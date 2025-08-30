Европейские чиновники шокированы убийством Парубия

Европейские чиновники выражают соболезнования в связи с убийством экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский написал в соцсети Х, что шокирован новостью об убийстве народного депутата Андрея Парубия, а также выразил соболезнования его близким и всей украинской нации.

"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана, когда мы, как министры в Веймарском треугольнике, договаривались о прекращении убийств в 2014 году. Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове шокирует. Выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", - написал он.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова написала: "Я шокирована и глубоко опечалена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим председателем Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаю соболезнования его семье и друзьям".

Президент Европейского парламента Роберта Мецола отметила: "Глубоко шокирована ужасным убийством бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям".

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс написал: "Шокирован ужасным убийством во Львове Андрея Парубия, настоящего символа Майдана. Комендант лагеря на Майдане в 2013-2014 годах, позже секретарь Совета национальной безопасности, спикер Рады был убит средь бела дня стрелком, переодетым в курьера".

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".