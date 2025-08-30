Убито державника, патріота, борця за Незалежність України, за захист української мови й культури, - в Україні відреагували на загибель Парубія

Представники української влади висловили співчуття з приводу вбивства нардепа, ексспікера ВР та активного учасника Майдану Андрія Парубія.

Керівництво Верховної Ради, народні депутати, Апарат та його працівники висловлюють щирі співчуття у зв’язку з жорстоким убивством Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань та Голови Верховної Ради VIII скликання

"Андрій Парубій із юності присвятив себе служінню Україні. Він був співзасновником молодіжної організації "Спадщина", активним учасником національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності. У 2014 році очолив РНБО у найважчі дні боротьби за незалежність.

Як Голова Верховної Ради у 2016–2019 роках працював над зміцненням інституційності Верховної Ради та розбудовою партнерства з демократичним світом. Завжди залишався принциповим захисником суверенітету та свободи України.

Світла пам’ять про Андрія Парубія — патріота й державника — назавжди залишиться в серцях колег і всіх, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія".

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу.

Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше зʼясувати обставини загибелі та покарати усіх винних", - написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав: "Сьогодні Україна втратила Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича.

Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця".

Очільник ГУР Кирилро Буданов зазначив: "Сьогодні від ворожих куль у Львові загинув націоналіст, політик, Голова Верховної Ради України (2016-2019), народний депутат України Андрій Парубій.

Державник, патріот, безкомпромісний борець за Незалежність України, за захист української мови й культури.

Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву.

Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія.

Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу боротьби за Незалежність та розбудови вільної Української держави. Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу. Честь!

Також співчуття висловив мер Києва Віталій Кличко: "Шокуюче й зухвале вбивство політичного діяча у Львові.

Серед дня, в місті, великою кількістю пострілів убили ексспікера Верховної Ради, чинного народного депутата від ЄС Андрія Парубія.

Всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати. Оперативно встановити особи вбивці та замовників, розслідувати всі обставини та мотиви цього жахливого розстрілу.

Українське суспільство має бути обʼєднаним як ніколи, бо ворог намагається знищити нас ззовні і підірвати ситуацію всередині країни".