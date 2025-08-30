Парубий за полгода до убийства просил о госохране, но ему отказали, - Арьев
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы будем с этим обязательно разбираться, потому что полгода назад Андрей обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, а охрана предоставлена не была. Были до этого сообщения о том, что в отношении нескольких государственных политических деятелей есть угрозы", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что будут подняты все документы, связанные с этим вопросом, и что заказчики преступления должны понести ответственность.
"Будут отвечать все те, кто заказал подлое убийство. Андрея расстреляли в спину, как НКВДисты расстреливали украинских патриотов в 30-х и 40-х годах", - сказал Арьев.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не вірю, що Малюк однією рукою павутину плете ядерну тріаду рашки знищувати проріжувати, а другою напад на політичних опонентів мародерні замах готує.
Чому він зараз не виходить й не заявляє, що це все КНСТІТУЦІЙНО?
Викликом Козира до Віткофа за забаганкою хйла Трамп просто зізнався у цьому остаточно! А ночі до цього просто вбивав столицю України , а ТРМПОН МОВЧАВ .Жлдним паскудним ротом свого оточення у владі ні слова!!!
Горіти вам в пеклі !
.
4. Управління державної охорони України разом з органами Служби безпеки України та Національної поліції (в межах їх повноважень) забезпечує безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї у порядку, встановленому законом.
Але у вищеказаному Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" для нардепів охорона не передбачена (тільки для діючих спікера, першого віце-спікера і віцеспікера та протягом 1 року після залишення ними цих посад - по Парубію 1 рік після посади Голови ВР вже минув).
Є ще закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text Про забезпечення безпеки ос... | від 23.12.1993 № 3782-XII
але він поширюється на випадки, коли особа є учасником кримінального провадження (типу наш аналог американської програми захисту свідків).
Тому щодо заяви Парубія про надання йому державної охорони, з юридичної точки зору, все залежить від того, чи було заведено кримінальне провадження по погрозам йому (у зв'язку з поданням ним заяви про надання охорони), якщо було, то чи було воно закрите станом на сьогодні. Бо якщо провадження не було чи було закрите, то підстав для охорони не було (рішення про охорону в рамках кримінальних проваджень приймається органами досудового розслідування, прокурором, слідчими суддями ).
Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб
Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони України.
От приходить до силовиків людина, розповідає, що за нею стежать і просить надати охорону. Але замість перевірки факту стеження, якийсь Баканов (друг дитинства Зє) чи щось схоже на нього, каже "Я оцінив ризики, це все вигадки! От коли вас в'бють, тоді і приходьте!".
думаю, має місце трактування, що народний депутат не вважається посадовою особою в розумінні цього закону, якщо він не обіймає посаду Голови, першого заступника Голови, заступника Голови Верховної Ради.
Ну і + для рішення Президента треба було подання спікера парламенту або керівника УДО. Якщо Парубій звертався просто в правоохоронні органи, то там могли надавати охорону лише в рамках кримінальних проваджень, то "інша єпархія" . . .
Але сумно у будь-якому разі. Враховуючи суспільний резонанс (все-таки колишній спікер парламенту, доволі знакова особа), це той випадок, коли СБУ пропустила удар від своїх "колег" з росії. Тепер справа честі правоохоронців якісно розслідувати вбивство і дістати винних осіб + дати "отвєтку" росіянам на аналогічному рівні - там знакових персон теж вистачає.
1. Людина звертається до поліції або СБУ, або упр. держохорони зі зверненням про загрозу її життю, описує обставини і просить ці організації виконати статтю 27 Конституції України
Стаття 27 Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
А у разі відмови - стаття 19 Закону України "Про звернення громадян" гарантує право отримати письмову відповідь щодо результатів розгляду вашої заяви або скарги.
.
.
Так реагувати на таку страшну подію можуть ТІЛЬКИ вороги України, тільки спорідненні з отим кацапами - ви і є для них отой "адіннарот".
Повилазили опариші з усіх куч гівна.
Загубили заяву діючого народного депутата, екс голови Верховної Ради? Чи ще якийсь подібний маразм?
Колишнім спікерам чи секретарям РНБО після відставки охорону надають за окремим рішенням.
А дали б Парубію охорону - який би гвалт стояв! Країна воює.
Українофобу Портнову поліція Зеленського надала охорону аж бігом, як тільки він повернувся в Україну після перемоги Зеленського на виборах.
Ненадання йому охорони - злочин.
якщо не вчасно здриснуть 🤢
Просто сил уже нет терпеть, борошна и невимовна бентега !!
пʼятьох державних охоронців і дві машини в його розпорядженні ,
а от Парубію не положено !
Буде в цій краіні колись справедливість , чи знову голосуватимете
за знлену братву і відвертих злодюг ?
Андрію, вічна Тобі пам'ять і вічна слава!