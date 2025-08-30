У Львові застрелили Андрія Парубія: момент вбивства. ВIДЕО

З'явилося відео моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія. На кадрах зокрема зафіксовано, як нападник стежить за народним обранцем, після чого прямує за ним, відкриває вогонь і швидко залишає місце події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Львові наразі оголошено спецоперацію "Сирена". За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія.

