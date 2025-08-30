12 692 99
У Львові застрелили Андрія Парубія: момент вбивства. ВIДЕО
З'явилося відео моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія. На кадрах зокрема зафіксовано, як нападник стежить за народним обранцем, після чого прямує за ним, відкриває вогонь і швидко залишає місце події.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Львові наразі оголошено спецоперацію "Сирена". За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Топ коментарі
+29 Nika Niko #607854
показати весь коментар30.08.2025 14:57 Відповісти Посилання
+26 Наталия Гончар
показати весь коментар30.08.2025 15:01 Відповісти Посилання
+22 svojak70
показати весь коментар30.08.2025 15:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
блохиТЦК
.
.
До чого тут тцк.
А поліція шука/злове, тай тебе поцу особисто повідоме
Вільне володіння та носіння вогнепальної зброї без отримання дозволу гарантується в штатах, які приймають закон про "конституційне право на зброю" (constitutional carry) або "вільне носіння" (permitless carry). До таких штатів належать Вайомінг, Айдахо, Монтана, Мен та Аляска. У цих штатах громадяни можуть приховано або відкрито носити зброю без отримання ліцензії, за умови дотримання вікових обмежень та відсутності судимостей.
Штати з ліберальною системою видачі ліцензій:
Більшість штатів (близько 34) мають ліберальну систему видачі ліцензій на носіння зброї, де влада зобов'язана видати ліцензію законослухняним громадянам.
3. В США постійно розстрілюють в школах, університетах, на вулицях…
Ті, випадки вчинення гучних злочинів, які висвітлюються в наших ЗМІ, що пов'язаних із загибеллю багатьох людей в країнах, де існує вільний обіг зброї, фактично вчиняються за допомогою тих видів вогнепальної зброї, яка перебуває офіційно на руках і громадян України. Як правило це довгоствольна неавтоматична нарізна зброя. Якщо визначити коефіцієнт використання в злочинній діяльності легальної зброї в країнах, де її обіг і скрите носіння дозволені законом, то з'ясується, що цей показник буде нижче, ніж в країнах, де цей обіг і носіння заборонені.
Вибірковий аналіз таких діянь у США свідчить, що в більшості випадків це вчиняли люди або психічнохворі, або такі, що перебувають у стресовому стані. Також умовою, що полегшувала вчинення цих злочинів часто було порушення порядку їх зберігання власниками зброї.
І ще одне - в абсолютній більшості таких випадків вони відбувались або в країнах де існує заборона на носіння короткоствольної зброї (Брейвік, Норвегія), http://zbroya.info/uk/blog/6963_gun-free-zone-iak-zaproshennia-do-rozboiu/ або в місцях вільних від носіння зброї (навчальних закладах в США, штатах де її носіння обмежено) ТОБТО ТАМ, ДЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ БУВ АБСОЛЮТНО ВПЕВНЕНИЙ, ЩО НЕ ОТРИМАЄ АДЕКВАТНОГО СПРОТИВУ.
4. Нам це не потрібно - нас захищає поліція.
Цей довід спростовувати простіше всього. Рівень довіри до міліції (поліція ще не народилась, як така) в суспільстві, на жаль перебуває нижче будь-якої критики і ледь дотягує до 3%! Звичайно на реальний захист у цьому випадку розраховувати надзвичайно важко.
А на работу идти, короткоствол в бане оставлять или у станка, под робу прятать?
Бред.
Для тренировки пусть попробует год зонтик поносить. А вдруг дождь.
Бабка кормит кота, слышит выстрелы, бежит доставщик с сумкой. Бабка его уложила двумя выстрелами из "Глока".
"Старая карга умом тронулась. Бешеная маньячка." Догадлась дівчина, о обезвредила бабку из "Кольта".
"Та що ця мокрощелка робить? Эта тварь за Семеновной охотилась" решил дед и достал потертый, трофейный "ТТ" получай сволочь.
Люто плюсую!
http://zbroya.info/uk/blog/6291_tsikava-statistika-pro-volodinnia-zbroieiu-v-ssha/ У США, у тих штатах, де дозволено скритне носіння зброї, загальний рівень злочинності менший на 22%, рівень вбивств - на 33%, грабежів - на 37%, тяжких тілесних ушкоджень - на 14% порівняно з тими штатами, де такого дозволу немає!
На це потрібен час на слідкування за ним.
І не один день!
Але СБУ, мєнти, ітд... навіть нічого підозрілого не бачили.
Бо зайняті кришуванням корупції зелених гнид та бусифікацією.
От вам і вся ефективність СБУ чи мєнтів.
Їх всіх можна спокійно на фронт відправляти, толку з них в тилу ніякого для людей, для держави
І взагалі, хіба по закону, не повинна бути охорона перших осіб держави, навіть які вже пішли з посади?
Вбивство ПОЛІТИЧНЕ, але "зєльониє чмоні" будуть усе оббрехивати і волати про кримінальні розбірки...
******* почала ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ОПОЗИЦІЮ.
Бувших голів ВР одиниці.
І їм згідно законодавства , має бути забезпечена державна охорона , так само як і бувшим президентам.
ну і волонтера одного а може і двох.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0rBRh7xLBcqWmRJFN5q5M1n5nd9XXVf5GJuCindpc5odFm27Cher7xvwicusY4HGWl?__cft__[0]=AZWPZ6yM3bhJ7RozCCH4wOU_R-j9SoW9-4JNaUNH7nO_yE91DOeRZfLJDe9wGvaymC5_3zAInYTljSyOcPL-LpB2pvRqtpLQXfJ5d7oEJcK2zkk4VYRBawSldHtP4wypx17N9UjOO7kEiJJkwWwdeRIfFqKinNhTG4yHKlbmCqJ_9u-***********-9sL5knm4&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
7 листопада 1997 у Львові. Комуністи вирішили продемонструвати силу свого реваншу, пройшовши маршем через найбільш бандерівське місто. Влада «розводила руками», міліція була на їх боці. Зупинити шабаш взялися молоді націоналісти міста. Один з них особливо виділявся - високого зросту, в довгому за тодішньою модою плащі. Він майже літав поміж своїми побратимами, організовуючи спротив. Саме таким я нині пригадую Андрія Парубія - витягнутим вгору і окриленим, завжди у гущі подій і завжди трохи над натовпом. Він вмів вести за собою.
Вічна тобі памʼять, Друже.
соупадєніє? може і співпадіння, кацапи не хочуть щоб її 5 колону підняли на вила, тому в тому числі зачищають тих хто може підняти маси, білорусизація йде у турборежимі.
друзі-експерти ЗЕ впізнають по походці
Тож, надії на цих
силовиківтиловиків, які мали би захищати Державу і її громадян - мало.
Тому громадяни-українці самі мають бути пильними, щоби мати змогу вчасно знешкоджувати ворожу агентуру.
1) на другій-третій секундах відео, тобто перед самим терактом, видно, як по вузькій вуличці на шаленій швидкості пролітає темно-синій джип. Це може бути авто ворожих агентів, що супроводжувало і координувало дії кілера.
2) далі по вулиці проїжджає світлий легковик, в потім фура.
Потрібно терміново їх знайти і зняти відео з їх відеореєстраторів.
3) те саме впродовж сьогоднішнього дня треба зробити з усіма автівками, що припарковані поблизу місця злочину, щоби отримати цілісну картину готування теракту на його завершальній стадії
Враження, ніби фокус уваги суспільства змінюють.
Царство небесне справжньому патріоту України..
Мета - спровокувати виступи радикально налаштованої частини населення проти "антиукраїнської" влади, яка ніби-то повʼязана з організаторами/замовниками цього вбивства,
поглиблення політичного розколу українського суспільства, послаблення обороноспроможності ЗСУ. Не виключений також звʼязок цього вбивства з майбутніми російсько-білоруськими "навчаннями" "Захід-2025", які починаються орієнтовно 12 вересня.