РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Убийство Андрея Парубия
1 575 27

Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция

парубій

Дело об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия сейчас находится на контроле у председателя Нацполиции Украины Ивана Выговского и председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом во время брифинга сказал руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это преступление вызвало общественный резонанс. Оно находится на контроле председателя Национальной полиции, министра внутренних дел, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора. Приложим все усилия, чтобы лицо, совершившее это преступление, привлечь к ответственности", - заявил Шляховский.

Читайте также: Европейские чиновники шокированы убийством Парубия (обновлено)

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Читайте также: Убийство Андрея Парубия не является случайным преступлением, а имеет признаки политического террора, направленного против украинской государственности, - заявление "Европейской Солидарности"

Автор: 

Парубий Андрей (2046) Нацполиция (16722) убийство (6553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
на особистому контролі - значить найдуть студента який буде бемебе.

Бо Парубія вбили за Україну і Українську мову а ******* влада прийшла на гаслах "какаяразніца"
показать весь комментарий
30.08.2025 19:14 Ответить
+23
А життя сержанта Журавля, було «на контролі» у чотириразового, як і життя цілої України!!??
показать весь комментарий
30.08.2025 19:17 Ответить
+13
Мерзотники. Цілими табуном, за рахунок платників податків України охороняли ворога України Портнова.
Парубію, колишньому голові парламенту України, не надали охорону.

"Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але отримав відмову».

Про таке в етері КИЇВ24 заявив Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція «Європейська солідарність».
показать весь комментарий
30.08.2025 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знайдуть...,,,
Якщо в них на контролі!!!
А може й ні!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:13 Ответить
на особистому контролі - значить найдуть студента який буде бемебе.

Бо Парубія вбили за Україну і Українську мову а ******* влада прийшла на гаслах "какаяразніца"
показать весь комментарий
30.08.2025 19:14 Ответить
Біба та Боба все вирішать
показать весь комментарий
30.08.2025 19:15 Ответить
А життя сержанта Журавля, було «на контролі» у чотириразового, як і життя цілої України!!??
показать весь комментарий
30.08.2025 19:17 Ответить
А слона ці пикаті і не замєтілі! Мусора і СБУ зайняті більш важливими справами, вони допомогають замість себе запакувати як можна більше людей, а свої дійсні обов'язки, а навіщо, так?!?!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:21 Ответить
"когда дєло в руках виговського малюка - йа спокойєн!" - зєліній мао.
показать весь комментарий
30.08.2025 19:21 Ответить
а шо вони раніше робили ?!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:22 Ответить
Все це встряхування повітря, як завжди не знайдуть, може тільки призначать цапа відбувайла одинака, як у випадку з Фаріон
показать весь комментарий
30.08.2025 19:23 Ответить
ДБР не забудьте запросити. Щоб розслідування було не гірше ніж в НАБУ.
показать весь комментарий
30.08.2025 19:23 Ответить
Перекладаю- справу закрито...
показать весь комментарий
30.08.2025 19:24 Ответить
зарито
показать весь комментарий
30.08.2025 19:24 Ответить
Клюєві, льовочкині, якунОвощ, сівкович, деркач, бойко, шуфрич, та інші ригоАНАЛИ, продовжують убивати Патріотів України, як і Небесну Сотню!?!?
Татаров, з помічниками ригоАНАЛІВ в опу і ВРУ, мовчать, витріщивши очі?????
Око за око, зуб за зуб!!
Посіяли, московські гниди в Україні вітер, пожнете і бурю!!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:26 Ответить
Нема кому ту бурю роздмухувати. Патріотів майже знищили, активну розумну молодь депортували закордон
показать весь комментарий
30.08.2025 21:09 Ответить
...протестні акції заборонили...
показать весь комментарий
30.08.2025 21:11 Ответить
Там вуха "козиря" стирчать...😡
показать весь комментарий
30.08.2025 19:33 Ответить
Выговский или Вышинский? Где-то я уже это слышал...
показать весь комментарий
30.08.2025 19:39 Ответить
Дмитро Тимчук, Ірина Фаріон а тепер Андрій Парубій, невже народ не здогадується, кому потрібні ці смерти?
показать весь комментарий
30.08.2025 19:41 Ответить
Отож.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:25 Ответить
Ага,все що зможуть це дві обойми вистріляють.
показать весь комментарий
30.08.2025 19:44 Ответить
Мерзотники. Цілими табуном, за рахунок платників податків України охороняли ворога України Портнова.
Парубію, колишньому голові парламенту України, не надали охорону.

"Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але отримав відмову».

Про таке в етері КИЇВ24 заявив Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція «Європейська солідарність».
показать весь комментарий
30.08.2025 19:50 Ответить
СБУ займається цілодобовою сліжкою за опозицією, та їхніми родинами. Їм ніколи. Зате розповідали про те, що ярий прокацап Гордон самий злісний ворог Кацапії, і замахи планувались і плануються тільки на нього.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:26 Ответить
Золотий унітаз Міндіча і заборона протестів може перебувати лише на контролі Малюка, а не вбивство Парубія.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:26 Ответить
Значить, точно не зайдуть.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:28 Ответить
ну парубию у кого на контроле- по цимбалам
показать весь комментарий
30.08.2025 20:40 Ответить
Нє.
Ну погодьтеся, що підлядати за жінками у саунах СБУ цікавіше ніж охороняти опозиційних політиків.

Захищати бізнес Міндіча від НАБУ вигідніше, ніж захищати громадян України.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:57 Ответить
Нагадайте собі, як чужинці https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+95++%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9 знущалися над Парубієм.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:12 Ответить
 
 