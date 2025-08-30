Це постріл в серце України, - Порошенко відреагував на убивство Андрія Парубія

Вбивство Андрія Парубія – це постріл в серце України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише Петро Порошенко.

"На жаль, це правда. Мого багаторічного бойового товариша ще з початку 2000-х, побратима Андрія Парубія нелюди застрелили у Львові. Що точно можна сказати — ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову Незалежності. Андрій — велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться", – пише Порошенко.

"Цей злочин — це не просто постріли у людину. Це постріл в Армію. Це постріл у Мову. Це постріл у Віру. Це постріл у серце України", – наголошує пʼятий Президент.

"Андрій робив усе можливе для створення української армії. Особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану. Андрій зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у зміцненні нашої ідентичності. А під час боротьби за Томос для Православної Церкви України я постійно відчував його підтримку як Голови Верховної Ради", – нагадав Порошенко.

"Але ворог ніколи не зможе вбити ідеали, за які жив і боровся Андрій Парубій. Ми разом пройшли Майдан, пережили найтяжчі роки війни, утверджували українську державність. Його мужність, жертовність і відданість Україні залишаться назавжди у серцях мільйонів", – пише Петро Порошенко.

"Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава. Це — акт терору, і справа честі спецслужб та правоохоронців знайти та покарати винних і причетних. Вічна пам’ять і вічна слава Андрію Парубію. Герої не вмирають… Слава Україні!", – пише пʼятий Президент.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз.