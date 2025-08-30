Убит государственник, патриот, борец за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры, - в Украине отреагировали на гибель Парубия

Представители украинской власти выразили соболезнования по поводу убийства нардепа, экс-спикера ВР и активного участника Майдана Андрея Парубия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Руководство Верховной Рады, народные депутаты, Аппарат и его работники выражают искренние соболезнования в связи с жестоким убийством Андрея Парубия - народного депутата нескольких созывов и Председателя Верховной Рады VIII созыва

"Андрей Парубий с юности посвятил себя служению Украине. Он был соучредителем молодежной организации "Спадщина", активным участником национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. В 2014 году возглавил СНБО в самые тяжелые дни борьбы за независимость.

Как Председатель Верховной Рады в 2016-2019 годах работал над укреплением институциональности Верховной Рады и развитием партнерства с демократическим миром. Всегда оставался принципиальным защитником суверенитета и свободы Украины.

Светлая память об Андрее Парубие - патриоте и государственнике - навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Андрея".

"Вечная память, Андрей Владимирович.

Вы всегда оставались патриотом Украины и сделали большой вклад в становление нашего государства. Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Это глубокая потеря для страны. Мы должны как можно быстрее выяснить обстоятельства гибели и наказать всех виновных", - написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко написал: "Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича.

Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка".

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил: "Сегодня от вражеских пуль во Львове погиб националист, политик, Председатель Верховной Рады Украины (2016-2019), народный депутат Украины Андрей Парубий.

Государственник, патриот, бескомпромиссный борец за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры.

Враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению.

Мои искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия.

Вечный почет и благодарность за его вклад в общее дело борьбы за Независимость и развития свободного Украинского государства. Он навсегда останется примером преданности украинскому делу и единства украинского народа. Честь!

Также соболезнования выразил мэр Киева Виталий Кличко: "Шокирующее и дерзкое убийство политического деятеля во Львове.

Среди дня, в городе, большим количеством выстрелов убили экс-спикера Верховной Рады, действующего народного депутата от ЕС Андрея Парубия.

Все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать. Оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела.

Украинское общество должно быть объединенным как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и подорвать ситуацию внутри страны".