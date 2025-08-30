Парубий за полгода до убийства просил о госохране, но ему отказали, - Арьев

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем с этим обязательно разбираться, потому что полгода назад Андрей обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, а охрана предоставлена не была. Были до этого сообщения о том, что в отношении нескольких государственных политических деятелей есть угрозы", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что будут подняты все документы, связанные с этим вопросом, и что заказчики преступления должны понести ответственность.

"Будут отвечать все те, кто заказал подлое убийство. Андрея расстреляли в спину, как НКВДисты расстреливали украинских патриотов в 30-х и 40-х годах", - сказал Арьев.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

