Европейские чиновники шокированы убийством Парубия
Европейские чиновники выражают соболезнования в связи с убийством экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский написал в соцсети Х, что шокирован новостью об убийстве народного депутата Андрея Парубия, а также выразил соболезнования его близким и всей украинской нации.
"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана, когда мы, как министры в Веймарском треугольнике, договаривались о прекращении убийств в 2014 году. Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове шокирует. Выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", - написал он.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова написала: "Я шокирована и глубоко опечалена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим председателем Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаю соболезнования его семье и друзьям".
Президент Европейского парламента Роберта Мецола отметила: "Глубоко шокирована ужасным убийством бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям".
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс написал: "Шокирован ужасным убийством во Львове Андрея Парубия, настоящего символа Майдана. Комендант лагеря на Майдане в 2013-2014 годах, позже секретарь Совета национальной безопасности, спикер Рады был убит средь бела дня стрелком, переодетым в курьера".
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
Чи суспільство забуло як вбивали Аміну Акуєву і її соратників
Вбивство викликає сум. Аде одночасно і лють до ворогів.
які мотиви?
бізнес?
попередження?
кому?
від кого?
чому парубій? він взагалі не самий відомий!
малюк, ****** чмо????!!!
та вони не по цих ділах...
Але хто знав - кажуть, що Андрій Парубій був тим ще бійцем.
І бойовий, і грамотний - він був нашою Людиною.
Сподіваюся, що Служба Божа України теж щось учудить.
Причому, не якогось "царьова" в цей раз.
Бо дебіл.
Дугіна (жива ж ще гнида)
Або Суркова.
Де-де - В ОПУЗАЖОПУ рулить младорегіоналами , темними справами судів та СПЕЦспецури Єрмакомародерату
При випадках як у 2014, коли втік попередній агент
А хто ж тобі лікар?
Це такі як ти завжди пускали до себе "русскіх братушек".
Такі як саме, й відсосали б у них, аби за гроші.
Скільки таких як ти, було гастербайтерів "на маскву".
Причому, з західних областей України.
Питаєш його - ну й як воно там, за душею?
Та нема там душі.
**************
Пригадую, здається в 2020 році сусід будував дійсно великий коттедж (звідки гроші - окрема пісня, гідна стібання, але зараз не за те).
Бригада з Франківщини.
І воно мені розказує, як воно на Рубльовці будувало замок.
Воно, стопудово, й зараз десь у кацапів.
Є люди без поваги до себе.