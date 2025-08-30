РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Парубий за полгода до убийства просил о госохране, но ему отказали, - Арьев

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем с этим обязательно разбираться, потому что полгода назад Андрей обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, а охрана предоставлена не была. Были до этого сообщения о том, что в отношении нескольких государственных политических деятелей есть угрозы", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что будут подняты все документы, связанные с этим вопросом, и что заказчики преступления должны понести ответственность.

"Будут отвечать все те, кто заказал подлое убийство. Андрея расстреляли в спину, как НКВДисты расстреливали украинских патриотов в 30-х и 40-х годах", - сказал Арьев.

Читайте также: Убийство Андрея Парубия не является случайным преступлением, а имеет признаки политического террора, направленного против украинской государственности, - заявление "Европейской Солидарности"

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Читайте также: Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция

Арьев Владимир (663) охрана (701) Парубий Андрей (2046)
+26
Такої ницої гнидосної лицемірної влади в Україні ще не було.
30.08.2025 22:19 Ответить
+12
А тому, хто відмовив в охороні - пожиттєвий тюремний строк за колабораціонізм.
30.08.2025 22:19 Ответить
+12
Якби Стерненка хотіли вбити, то там би був нормальний кіллер, а не якась баба, яка і стріляти навряд чи вміла... І ніяка охорона на допомогла б.
30.08.2025 22:31 Ответить
30.08.2025 22:19 Ответить
Ти хто відмовили -ті й планували - спецура особисто Татарова, а під погонами кого ? АААА проста доставка їжі... Але звертався ж за охороною до СБУ, я думаю -тоооооо....
не вірю, що Малюк однією рукою павутину плете ядерну тріаду рашки знищувати проріжувати, а другою напад на політичних опонентів мародерні замах готує.
Чому він зараз не виходить й не заявляє, що це все КНСТІТУЦІЙНО?
30.08.2025 22:25 Ответить
Ну да, при янику зовсім казка була, а не життя. Для декого звичайно, а не для всіх. Ну так і продовжуємо далі жити, як при папєрєдніках. Нічого ж особливо не змінилось - як була корупція, так і залишилась.
30.08.2025 22:25 Ответить
Читайте уважніше - я писав про лицемірство. Регіонали не прикидалися демократами, відверто показували, що вони гопники з москальської жопи.
30.08.2025 23:00 Ответить
такого ще не було , тому що ставки збільшилися. за Януковича вони ще мали плани Буратіною зіграти ... Пралельно ж рік у рік шоуменили мізки Трампа , готуючи його до виборів ... Козрем підсіла у 2012 дововки на ІНТЕРІ . Амерканців шоу на Fox розкрутили великого економіста бізнесмена Трампа. Не даремно ж вся блювотна такеркарлсонщина пішла до Кремля з FOX news. Абсолютно дві паралель ні спецоперації - захопити Україну й знищити вплив потужність США.
Викликом Козира до Віткофа за забаганкою хйла Трамп просто зізнався у цьому остаточно! А ночі до цього просто вбивав столицю України , а ТРМПОН МОВЧАВ .Жлдним паскудним ротом свого оточення у владі ні слова!!!
30.08.2025 22:33 Ответить
ЗЄліна мразота !

Горіти вам в пеклі !

.
30.08.2025 22:59 Ответить
30.08.2025 22:19 Ответить
А якою нормою Закону передбачено, що колишні державні посадовці повинні охоронятися державою, не підкажете?
30.08.2025 22:26 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80#Text Про державну охорону орган... | від 04.03.1998 № 160/98-ВР
30.08.2025 22:30 Ответить
по народним депутатам є ще норма у ст. 28 Закону України "Про статус народного депутата України" :

4. Управління державної охорони України разом з органами Служби безпеки України та Національної поліції (в межах їх повноважень) забезпечує безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї у порядку, встановленому законом.

Але у вищеказаному Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" для нардепів охорона не передбачена (тільки для діючих спікера, першого віце-спікера і віцеспікера та протягом 1 року після залишення ними цих посад - по Парубію 1 рік після посади Голови ВР вже минув).

Є ще закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text Про забезпечення безпеки ос... | від 23.12.1993 № 3782-XII
але він поширюється на випадки, коли особа є учасником кримінального провадження (типу наш аналог американської програми захисту свідків).

Тому щодо заяви Парубія про надання йому державної охорони, з юридичної точки зору, все залежить від того, чи було заведено кримінальне провадження по погрозам йому (у зв'язку з поданням ним заяви про надання охорони), якщо було, то чи було воно закрите станом на сьогодні. Бо якщо провадження не було чи було закрите, то підстав для охорони не було (рішення про охорону в рамках кримінальних проваджень приймається органами досудового розслідування, прокурором, слідчими суддями ).
30.08.2025 22:43 Ответить
Боже, які ж ви, ЗЕблуди, тупі і...схожі на кацапів! Так реагувати можуть тільки руЗьге. Немає у вас ЖОДНОГО людського співчуття - зовсім, як і в отих "адінНарот".
показать весь комментарий
Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб
Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб

Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони України.

От приходить до силовиків людина, розповідає, що за нею стежать і просить надати охорону. Але замість перевірки факту стеження, якийсь Баканов (друг дитинства Зє) чи щось схоже на нього, каже "Я оцінив ризики, це все вигадки! От коли вас в'бють, тоді і приходьте!".
30.08.2025 22:37 Ответить
інших ПОСАДОВИХ ОСІБ

думаю, має місце трактування, що народний депутат не вважається посадовою особою в розумінні цього закону, якщо він не обіймає посаду Голови, першого заступника Голови, заступника Голови Верховної Ради.

Ну і + для рішення Президента треба було подання спікера парламенту або керівника УДО. Якщо Парубій звертався просто в правоохоронні органи, то там могли надавати охорону лише в рамках кримінальних проваджень, то "інша єпархія" . . .

Але сумно у будь-якому разі. Враховуючи суспільний резонанс (все-таки колишній спікер парламенту, доволі знакова особа), це той випадок, коли СБУ пропустила удар від своїх "колег" з росії. Тепер справа честі правоохоронців якісно розслідувати вбивство і дістати винних осіб + дати "отвєтку" росіянам на аналогічному рівні - там знакових персон теж вистачає.
30.08.2025 22:50 Ответить
Непогано Ви захищаєте зелених пофігістів до чужого життя. А якщо так

1. Людина звертається до поліції або СБУ, або упр. держохорони зі зверненням про загрозу її життю, описує обставини і просить ці організації виконати статтю 27 Конституції України

Стаття 27 Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

А у разі відмови - стаття 19 Закону України "Про звернення громадян" гарантує право отримати письмову відповідь щодо результатів розгляду вашої заяви або скарги.
30.08.2025 23:12 Ответить
Іванов, при зверненні Громадянина України про загрозу життю в поліцію, остання має прийняти відповідні заходи

.
30.08.2025 23:04 Ответить
ЗЄлєнського в тюрму... ?

показать весь комментарий
Наступить день коли зеленим відмовлять в держохороні...
показать весь комментарий
А я щиро надіюся, що цього не станеться і державна охорона у зелених владоможців буде і після їх відходу від влади. Тільки охоронців УДО змінять охоронці Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСКУ) у відповідних державних закладах.
30.08.2025 22:33 Ответить
Зелені падлюки..
30.08.2025 22:20 Ответить
Тут і гадати не треба що за вбивством стоять зелена влада..
30.08.2025 22:22 Ответить
А в стерненка була охорона, бо він корисний блохєр
30.08.2025 22:24 Ответить
В Стерненка бабок порядків на десять вище. Навіть броньоване авто може собі дозволити.
30.08.2025 22:27 Ответить
30.08.2025 22:31 Ответить
навряд що той підор якій вбив сьогодня відомого всій Україні патріота був профі, це падло з 2х метрів в спину випустила з "макарова" всю обойму, а влучила лише чотире рази.. де тут "нормальний кіллер"?
30.08.2025 23:10 Ответить
То чого ти Володя мовчав пів року тому?
30.08.2025 22:27 Ответить
Бо ви, ******, не там і не тих слухали.
Так реагувати на таку страшну подію можуть ТІЛЬКИ вороги України, тільки спорідненні з отим кацапами - ви і є для них отой "адіннарот".
Повилазили опариші з усіх куч гівна.
30.08.2025 22:38 Ответить
ЗЕлупиші нічого і нікому не хочуть і не будуть робити доброго. Це страшні тіпочки, які(я впевнений на 100%!!!) зараз ще й неприховано будуть радіти з того, що трапилось! Це не просто пліснява в нашій державі, це продукт гниття всього суспільства, це страшніше за відвертого кацапського ворога-вбивці, бо вбивають з середини, вприскують свою отруту анти-українську всюди, де б вони не були. Це гірше за гангрену - вони знищують нашу Україну кожну хвилину свого нікчемного життя. І це буде продовжуватись до тої пори, поки останнього не посядять в буцигарню.
30.08.2025 22:30 Ответить
Не тиждень тому, не місяць. А ПІВ РОКУ тому. Яку відмазку придумають бультер'єри ОПи в МВС?
Загубили заяву діючого народного депутата, екс голови Верховної Ради? Чи ще якийсь подібний маразм?
30.08.2025 22:31 Ответить
Яку відмазку придумають бультер'єри ОПи в МВС?-Скажуть не все так однозначно
30.08.2025 22:39 Ответить
Це спадок від совка: - От коли вас вб'ють, тоді і пишіть скаргу за бездіяльність правоохоронних органів.
30.08.2025 22:32 Ответить
Hа відміну від колишніх президентів, які мають право на держохорону довічно.
Колишнім спікерам чи секретарям РНБО після відставки охорону надають за окремим рішенням.

А дали б Парубію охорону - який би гвалт стояв! Країна воює.
30.08.2025 22:32 Ответить
Він пів року тому подавав заяву з проханням надати йому охорону. Чомусь не раніше, в саме тоді. Значить, в нього були на те причини. І, напевно, він виклав їх в своїй заяві до поліції.
Українофобу Портнову поліція Зеленського надала охорону аж бігом, як тільки він повернувся в Україну після перемоги Зеленського на виборах.
30.08.2025 22:43 Ответить
Друзям - усе, ворогам закон.
30.08.2025 22:51 Ответить
Згідно закону Парубію мали надати охорону.
Ненадання йому охорони - злочин.
30.08.2025 23:07 Ответить
Вся зелена наволоч повинна висіти на деревах ,
якщо не вчасно здриснуть 🤢
30.08.2025 23:31 Ответить
Закон - це у кращому випадку.
30.08.2025 23:09 Ответить
ЗАТО є У НЕДОБЛОГЕРІВ
30.08.2025 22:35 Ответить
Дупу Стерненка треба було охороняти... від фейкових замахів, всі сили СБУ туди кинуло. А охороняти політичних опонентів найвеличнішого лідора то нє по квартальним понятіям.
30.08.2025 22:39 Ответить
Якщо вимірювати шкоду , паскудство яке зроблено для України і українців , то одно зелене нещастя дорівнює двом йухлам.
30.08.2025 22:48 Ответить
для мене вбивство Парубія почалось у 2019 році. вбивці це ті хто голосував за зелену гниду. треба берегти Порошенко П.О.
30.08.2025 22:49 Ответить
30.08.2025 23:13 Ответить
Татаров і Єрмак гарно спланували! А зелений чорт просто не надав охорону!
30.08.2025 23:14 Ответить
Мда... Стерненка, який вилизує зелену сраку, охороняли. Парубія, який не вилизував - не охороняли...
30.08.2025 23:19 Ответить
Еще и дроны пропускает над большими городами... Ох этот порох, всюду шкодит...
Просто сил уже нет терпеть, борошна и невимовна бентега !!
30.08.2025 23:26 Ответить
Зато Бубосик аж 40 велосипедов кортежа!! И мамарима в шеколаде
30.08.2025 23:25 Ответить
Фамілія Корявченко він же Юзик із слуг уродів має постійних
пʼятьох державних охоронців і дві машини в його розпорядженні ,
а от Парубію не положено !
Буде в цій краіні колись справедливість , чи знову голосуватимете
за знлену братву і відвертих злодюг ?
30.08.2025 23:27 Ответить
Демони терору думали, що його убивають. А він відійшов, щоб навічно стати комендантом Легіону Небесних Захисників України.

Андрію, вічна Тобі пам'ять і вічна слава!
30.08.2025 23:27 Ответить
Де ж тої держохорони набратися. Якщо Портнова і Юзіка треба охороняти, А ще й агента Гордона.
30.08.2025 23:30 Ответить
 
 