Это выстрел в сердце Украины, - Порошенко отреагировал на убийство Андрея Парубия
Убийство Андрея Парубия - это выстрел в сердце Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях пишет Петр Порошенко.
"К сожалению, это правда. Моего многолетнего боевого товарища еще с начала 2000-х, побратима Андрея Парубия нелюди застрелили во Львове. Что точно можно сказать - эти чудовища боятся и поэтому убивают настоящих патриотов и сильных людей. Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие Независимости. Андрей - великий Человек и настоящий друг. За это они и мстят, этого и боятся", - пишет Порошенко.
"Это преступление - это не просто выстрелы в человека. Это выстрел в Армию. Это выстрел в Язык. Это выстрел в Веру. Это выстрел в сердце Украины", - отмечает пятый Президент.
"Андрей делал все возможное для создания украинской армии. Особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана. Андрей сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности. А во время борьбы за Томос для Православной Церкви Украины я постоянно чувствовал его поддержку как Главы Верховной Рады", - напомнил Порошенко.
"Но враг никогда не сможет убить идеалы, за которые жил и боролся Андрей Парубий. Мы вместе прошли Майдан, пережили тяжелые годы войны, утверждали украинскую государственность. Его мужество, жертвенность и преданность Украине останутся навсегда в сердцах миллионов", - пишет Петр Порошенко.
"Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Украина потеряла великого сына, но его дело будет жить до тех пор, пока живет наше государство. Это - акт террора, и дело чести спецслужб и правоохранителей найти и наказать виновных и причастных. Вечная память и вечная слава Андрею Парубию. Герои не умирают... Слава Украине!", - пишет пятый Президент.
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз.
Чи кацапи чи зелені,зараз вже,нажаль зрозуміло,що прагнення в них одні самі.
Вічна пам"ять добрій людині , вірному сину України !
Натомість мультимільйонний загін сірих "какіхразніц" поки що присутній.
ну тупо про ідіотизм наріду, ***** прогадав, але ненадовго. він то правий, з огляду на бидло.
Кому була вигідна, смерть В'ячеслава Чорновола, перед виборами??
Литвин з кучмою, можуть все пояснити на пальцях, разом з отими «чесними ділками» з МВС, що розслідували убивство, поки і не затерли усі сліди!!
Кацапам та нинішній владі Зеленського.
А шуфрич з іншими ригоАНАЛАМИ, дивно продовжують і далі гадити Україні, але тепер, із служками приблуд95!!
Шиферів на гроші розкручували, а Українців, просто убивають ждуни та коригувальники за вказівкою фсб!!
" сєньор-галадамор.." бу- га- га..
" *********** палічкамі ********** єлєктрічєство.."- бу- га- га..
- 0 вбитих з опзж
- 0 вбитих московських попів
- 0 вбитих Арестовичів і Ермаків
Вбиті Фаріон і Парубій. АБО МИ ЇХ ЗНИЩИМО або вони нас і вони не панькаються як ми з ними!!!
Парубій, Фаріон, ітд.
Але чомусь не вбивають провладних гнид, зелених депутатиків типу арахамій чи коля тищенко, навіть не чіпають бувших чи теперішних депутатів ригів типа Бойко, ітд.
Як так виходить?
Але .... ну якого х. говорити про бл. якогось "боха"???
ця сама боха, схвалює(а як?) тупо "освячення" ракет для ... ну, для жертвоприношення ****!!!!! і нєх..уй говорити про того ж "боха", який - ... ну... от коли орки капище відкрили, я казав - будуть жертви.
я просто не знаю, віруни тупо спеціально такі дебіли, чи це щось інше?
ТА **** ВАШ ЖЕ БОб І ХАВАЄ ОЦЕ ВСЕ! він - Яхве, читайте про "всесв. потоп", ідіоти, чи щось гірше? ви тупо не бачите, що це якраз..... ну, як там десь "сонце" любило на пірамідах коли знищували жертви. так тут ще гірше, тут мільйони, а не сотні(я сумую за жертвами там на мезоамериці чи що)
а тут тупо .... скиглять за явним жертвоприношенням. так тоді ХТО ви то є?
я не орк і не скажу - "такі самі", але просто ви або ... ну, на дебілів не думають шо вони дебіли, або ви в якісь змові(і це виглядає що я орківську тему сказав, проте - ЯК на це дивитись? лижете ж. ОПі)
пан Андрій все свідоме життя віддав боротьбі за волю України
.
Квартальщина та її холуї добивають все українське в Україні.