1 281 22

Убито державника, патріота, борця за Незалежність України, за захист української мови й культури, - в Україні відреагували на загибель Парубія

парубій

Представники української влади висловили співчуття з приводу вбивства нардепа, ексспікера ВР та активного учасника Майдану Андрія Парубія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Керівництво Верховної Ради, народні депутати, Апарат та його працівники висловлюють щирі співчуття у зв’язку з жорстоким убивством Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань та Голови Верховної Ради VIII скликання

"Андрій Парубій із юності присвятив себе служінню Україні. Він був співзасновником молодіжної організації "Спадщина", активним учасником національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності. У 2014 році очолив РНБО у найважчі дні боротьби за незалежність.

Як Голова Верховної Ради у 2016–2019 роках працював над зміцненням інституційності Верховної Ради та розбудовою партнерства з демократичним світом. Завжди залишався принциповим захисником суверенітету та свободи України.

Світла пам’ять про Андрія Парубія — патріота й державника — назавжди залишиться в серцях колег і всіх, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія".

Також читайте: Керівники держави не вважають частиною своїх обов’язків захищати навіть тих, хто їм не подобається, - Філатов про вбивство Парубія

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу.
Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше зʼясувати обставини загибелі та покарати усіх винних", - написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав: "Сьогодні Україна втратила Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича.

Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця".

Очільник ГУР Кирилро Буданов зазначив: "Сьогодні від ворожих куль у Львові загинув націоналіст, політик, Голова Верховної Ради України (2016-2019), народний депутат України Андрій Парубій.

Державник, патріот, безкомпромісний борець за Незалежність України, за захист української мови й культури.

Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву.

Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія.

Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу боротьби за Незалежність та розбудови вільної Української держави. Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу. Честь!

Також дивіться: У Львові застрелили Андрія Парубія: момент вбивства. ВIДЕО

Також співчуття висловив мер Києва Віталій Кличко: "Шокуюче й зухвале вбивство політичного діяча у Львові.
Серед дня, в місті, великою кількістю пострілів убили ексспікера Верховної Ради, чинного народного депутата від ЄС Андрія Парубія.

Всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати. Оперативно встановити особи вбивці та замовників, розслідувати всі обставини та мотиви цього жахливого розстрілу.

Українське суспільство має бути обʼєднаним як ніколи, бо ворог намагається знищити нас ззовні і підірвати ситуацію всередині країни".

Парубій Андрій (1290) вбивство (3163)
+9
показати весь коментар
30.08.2025 16:51 Відповісти
+3
З усіх тут зазначених (так розумію - перше, не підписане) від кабана) в щирість вірю лише Кличку, також майданівцю, як і Андрій.

Антимайданівцям - не довіряю!
показати весь коментар
30.08.2025 16:54 Відповісти
+2
Не передавайте куті меду.Державник,патріот і борець за незалежність України в часи війни має право бути вбитим тільки на фронті.
показати весь коментар
30.08.2025 16:54 Відповісти
Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку в Украину американских ЧВК.

«Американские частные военные компании могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы разрешить вооруженным подрядчикам помочь в строительстве укреплений для защиты американских интересов в этой стране», - сообщает издание.

Как отмечается, план разрабатывается как обходной путь после того, как Трамп пообещал, что войска США не будут развернуты в Украине. Согласно изданию, ЧВК могут быть использованы для помощи в восстановлении линии обороны Украины, создании новых баз и защиты американских предприятий.
показати весь коментар
30.08.2025 16:54 Відповісти
у американців прайс-лист з "законними" накрутками, послугами та менеджментом ще круче, чим у наших крадіїв

будівництвом фортифікацій має займатись Інженерний корпус ЗСУ

.
показати весь коментар
30.08.2025 17:22 Відповісти
Z-елені слуги є основними підозрюваним в організації в вичненні цього злочину проти України, а замовники та їх куратори, знаходяться за кремлівською стіною!
показати весь коментар
30.08.2025 16:55 Відповісти
як би це не стало аналогом убійства серьйожі кострікова, в рамках предвиборної боротьби ((
показати весь коментар
30.08.2025 16:55 Відповісти
"алярм!!!!" для зелених фламінгів вже точно активували!
показати весь коментар
30.08.2025 16:56 Відповісти
Стерненка СБУ охороняли, і то йому дупу прострелили (це ж СБУ, дивно що він взагалі вцілів), а могли і голову прострелити. Парубій же йде по вулиці один на расслабоні.... Я не кажу, що він винний, але при випадку з Фарон в тому ж Львіві треба якось думати.
показати весь коментар
30.08.2025 16:56 Відповісти
"Нє вєрю!"
показати весь коментар
30.08.2025 16:57 Відповісти
показово, що саме ті, хто не вберіг Андрія Парубія тепер ото ллють крокодилячі сльози... і якось навіть дивно, що ручне зеленське дермово-татаровське ДБР чомусь не встигло відкрити на нього справу....
показати весь коментар
30.08.2025 16:59 Відповісти
Вбито, наприклад хєрасімова буде?
показати весь коментар
30.08.2025 16:59 Відповісти
Останній допис Парубія.
Звучить немов заповіт.
показати весь коментар
30.08.2025 17:01 Відповісти
Перебуваючи у відпустках на курортах🤑🤑🤑, під час 11 річної війни московитів проти України, так званні нардепи з моноШобли з їм подібними у ВРУ, висловили співчуття через убивство Патріота, екс-Голови ВРУ А. ПАРУБІЯ🤬🤬🤬🤬🤬❤️❤️❤️‼️‼️
показати весь коментар
30.08.2025 17:01 Відповісти
хочете помсти, задонатьте на ЗСУ
показати весь коментар
30.08.2025 17:01 Відповісти
Через ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k

Андрій Володимирович донатив саме сюди.
показати весь коментар
30.08.2025 17:12 Відповісти
По великому барабану.
показати весь коментар
30.08.2025 17:09 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 17:16 Відповісти
Зелені потвори винні! Парубій цю шоблу циркову зрадниками вважав. Помстились. Коли помер С.Хмара жодна ЗЕлена мразь не вшанувала покійного, тут таж історія буде... А всі ці співчуття, то є цинічне лицемірство щоб відвести увагу громадськості від ЗЕленого злочину!
показати весь коментар
30.08.2025 17:22 Відповісти
 
 