Керівники держави не вважають частиною своїх обов’язків захищати навіть тих, хто їм не подобається, - Філатов про вбивство Парубія
Мер Дніпра Борис Філатов закликав сьогоднішню владу інформувати людей, на яких може бути скоєний замах, і надавати держохорону колишнім керівникам держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Бориса Філатова у соцмережі фейсбук.
"Тільки-но вчора я написав про "мовчазні ревнощі" і про те, що керівники держави ( чомусь ) не вважають частиною своїх обов’язків захищати навіть тих, хто їм не подобається.
А вже сьогодні вбито Андрія Парубія.
Не просто опозиціонера та одного з лідерів Майдану – а голову Верховної Ради, секретаря РНБО та, фактично, одного з керівників Держави свого часу", - написав Філатов.
Як зауважує Філатов, доволі ганебно виглядають сухі дописи, мовляв, "ну ми тут зараз розберемося, всі доручення правоохоронцям роздані"
"Це виклик усім нам. Країні, суспільству, елітам. Кожному, хто стояв на Майдані та боровся за Україну із 2014 року. Навіть якщо вони вам не подобаються. Удаючи, що це буденна подія, ви демотивуєте всіх: країну, суспільство, еліти", - наголошує мер Дніпра.
Філатов звертається до керівників держави із запитаннями: "Де оперативне інформування людей, на яких може бути скоєний замах? Де державна охорона колишніх керівників держави? Де політичні/дипломатичні реакції на демарші іноземних держав проти українських патріотів? Де? Де? Де? Недобре, не по-людськи. Гидко".
"А братику Андрію, тобі я нагадаю пункт 1 Декалогу: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї". Ти не зрадив ані себе, ані свої принципи, ані Україну. Спи спокійно, Великий Лицарю", - написав Філатов.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
То про який захист мова?
Навпаки..
Зеля радий цьому.
Якщо не сам приймав рішення про ліквідацію.
Так тиж їх обрав.
Невже за Пороха голосував?
прострочене вонюче малороське зелене гімно!!!!
чим далі ця ***** при владі, тим скоріше загибель україни!
це ж, яку треба мати печінку........
парторги не потягували методично!
парторги, це огого......
я ж кажу, надлюдина з залізним лівером!
три дні.
еххх, ***!
так і не спіймали!
може Єтті ?
єтті, то культ та наукова тєма.
мєнти, то кончена ******!
Совпадєніє? Авжеж.
Логіка цілком зрощуміла ... але - ось наприклад 16.04.2015 був вбитий Олесь Бузина - тобто Філатов вважає , що його також слід було захищати ?
*захищати навіть тих, хто їм не подобається*.
Це як? Я щось не зрозумів.
Цитата щодо Вовки - Янелоха"
А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",
Й чому це сталося після тьорок на таємній квартирі Віткоффа з ДЕЛЕГАЦІЄЮ УКРАЇНИ ( в рожі Козира за підтримки Кислиці в Нью-Йорку). Це що міждержавна зустріч Делегації України . Ні це тьорки за командою Хйла через Віткоффа з агентом Козирем.
І на Кучму ? нашого славного Лєоніда Даніловіча...якщо він звичайно в Україні.
А на тих хто виїхав з України ,теж ?
Вони знищили Портнова як претендента на майбутній вплив на політику в Україні, як сундук страшних компроматів , сундук більший в рази ніж офшорні здобутки МАРОДЕРАТУ за війну.
Як ТАТАРОВ буде давати вказівки спецам розслідувати вбиство Праубія - це знущання над здоровим глуздом.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Держава повинна давати можливість народжувати тут із перспективою майбутнього. А так 3 здохло - 1 народився. І це без фронтових втрат.
Держава повинна давати зарплати й пенсії, щоб не думав, а як проснутися завтра. Ви ж даєте лише красти чинушам і слабовикам.
Але держави немає. Тому й тікає молодь та кваліфіковані працівники. Ви срать на них хотіли і є...в рот.
Казав ваш Галущенко "потурбуйтеся про себе самі".
Ось кожен українець і робить це. Доводиться вчитися це робити.
Але земля, але це не Держава.
Ця мстлива закомплексована та самозакохана падлюка все пам'ятає...
https://youtu.be/f0ECLc9aBn4?si=B8Nlu9vqLz2ddAFY
гламурно-какаразнічних пдрів типу Гордона, який нахєр кому всрався, мусора Зєлі показово "охороняють" - аж гай гуде, а справжні Українці в "країні мрії" Зєлєнскага винищуються - просто так...
хто проти доступної легальної зброї для кожного Українця - той подєльник татаровців та ***** і усіх бариг асфальтоукладників-чонгарОвців зєлєнскага..
Этой власти на Украину - посрать
Чтобы воровать дальше безнаказанно
Они убьют не только Парубия
Вам покушения на Залужного - которые никто так и не расследовал
Мало показалось?
Его в Лондон отправили для чего?
Чтобы в Лондоне убить вв итоге!!!!!
**** не ясно?