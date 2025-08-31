Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомила Львівська міська рада.

1 вересня о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра відбудеться парастас. Наступного дня, 2 вересня, о 12:00 у цьому ж храмі розпочнеться чин похорону.

Близько 13:30 на площі Ринок біля Ратуші відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання відбудеться на Личаківському цвинтарі.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий убив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Нагадаємо, також раніше депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв розповів, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

