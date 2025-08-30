Це постріл в серце України, - Порошенко відреагував на убивство Андрія Парубія
Вбивство Андрія Парубія – це постріл в серце України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише Петро Порошенко.
"На жаль, це правда. Мого багаторічного бойового товариша ще з початку 2000-х, побратима Андрія Парубія нелюди застрелили у Львові. Що точно можна сказати — ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову Незалежності. Андрій — велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться", – пише Порошенко.
"Цей злочин — це не просто постріли у людину. Це постріл в Армію. Це постріл у Мову. Це постріл у Віру. Це постріл у серце України", – наголошує пʼятий Президент.
"Андрій робив усе можливе для створення української армії. Особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану. Андрій зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у зміцненні нашої ідентичності. А під час боротьби за Томос для Православної Церкви України я постійно відчував його підтримку як Голови Верховної Ради", – нагадав Порошенко.
"Але ворог ніколи не зможе вбити ідеали, за які жив і боровся Андрій Парубій. Ми разом пройшли Майдан, пережили найтяжчі роки війни, утверджували українську державність. Його мужність, жертовність і відданість Україні залишаться назавжди у серцях мільйонів", – пише Петро Порошенко.
"Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава. Це — акт терору, і справа честі спецслужб та правоохоронців знайти та покарати винних і причетних. Вічна пам’ять і вічна слава Андрію Парубію. Герої не вмирають… Слава Україні!", – пише пʼятий Президент.
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз.
Чи кацапи чи зелені,зараз вже,нажаль зрозуміло,що прагнення в них одні самі.
Вічна пам"ять добрій людині , вірному сину України !
Доречі того воїна вже теж немає вжвивих .
А ось цитати від Парубія
"А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",
Натомість мультимільйонний загін сірих "какіхразніц" поки що присутній.
ну тупо про ідіотизм наріду, ***** прогадав, але ненадовго. він то правий, з огляду на бидло.
Кому була вигідна, смерть В'ячеслава Чорновола, перед виборами??
Литвин з кучмою, можуть все пояснити на пальцях, разом з отими «чесними ділками» з МВС, що розслідували убивство, поки і не затерли усі сліди!!
Кацапам та нинішній владі Зеленського.
А шуфрич з іншими ригоАНАЛАМИ, дивно продовжують і далі гадити Україні, але тепер, із служками приблуд95!!
Шиферів на гроші розкручували, а Українців, просто убивають ждуни та коригувальники за вказівкою фсб!!
" сєньор-галадамор.." бу- га- га..
" *********** палічкамі ********** єлєктрічєство.."- бу- га- га..
- 0 вбитих з опзж
- 0 вбитих московських попів
- 0 вбитих Арестовичів і Ермаків
Вбиті Фаріон і Парубій. АБО МИ ЇХ ЗНИЩИМО або вони нас і вони не панькаються як ми з ними!!!
.
Так, враження, що прорашиська нечисть переважає.
Парубій, Фаріон, ітд.
Але чомусь не вбивають провладних гнид, зелених депутатиків типу арахамій чи коля тищенко, навіть не чіпають бувших чи теперішних депутатів ригів типа Бойко, ітд.
Як так виходить?
Але .... ну якого х. говорити про бл. якогось "боха"???
ця сама боха, схвалює(а як?) тупо "освячення" ракет для ... ну, для жертвоприношення ****!!!!! і нєх..уй говорити про того ж "боха", який - ... ну... от коли орки капище відкрили, я казав - будуть жертви.
я просто не знаю, віруни тупо спеціально такі дебіли, чи це щось інше?
ТА **** ВАШ ЖЕ БОб І ХАВАЄ ОЦЕ ВСЕ! він - Яхве, читайте про "всесв. потоп", ідіоти, чи щось гірше? ви тупо не бачите, що це якраз..... ну, як там десь "сонце" любило на пірамідах коли знищували жертви. так тут ще гірше, тут мільйони, а не сотні(я сумую за жертвами там на мезоамериці чи що)
а тут тупо .... скиглять за явним жертвоприношенням. так тоді ХТО ви то є?
я не орк і не скажу - "такі самі", але просто ви або ... ну, на дебілів не думають шо вони дебіли, або ви в якісь змові(і це виглядає що я орківську тему сказав, проте - ЯК на це дивитись? лижете ж. ОПі)
пан Андрій все свідоме життя віддав боротьбі за волю України
.
Квартальщина та її холуї добивають все українське в Україні.
І саме у Львові вже неодноразово під час великої війни Нацгвардія проводила тренування по розгону демонстрантів.
Однак подібні екскурси в історію на користь Путіна, на ще більший розкол.
Чи хотів би Парубій і його соратники, щоб ця трагедія була використана для ще більшого розколу України?
Якщо цей акт терору здійснений агресором, то і інформаційна війна, яка буде супроводжувати теж на користь Кремля.
чи прямо чи опосередковано, разом зі своєю бандою послєдишів йаника, яких пригрів і годує й досі..
доступну-легальну зброю у кожну хату Українця - і тоді шанси у "кур'єрів *****" дуже сильно зменшаться.. але зеленсько-підєрмачно-татаровська влада засцить вільних-озброєних Українців..