Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово
Президент України Володимир Зеленський заявив, що над розслідуванням вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія правоохоронці працюють, фактично, цілодобово.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, впродовж неділі, 31 серпня, були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія.
"Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат", - сказав президент.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий убив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
Нагадаємо, також раніше депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв розповів, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Під свій контроль воно брало здачу в полон Азовців!
А також рятування сержанта Журавля...
Хто зна у кого ще Малюк готовий випустити два ріжки патронів, щоб захистити корупцію та нинішню владу...
Реєстрація: 31.08.2025
Тулуб чисто під подію зареєстрований.
Порошенко, Червінський, Залужний, НАБУ, молодь з картонками... будь-який українець, що критикує ЗЄ.
Згадайте справу Шеремета.
Але СБУ та МВС вже давно довіри нема.
Всі вірять...
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.
Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.
В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.
Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.
Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.
То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Київ
Анатолій Березенський
В них 50 відсотків ботів з рфії, 50 відсотків неадекватів - диванних героїв, які свою дупу не можу підняти щоб дійти до ТЦК.
Про себе - в 2019 році голосував за Порошенко, 26.02.2022 пішов в ЗСУ через рік був коміслваний