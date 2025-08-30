Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция

Дело об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия сейчас находится на контроле у председателя Нацполиции Украины Ивана Выговского и председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом во время брифинга сказал руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это преступление вызвало общественный резонанс. Оно находится на контроле председателя Национальной полиции, министра внутренних дел, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора. Приложим все усилия, чтобы лицо, совершившее это преступление, привлечь к ответственности", - заявил Шляховский.

Читайте также: Европейские чиновники шокированы убийством Парубия (обновлено)

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Читайте также: Убийство Андрея Парубия не является случайным преступлением, а имеет признаки политического террора, направленного против украинской государственности, - заявление "Европейской Солидарности"