12 692 99

У Львові застрелили Андрія Парубія: момент вбивства. ВIДЕО

З'явилося відео моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія. На кадрах зокрема зафіксовано, як нападник стежить за народним обранцем, після чого прямує за ним, відкриває вогонь і швидко залишає місце події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Львові наразі оголошено спецоперацію "Сирена". За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Топ коментарі
+29
Больше 30 лет стране, а патриотов убивает как во времена СССР и царской России.
30.08.2025 14:57
+26
ТАТАРОВ рулить за вказівками КРЕМЛЯ
30.08.2025 15:01
+22
Всі ми чудово розуміємо, що маршрут Парабія, час проходження, де живе він, в які магазини ходить, ітд...
На це потрібен час на слідкування за ним.
І не один день!

Але СБУ, мєнти, ітд... навіть нічого підозрілого не бачили.
Бо зайняті кришуванням корупції зелених гнид та бусифікацією.
От вам і вся ефективність СБУ чи мєнтів.
Їх всіх можна спокійно на фронт відправляти, толку з них в тилу ніякого для людей, для держави

І взагалі, хіба по закону, не повинна бути охорона перших осіб держави, навіть які вже пішли з посади?
30.08.2025 15:07
Больше 30 лет стране, а патриотов убивает как во времена СССР и царской России.
30.08.2025 14:57
ТАТАРОВ рулить за вказівками КРЕМЛЯ
30.08.2025 15:01
Это и до Татарова было.
30.08.2025 15:03
24.03.2014 - Музичко
30.08.2025 15:07
шо такоє ДО-татарова . Татаров спецура Яниковської епохи з 2011р - перйшов до ОПУЗАЖОПУ Єрмака -Козира його замісником
30.08.2025 15:28
Чорновіл 1999. Татаров тоді ще в памперси срав.
30.08.2025 15:40
Бандеру ще вбили...я ПРо новітню епоху Ригів та МладоЗЕригів
30.08.2025 15:51
До чого тут новітня епоха? Таке було ЗАВЖДИ. Гонгадзе, Кравченко, Кирпа і багато інших. Який тут, нахрін, татаров? Якби що ляпати.
30.08.2025 15:58
влада сьогодні в клешнях послідовників та хазяїнів тих ,котрі вбивали періперлічених вами -
30.08.2025 16:13
Послідовники - ВСІ. НЕ послідовники у владу не потрапляють.
30.08.2025 16:15
ТАТАРОВ ЗАМІСНИК ЄРМАКА, ЄРМАК АГЕНТ КРЕМЛЯ, Буратіно це проект Кремля , заказаний Бєні за його активну участь у Майдані на боці України ( вірніше свого бізнесу в ній) , Буратіно вічний антимайданщик ЗА Януковича, Янукович агент Кремля - вам ще ПРо новітніх РИГІВ?
30.08.2025 16:17
Люта маячня.
30.08.2025 16:21
аргументовано
30.08.2025 16:25
Козир Єрмак-Ларьчник як ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇНИ за публічною фотоссійною заявою ЯНЕЛОХА, веде тьорки у невідомому місці у Нью-Йорку з "козирем" Трампа -ПРо що, БЛДІ терли тьорки???
30.08.2025 15:09
Все та ж методика царської охранки і НКВД - КГБ - знищувати свідомих і патріотичних українців і залякувати пересічних. Цікаво, що говорив, чи писав Парубій останнім часом.
30.08.2025 16:11
ТЦК ви де?! Мусора ви де!?
30.08.2025 14:58
а до чого тут ТЦК? Чи так в руцьких темниках прописано, у будь який новини базікати про ТЦК?
30.08.2025 15:05
хто про що, а пес про своє - про блохи ТЦК

.
30.08.2025 15:26
Ухилянту завжди ТЦК ввижається!
30.08.2025 15:46
до нього ТЦКашники по ночах приходять і в койкє у ві сні насілують

.
30.08.2025 15:53
Ти дибіл?
До чого тут тцк.
А поліція шука/злове, тай тебе поцу особисто повідоме
30.08.2025 15:27
ще один "тєлєграмний зінченко".
30.08.2025 14:58
Можливо навіть реальний кур'єр Глово.
30.08.2025 15:03
курєри "Глово" заробляють на доставці, а не спалюючи релейні шафи і військові автівки.
30.08.2025 15:17
Знаєте всіх кур'єрів? Зінченко теж був студентом у цивільному житті.
30.08.2025 15:29
По Зінченку нічого достеменного так і нема.
30.08.2025 15:42
курєри заробляють на своїх елетробайках та скутерах, та і кур'єрів "Глово" у Львові можно зібрати у одній кімнаті. Тому хай шукають того, хто продавав сумку "Глово", щоб вийти на того, хто купив. А ******** російським тєлєграмом повно не тільки серед студентів.
30.08.2025 15:53
Не знаю жодного кур'єра Глово у Львові, тож про це ви знаєте краще.
30.08.2025 15:57
та да який знову вбив патріота а не "бужанських"
30.08.2025 15:12
Вирахувано було ,навіть відеокамери знав де знаходяться
30.08.2025 15:00
Маршрут вбивці за камерами можна відслідкувати?
30.08.2025 15:02
Можна,но не в цьому випадку.Буде зроблено все щоб справу похоронити.Надіюсь виїзди з Львова перекрили і Авто і ЖД вокзали контролюють?Скорше всього що ні,бо вся поліця зараз на пару з ТЦК ,,робить оповіщення серед населення про мобілізацію,,.Вже скільки вбивств і замахів було,але закон на право захисту свогожиття з короткостволу ,,не на часі,,.
30.08.2025 15:14
Закон про короткоствол не поможет. Такие вещи решаются тем, что не позволяют киллерам разгуливать на свободе заранее. Это не какой-то случайный чел, а вполне конкретный убийца.
30.08.2025 15:21
Ще й як допоможе.Він буде знати що ствол не тільки в нього но і бабці що годує котів і в дівчини 25 років з каляскою,і в діда що крутить старе ,,Жигулі,, в дворі.При любому такому замаху розробляється і план відходу.Но при такій кількості стволів він би вже лежав коло під'їзду з сотнею куль в собі.І при такій ситуації прийдеться кілеру більше платити бо дурня буде знайти важко.
30.08.2025 15:53
Да ничего бы ему не было. Не выдумывай.
30.08.2025 15:55
Ти москаль або мент.Бо нормальної людини не буде жодних мотивів забороняти українцю захищатись.Яка різниця коли українець захищає себе на вулиці і в окопі?Велика різниця.Щоб українець був в окопі вигідно державі бо він захищає її,а на вулиці державі не вигідно щоб він себе захищав бо тоді прийдеться розігнати або скоротити силовий апарат.А його ж розганяти неохота коли є бажання красти і узурпувати владу.Кого тоді кинеш проти народу?-----Інколи держава прямо зобов'язує громадян мати зброю в певних випадках, як зробила Норвегія на островах архіпелагу Шпіцберген через небезпеку піддатися нападу з боку полярних ведмедів, і http://zbroya.info/uk/blog/6815_mistechko-u-shtati-aidakho-daie-zrozumiti-vsim-shcho-v-nomu-nemaie-zon-vilnikh-vid-zbroyi/ мерія міста Кеннесо в штаті Джорджія (США), через зростання злочинності. У штаті Вісконсіс (США) також існує обов'язок громадян мати зброю для самооборони. Відсутність у громадянина зброї породжує у цьому штаті обов'язок сплати відповідного податку «на захист». При цьому презумується, що громадянин сам повинен себе захищати. Якщо він перекладає цю функцію на штат - він зобов'язаний сплачувати відповідний податок, розмір якого достатньо високий.
30.08.2025 16:09
Ти справді вважаєш, що в США та інших країнах, де дозволено, всі носять з собою пістолети? Тоді все зрозуміло...
30.08.2025 16:13
Що тобі зрозуміло?Те що я знаю що дозвіл на носіння зброї є в південних штататах?Думаю що ні,тобі ніхрена не зрозуміло.Хто в Україні проти зброї-влада,менти,ждуни і кацаби.Ти до кого себе відносиш?
30.08.2025 16:24
І що? Всі цілодобово скрізь тягають з собою пістолети? Що ти верзеш?
30.08.2025 16:26
30.08.2025 16:27
30.08.2025 16:32
Скільки ти можеш привести прикладів, коли в США злочинців знешкодили саме перехожі з пістолетами, а не поліцейські?
30.08.2025 16:42
Огляд від ШІ

Вільне володіння та носіння вогнепальної зброї без отримання дозволу гарантується в штатах, які приймають закон про "конституційне право на зброю" (constitutional carry) або "вільне носіння" (permitless carry). До таких штатів належать Вайомінг, Айдахо, Монтана, Мен та Аляска. У цих штатах громадяни можуть приховано або відкрито носити зброю без отримання ліцензії, за умови дотримання вікових обмежень та відсутності судимостей.

Штати з ліберальною системою видачі ліцензій:

Більшість штатів (близько 34) мають ліберальну систему видачі ліцензій на носіння зброї, де влада зобов'язана видати ліцензію законослухняним громадянам.
30.08.2025 16:53
Ну вот пару дней назад парень пошел в церковь и убил кучу детей и ранил их. США страна где постоянно происходят массовые расстрелы. Оружие этому никак не помогает.
30.08.2025 17:12
Тобі не дивно що вбивства роблять там де людям заборонено проносити зброю-церква,школа,університет?Тому ці хворі і йдуть туди де їм не буде опору.Ти хоть раз чув що придурок заскочив в Форт-Нокс і вбивав там безнаказано поки не приїхала поліція?Чому вони не хочуть показати свою браваду в Форт-Ноксі.Ось тобі статистика,яку чомусь наше МВС яке проти короткостволу цього не розказує-(https://www.youtube.com/watch?v=vWELTLVnpNU)
30.08.2025 17:15
Ты писал что в США не убивают - вот убивают.
30.08.2025 16:46
Оружие не поможет в данном случае. Это как лучшее решение против маньяка - арестовать маньяка.
30.08.2025 16:52
Після того як він вбє 50 чоловік.Геніально!!!!
30.08.2025 16:54
Роберт Хансен - 17 жертв, Тед Банді - більше 30, Джон Гейсі - 33 жертви, і ще багато інших. Чомусь їхнім жертвам не допомогло вільне носіння зброї. Чому?
30.08.2025 17:05
Подивись, скільки стрілянини в США. Нещодавно знов була. Багато тим, що загинули, допоміг короткоствол? Яка, нахрін, бабця? Фактично в усіх випадках злочинців знешкоджує саме поліція, а інколи взагалі спецназ. Досить вже маячні про короткоствол. Якщо хтось дійсно запланував тебе вбити, він це зробить обов"язково. І нічого тебе не врятує.
30.08.2025 16:08
Тебе спочатку вбють,а потім приїде поліція і обмалює крейдою тебе на замлі.І саме найгірше що у тебе не буде жодних шансів себе захистити.Добре що камери поставили всьоди-твоя родина побачить твою безглузду негероїчну смерть.-----

3. В США постійно розстрілюють в школах, університетах, на вулицях…

Ті, випадки вчинення гучних злочинів, які висвітлюються в наших ЗМІ, що пов'язаних із загибеллю багатьох людей в країнах, де існує вільний обіг зброї, фактично вчиняються за допомогою тих видів вогнепальної зброї, яка перебуває офіційно на руках і громадян України. Як правило це довгоствольна неавтоматична нарізна зброя. Якщо визначити коефіцієнт використання в злочинній діяльності легальної зброї в країнах, де її обіг і скрите носіння дозволені законом, то з'ясується, що цей показник буде нижче, ніж в країнах, де цей обіг і носіння заборонені.

Вибірковий аналіз таких діянь у США свідчить, що в більшості випадків це вчиняли люди або психічнохворі, або такі, що перебувають у стресовому стані. Також умовою, що полегшувала вчинення цих злочинів часто було порушення порядку їх зберігання власниками зброї.

І ще одне - в абсолютній більшості таких випадків вони відбувались або в країнах де існує заборона на носіння короткоствольної зброї (Брейвік, Норвегія), http://zbroya.info/uk/blog/6963_gun-free-zone-iak-zaproshennia-do-rozboiu/ або в місцях вільних від носіння зброї (навчальних закладах в США, штатах де її носіння обмежено) ТОБТО ТАМ, ДЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ БУВ АБСОЛЮТНО ВПЕВНЕНИЙ, ЩО НЕ ОТРИМАЄ АДЕКВАТНОГО СПРОТИВУ.

4. Нам це не потрібно - нас захищає поліція.

Цей довід спростовувати простіше всього. Рівень довіри до міліції (поліція ще не народилась, як така) в суспільстві, на жаль перебуває нижче будь-якої критики і ледь дотягує до 3%! Звичайно на реальний захист у цьому випадку розраховувати надзвичайно важко.
30.08.2025 16:20
Ще раз: якщо тебе хтось захоче вбити, він це зробить обов"язково. Свою пукавку ти і дістати не встигнеш. Чи ти збираєшся постійно носити її в руках на бойовому зводі?
30.08.2025 16:24
Спросите у него, мусор вынести, за хлебом сбегать, шпалер будет брать?
А на работу идти, короткоствол в бане оставлять или у станка, под робу прятать?
Бред.
Для тренировки пусть попробует год зонтик поносить. А вдруг дождь.
30.08.2025 17:14
ствол не тільки в нього но і бабці що годує котів і в дівчини 25 років з каляскою,і в діда що крутить старе ,,Жигулі,, в дворі

Бабка кормит кота, слышит выстрелы, бежит доставщик с сумкой. Бабка его уложила двумя выстрелами из "Глока".
"Старая карга умом тронулась. Бешеная маньячка." Догадлась дівчина, о обезвредила бабку из "Кольта".
"Та що ця мокрощелка робить? Эта тварь за Семеновной охотилась" решил дед и достал потертый, трофейный "ТТ" получай сволочь.
30.08.2025 17:08

Люто плюсую!
30.08.2025 17:19
http://zbroya.info/uk/blog/3475_pravda-chi-vigadka-pro-zbroiove-zakonodavstvo-avstraliyi/ У 1996 році уряд Австралії заборонив володіння багатьма видами вогнепальної зброї.Кількість озброєних пограбувань за вісім років дії закону виросло на 59 відсотків. У Сіднеї після роззброєння населення урядом злочинці буквально відкрили сезон полювання на громадян - кількість озброєних грабежів зросла за рік на 160%

http://zbroya.info/uk/blog/6291_tsikava-statistika-pro-volodinnia-zbroieiu-v-ssha/ У США, у тих штатах, де дозволено скритне носіння зброї, загальний рівень злочинності менший на 22%, рівень вбивств - на 33%, грабежів - на 37%, тяжких тілесних ушкоджень - на 14% порівняно з тими штатами, де такого дозволу немає!
30.08.2025 15:59
Брехня. Бо будь-якого кілера, можна було б знешкодити- будь там, на місці, цивільний зі зброєю. А цього, якраз, і немає. І кожен кілер, кожен злочинець знає, що може вільно розгулювати містом і робити що хоче. Бо ж поліцію до кожного не приставиш охороняти, та й це не її функція - функція поліції: обмалювати крейдою тіло загиблого та скласти протокол. Все. Ну, справу порушити, слідство провести - а там вже, як пощастить/ не пощастить. Ну а якщо поліція покриває злочинців (от не було такого - і знову) - то й шукати годі когось - хіба що "призначать злодієм" якогось "тєрпілу". І при тому, саме поліція - перші, хто виступає проти законного конституційного права громадян на самозахист, проти права громадян на вільне володіння та носіння зброї. А самі, поліцейські, при тому - торгують "наградняком" - на десятки, якщо вже не сотні тисяч одиниць. Давно, навіть, вже кримінальні "авторитети" з нагородною зброєю від поліції ходять, а законосдухняним громадянам - "не можна". Оце ваша "поліція".
30.08.2025 16:04
Та люди просто не успеют среагировать. Даже если бы все вокруг ходили с огнестрелом наготове. Выстрелил и уехал. Это дело пары минут.
30.08.2025 16:47
Я бачу що тобі просто дуже вигідно щоб на вулицях вбивали.А чому тобі така ситуація підходить?
30.08.2025 16:52
Если ты хочешь чтобы не убивали, то ты будешь отслеживать потенциального убийцу. А не ждать когда же он убьет, чтобы ему героически мстить.
30.08.2025 16:54
Наші силовики просто генії висліжувати кілерів,тільки Парубію не пофортило?ДУРНЮ-як ти не можеш зрозуміти що сталось?Коли вбивають колишнього голову Верховної Ради,тоді моє і твоє життя як родавити колорадського жука на городі.Цим було показано що якщо ми з Парубієм це зробили,то з тобою зробим що захочем-розберем тебе на органи,підкинимо наркотитки,або просто вбємо і ви нам нічого не зробите.
30.08.2025 17:05
Ты полностью прав. Оттого решение не в огнестреле, а чтобы убийцы не разгуливали по городам.
30.08.2025 17:08
Всі ми чудово розуміємо, що маршрут Парабія, час проходження, де живе він, в які магазини ходить, ітд...
На це потрібен час на слідкування за ним.
І не один день!

Але СБУ, мєнти, ітд... навіть нічого підозрілого не бачили.
Бо зайняті кришуванням корупції зелених гнид та бусифікацією.
От вам і вся ефективність СБУ чи мєнтів.
Їх всіх можна спокійно на фронт відправляти, толку з них в тилу ніякого для людей, для держави

І взагалі, хіба по закону, не повинна бути охорона перших осіб держави, навіть які вже пішли з посади?
30.08.2025 15:07
Він був ДІЮЧИМ, депутатом ВР України!
Вбивство ПОЛІТИЧНЕ, але "зєльониє чмоні" будуть усе оббрехивати і волати про кримінальні розбірки...
******* почала ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ОПОЗИЦІЮ.
30.08.2025 15:14
А у Вас є вороги? І вони можуть Вас відсліжувати. Уявіть. Дрижіть. І ніхто навіть не підозріває. До всіх мєнтів не приставиш. І кому зараз заважав Парубій? Про нього ні слова не чутно було. Тут якась мутка, а не політика.
30.08.2025 15:16
Парубій був головою ВР.
Бувших голів ВР одиниці.
І їм згідно законодавства , має бути забезпечена державна охорона , так само як і бувшим президентам.
30.08.2025 15:21
на всіх охорони не вистачає, вони за друзями презе доглядають та потрнових з їх помешканнями стережуть.
ну і волонтера одного а може і двох.
30.08.2025 15:24
Як на мене, то бувший голова ВР уже абсолютно нікому не потрібний. Якщо він не займався якоюсь діяльністю - політикою, бізнесом, митницею, аферами і т.д. Ми поки про Парубія абсолютно нічого не знаємо.
30.08.2025 15:31
Звичайно, що чимось займався. Всі, без виключення, депкутати замішані в якихось схемах та оборудках. Тут, швидше за все, звичайні кримінальні розбірки.
30.08.2025 15:48
Стецько-іди пропукайся,геній-криміналіст.
30.08.2025 16:32
По-суті, як завжди, нема нічого?
30.08.2025 16:33
Є Конституція США-(https://www.youtube.com/shorts/-f3Wznvmkq0)Але це для тебе надто важко буде зрозуміти що там написано.
30.08.2025 16:44
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWPZ6yM3bhJ7RozCCH4wOU_R-j9SoW9-4JNaUNH7nO_yE91DOeRZfLJDe9wGvaymC5_3zAInYTljSyOcPL-LpB2pvRqtpLQXfJ5d7oEJcK2zkk4VYRBawSldHtP4wypx17N9UjOO7kEiJJkwWwdeRIfFqKinNhTG4yHKlbmCqJ_9u-***********-9sL5knm4&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0rBRh7xLBcqWmRJFN5q5M1n5nd9XXVf5GJuCindpc5odFm27Cher7xvwicusY4HGWl?__cft__[0]=AZWPZ6yM3bhJ7RozCCH4wOU_R-j9SoW9-4JNaUNH7nO_yE91DOeRZfLJDe9wGvaymC5_3zAInYTljSyOcPL-LpB2pvRqtpLQXfJ5d7oEJcK2zkk4VYRBawSldHtP4wypx17N9UjOO7kEiJJkwWwdeRIfFqKinNhTG4yHKlbmCqJ_9u-***********-9sL5knm4&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

7 листопада 1997 у Львові. Комуністи вирішили продемонструвати силу свого реваншу, пройшовши маршем через найбільш бандерівське місто. Влада «розводила руками», міліція була на їх боці. Зупинити шабаш взялися молоді націоналісти міста. Один з них особливо виділявся - високого зросту, в довгому за тодішньою модою плащі. Він майже літав поміж своїми побратимами, організовуючи спротив. Саме таким я нині пригадую Андрія Парубія - витягнутим вгору і окриленим, завжди у гущі подій і завжди трохи над натовпом. Він вмів вести за собою.

Вічна тобі памʼять, Друже.
30.08.2025 16:54
І вже всі забули про фламінги та справу міндіча в набу...
соупадєніє? може і співпадіння, кацапи не хочуть щоб її 5 колону підняли на вила, тому в тому числі зачищають тих хто може підняти маси, білорусизація йде у турборежимі.
30.08.2025 15:16
СБУ, мєнти, прокуратура зайняті переслідуванням опозиції, вигадуванням судових справ, тому їм ніколи займатись буденними справами, типу захисту українців...
30.08.2025 15:18
Чому у Парубія не було броньованого джипа як у Стерненка, і СБУ не супроводжувало Парубія як Стерненка,чи це інше?
30.08.2025 15:25
Стерненку допоміг не броньований джип,а рукожопа *********...як і рудому тромбу допоміг косоокий стрілець..
30.08.2025 15:39
вбивця на татарова схожий
друзі-експерти ЗЕ впізнають по походці
30.08.2025 15:29
Був би на нулі то і не вбили.
30.08.2025 15:31
Ти на "0",чи і нахер нікому не потрібен?
30.08.2025 15:42
Нульовий, здохни!
30.08.2025 15:55
Хто б це не був, це було, є і буде використано на шкоду Україні.
30.08.2025 15:32
Это уже на вред Украине. В Украине стало на один проукраинский голос меньше, а остальные хорошенько задумываются стоит ли им быть патриотами или нет.
30.08.2025 15:33
Це вбивство чергового видатного громадського діяча і політика у Львові є свідченням провальної роботи УСБУ у Львівській області, яке неспроможне знешкодити добре законспіровану й організовану рашистську диверсійно-шпигунську мережу, що діє у Львові і області.
Тож, надії на цих силовиків тиловиків, які мали би захищати Державу і її громадян - мало.
Тому громадяни-українці самі мають бути пильними, щоби мати змогу вчасно знешкоджувати ворожу агентуру.
30.08.2025 15:42
Підказки для слідчих:
1) на другій-третій секундах відео, тобто перед самим терактом, видно, як по вузькій вуличці на шаленій швидкості пролітає темно-синій джип. Це може бути авто ворожих агентів, що супроводжувало і координувало дії кілера.
2) далі по вулиці проїжджає світлий легковик, в потім фура.
Потрібно терміново їх знайти і зняти відео з їх відеореєстраторів.
3) те саме впродовж сьогоднішнього дня треба зробити з усіма автівками, що припарковані поблизу місця злочину, щоби отримати цілісну картину готування теракту на його завершальній стадії
30.08.2025 16:08
Запускайте по вбивці "Фламінго". ....Горіть в пеклі колективні міндічі.
30.08.2025 15:57
Боже, який жах! А його за що???? Багато хто вже й забули, хто це.
Враження, ніби фокус уваги суспільства змінюють.
Царство небесне справжньому патріоту України..
30.08.2025 16:00
Усі поразслаблялися, наче в країні немає війни, впевнений що всі хто повинен цілодобово нас захищати, сьогодні в суботу розслабили булки й займаються своїми особистими справами як і кожного дня, чи спростуйте мої припущення й опублікуйте фото відео зі служби по захисту Держави Україна та її мешканців.
30.08.2025 16:00
Майдан - це страх зеленожопого пересидента. А Парубій був комендантом Євромайдану. Зелена банда чужими руками усуває тих, хто здатний їм протистояти
30.08.2025 16:02
зєлєнсько-підєрмачно-татаровські мусора, ви усі під підозрою, гниди дороговалютні...
30.08.2025 16:05
"шмайсер-вальтер" - у кожну хату Українця, а хто проти доступної-легальної зброї - той подєльник кацапів, ру-бльовий холоп *****, як татаров та дермак..
30.08.2025 16:09
Цей вбивця, як і вбивця Ірини Дмитрівни Фаріон за версією нєбітова, також "абсолютно проукраїнський"?
30.08.2025 16:10
Якщо вбивство політичне, то за ним стирчать вуха ФСБ.
Мета - спровокувати виступи радикально налаштованої частини населення проти "антиукраїнської" влади, яка ніби-то повʼязана з організаторами/замовниками цього вбивства,
поглиблення політичного розколу українського суспільства, послаблення обороноспроможності ЗСУ. Не виключений також звʼязок цього вбивства з майбутніми російсько-білоруськими "навчаннями" "Захід-2025", які починаються орієнтовно 12 вересня.
30.08.2025 16:14
Тупые кацапы не знают что все эти катаклизмы которые вы описали только болтовня в интернете.
30.08.2025 16:22
"...Тє, кто вижіл в катаклізмє, прєбивают в пєсімізмє..." (с)
30.08.2025 17:01
Не сміши. Які виступи? Через 2 дні всі забудуть.
30.08.2025 16:34
Помиляєшся. Спробуй прийти на поховання і голосно повторити там цю свою заяву
30.08.2025 17:05
І що буде? Відразу почнеться виступ проти влади?
30.08.2025 17:10
А хтось бачив зєрмаків, хламідій,стефанчуків і решту зеленої погані що йдуть пішки містом до магазину?
30.08.2025 16:23
 
 