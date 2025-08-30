Во Львове застрелили Андрея Парубия: появилось видео убийства. ВИДЕО

Появилось видео момента убийства бывшего спикера Верховной Рады и действующего Народного депутата Украины VI-IX созывов Андрея Парубия. На кадрах в частности зафиксировано, как нападающий следит за народным избранником, после чего следует за ним, открывает огонь и быстро покидает место происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во Львове сейчас объявлена спецоперация "Сирена". Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Смотрите также: Украинские десантники зафиксировали момент, как российские командиры расстреляли своего же мобилизованного. ВИДЕО