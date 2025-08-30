РУС
Убит государственник, патриот, борец за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры, - в Украине отреагировали на гибель Парубия

Представители украинской власти выразили соболезнования по поводу убийства нардепа, экс-спикера ВР и активного участника Майдана Андрея Парубия.

Руководство Верховной Рады, народные депутаты, Аппарат и его работники выражают искренние соболезнования в связи с жестоким убийством Андрея Парубия - народного депутата нескольких созывов и Председателя Верховной Рады VIII созыва

"Андрей Парубий с юности посвятил себя служению Украине. Он был соучредителем молодежной организации "Спадщина", активным участником национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. В 2014 году возглавил СНБО в самые тяжелые дни борьбы за независимость.

Как Председатель Верховной Рады в 2016-2019 годах работал над укреплением институциональности Верховной Рады и развитием партнерства с демократическим миром. Всегда оставался принципиальным защитником суверенитета и свободы Украины.

Светлая память об Андрее Парубие - патриоте и государственнике - навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Андрея".

"Вечная память, Андрей Владимирович.
Вы всегда оставались патриотом Украины и сделали большой вклад в становление нашего государства. Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Это глубокая потеря для страны. Мы должны как можно быстрее выяснить обстоятельства гибели и наказать всех виновных", - написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко написал: "Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича.

Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка".

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил: "Сегодня от вражеских пуль во Львове погиб националист, политик, Председатель Верховной Рады Украины (2016-2019), народный депутат Украины Андрей Парубий.

Государственник, патриот, бескомпромиссный борец за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры.

Враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению.

Мои искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия.

Вечный почет и благодарность за его вклад в общее дело борьбы за Независимость и развития свободного Украинского государства. Он навсегда останется примером преданности украинскому делу и единства украинского народа. Честь!

Также соболезнования выразил мэр Киева Виталий Кличко: "Шокирующее и дерзкое убийство политического деятеля во Львове.
Среди дня, в городе, большим количеством выстрелов убили экс-спикера Верховной Рады, действующего народного депутата от ЕС Андрея Парубия.

Все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать. Оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела.

Украинское общество должно быть объединенным как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и подорвать ситуацию внутри страны".

Останній допис Парубія.
Звучить немов заповіт.
Незалежність України виборюються не лише сьогодні на фронті. Вона виборювалась і на Майданах. Історію потрібно знати і пам'ятати. Без історії не буває майбутнього.

До речі, історія сім'ї Парубія - це історія боротьби за Незалежність.
З усіх тут зазначених (так розумію - перше, не підписане) від кабана) в щирість вірю лише Кличку, також майданівцю, як і Андрій.

Антимайданівцям - не довіряю!
Бачу що по свіх гілках ходите і образливе пишете, то про кріміналітет, то про фронт. На роботі, чи це щось особитсе?
Незалежність України виборюються не лише сьогодні на фронті. Вона виборювалась і на Майданах. Історію потрібно знати і пам'ятати. Без історії не буває майбутнього.

До речі, історія сім'ї Парубія - це історія боротьби за Незалежність.
Блок-пост 206 батальйона Територіальної оборони Києва.Лютий 2022 року.
Чергує колишній голова ВР, народний депутат фракції Європейська Солідарність Андрій Парубій.

https://youtu.be/9AZhlp8jSBc?feature=shared
Он вообще-то действующий депутат ВР.
Z-елені слуги є основними підозрюваним в організації в вичненні цього злочину проти України, а замовники та їх куратори, знаходяться за кремлівською стіною!
Стопудово! Країною керує ригівська янучарська мафія під прикриттям маріонетки блазня Оманського Ішака
як би це не стало аналогом убійства серьйожі кострікова, в рамках предвиборної боротьби ((
"алярм!!!!" для зелених фламінгів вже точно активували!
Стерненка СБУ охороняли, і то йому дупу прострелили (це ж СБУ, дивно що він взагалі вцілів), а могли і голову прострелити. Парубій же йде по вулиці один на расслабоні.... Я не кажу, що він винний, але при випадку з Фарон в тому ж Львіві треба якось думати.
Чомусь виявляється, що вбивають "приєзжіє с востока". Львів не може перевіряти кожну людину.
"Нє вєрю!"
показово, що саме ті, хто не вберіг Андрія Парубія тепер ото ллють крокодилячі сльози... і якось навіть дивно, що ручне зеленське дермово-татаровське ДБР чомусь не встигло відкрити на нього справу....
Вбито, наприклад хєрасімова буде?
Останній допис Парубія.
Звучить немов заповіт.
Перебуваючи у відпустках на курортах🤑🤑🤑, під час 11 річної війни московитів проти України, так званні нардепи з моноШобли з їм подібними у ВРУ, висловили співчуття через убивство Патріота, екс-Голови ВРУ А. ПАРУБІЯ🤬🤬🤬🤬🤬❤️❤️❤️‼️‼️
хочете помсти, задонатьте на ЗСУ
Через ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k

Андрій Володимирович донатив саме сюди.
Зелені потвори винні! Парубій цю шоблу циркову зрадниками вважав. Помстились. Коли помер С.Хмара жодна ЗЕлена мразь не вшанувала покійного, тут таж історія буде... А всі ці співчуття, то є цинічне лицемірство щоб відвести увагу громадськості від ЗЕленого злочину!
