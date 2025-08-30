Руководители государства не считают частью своих обязанностей защищать даже тех, кто им не нравится, - Филатов об убийстве Парубия

Мэр Днепра Борис Филатов призвал сегодняшнюю власть информировать людей, на которых может быть совершено покушение, и предоставлять госохрану бывшим руководителям государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бориса Филатова в соцсети фейсбук.

"Только вчера я написал о "молчаливой ревности" и о том, что руководители государства (почему-то) не считают частью своих обязанностей защищать даже тех, кто им не нравится.

А уже сегодня убит Андрей Парубий.

Не просто оппозиционер и один из лидеров Майдана - а глава Верховной Рады, секретарь СНБО и, фактически, однин из руководителей государства в свое время", - написал Филатов.

Как отмечает Филатов, довольно позорно выглядят сухие сообщения, мол, "ну мы здесь сейчас разберемся, все поручения правоохранителям розданы"

"Это вызов всем нам. Стране, обществу, элитам. Каждому, кто стоял на Майдане и боролся за Украину с 2014 года. Даже если они вам не нравятся. Делая вид, что это обыденное событие, вы демотивируете всех: страну, общество, элиты", - отмечает мэр Днепра.

Филатов обращается к руководителям государства с вопросами: "Где оперативное информирование людей, на которых может быть совершено покушение? Где государственная охрана бывших руководителей государства? Где политические/дипломатические реакции на демарши иностранных государств против украинских патриотов? Где? Где? Где? Где? Нехорошо, не по-человечески. Гадко".

"А братик Андрей, тебе я напомню пункт 1 Декалога: "Получишь Украинское Государство, или погибнешь в борьбе за него". Ты не предал ни себя, ни свои принципы, ни Украину. Спи спокойно, Великий Рыцарь", - написал Филатов.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".