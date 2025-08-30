Керівники держави не вважають частиною своїх обов’язків захищати навіть тих, хто їм не подобається, - Філатов про вбивство Парубія

Мер Дніпра Борис Філатов закликав сьогоднішню владу інформувати людей, на яких може бути скоєний замах, і надавати держохорону колишнім керівникам держави.

"Тільки-но вчора я написав про "мовчазні ревнощі" і про те, що керівники держави ( чомусь ) не вважають частиною своїх обов’язків захищати навіть тих, хто їм не подобається.

А вже сьогодні вбито Андрія Парубія.

Не просто опозиціонера та одного з лідерів Майдану – а голову Верховної Ради, секретаря РНБО та, фактично, одного з керівників Держави свого часу", - написав Філатов.

Як зауважує Філатов, доволі ганебно виглядають сухі дописи, мовляв, "ну ми тут зараз розберемося, всі доручення правоохоронцям роздані"

"Це виклик усім нам. Країні, суспільству, елітам. Кожному, хто стояв на Майдані та боровся за Україну із 2014 року. Навіть якщо вони вам не подобаються. Удаючи, що це буденна подія, ви демотивуєте всіх: країну, суспільство, еліти", - наголошує мер Дніпра.

Філатов звертається до керівників держави із запитаннями: "Де оперативне інформування людей, на яких може бути скоєний замах? Де державна охорона колишніх керівників держави? Де політичні/дипломатичні реакції на демарші іноземних держав проти українських патріотів? Де? Де? Де? Недобре, не по-людськи. Гидко".

"А братику Андрію, тобі я нагадаю пункт 1 Декалогу: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї". Ти не зрадив ані себе, ані свої принципи, ані Україну. Спи спокійно, Великий Лицарю", - написав Філатов.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".