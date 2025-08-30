Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция
Дело об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия сейчас находится на контроле у председателя Нацполиции Украины Ивана Выговского и председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом во время брифинга сказал руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это преступление вызвало общественный резонанс. Оно находится на контроле председателя Национальной полиции, министра внутренних дел, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора. Приложим все усилия, чтобы лицо, совершившее это преступление, привлечь к ответственности", - заявил Шляховский.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
Якщо в них на контролі!!!
А може й ні!
Бо Парубія вбили за Україну і Українську мову а ******* влада прийшла на гаслах "какаяразніца"
розслідуваннябуло не гірше ніж в НАБУ.
Татаров, з помічниками ригоАНАЛІВ в опу і ВРУ, мовчать, витріщивши очі?????
Око за око, зуб за зуб!!
Посіяли, московські гниди в Україні вітер, пожнете і бурю!!
Парубію, колишньому голові парламенту України, не надали охорону.
"Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але отримав відмову».
Про таке в етері КИЇВ24 заявив Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція «Європейська солідарність».
Ну погодьтеся, що підлядати за жінками у саунах СБУ цікавіше ніж охороняти опозиційних політиків.
Захищати бізнес Міндіча від НАБУ вигідніше, ніж захищати громадян України.