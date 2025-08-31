УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Клименко та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що над розслідуванням вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія правоохоронці працюють, фактично, цілодобово.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, впродовж неділі, 31 серпня, були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія.

"Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат", - сказав президент.

Читайте також: В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий убив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Нагадаємо, також раніше депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв розповів, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також: Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові

+6
Цілодобово працюють над пртхованням злочина Зеленського. Парубій докопався до оборудок зелених: закупівля техніки, озброєння і *********** за кошти ЄС, внесення косметичних змін і вигляду і оголошення їх продуктами виробництва українських фірм для фінансування з ЄС по "датській моделі". Одним з таких "відмивочних" стала пов'язана з Тимуром Міндичем фірма Fire Point через яку за період з початку року по 01.08.2025 р. прогнано $1,068 мільярдів. Саме за стеження за Міндичем по цьому питання, затриманий співробітниками СБУ начальник детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов. Міндіч виїхав до Австрії. Замовили вбивство Парубія.
31.08.2025 21:00 Відповісти
+5
+4
На дЕрьмака ще не вийшли?
31.08.2025 21:10 Відповісти
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ - а то "згорите" на роботі
31.08.2025 21:00 Відповісти
Він взяв розслідування про вбивство Парубія під свій контроль!
Під свій контроль воно брало здачу в полон Азовців!
А також рятування сержанта Журавля...
31.08.2025 21:15 Відповісти
по бисторму б ТАРАРОВА заслухав і фсьо - а можуть навіть й вбити "знайденого вбивцю" ... ну як було з полковником СБУ - Малюк операцію вбивства убивць проводив
31.08.2025 21:17 Відповісти
Цілодобово працюють над пртхованням злочина Зеленського. Парубій докопався до оборудок зелених: закупівля техніки, озброєння і *********** за кошти ЄС, внесення косметичних змін і вигляду і оголошення їх продуктами виробництва українських фірм для фінансування з ЄС по "датській моделі". Одним з таких "відмивочних" стала пов'язана з Тимуром Міндичем фірма Fire Point через яку за період з початку року по 01.08.2025 р. прогнано $1,068 мільярдів. Саме за стеження за Міндичем по цьому питання, затриманий співробітниками СБУ начальник детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов. Міндіч виїхав до Австрії. Замовили вбивство Парубія.
31.08.2025 21:00 Відповісти
*******..?? - кому замовили...??
31.08.2025 21:07 Відповісти
кілеру замовили.
31.08.2025 21:08 Відповісти
Вбивство Парубія було «ретельно підготовлене» Зеленськм
31.08.2025 21:19 Відповісти
на почве неприязненных отношений в состоянии наркотического опьянения
31.08.2025 21:46 Відповісти
Тепер зрозуміло , чому 24 канал Зєльоних сьогодні вздодовж та впоперек хрестив картонну революцію молоді "за гроші Трампа" щоб виживе незалежним "американське НАБУ" закрило випуск Фламінго" бо Трмап пообіцяв хйлу недопустити випуск цих ракет .
31.08.2025 21:12 Відповісти
це робили звичайно не журналісти а вічний гість ЄРМАКОМАРАФЕТУ - поляк Кульпа
31.08.2025 21:14 Відповісти
А вони точно розслідувачі, а не підозрювані?

Хто зна у кого ще Малюк готовий випустити два ріжки патронів, щоб захистити корупцію та нинішню владу...
31.08.2025 21:02 Відповісти
А во Львові нову стрелянина
31.08.2025 21:04 Відповісти
На запит Парубія про виділення йому держохорони жодної відповіді не було. Тепер відмазуються "заднім числом". Порошенку вже час створювати охорону для своїх однопартійців, а не чекати державних "охоронців" - замовних вбивців.
31.08.2025 21:04 Відповісти
Першому кому треба дати охорону, це Гончаренко. За ним полюють риги яких він зрадив. І кацапи, за те, що перестали носити колорадську стрічку.
31.08.2025 21:11 Відповісти
А татаров не зрадив ригів? А єрмак не зрадив ригів? А шурма, смірнов, демченко.., не зрадили ригів, працюючи в Офісі Президента Зеленського? А Ахметов і його менеджер Шмигаль? Ви хоч одного в команді Зе знайдете не від "ригів", чи не від "щирих українців"?
31.08.2025 21:16 Відповісти
Serg Petrenko

Реєстрація: 31.08.2025

Тулуб чисто під подію зареєстрований.
31.08.2025 21:20 Відповісти
А який риг на самому початку 2019 року подарував ригу Ахметову два обленерго?
31.08.2025 21:49 Відповісти
якщо одразу не зловили, то вже не знайдуть. застрелять якогось бомжа, скажуть що застрелили кілера при затриманні. це ж було вже.
31.08.2025 21:07 Відповісти
..та ти шо... - може ти, фьодя, зловиш...???
31.08.2025 21:09 Відповісти
плати мені зарплату сбушника, я зловлю.
31.08.2025 21:10 Відповісти
Навіщо, коли повно тих, кого можна звинуватити і сфабрикувати проти них справу.

Порошенко, Червінський, Залужний, НАБУ, молодь з картонками... будь-який українець, що критикує ЗЄ.

Згадайте справу Шеремета.
31.08.2025 21:12 Відповісти
ну ви ще зінченка виправдайте тут.
31.08.2025 21:12 Відповісти
Це робота його адвокатів.
Але СБУ та МВС вже давно довіри нема.
31.08.2025 21:15 Відповісти
Вже з ніг збились
31.08.2025 21:07 Відповісти
а в схованці за фіранкою в офісі, там де абдристович свої рпг ховав, пістолет не пробували знайти? ну шо ж ви так!!
31.08.2025 21:09 Відповісти
Пильнуймо, щоб отой черговий, на 💯🤑% свій генпрокурор, не утік на «пенсію з інвалідністю» за кордон!!!
31.08.2025 21:09 Відповісти
На дЕрьмака ще не вийшли?
31.08.2025 21:10 Відповісти
Татаров одразу дав своє алібі - він різав у цей час чеченців поки нас всіх там не було.
Всі вірять...
31.08.2025 21:14 Відповісти
ГЕРОЮ ТАТАРОВУ

Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.

Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.

В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.

Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.

Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.

То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Київ
Анатолій Березенський
31.08.2025 21:21 Відповісти
Янелох, спроси у Татарова, на каком месте Парубий был в его (Портновских) списках?
31.08.2025 21:14 Відповісти
Думаю, що десь на третьому після Пороха та Турчинова.
31.08.2025 21:16 Відповісти
Здун-Зе, Зе-здун, О- Звездун!
31.08.2025 21:21 Відповісти
Нехай зеля нагадає у відосику, що загиблий просив охорону, а він йому відмовив. Тобто взяв на себе частину провини.
31.08.2025 21:23 Відповісти
Як завжди взяв під "особистий контроль", як евакуацію пораненого з поля бою сержанта Журавля. Хтось ще вірить Зе і його антимайданній команді?
31.08.2025 21:29 Відповісти
Цензор, закривайте коментарі.
В них 50 відсотків ботів з рфії, 50 відсотків неадекватів - диванних героїв, які свою дупу не можу підняти щоб дійти до ТЦК.
Про себе - в 2019 році голосував за Порошенко, 26.02.2022 пішов в ЗСУ через рік був коміслваний
31.08.2025 21:39 Відповісти
Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія після чого у Львові відбулася стрілянина(не виключено, що при затриманні було знищено вбивцю Парубі, а може постановка знищення"???
31.08.2025 21:46 Відповісти
 
 