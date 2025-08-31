Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Президент України Володимир Зеленський заявив, що над розслідуванням вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія правоохоронці працюють, фактично, цілодобово.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, впродовж неділі, 31 серпня, були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія.

"Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат", - сказав президент.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий убив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Нагадаємо, також раніше депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв розповів, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

