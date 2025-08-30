УКР
Вбивство Андрія Парубія
8 559 78

Це постріл в серце України, - Порошенко відреагував на убивство Андрія Парубія

Вбивство Андрія Парубія – це постріл в серце України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише Петро Порошенко.

Парубій на мітингах

"На жаль, це правда. Мого багаторічного бойового товариша ще з початку 2000-х, побратима Андрія Парубія нелюди застрелили у Львові. Що точно можна сказати — ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову Незалежності. Андрій — велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться", – пише Порошенко.

Парубій

"Цей злочин — це не просто постріли у людину. Це постріл в Армію. Це постріл у Мову. Це постріл у Віру. Це постріл у серце України", – наголошує пʼятий Президент.

Парубій у Раді

"Андрій робив усе можливе для створення української армії. Особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану. Андрій зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у зміцненні нашої ідентичності. А під час боротьби за Томос для Православної Церкви України я постійно відчував його підтримку як Голови Верховної Ради", – нагадав Порошенко.

Також читайте: Ексспікер Верховної Ради Парубій загинув від вогнепальних поранень, - керівник львівської екстреної меддопомоги Васько

Парубій і Порошенко

"Але ворог ніколи не зможе вбити ідеали, за які жив і боровся Андрій Парубій. Ми разом пройшли Майдан, пережили найтяжчі роки війни, утверджували українську державність. Його мужність, жертовність і відданість Україні залишаться назавжди у серцях мільйонів", – пише Петро Порошенко.

"Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава. Це — акт терору, і справа честі спецслужб та правоохоронців знайти та покарати винних і причетних. Вічна пам’ять і вічна слава Андрію Парубію. Герої не вмирають… Слава Україні!", – пише пʼятий Президент.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз.

Парубій Андрій (1290) Порошенко Петро (15227) вбивство (3163)
Топ коментарі
+55
Він був Людиною!
Чи кацапи чи зелені,зараз вже,нажаль зрозуміло,що прагнення в них одні самі.
показати весь коментар
30.08.2025 13:56 Відповісти
+48
Це велика втрата для всього патріотичного табору України!!
показати весь коментар
30.08.2025 13:58 Відповісти
+35
показати весь коментар
30.08.2025 14:09 Відповісти
Він був Людиною!
Чи кацапи чи зелені,зараз вже,нажаль зрозуміло,що прагнення в них одні самі.
показати весь коментар
30.08.2025 13:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QGStK29p5_I https://www.youtube.com/watch?v=Парубій прокоментував жарти "Кварталу 95" та показав таємну кухню в кабінеті

Вічна пам"ять добрій людині , вірному сину України !
показати весь коментар
30.08.2025 14:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_KupRpcscIU&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=_KupRpcscIU&t="Я ж не лох": Зеленський приїхав в Золоте і посперечався з добровольцями

Доречі того воїна вже теж немає вжвивих .
А ось цитати від Парубія

"А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",
показати весь коментар
30.08.2025 14:57 Відповісти
Це було звертання до зЄленського ...
показати весь коментар
30.08.2025 14:58 Відповісти
У фсб багатомільйонний список українців, яких ці виродки планують вбити. Хочеш жити, стань сердючкою, без мови, культури, рідної землі
показати весь коментар
30.08.2025 13:58 Відповісти
Ні, не багатомільйонний. Таких патріотів, яким був Андрій, в Україні не так багато.

Натомість мультимільйонний загін сірих "какіхразніц" поки що присутній.
показати весь коментар
30.08.2025 14:03 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 14:09 Відповісти
Це велика втрата для всього патріотичного табору України!!
показати весь коментар
30.08.2025 13:58 Відповісти
мені то вже ясно що пуйло досягне мети.
ну тупо про ідіотизм наріду, ***** прогадав, але ненадовго. він то правий, з огляду на бидло.
показати весь коментар
30.08.2025 14:11 Відповісти
$10m на ликвидацию ВСЕХ двойников путлера: USDT TRC20 TN4nFHCKGJZxVQEM8gw2RLNpJrC4VettaN
показати весь коментар
30.08.2025 14:23 Відповісти
Демонстративно вбивство..бо наразі парубій ніхто...просто щоб боялися..як і Фаріон( хоча вона мені ніколи не подобалась)
показати весь коментар
30.08.2025 14:00 Відповісти
Кому вигідна смерть Парубія?
показати весь коментар
30.08.2025 14:01 Відповісти
Опозажопникам та служкам, вибори!!!
Кому була вигідна, смерть В'ячеслава Чорновола, перед виборами??
Литвин з кучмою, можуть все пояснити на пальцях, разом з отими «чесними ділками» з МВС, що розслідували убивство, поки і не затерли усі сліди!!
показати весь коментар
30.08.2025 14:06 Відповісти
антиукраїнський владі
показати весь коментар
30.08.2025 14:09 Відповісти
Як демонстрація долі патріотів незалежної України?

Кацапам та нинішній владі Зеленського.
показати весь коментар
30.08.2025 14:19 Відповісти
Це виклик для Патріотів України, які боронять державу від московського лайна, що осіло в Урядовому кварталі!!
А шуфрич з іншими ригоАНАЛАМИ, дивно продовжують і далі гадити Україні, але тепер, із служками приблуд95!!
Шиферів на гроші розкручували, а Українців, просто убивають ждуни та коригувальники за вказівкою фсб!!
показати весь коментар
30.08.2025 14:02 Відповісти
нагадаю шуфріч зараз у СІЗО а зрадника медведчука обміняли на азовців . до 2019 року вони вільно казакували у владі та бізнесі
показати весь коментар
30.08.2025 15:14 Відповісти
Помню нынешний членограй Когда ещё не был Зезидентом, глумился и над пПарубиём. А теперь будет корчить скорбное лицо.
показати весь коментар
30.08.2025 14:02 Відповісти
Ну так, з яких трагедій не глумився Зеленьський?
" сєньор-галадамор.." бу- га- га..
" *********** палічкамі ********** єлєктрічєство.."- бу- га- га..
показати весь коментар
30.08.2025 14:16 Відповісти
А Україна для нього, то взгалі хвойда з дешевих порнофільмів...
показати весь коментар
30.08.2025 16:22 Відповісти
- 0 вбитих слуг
- 0 вбитих з опзж
- 0 вбитих московських попів
- 0 вбитих Арестовичів і Ермаків

Вбиті Фаріон і Парубій. АБО МИ ЇХ ЗНИЩИМО або вони нас і вони не панькаються як ми з ними!!!
показати весь коментар
30.08.2025 14:03 Відповісти
згоден. правда з ОПЗЖ застрелили Ківу на Москві і Портнова в Іспанії але це якісь внутрішні конфлікти...,все інше вірно
показати весь коментар
30.08.2025 14:06 Відповісти
Їх застрелили не в Україні, тут їм виділялася велика охорона.
показати весь коментар
30.08.2025 14:22 Відповісти
Бузина.
показати весь коментар
30.08.2025 14:24 Відповісти
КГБшний послід, а і вбили його такі ж, став непотрібним
показати весь коментар
30.08.2025 14:58 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 14:15 Відповісти
Дійсно. Хресна хода до Почая сього року, показала скільки ще в Україні лайна МП. Саме просте запитання - чому ці "братки" із УПЦ МП ні а зоні ні на фронті*
показати весь коментар
30.08.2025 14:54 Відповісти
Релігія не дозволяє.
показати весь коментар
30.08.2025 15:43 Відповісти
Організовано фсбшниками, як стройовий огляд свої сил в Україні, під час московської війни!
показати весь коментар
30.08.2025 16:02 Відповісти
ці бички годяться тільки в стройбат

.
показати весь коментар
30.08.2025 17:12 Відповісти
Я б додала: не лише Фаріон і Парубій, а скільки українських патріотів загинуло на війні... вмотивовані, справжні, істинні українці...
Так, враження, що прорашиська нечисть переважає.
показати весь коментар
30.08.2025 16:26 Відповісти
Вбивають тільки чомусь проукраїнських та опозиційно налаштованих діячів.
Парубій, Фаріон, ітд.
Але чомусь не вбивають провладних гнид, зелених депутатиків типу арахамій чи коля тищенко, навіть не чіпають бувших чи теперішних депутатів ригів типа Бойко, ітд.

Як так виходить?
показати весь коментар
30.08.2025 14:04 Відповісти
відповіді немає але питання залишаються...якщо це Рашка,чого вона ліквідовує людей що не мають влади,а ті хто мають реальну владу живі і в безпеці...не логічно якось
показати весь коментар
30.08.2025 14:08 Відповісти
бо при владі - ЗЄльоні
показати весь коментар
30.08.2025 14:11 Відповісти
Бо патріотів замовляють кіллерам або московські воші, або українські гниди. А гнид не замовляє, нажаль, ніхто.
показати весь коментар
30.08.2025 15:10 Відповісти
Ясно що так могло статись.
Але .... ну якого х. говорити про бл. якогось "боха"???
ця сама боха, схвалює(а як?) тупо "освячення" ракет для ... ну, для жертвоприношення ****!!!!! і нєх..уй говорити про того ж "боха", який - ... ну... от коли орки капище відкрили, я казав - будуть жертви.
я просто не знаю, віруни тупо спеціально такі дебіли, чи це щось інше?
ТА **** ВАШ ЖЕ БОб І ХАВАЄ ОЦЕ ВСЕ! він - Яхве, читайте про "всесв. потоп", ідіоти, чи щось гірше? ви тупо не бачите, що це якраз..... ну, як там десь "сонце" любило на пірамідах коли знищували жертви. так тут ще гірше, тут мільйони, а не сотні(я сумую за жертвами там на мезоамериці чи що)
а тут тупо .... скиглять за явним жертвоприношенням. так тоді ХТО ви то є?
я не орк і не скажу - "такі самі", але просто ви або ... ну, на дебілів не думають шо вони дебіли, або ви в якісь змові(і це виглядає що я орківську тему сказав, проте - ЯК на це дивитись? лижете ж. ОПі)
показати весь коментар
30.08.2025 14:07 Відповісти
Дійсно,людина вже не займала жодної посади.Не командував чимось на фронті.Це просто терор,як бомбардування України,щоб залякати.Але це також і приклад того,а що буде ,якщо капітулювати: частину патріотичного населення саме так і зачистять,і в масштабах не таких,як поодиноке вбивство,а в масштабах Оленівки чи Гулагу((Вічна пам'ять Андрію Парубію.Смерть його не буде забута та буде помщена.
показати весь коментар
30.08.2025 14:08 Відповісти
Так бомбардування України це контрольований терор с боку росії і зебанди, як тільки це зечмо їдеш в якесь шоутурне, починається обстріли, навіть самому тупому 76 відсотковому виборцю видно що це договорняк.
показати весь коментар
30.08.2025 14:38 Відповісти
Страшна біль.💔🥀🥀
показати весь коментар
30.08.2025 14:09 Відповісти
Герою Слава !

пан Андрій все свідоме життя віддав боротьбі за волю України

.
показати весь коментар
30.08.2025 14:09 Відповісти
Ну і куди вертатися нашім дітя і онукам ?!!!! зеленський 🤡 шоб ти здох разом з всією ОПою !!!!!
показати весь коментар
30.08.2025 14:10 Відповісти
Влада Zеленого таких патріотів як Андрій, вважає за ворогів. Вони не дозволили їй злити країну згідно Оманських угод, не дозволяли зовсім знахабніти від необмеженої влади. В оточенні Гундосого або крадій, або колоборант, або мерзотник. Портнов вам в приклад.
показати весь коментар
30.08.2025 14:12 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 14:40 Відповісти
Головне щоб і Пороха не грохнули. Хоча дивлячись шо за "ліца" у нас при владі... Узбекі, евреї, татари, грузини... І раз за разом вбивають патріотів націоналістів. "Савпаденіє? нє думаю.."
показати весь коментар
30.08.2025 14:16 Відповісти
Вбивство Парубія було здійснено не тому що він був якимсь видатним діячем. Його вбили за впізнаваність. Як добре відому своїми патріотичними поглядами особу. Його імя в Україні знають всі. Щоб розкрутити до такої впізнаваності і відомості будь-яке зелене лайно потрібно витратити мільярди. Звідси найбільш зацікавленими у його вбивстві є противники і вороги українського патріотизму. Підозрюю що замовлення надійшло з Офісу Президента. Гарантією недоторканості і безкарності "зелених" після виборів буде тільки черговий манкурт або представник меншин на посаді Президента. Це превентивний і символічний удар по українському патріотизму в "столиці українського націоналізму". "... В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе"...
показати весь коментар
30.08.2025 14:16 Відповісти
відкіль ти знаєш чим займався в даний час Парубій,яку роботу проводив ? так написать як в воду перднув.
показати весь коментар
30.08.2025 14:41 Відповісти
Інформація про його діяльність відсутня в ЗМІ. Ти знаєш більше? То просвіти.
показати весь коментар
30.08.2025 15:18 Відповісти
То не фантазуйте.
показати весь коментар
30.08.2025 15:40 Відповісти
Пам'ять, Слава і Місце в Історії Держави Україна!💔💙 💛
показати весь коментар
30.08.2025 14:19 Відповісти
Бужу, не популярним!( путін/ *****, зеленський- - таке саме), якби пане Андрій, послав *****, зеленського,коли той оголосив, перевибори в Раду... невідомо як би повернулась історія....
показати весь коментар
30.08.2025 14:20 Відповісти
То Ви б його і винесли з Ради... Так хотіли Голобородька, що під час війни вибрати нікчемну маріонетку Бені требе геть здуріти.
показати весь коментар
30.08.2025 14:24 Відповісти
При слугоригах вбивають найкращих, а все сміття заходить і заходить у владні кабінети не для розбудови України, а для її пограбування, для знищення патріотів і самої України. Вони тут роблять росію-2, тільки с прапором України.. Такі як міндічі, чернишови, шурми та інші слугориги крадуть і втікають рошкішно жити за кордоном, в цивілізованних країніх, крадуть на армії мільярди...ще не так давно вбили патріота в Одесі, Фаріон у Львові, жодного "какая разніца" з оточення Голобородька, а непотріб сама живе за наш рахунок і дозволила сюди перебратися всьому сміттю-антимайданівцям із даумбасу, Криму і Засрашки. Не вірте слугоригам попри їх гучні заяви - вони вороги України.
показати весь коментар
30.08.2025 14:21 Відповісти
Демьян тот ещё "патриот" был..
показати весь коментар
30.08.2025 14:27 Відповісти
щє раз - Петро Олексійовичу, ховайте сімью - це були не кацапи, це були зелені карлики...
показати весь коментар
30.08.2025 14:23 Відповісти
саме тому діти - в Британії
показати весь коментар
30.08.2025 14:42 Відповісти
Велика втрата для кожного з нас.
показати весь коментар
30.08.2025 14:25 Відповісти
Вбили какцапи... на зелених тільки нардеп Поляков, який збирався дати свілчення про зарплати в конвертах. Як там справа? Закрита?
показати весь коментар
30.08.2025 14:26 Відповісти
Кажуть шо поліція вийшла на слід вбивці
показати весь коментар
30.08.2025 14:27 Відповісти
Тактика как бы простая. Если вычистить страну от патриотов - то останется только всякая шваль. Работает как часы.
показати весь коментар
30.08.2025 14:30 Відповісти
СБУ, поліція попередили 108 замахів на Го@дона, але тупо забили на життя державного діяча найвищого рангу, колишнього голови Верховної Ради.
Квартальщина та її холуї добивають все українське в Україні.
показати весь коментар
30.08.2025 14:32 Відповісти
У міністра внутрішніх справ Клименка в пріоритеті закупівля автозаків, гумових кийків, електрошокерів для розгону громадян України, які вирішать висловити своє незадоволення злочинами ОПешних гнид.
І саме у Львові вже неодноразово під час великої війни Нацгвардія проводила тренування по розгону демонстрантів.
показати весь коментар
30.08.2025 14:57 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 14:34 Відповісти
Андрій Парубій - один з двох нардепів VІ скликання, які пронесли в залу Верховної Ради димові шашки і викурювали ратифікаторів т.зв. "Харківських угод". Тоді не вийшло досягнути мети...
показати весь коментар
30.08.2025 14:45 Відповісти
Можливо і так, Максім ХОЙ #398010, як той Олександр Чумаков повідомив!

Однак подібні екскурси в історію на користь Путіна, на ще більший розкол.

Чи хотів би Парубій і його соратники, щоб ця трагедія була використана для ще більшого розколу України?

Якщо цей акт терору здійснений агресором, то і інформаційна війна, яка буде супроводжувати теж на користь Кремля.
показати весь коментар
30.08.2025 14:51 Відповісти
Парубій ГІГАНТ... Все інше, за незначним виключенням - їх можна перерахувати на пальцях ... пристосуванці, таргани.
показати весь коментар
30.08.2025 14:37 Відповісти
Думаю що ОПа в курсі справ. І зеленський точно бо є докази про те як гандони з 95 кварталу стібалися з покійника.
показати весь коментар
30.08.2025 14:49 Відповісти
Вбивають людей які уособлюють українську ідентичність і відмінність від рашосвиней... Вбивають Символи боротьби за українську Україну... Фаріон, Парубій. Спали ти хоч 100 рашинських танків і вбий хоч 1000 русні але якщо ти в їхній мові і іхній культурі, як до речі деякі наші військові, тоді ти для них свій, ти в програмному коді рускава міра, ти в рамках їхнього світосприйняття, для них ти "свой, наш" якого обдурили бандеровци і застаілі ваєвать протів сваіх. Для них ти не настільки небезпечний як якийсь вчитель чи письменник чи політик які все життя боролися за українську мову, церкву, українських героїв , українську культуру і не вбили жодного рускава на фронті. Тому вбити скажімо Ганула в Одесі чи Парубія чи Фаріон у Львові, чи Ніцой у Києві (гіпотетично, тьфу-тьфу, нехай живе на горе свинособакам) ) це для русні дає більше сатисфакції ніж убити високопоставленого діючого військового чи політика.
показати весь коментар
30.08.2025 15:14 Відповісти
якщо портнова ліквідували і Парубія убили **********, тоді це має виглядати як взаємний укр-рос терор, репутація ***** звужує коло версій...
показати весь коментар
30.08.2025 15:18 Відповісти
Всі так сильно цінували Парубія що не змогли йому організувати хоч якусь охорону. Ні друзі, ні влада, ні бувша влада ніхто про це не подбав. Зараз всі повилазять як криси щоб набити собі політичних очків на трагедії.
показати весь коментар
30.08.2025 15:22 Відповісти
Да это неправильно
показати весь коментар
30.08.2025 15:24 Відповісти
Вся жизнь за которую борется добро против зла!
показати весь коментар
30.08.2025 15:25 Відповісти
Зєля Ніяка винна у смерті Парубія..
чи прямо чи опосередковано, разом зі своєю бандою послєдишів йаника, яких пригрів і годує й досі..
доступну-легальну зброю у кожну хату Українця - і тоді шанси у "кур'єрів *****" дуже сильно зменшаться.. але зеленсько-підєрмачно-татаровська влада засцить вільних-озброєних Українців..
показати весь коментар
30.08.2025 16:27 Відповісти
 
 