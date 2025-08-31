УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

1 вересня о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра відбудеться парастас. Наступного дня, 2 вересня, о 12:00 у цьому ж храмі розпочнеться чин похорону.

Близько 13:30 на площі Ринок біля Ратуші відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання відбудеться на Личаківському цвинтарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий убив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Нагадаємо, також раніше депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв розповів, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Даних щодо зв’язку вбивств Фаріон і Парубія немає, розглядаються різні версії, зокрема і російський слід, - прокуратура

Какая потеря!!!!!!!
Невосполнимая .......
31.08.2025 14:54 Відповісти
Упокій його душу в мирі поверни його вбивцям свою Господню справедливу сторицю
31.08.2025 14:55 Відповісти
зєля з 95 скотокарталом будуть?
31.08.2025 14:56 Відповісти
Не дай Боже, щоб ці тварюки припхали свої туші на похорон такої Людини!
Це даже уявити неможливо.
31.08.2025 15:08 Відповісти
Нелюди думали, що вбили його...
Але він просто тихо відійшов на небеса, щоб навіки стати комендантом легіону Небесної сотні - легіону Небесних Захисників України.
Андрій, Слава тобі та вічна пам'ять!
31.08.2025 15:02 Відповісти
ширится слух, шо трампон отъехал.
31.08.2025 15:05 Відповісти
А це інформлайно, по мережі запарєбрікавай, для чого тут???
31.08.2025 15:11 Відповісти
Гройсман, разумков і стефанчук, мають бути на таких заходах, якщо їм єрмак дасть згоду?!?!
31.08.2025 15:13 Відповісти
 
 