зрадили ригів, працюючи в Офісі Президента Зеленського? А Ахметов і його менеджер Шмигаль? Ви хоч одного в команді Зе знайдете не від "ригів", чи не від "щирих українців"?
31.08.2025 21:16 Ответить
Serg Petrenko

Реєстрація: 31.08.2025

Тулуб чисто під подію зареєстрований.
31.08.2025 21:20 Ответить
А який риг на самому початку 2019 року подарував ригу Ахметову два обленерго?
31.08.2025 21:49 Ответить
Так, компанія Ріната Ахметова у 2019 році придбала 80% акцій Київобленерго та Одесаобленерго у групи VS Energy. VS Energy - це група компаній, яка займається енергопостачанням в Україні, володіючи обленерго, а також має активи в готельному бізнесі, банківській сфері та управління торговими центрами. Група включає компанії з України та Нідерландів, зокрема ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
31.08.2025 22:05 Ответить
якщо одразу не зловили, то вже не знайдуть. застрелять якогось бомжа, скажуть що застрелили кілера при затриманні. це ж було вже.
31.08.2025 21:07 Ответить
..та ти шо... - може ти, фьодя, зловиш...???
31.08.2025 21:09 Ответить
плати мені зарплату сбушника, я зловлю.
31.08.2025 21:10 Ответить
Навіщо, коли повно тих, кого можна звинуватити і сфабрикувати проти них справу.

Порошенко, Червінський, Залужний, НАБУ, молодь з картонками... будь-який українець, що критикує ЗЄ.

Згадайте справу Шеремета.
31.08.2025 21:12 Ответить
ну ви ще зінченка виправдайте тут.
31.08.2025 21:12 Ответить
Це робота його адвокатів.
Але СБУ та МВС вже давно довіри нема.
31.08.2025 21:15 Ответить
Вже з ніг збились
31.08.2025 21:07 Ответить
а в схованці за фіранкою в офісі, там де абдристович свої рпг ховав, пістолет не пробували знайти? ну шо ж ви так!!
31.08.2025 21:09 Ответить
Пильнуймо, щоб отой черговий, на 💯🤑% свій генпрокурор, не утік на «пенсію з інвалідністю» за кордон!!!
31.08.2025 21:09 Ответить
На дЕрьмака ще не вийшли?
31.08.2025 21:10 Ответить
Татаров одразу дав своє алібі - він різав у цей час чеченців поки нас всіх там не було.
Всі вірять...
31.08.2025 21:14 Ответить
ГЕРОЮ ТАТАРОВУ

Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.

Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.

В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.

Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.

Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.

То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Київ
Анатолій Березенський
31.08.2025 21:21 Ответить
Янелох, спроси у Татарова, на каком месте Парубий был в его (Портновских) списках?
31.08.2025 21:14 Ответить
Думаю, що десь на третьому після Пороха та Турчинова.
31.08.2025 21:16 Ответить
Здун-Зе, Зе-здун, О- Звездун!
31.08.2025 21:21 Ответить
Нехай зеля нагадає у відосику, що загиблий просив охорону, а він йому відмовив. Тобто взяв на себе частину провини.
31.08.2025 21:23 Ответить
Як завжди взяв під "особистий контроль", як евакуацію пораненого з поля бою сержанта Журавля. Хтось ще вірить Зе і його антимайданній команді?
31.08.2025 21:29 Ответить
Цензор, закривайте коментарі.
В них 50 відсотків ботів з рфії, 50 відсотків неадекватів - диванних героїв, які свою дупу не можу підняти щоб дійти до ТЦК.
Про себе - в 2019 році голосував за Порошенко, 26.02.2022 пішов в ЗСУ через рік був коміслваний
31.08.2025 21:39 Ответить
Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія після чого у Львові відбулася стрілянина(не виключено, що при затриманні було знищено вбивцю Парубі, а може постановка знищення"???
31.08.2025 21:46 Ответить
А ДБР теж залучили?

31.08.2025 21:58 Ответить
24/7 чи 7/24 ?
31.08.2025 21:59 Ответить
вони доповіли, що можуть вийти самі на себе!
31.08.2025 22:07 Ответить
Парубій часом не готувався висуватися у президенти?
31.08.2025 22:15 Ответить
 
 