3 569 50

Это выстрел в сердце Украины, - Порошенко отреагировал на убийство Андрея Парубия

Убийство Андрея Парубия - это выстрел в сердце Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях пишет Петр Порошенко.

Парубий на митингах

"К сожалению, это правда. Моего многолетнего боевого товарища еще с начала 2000-х, побратима Андрея Парубия нелюди застрелили во Львове. Что точно можно сказать - эти чудовища боятся и поэтому убивают настоящих патриотов и сильных людей. Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие Независимости. Андрей - великий Человек и настоящий друг. За это они и мстят, этого и боятся", - пишет Порошенко.

Парубий

"Это преступление - это не просто выстрелы в человека. Это выстрел в Армию. Это выстрел в Язык. Это выстрел в Веру. Это выстрел в сердце Украины", - отмечает пятый Президент.

Парубий в Раде

"Андрей делал все возможное для создания украинской армии. Особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана. Андрей сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности. А во время борьбы за Томос для Православной Церкви Украины я постоянно чувствовал его поддержку как Главы Верховной Рады", - напомнил Порошенко.

Также читайте: Экс-глава Верховной Рады Парубий погиб от огнестрельных ранений, - руководитель львовской экстренной медпомощи Васько

Парубий и Порошенко

"Но враг никогда не сможет убить идеалы, за которые жил и боролся Андрей Парубий. Мы вместе прошли Майдан, пережили тяжелые годы войны, утверждали украинскую государственность. Его мужество, жертвенность и преданность Украине останутся навсегда в сердцах миллионов", - пишет Петр Порошенко.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Украина потеряла великого сына, но его дело будет жить до тех пор, пока живет наше государство. Это - акт террора, и дело чести спецслужб и правоохранителей найти и наказать виновных и причастных. Вечная память и вечная слава Андрею Парубию. Герои не умирают... Слава Украине!", - пишет пятый Президент.

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз.

+20
Він був Людиною!
Чи кацапи чи зелені,зараз вже,нажаль зрозуміло,що прагнення в них одні самі.
30.08.2025 13:56
+17
Це велика втрата для всього патріотичного табору України!!
30.08.2025 13:58
+13
- 0 вбитих слуг
- 0 вбитих з опзж
- 0 вбитих московських попів
- 0 вбитих Арестовичів і Ермаків

Вбиті Фаріон і Парубій. АБО МИ ЇХ ЗНИЩИМО або вони нас і вони не панькаються як ми з ними!!!
30.08.2025 14:03
Він був Людиною!
Чи кацапи чи зелені,зараз вже,нажаль зрозуміло,що прагнення в них одні самі.
30.08.2025 13:56
https://www.youtube.com/watch?v=QGStK29p5_I https://www.youtube.com/watch?v=Парубій прокоментував жарти "Кварталу 95" та показав таємну кухню в кабінеті

Вічна пам"ять добрій людині , вірному сину України !
30.08.2025 14:17
У фсб багатомільйонний список українців, яких ці виродки планують вбити. Хочеш жити, стань сердючкою, без мови, культури, рідної землі
30.08.2025 13:58
Ні, не багатомільйонний. Таких патріотів, яким був Андрій, в Україні не так багато.

Натомість мультимільйонний загін сірих "какіхразніц" поки що присутній.
30.08.2025 14:03
30.08.2025 14:09
Це велика втрата для всього патріотичного табору України!!
30.08.2025 13:58
мені то вже ясно що пуйло досягне мети.
ну тупо про ідіотизм наріду, ***** прогадав, але ненадовго. він то правий, з огляду на бидло.
30.08.2025 14:11
$10m на ликвидацию ВСЕХ двойников путлера: USDT TRC20 TN4nFHCKGJZxVQEM8gw2RLNpJrC4VettaN
30.08.2025 14:23
Демонстративно вбивство..бо наразі парубій ніхто...просто щоб боялися..як і Фаріон( хоча вона мені ніколи не подобалась)
30.08.2025 14:00
Кому вигідна смерть Парубія?
30.08.2025 14:01
Опозажопникам та служкам, вибори!!!
Кому була вигідна, смерть В'ячеслава Чорновола, перед виборами??
Литвин з кучмою, можуть все пояснити на пальцях, разом з отими «чесними ділками» з МВС, що розслідували убивство, поки і не затерли усі сліди!!
30.08.2025 14:06
тем, кто хочет скрыть правду про Майдан
30.08.2025 14:34
антиукраїнський владі
30.08.2025 14:09
Як демонстрація долі патріотів незалежної України?

Кацапам та нинішній владі Зеленського.
30.08.2025 14:19
Це виклик для Патріотів України, які боронять державу від московського лайна, що осіло в Урядовому кварталі!!
А шуфрич з іншими ригоАНАЛАМИ, дивно продовжують і далі гадити Україні, але тепер, із служками приблуд95!!
Шиферів на гроші розкручували, а Українців, просто убивають ждуни та коригувальники за вказівкою фсб!!
30.08.2025 14:02
Помню нынешний членограй Когда ещё не был Зезидентом, глумился и над пПарубиём. А теперь будет корчить скорбное лицо.
30.08.2025 14:02
Ну так, з яких трагедій не глумився Зеленьський?
" сєньор-галадамор.." бу- га- га..
" *********** палічкамі ********** єлєктрічєство.."- бу- га- га..
30.08.2025 14:16
- 0 вбитих слуг
- 0 вбитих з опзж
- 0 вбитих московських попів
- 0 вбитих Арестовичів і Ермаків

Вбиті Фаріон і Парубій. АБО МИ ЇХ ЗНИЩИМО або вони нас і вони не панькаються як ми з ними!!!
30.08.2025 14:03
згоден. правда з ОПЗЖ застрелили Ківу на Москві і Портнова в Іспанії але це якісь внутрішні конфлікти...,все інше вірно
30.08.2025 14:06
Їх застрелили не в Україні, тут їм виділялася велика охорона.
30.08.2025 14:22
Бузина.
30.08.2025 14:24
30.08.2025 14:15
Вбивають тільки чомусь проукраїнських та опозиційно налаштованих діячів.
Парубій, Фаріон, ітд.
Але чомусь не вбивають провладних гнид, зелених депутатиків типу арахамій чи коля тищенко, навіть не чіпають бувших чи теперішних депутатів ригів типа Бойко, ітд.

Як так виходить?
30.08.2025 14:04
відповіді немає але питання залишаються...якщо це Рашка,чого вона ліквідовує людей що не мають влади,а ті хто мають реальну владу живі і в безпеці...не логічно якось
30.08.2025 14:08
бо при владі - ЗЄльоні
30.08.2025 14:11
Ясно що так могло статись.
Але .... ну якого х. говорити про бл. якогось "боха"???
ця сама боха, схвалює(а як?) тупо "освячення" ракет для ... ну, для жертвоприношення ****!!!!! і нєх..уй говорити про того ж "боха", який - ... ну... от коли орки капище відкрили, я казав - будуть жертви.
я просто не знаю, віруни тупо спеціально такі дебіли, чи це щось інше?
ТА **** ВАШ ЖЕ БОб І ХАВАЄ ОЦЕ ВСЕ! він - Яхве, читайте про "всесв. потоп", ідіоти, чи щось гірше? ви тупо не бачите, що це якраз..... ну, як там десь "сонце" любило на пірамідах коли знищували жертви. так тут ще гірше, тут мільйони, а не сотні(я сумую за жертвами там на мезоамериці чи що)
а тут тупо .... скиглять за явним жертвоприношенням. так тоді ХТО ви то є?
я не орк і не скажу - "такі самі", але просто ви або ... ну, на дебілів не думають шо вони дебіли, або ви в якісь змові(і це виглядає що я орківську тему сказав, проте - ЯК на це дивитись? лижете ж. ОПі)
30.08.2025 14:07
Дійсно,людина вже не займала жодної посади.Не командував чимось на фронті.Це просто терор,як бомбардування України,щоб залякати.Але це також і приклад того,а що буде ,якщо капітулювати: частину патріотичного населення саме так і зачистять,і в масштабах не таких,як поодиноке вбивство,а в масштабах Оленівки чи Гулагу((Вічна пам'ять Андрію Парубію.Смерть його не буде забута та буде помщена.
30.08.2025 14:08
Страшна біль.💔🥀🥀
30.08.2025 14:09
Герою Слава !

пан Андрій все свідоме життя віддав боротьбі за волю України

.
30.08.2025 14:09
Ну і куди вертатися нашім дітя і онукам ?!!!! зеленський 🤡 шоб ти здох разом з всією ОПою !!!!!
30.08.2025 14:10
Влада Zеленого таких патріотів як Андрій, вважає за ворогів. Вони не дозволили їй злити країну згідно Оманських угод, не дозволяли зовсім знахабніти від необмеженої влади. В оточенні Гундосого або крадій, або колоборант, або мерзотник. Портнов вам в приклад.
30.08.2025 14:12
Головне щоб і Пороха не грохнули. Хоча дивлячись шо за "ліца" у нас при владі... Узбекі, евреї, татари, грузини... І раз за разом вбивають патріотів націоналістів. "Савпаденіє? нє думаю.."
30.08.2025 14:16
Вбивство Парубія було здійснено не тому що він був якимсь видатним діячем. Його вбили за впізнаваність. Як добре відому своїми патріотичними поглядами особу. Його імя в Україні знають всі. Щоб розкрутити до такої впізнаваності і відомості будь-яке зелене лайно потрібно витратити мільярди. Звідси найбільш зацікавленими у його вбивстві є противники і вороги українського патріотизму. Підозрюю що замовлення надійшло з Офісу Президента. Гарантією недоторканості і безкарності "зелених" після виборів буде тільки черговий манкурт або представник меншин на посаді Президента. Це превентивний і символічний удар по українському патріотизму в "столиці українського націоналізму". "... В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе"...
30.08.2025 14:16
Пам'ять, Слава і Місце в Історії Держави Україна!💔💙 💛
30.08.2025 14:19
Бужу, не популярним!( путін/ *****, зеленський- - таке саме), якби пане Андрій, послав *****, зеленського,коли той оголосив, перевибори в Раду... невідомо як би повернулась історія....
30.08.2025 14:20
То Ви б його і винесли з Ради... Так хотіли Голобородька, що під час війни вибрати нікчемну маріонетку Бені требе геть здуріти.
30.08.2025 14:24
При слугоригах вбивають найкращих, а все сміття заходить і заходить у владні кабінети не для розбудови України, а для її пограбування, для знищення патріотів і самої України. Вони тут роблять росію-2, тільки с прапором України.. Такі як міндічі, чернишови, шурми та інші слугориги крадуть і втікають рошкішно жити за кордоном, в цивілізованних країніх, крадуть на армії мільярди...ще не так давно вбили патріота в Одесі, Фаріон у Львові, жодного "какая разніца" з оточення Голобородька, а непотріб сама живе за наш рахунок і дозволила сюди перебратися всьому сміттю-антимайданівцям із даумбасу, Криму і Засрашки. Не вірте слугоригам попри їх гучні заяви - вони вороги України.
30.08.2025 14:21
Демьян тот ещё "патриот" был..
30.08.2025 14:27
щє раз - Петро Олексійовичу, ховайте сімью - це були не кацапи, це були зелені карлики...
30.08.2025 14:23
Велика втрата для кожного з нас.
30.08.2025 14:25
Вбили какцапи... на зелених тільки нардеп Поляков, який збирався дати свілчення про зарплати в конвертах. Як там справа? Закрита?
30.08.2025 14:26
Кажуть шо поліція вийшла на слід вбивці
30.08.2025 14:27
Тактика как бы простая. Если вычистить страну от патриотов - то останется только всякая шваль. Работает как часы.
30.08.2025 14:30
СБУ, поліція попередили 108 замахів на Го@дона, але тупо забили на життя державного діяча найвищого рангу, колишнього голови Верховної Ради.
Квартальщина та її холуї добивають все українське в Україні.
30.08.2025 14:32
30.08.2025 14:34
Парубій ГІГАНТ... Все інше, за незначним виключенням - їх можна перерахувати на пальцях ... пристосуванці, таргани.
30.08.2025 14:37
 
 