РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
2 535 24

Европейские чиновники шокированы убийством Парубия

Европейские чиновники об убийстве Парубия

Европейские чиновники выражают соболезнования в связи с убийством экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский написал в соцсети Х, что шокирован новостью об убийстве народного депутата Андрея Парубия, а также выразил соболезнования его близким и всей украинской нации.

"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана, когда мы, как министры в Веймарском треугольнике, договаривались о прекращении убийств в 2014 году. Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове шокирует. Выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убит государственник, патриот, борец за Независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры, - в Украине отреагировали на гибель Парубия

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова написала: "Я шокирована и глубоко опечалена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим председателем Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаю соболезнования его семье и друзьям".

Президент Европейского парламента Роберта Мецола отметила: "Глубоко шокирована ужасным убийством бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям".

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс написал: "Шокирован ужасным убийством во Львове Андрея Парубия, настоящего символа Майдана. Комендант лагеря на Майдане в 2013-2014 годах, позже секретарь Совета национальной безопасности, спикер Рады был убит средь бела дня стрелком, переодетым в курьера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове застрелили Андрея Парубия: момент убийства. ВИДЕО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

трішки спогадів...

30.08.2025 17:02 Ответить
+11
Особисто не мав честі бути знайомим. Бачив здаля в 2013-2014 на сцені Майдану.
Але хто знав - кажуть, що Андрій Парубій був тим ще бійцем.
І бойовий, і грамотний - він був нашою Людиною.
Сподіваюся, що Служба Божа України теж щось учудить.
Причому, не якогось "царьова" в цей раз.
Бо дебіл.
Дугіна (жива ж ще гнида)
Або Суркова.
30.08.2025 17:10 Ответить
+10
Всі порядні та цивілізовані люди шоковані.
Вбивство викликає сум. Аде одночасно і лють до ворогів.
30.08.2025 17:04 Ответить
Баширов з Петровим, прибули в Україну ???
30.08.2025 17:02 Ответить
Вони у влад і з 2019.
Чи суспільство забуло як вбивали Аміну Акуєву і її соратників
30.08.2025 17:51 Ответить
всі, *****, шоковані крім зеленої наволочі
30.08.2025 17:04 Ответить
за що?
які мотиви?
бізнес?
попередження?
кому?
від кого?
чому парубій? він взагалі не самий відомий!
малюк, ****** чмо????!!!
30.08.2025 17:06 Ответить
Який в сраку бізнес у зв'язку з Парубієм. Тут виключно українофобські мотиви. Бо це один із послідовних очільників і символів української національної ідеї.
30.08.2025 17:27 Ответить
запитайте всіх палікмахтерок-депутаткинь-слугинь у верховній раді хто такий Андрій Парубій?
та вони не по цих ділах...
30.08.2025 17:09 Ответить
Сікорський"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році.ttps://censor.net/ua/n3447364

"А Татаров де?": У найбільшій справі Майдану судитимуть Януковича та керівництво силового блоку тих часів, крім Татарова. ВIДЕО

Слідчі завершили розслідування справи щодо організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014.Джерело: https://censor.net/ua/n3447364

Де-де - В ОПУЗАЖОПУ рулить младорегіоналами , темними справами судів та СПЕЦспецури Єрмакомародерату
30.08.2025 17:13 Ответить
тільки не под особистий бубін контроль, бо це пісда і йолки - буде похоронено...
показать весь комментарий
30.08.2025 17:14 Ответить
Ну в рф не раз заявляли, що помстяться за Майдан..
30.08.2025 17:22 Ответить
Якісь два ока потрібно підшукати на Кацапії. Бо одного за Парубія мало.
30.08.2025 17:30 Ответить
А вбивство Фаріон їх не цікавить, або Сашко Білого ?
30.08.2025 17:31 Ответить
Блін я про нього вже і забув..типове кацапське вбивство заради пропаганди..аби підери концили від щастя коли провалюються в гнилі туалети і гарділісь фисебе
30.08.2025 17:41 Ответить
міндічі-портнови вбивають тих хто може очолити Державу.
При випадках як у 2014, коли втік попередній агент
30.08.2025 17:52 Ответить
Країна мусорів і серед біла дня вбивають прямо на вулиці..пздц..
30.08.2025 17:55 Ответить
.......вбивають прямо на вулиці..пздц........
А хто ж тобі лікар?
Це такі як ти завжди пускали до себе "русскіх братушек".
Такі як саме, й відсосали б у них, аби за гроші.
Скільки таких як ти, було гастербайтерів "на маскву".
Причому, з західних областей України.
Питаєш його - ну й як воно там, за душею?
Та нема там душі.
**************
Пригадую, здається в 2020 році сусід будував дійсно великий коттедж (звідки гроші - окрема пісня, гідна стібання, але зараз не за те).
Бригада з Франківщини.
І воно мені розказує, як воно на Рубльовці будувало замок.
Воно, стопудово, й зараз десь у кацапів.
Є люди без поваги до себе.

30.08.2025 18:03 Ответить
Вічна пам'ять гідному Українцю!
30.08.2025 18:13 Ответить
 
 