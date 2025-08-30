РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости Видео Убийство Андрея Парубия
11 983 95

Во Львове застрелили Андрея Парубия: появилось видео убийства. ВИДЕО

Появилось видео момента убийства бывшего спикера Верховной Рады и действующего Народного депутата Украины VI-IX созывов Андрея Парубия. На кадрах в частности зафиксировано, как нападающий следит за народным избранником, после чего следует за ним, открывает огонь и быстро покидает место происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во Львове сейчас объявлена спецоперация "Сирена". Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Смотрите также: Украинские десантники зафиксировали момент, как российские командиры расстреляли своего же мобилизованного. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29401) депутат (3343) Парубий Андрей (2046) спикер (572) убийство (6553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Больше 30 лет стране, а патриотов убивает как во времена СССР и царской России.
показать весь комментарий
30.08.2025 14:57 Ответить
+23
ТАТАРОВ рулить за вказівками КРЕМЛЯ
показать весь комментарий
30.08.2025 15:01 Ответить
+20
Всі ми чудово розуміємо, що маршрут Парабія, час проходження, де живе він, в які магазини ходить, ітд...
На це потрібен час на слідкування за ним.
І не один день!

Але СБУ, мєнти, ітд... навіть нічого підозрілого не бачили.
Бо зайняті кришуванням корупції зелених гнид та бусифікацією.
От вам і вся ефективність СБУ чи мєнтів.
Їх всіх можна спокійно на фронт відправляти, толку з них в тилу ніякого для людей, для держави

І взагалі, хіба по закону, не повинна бути охорона перших осіб держави, навіть які вже пішли з посади?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Больше 30 лет стране, а патриотов убивает как во времена СССР и царской России.
показать весь комментарий
30.08.2025 14:57 Ответить
ТАТАРОВ рулить за вказівками КРЕМЛЯ
показать весь комментарий
30.08.2025 15:01 Ответить
Это и до Татарова было.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:03 Ответить
24.03.2014 - Музичко
показать весь комментарий
30.08.2025 15:07 Ответить
шо такоє ДО-татарова . Татаров спецура Яниковської епохи з 2011р - перйшов до ОПУЗАЖОПУ Єрмака -Козира його замісником
показать весь комментарий
30.08.2025 15:28 Ответить
Чорновіл 1999. Татаров тоді ще в памперси срав.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:40 Ответить
Бандеру ще вбили...я ПРо новітню епоху Ригів та МладоЗЕригів
показать весь комментарий
30.08.2025 15:51 Ответить
До чого тут новітня епоха? Таке було ЗАВЖДИ. Гонгадзе, Кравченко, Кирпа і багато інших. Який тут, нахрін, татаров? Якби що ляпати.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:58 Ответить
влада сьогодні в клешнях послідовників та хазяїнів тих ,котрі вбивали періперлічених вами -
показать весь комментарий
30.08.2025 16:13 Ответить
Послідовники - ВСІ. НЕ послідовники у владу не потрапляють.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:15 Ответить
ТАТАРОВ ЗАМІСНИК ЄРМАКА, ЄРМАК АГЕНТ КРЕМЛЯ, Буратіно це проект Кремля , заказаний Бєні за його активну участь у Майдані на боці України ( вірніше свого бізнесу в ній) , Буратіно вічний антимайданщик ЗА Януковича, Янукович агент Кремля - вам ще ПРо новітніх РИГІВ?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:17 Ответить
Люта маячня.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:21 Ответить
аргументовано
показать весь комментарий
30.08.2025 16:25 Ответить
Козир Єрмак-Ларьчник як ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇНИ за публічною фотоссійною заявою ЯНЕЛОХА, веде тьорки у невідомому місці у Нью-Йорку з "козирем" Трампа -ПРо що, БЛДІ терли тьорки???
показать весь комментарий
30.08.2025 15:09 Ответить
Все та ж методика царської охранки і НКВД - КГБ - знищувати свідомих і патріотичних українців і залякувати пересічних. Цікаво, що говорив, чи писав Парубій останнім часом.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:11 Ответить
ТЦК ви де?! Мусора ви де!?
показать весь комментарий
30.08.2025 14:58 Ответить
а до чого тут ТЦК? Чи так в руцьких темниках прописано, у будь який новини базікати про ТЦК?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:05 Ответить
хто про що, а пес про своє - про блохи ТЦК

.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:26 Ответить
Ухилянту завжди ТЦК ввижається!
показать весь комментарий
30.08.2025 15:46 Ответить
до нього ТЦКашники по ночах приходять і в койкє у ві сні насілують

.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:53 Ответить
Ти дибіл?
До чого тут тцк.
А поліція шука/злове, тай тебе поцу особисто повідоме
показать весь комментарий
30.08.2025 15:27 Ответить
ще один "тєлєграмний зінченко".
показать весь комментарий
30.08.2025 14:58 Ответить
Можливо навіть реальний кур'єр Глово.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:03 Ответить
курєри "Глово" заробляють на доставці, а не спалюючи релейні шафи і військові автівки.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:17 Ответить
Знаєте всіх кур'єрів? Зінченко теж був студентом у цивільному житті.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:29 Ответить
По Зінченку нічого достеменного так і нема.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:42 Ответить
курєри заробляють на своїх елетробайках та скутерах, та і кур'єрів "Глово" у Львові можно зібрати у одній кімнаті. Тому хай шукають того, хто продавав сумку "Глово", щоб вийти на того, хто купив. А ******** російським тєлєграмом повно не тільки серед студентів.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:53 Ответить
Не знаю жодного кур'єра Глово у Львові, тож про це ви знаєте краще.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:57 Ответить
та да який знову вбив патріота а не "бужанських"
показать весь комментарий
30.08.2025 15:12 Ответить
Вирахувано було ,навіть відеокамери знав де знаходяться
показать весь комментарий
30.08.2025 15:00 Ответить
Маршрут вбивці за камерами можна відслідкувати?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:02 Ответить
Можна,но не в цьому випадку.Буде зроблено все щоб справу похоронити.Надіюсь виїзди з Львова перекрили і Авто і ЖД вокзали контролюють?Скорше всього що ні,бо вся поліця зараз на пару з ТЦК ,,робить оповіщення серед населення про мобілізацію,,.Вже скільки вбивств і замахів було,але закон на право захисту свогожиття з короткостволу ,,не на часі,,.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:14 Ответить
Закон про короткоствол не поможет. Такие вещи решаются тем, что не позволяют киллерам разгуливать на свободе заранее. Это не какой-то случайный чел, а вполне конкретный убийца.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:21 Ответить
Ще й як допоможе.Він буде знати що ствол не тільки в нього но і бабці що годує котів і в дівчини 25 років з каляскою,і в діда що крутить старе ,,Жигулі,, в дворі.При любому такому замаху розробляється і план відходу.Но при такій кількості стволів він би вже лежав коло під'їзду з сотнею куль в собі.І при такій ситуації прийдеться кілеру більше платити бо дурня буде знайти важко.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:53 Ответить
Да ничего бы ему не было. Не выдумывай.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:55 Ответить
Ти москаль або мент.Бо нормальної людини не буде жодних мотивів забороняти українцю захищатись.Яка різниця коли українець захищає себе на вулиці і в окопі?Велика різниця.Щоб українець був в окопі вигідно державі бо він захищає її,а на вулиці державі не вигідно щоб він себе захищав бо тоді прийдеться розігнати або скоротити силовий апарат.А його ж розганяти неохота коли є бажання красти і узурпувати владу.Кого тоді кинеш проти народу?-----Інколи держава прямо зобов'язує громадян мати зброю в певних випадках, як зробила Норвегія на островах архіпелагу Шпіцберген через небезпеку піддатися нападу з боку полярних ведмедів, і http://zbroya.info/uk/blog/6815_mistechko-u-shtati-aidakho-daie-zrozumiti-vsim-shcho-v-nomu-nemaie-zon-vilnikh-vid-zbroyi/ мерія міста Кеннесо в штаті Джорджія (США), через зростання злочинності. У штаті Вісконсіс (США) також існує обов'язок громадян мати зброю для самооборони. Відсутність у громадянина зброї породжує у цьому штаті обов'язок сплати відповідного податку «на захист». При цьому презумується, що громадянин сам повинен себе захищати. Якщо він перекладає цю функцію на штат - він зобов'язаний сплачувати відповідний податок, розмір якого достатньо високий.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:09 Ответить
Ти справді вважаєш, що в США та інших країнах, де дозволено, всі носять з собою пістолети? Тоді все зрозуміло...
показать весь комментарий
30.08.2025 16:13 Ответить
Що тобі зрозуміло?Те що я знаю що дозвіл на носіння зброї є в південних штататах?Думаю що ні,тобі ніхрена не зрозуміло.Хто в Україні проти зброї-влада,менти,ждуни і кацаби.Ти до кого себе відносиш?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:24 Ответить
І що? Всі цілодобово скрізь тягають з собою пістолети? Що ти верзеш?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:26 Ответить
Що тобі було зрозуміло в попередньому пості?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:27 Ответить
Скільки ти можеш привести прикладів, коли в США злочинців знешкодили саме перехожі з пістолетами, а не поліцейські?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:32 Ответить
Огляд від ШІ

Вільне володіння та носіння вогнепальної зброї без отримання дозволу гарантується в штатах, які приймають закон про "конституційне право на зброю" (constitutional carry) або "вільне носіння" (permitless carry). До таких штатів належать Вайомінг, Айдахо, Монтана, Мен та Аляска. У цих штатах громадяни можуть приховано або відкрито носити зброю без отримання ліцензії, за умови дотримання вікових обмежень та відсутності судимостей.

Штати з ліберальною системою видачі ліцензій:

Більшість штатів (близько 34) мають ліберальну систему видачі ліцензій на носіння зброї, де влада зобов'язана видати ліцензію законослухняним громадянам.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:42 Ответить
Ну вот пару дней назад парень пошел в церковь и убил кучу детей и ранил их. США страна где постоянно происходят массовые расстрелы. Оружие этому никак не помогает.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:53 Ответить
Оружие не поможет в данном случае. Это как лучшее решение против маньяка - арестовать маньяка.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:46 Ответить
Після того як він вбє 50 чоловік.Геніально!!!!
показать весь комментарий
30.08.2025 16:51 Ответить
Роберт Хансен - 17 жертв, Тед Банді - більше 30, Джон Гейсі - 33 жертви, і ще багато інших. Чомусь їхнім жертвам не допомогло вільне носіння зброї. Чому?
показать весь комментарий
30.08.2025 17:07 Ответить
Подивись, скільки стрілянини в США. Нещодавно знов була. Багато тим, що загинули, допоміг короткоствол? Яка, нахрін, бабця? Фактично в усіх випадках злочинців знешкоджує саме поліція, а інколи взагалі спецназ. Досить вже маячні про короткоствол. Якщо хтось дійсно запланував тебе вбити, він це зробить обов"язково. І нічого тебе не врятує.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:08 Ответить
Тебе спочатку вбють,а потім приїде поліція і обмалює крейдою тебе на замлі.І саме найгірше що у тебе не буде жодних шансів себе захистити.Добре що камери поставили всьоди-твоя родина побачить твою безглузду негероїчну смерть.-----

3. В США постійно розстрілюють в школах, університетах, на вулицях…

Ті, випадки вчинення гучних злочинів, які висвітлюються в наших ЗМІ, що пов'язаних із загибеллю багатьох людей в країнах, де існує вільний обіг зброї, фактично вчиняються за допомогою тих видів вогнепальної зброї, яка перебуває офіційно на руках і громадян України. Як правило це довгоствольна неавтоматична нарізна зброя. Якщо визначити коефіцієнт використання в злочинній діяльності легальної зброї в країнах, де її обіг і скрите носіння дозволені законом, то з'ясується, що цей показник буде нижче, ніж в країнах, де цей обіг і носіння заборонені.

Вибірковий аналіз таких діянь у США свідчить, що в більшості випадків це вчиняли люди або психічнохворі, або такі, що перебувають у стресовому стані. Також умовою, що полегшувала вчинення цих злочинів часто було порушення порядку їх зберігання власниками зброї.

І ще одне - в абсолютній більшості таких випадків вони відбувались або в країнах де існує заборона на носіння короткоствольної зброї (Брейвік, Норвегія), http://zbroya.info/uk/blog/6963_gun-free-zone-iak-zaproshennia-do-rozboiu/ або в місцях вільних від носіння зброї (навчальних закладах в США, штатах де її носіння обмежено) ТОБТО ТАМ, ДЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ БУВ АБСОЛЮТНО ВПЕВНЕНИЙ, ЩО НЕ ОТРИМАЄ АДЕКВАТНОГО СПРОТИВУ.

4. Нам це не потрібно - нас захищає поліція.

Цей довід спростовувати простіше всього. Рівень довіри до міліції (поліція ще не народилась, як така) в суспільстві, на жаль перебуває нижче будь-якої критики і ледь дотягує до 3%! Звичайно на реальний захист у цьому випадку розраховувати надзвичайно важко.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:20 Ответить
Ще раз: якщо тебе хтось захоче вбити, він це зробить обов"язково. Свою пукавку ти і дістати не встигнеш. Чи ти збираєшся постійно носити її в руках на бойовому зводі?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:24 Ответить
ствол не тільки в нього но і бабці що годує котів і в дівчини 25 років з каляскою,і в діда що крутить старе ,,Жигулі,, в дворі

Бабка кормит кота, слышит выстрелы, бежит доставщик с сумкой. Бабка его уложила двумя выстрелами из "Глока".
"Старая карга умом тронулась. Бешеная маньячка." Догадлась дівчина, о обезвредила бабку из "Кольта".
"Та що ця мокрощелка робить? Эта тварь за Семеновной охотилась" решил дед и достал потертый, трофейный "ТТ" получай сволочь.
показать весь комментарий
30.08.2025 17:08 Ответить
http://zbroya.info/uk/blog/3475_pravda-chi-vigadka-pro-zbroiove-zakonodavstvo-avstraliyi/ У 1996 році уряд Австралії заборонив володіння багатьма видами вогнепальної зброї.Кількість озброєних пограбувань за вісім років дії закону виросло на 59 відсотків. У Сіднеї після роззброєння населення урядом злочинці буквально відкрили сезон полювання на громадян - кількість озброєних грабежів зросла за рік на 160%

http://zbroya.info/uk/blog/6291_tsikava-statistika-pro-volodinnia-zbroieiu-v-ssha/ У США, у тих штатах, де дозволено скритне носіння зброї, загальний рівень злочинності менший на 22%, рівень вбивств - на 33%, грабежів - на 37%, тяжких тілесних ушкоджень - на 14% порівняно з тими штатами, де такого дозволу немає!
показать весь комментарий
30.08.2025 15:59 Ответить
Брехня. Бо будь-якого кілера, можна було б знешкодити- будь там, на місці, цивільний зі зброєю. А цього, якраз, і немає. І кожен кілер, кожен злочинець знає, що може вільно розгулювати містом і робити що хоче. Бо ж поліцію до кожного не приставиш охороняти, та й це не її функція - функція поліції: обмалювати крейдою тіло загиблого та скласти протокол. Все. Ну, справу порушити, слідство провести - а там вже, як пощастить/ не пощастить. Ну а якщо поліція покриває злочинців (от не було такого - і знову) - то й шукати годі когось - хіба що "призначать злодієм" якогось "тєрпілу". І при тому, саме поліція - перші, хто виступає проти законного конституційного права громадян на самозахист, проти права громадян на вільне володіння та носіння зброї. А самі, поліцейські, при тому - торгують "наградняком" - на десятки, якщо вже не сотні тисяч одиниць. Давно, навіть, вже кримінальні "авторитети" з нагородною зброєю від поліції ходять, а законосдухняним громадянам - "не можна". Оце ваша "поліція".
показать весь комментарий
30.08.2025 16:04 Ответить
Та люди просто не успеют среагировать. Даже если бы все вокруг ходили с огнестрелом наготове. Выстрелил и уехал. Это дело пары минут.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:47 Ответить
Я бачу що тобі просто дуже вигідно щоб на вулицях вбивали.А чому тобі така ситуація підходить?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:52 Ответить
Если ты хочешь чтобы не убивали, то ты будешь отслеживать потенциального убийцу. А не ждать когда же он убьет, чтобы ему героически мстить.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:54 Ответить
Наші силовики просто генії висліжувати кілерів,тільки Парубію не пофортило?ДУРНЮ-як ти не можеш зрозуміти що сталось?Коли вбивають колишнього голову Верховної Ради,тоді моє і твоє життя як родавити колорадського жука на городі.Цим було показано що якщо ми з Парубієм це зробили,то з тобою зробим що захочем-розберем тебе на органи,підкинимо наркотитки,або просто вбємо і ви нам нічого не зробите.
показать весь комментарий
30.08.2025 17:05 Ответить
Ты полностью прав. Оттого решение не в огнестреле, а чтобы убийцы не разгуливали по городам.
показать весь комментарий
30.08.2025 17:08 Ответить
Всі ми чудово розуміємо, що маршрут Парабія, час проходження, де живе він, в які магазини ходить, ітд...
На це потрібен час на слідкування за ним.
І не один день!

Але СБУ, мєнти, ітд... навіть нічого підозрілого не бачили.
Бо зайняті кришуванням корупції зелених гнид та бусифікацією.
От вам і вся ефективність СБУ чи мєнтів.
Їх всіх можна спокійно на фронт відправляти, толку з них в тилу ніякого для людей, для держави

І взагалі, хіба по закону, не повинна бути охорона перших осіб держави, навіть які вже пішли з посади?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:07 Ответить
Він був ДІЮЧИМ, депутатом ВР України!
Вбивство ПОЛІТИЧНЕ, але "зєльониє чмоні" будуть усе оббрехивати і волати про кримінальні розбірки...
******* почала ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ОПОЗИЦІЮ.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:14 Ответить
А у Вас є вороги? І вони можуть Вас відсліжувати. Уявіть. Дрижіть. І ніхто навіть не підозріває. До всіх мєнтів не приставиш. І кому зараз заважав Парубій? Про нього ні слова не чутно було. Тут якась мутка, а не політика.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:16 Ответить
Парубій був головою ВР.
Бувших голів ВР одиниці.
І їм згідно законодавства , має бути забезпечена державна охорона , так само як і бувшим президентам.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:21 Ответить
на всіх охорони не вистачає, вони за друзями презе доглядають та потрнових з їх помешканнями стережуть.
ну і волонтера одного а може і двох.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:24 Ответить
Як на мене, то бувший голова ВР уже абсолютно нікому не потрібний. Якщо він не займався якоюсь діяльністю - політикою, бізнесом, митницею, аферами і т.д. Ми поки про Парубія абсолютно нічого не знаємо.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:31 Ответить
Звичайно, що чимось займався. Всі, без виключення, депкутати замішані в якихось схемах та оборудках. Тут, швидше за все, звичайні кримінальні розбірки.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:48 Ответить
Стецько-іди пропукайся,геній-криміналіст.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:32 Ответить
По-суті, як завжди, нема нічого?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:33 Ответить
Є Конституція США-(https://www.youtube.com/shorts/-f3Wznvmkq0)Але це для тебе надто важко буде зрозуміти що там написано.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:44 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWPZ6yM3bhJ7RozCCH4wOU_R-j9SoW9-4JNaUNH7nO_yE91DOeRZfLJDe9wGvaymC5_3zAInYTljSyOcPL-LpB2pvRqtpLQXfJ5d7oEJcK2zkk4VYRBawSldHtP4wypx17N9UjOO7kEiJJkwWwdeRIfFqKinNhTG4yHKlbmCqJ_9u-***********-9sL5knm4&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0rBRh7xLBcqWmRJFN5q5M1n5nd9XXVf5GJuCindpc5odFm27Cher7xvwicusY4HGWl?__cft__[0]=AZWPZ6yM3bhJ7RozCCH4wOU_R-j9SoW9-4JNaUNH7nO_yE91DOeRZfLJDe9wGvaymC5_3zAInYTljSyOcPL-LpB2pvRqtpLQXfJ5d7oEJcK2zkk4VYRBawSldHtP4wypx17N9UjOO7kEiJJkwWwdeRIfFqKinNhTG4yHKlbmCqJ_9u-***********-9sL5knm4&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

7 листопада 1997 у Львові. Комуністи вирішили продемонструвати силу свого реваншу, пройшовши маршем через найбільш бандерівське місто. Влада «розводила руками», міліція була на їх боці. Зупинити шабаш взялися молоді націоналісти міста. Один з них особливо виділявся - високого зросту, в довгому за тодішньою модою плащі. Він майже літав поміж своїми побратимами, організовуючи спротив. Саме таким я нині пригадую Андрія Парубія - витягнутим вгору і окриленим, завжди у гущі подій і завжди трохи над натовпом. Він вмів вести за собою.

Вічна тобі памʼять, Друже.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:54 Ответить
І вже всі забули про фламінги та справу міндіча в набу...
соупадєніє? може і співпадіння, кацапи не хочуть щоб її 5 колону підняли на вила, тому в тому числі зачищають тих хто може підняти маси, білорусизація йде у турборежимі.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:16 Ответить
СБУ, мєнти, прокуратура зайняті переслідуванням опозиції, вигадуванням судових справ, тому їм ніколи займатись буденними справами, типу захисту українців...
показать весь комментарий
30.08.2025 15:18 Ответить
Чому у Парубія не було броньованого джипа як у Стерненка, і СБУ не супроводжувало Парубія як Стерненка,чи це інше?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:25 Ответить
Стерненку допоміг не броньований джип,а рукожопа *********...як і рудому тромбу допоміг косоокий стрілець..
показать весь комментарий
30.08.2025 15:39 Ответить
вбивця на татарова схожий
друзі-експерти ЗЕ впізнають по походці
показать весь комментарий
30.08.2025 15:29 Ответить
Був би на нулі то і не вбили.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:31 Ответить
Ти на "0",чи і нахер нікому не потрібен?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:42 Ответить
Нульовий, здохни!
показать весь комментарий
30.08.2025 15:55 Ответить
Хто б це не був, це було, є і буде використано на шкоду Україні.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:32 Ответить
Это уже на вред Украине. В Украине стало на один проукраинский голос меньше, а остальные хорошенько задумываются стоит ли им быть патриотами или нет.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:33 Ответить
Це вбивство чергового видатного громадського діяча і політика у Львові є свідченням провальної роботи УСБУ у Львівській області, яке неспроможне знешкодити добре законспіровану й організовану рашистську диверсійно-шпигунську мережу, що діє у Львові і області.
Тож, надії на цих силовиків тиловиків, які мали би захищати Державу і її громадян - мало.
Тому громадяни-українці самі мають бути пильними, щоби мати змогу вчасно знешкоджувати ворожу агентуру.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:42 Ответить
Підказки для слідчих:
1) на другій-третій секундах відео, тобто перед самим терактом, видно, як по вузькій вуличці на шаленій швидкості пролітає темно-синій джип. Це може бути авто ворожих агентів, що супроводжувало і координувало дії кілера.
2) далі по вулиці проїжджає світлий легковик, в потім фура.
Потрібно терміново їх знайти і зняти відео з їх відеореєстраторів.
3) те саме впродовж сьогоднішнього дня треба зробити з усіма автівками, що припарковані поблизу місця злочину, щоби отримати цілісну картину готування теракту на його завершальній стадії
показать весь комментарий
30.08.2025 16:08 Ответить
Запускайте по вбивці "Фламінго". ....Горіть в пеклі колективні міндічі.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:57 Ответить
Боже, який жах! А його за що???? Багато хто вже й забули, хто це.
Враження, ніби фокус уваги суспільства змінюють.
Царство небесне справжньому патріоту України..
показать весь комментарий
30.08.2025 16:00 Ответить
Усі поразслаблялися, наче в країні немає війни, впевнений що всі хто повинен цілодобово нас захищати, сьогодні в суботу розслабили булки й займаються своїми особистими справами як і кожного дня, чи спростуйте мої припущення й опублікуйте фото відео зі служби по захисту Держави Україна та її мешканців.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:00 Ответить
Майдан - це страх зеленожопого пересидента. А Парубій був комендантом Євромайдану. Зелена банда чужими руками усуває тих, хто здатний їм протистояти
показать весь комментарий
30.08.2025 16:02 Ответить
зєлєнсько-підєрмачно-татаровські мусора, ви усі під підозрою, гниди дороговалютні...
показать весь комментарий
30.08.2025 16:05 Ответить
"шмайсер-вальтер" - у кожну хату Українця, а хто проти доступної-легальної зброї - той подєльник кацапів, ру-бльовий холоп *****, як татаров та дермак..
показать весь комментарий
30.08.2025 16:09 Ответить
Цей вбивця, як і вбивця Ірини Дмитрівни Фаріон за версією нєбітова, також "абсолютно проукраїнський"?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:10 Ответить
Якщо вбивство політичне, то за ним стирчать вуха ФСБ.
Мета - спровокувати виступи радикально налаштованої частини населення проти "антиукраїнської" влади, яка ніби-то повʼязана з організаторами/замовниками цього вбивства,
поглиблення політичного розколу українського суспільства, послаблення обороноспроможності ЗСУ. Не виключений також звʼязок цього вбивства з майбутніми російсько-білоруськими "навчаннями" "Захід-2025", які починаються орієнтовно 12 вересня.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:14 Ответить
Тупые кацапы не знают что все эти катаклизмы которые вы описали только болтовня в интернете.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:22 Ответить
"...Тє, кто вижіл в катаклізмє, прєбивают в пєсімізмє..." (с)
показать весь комментарий
30.08.2025 17:01 Ответить
Не сміши. Які виступи? Через 2 дні всі забудуть.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:34 Ответить
Помиляєшся. Спробуй прийти на поховання і голосно повторити там цю свою заяву
показать весь комментарий
30.08.2025 17:05 Ответить
І що буде? Відразу почнеться виступ проти влади?
показать весь комментарий
30.08.2025 17:10 Ответить
А хтось бачив зєрмаків, хламідій,стефанчуків і решту зеленої погані що йдуть пішки містом до магазину?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:23 Ответить
 
 