Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове

парубій

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которого застрелили во Львове 30 августа, похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

1 сентября в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра состоится парастас. На следующий день, 2 сентября, в 12:00 в этом же храме начнется чин похорон.

Около 13:30 на площади Рынок возле Ратуши состоится общегородская церемония прощания. Погребение состоится на Лычаковском кладбище.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Напомним, также ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данных о связи убийств Фарион и Парубия нет, рассматриваются различные версии, в том числе и российский след, - прокуратура

