Это выстрел в сердце Украины, - Порошенко отреагировал на убийство Андрея Парубия

Убийство Андрея Парубия - это выстрел в сердце Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях пишет Петр Порошенко.

"К сожалению, это правда. Моего многолетнего боевого товарища еще с начала 2000-х, побратима Андрея Парубия нелюди застрелили во Львове. Что точно можно сказать - эти чудовища боятся и поэтому убивают настоящих патриотов и сильных людей. Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие Независимости. Андрей - великий Человек и настоящий друг. За это они и мстят, этого и боятся", - пишет Порошенко.

"Это преступление - это не просто выстрелы в человека. Это выстрел в Армию. Это выстрел в Язык. Это выстрел в Веру. Это выстрел в сердце Украины", - отмечает пятый Президент.

"Андрей делал все возможное для создания украинской армии. Особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана. Андрей сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности. А во время борьбы за Томос для Православной Церкви Украины я постоянно чувствовал его поддержку как Главы Верховной Рады", - напомнил Порошенко.

"Но враг никогда не сможет убить идеалы, за которые жил и боролся Андрей Парубий. Мы вместе прошли Майдан, пережили тяжелые годы войны, утверждали украинскую государственность. Его мужество, жертвенность и преданность Украине останутся навсегда в сердцах миллионов", - пишет Петр Порошенко.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Украина потеряла великого сына, но его дело будет жить до тех пор, пока живет наше государство. Это - акт террора, и дело чести спецслужб и правоохранителей найти и наказать виновных и причастных. Вечная память и вечная слава Андрею Парубию. Герои не умирают... Слава Украине!", - пишет пятый Президент.

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз.