Руководители государства не считают частью своих обязанностей защищать даже тех, кто им не нравится, - Филатов об убийстве Парубия
Мэр Днепра Борис Филатов призвал сегодняшнюю власть информировать людей, на которых может быть совершено покушение, и предоставлять госохрану бывшим руководителям государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бориса Филатова в соцсети фейсбук.
"Только вчера я написал о "молчаливой ревности" и о том, что руководители государства (почему-то) не считают частью своих обязанностей защищать даже тех, кто им не нравится.
А уже сегодня убит Андрей Парубий.
Не просто оппозиционер и один из лидеров Майдана - а глава Верховной Рады, секретарь СНБО и, фактически, однин из руководителей государства в свое время", - написал Филатов.
Как отмечает Филатов, довольно позорно выглядят сухие сообщения, мол, "ну мы здесь сейчас разберемся, все поручения правоохранителям розданы"
"Это вызов всем нам. Стране, обществу, элитам. Каждому, кто стоял на Майдане и боролся за Украину с 2014 года. Даже если они вам не нравятся. Делая вид, что это обыденное событие, вы демотивируете всех: страну, общество, элиты", - отмечает мэр Днепра.
Филатов обращается к руководителям государства с вопросами: "Где оперативное информирование людей, на которых может быть совершено покушение? Где государственная охрана бывших руководителей государства? Где политические/дипломатические реакции на демарши иностранных государств против украинских патриотов? Где? Где? Где? Где? Нехорошо, не по-человечески. Гадко".
"А братик Андрей, тебе я напомню пункт 1 Декалога: "Получишь Украинское Государство, или погибнешь в борьбе за него". Ты не предал ни себя, ни свои принципы, ни Украину. Спи спокойно, Великий Рыцарь", - написал Филатов.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
То про який захист мова?
Навпаки..
Зеля радий цьому.
Якщо не сам приймав рішення про ліквідацію.
Так тиж їх обрав.
Невже за Пороха голосував?
прострочене вонюче малороське зелене гімно!!!!
чим далі ця ***** при владі, тим скоріше загибель україни!
це ж, яку треба мати печінку........
парторги не потягували методично!
парторги, це огого......
я ж кажу, надлюдина з залізним лівером!
три дні.
еххх, ***!
так і не спіймали!
може Єтті ?
єтті, то культ та наукова тєма.
мєнти, то кончена ******!
Совпадєніє? Авжеж.
Логіка цілком зрощуміла ... але - ось наприклад 16.04.2015 був вбитий Олесь Бузина - тобто Філатов вважає , що його також слід було захищати ?
*захищати навіть тих, хто їм не подобається*.
Це як? Я щось не зрозумів.
Цитата щодо Вовки - Янелоха"
А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",
Й чому це сталося після тьорок на таємній квартирі Віткоффа з ДЕЛЕГАЦІЄЮ УКРАЇНИ ( в рожі Козира за підтримки Кислиці в Нью-Йорку). Це що міждержавна зустріч Делегації України . Ні це тьорки за командою Хйла через Віткоффа з агентом Козирем.
І на Кучму ? нашого славного Лєоніда Даніловіча...якщо він звичайно в Україні.
А на тих хто виїхав з України ,теж ?
Вони знищили Портнова як претендента на майбутній вплив на політику в Україні, як сундук страшних компроматів , сундук більший в рази ніж офшорні здобутки МАРОДЕРАТУ за війну.
Як ТАТАРОВ буде давати вказівки спецам розслідувати вбиство Праубія - це знущання над здоровим глуздом.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Держава повинна давати можливість народжувати тут із перспективою майбутнього. А так 3 здохло - 1 народився. І це без фронтових втрат.
Держава повинна давати зарплати й пенсії, щоб не думав, а як проснутися завтра. Ви ж даєте лише красти чинушам і слабовикам.
Але держави немає. Тому й тікає молодь та кваліфіковані працівники. Ви срать на них хотіли і є...в рот.
Казав ваш Галущенко "потурбуйтеся про себе самі".
Ось кожен українець і робить це. Доводиться вчитися це робити.
Але земля, але це не Держава.
Ця мстлива закомплексована та самозакохана падлюка все пам'ятає...
https://youtu.be/f0ECLc9aBn4?si=B8Nlu9vqLz2ddAFY
гламурно-какаразнічних пдрів типу Гордона, який нахєр кому всрався, мусора Зєлі показово "охороняють" - аж гай гуде, а справжні Українці в "країні мрії" Зєлєнскага винищуються - просто так...
хто проти доступної легальної зброї для кожного Українця - той подєльник татаровців та ***** і усіх бариг асфальтоукладників-чонгарОвців зєлєнскага..
Этой власти на Украину - посрать
Чтобы воровать дальше безнаказанно
Они убьют не только Парубия
Вам покушения на Залужного - которые никто так и не расследовал
Мало показалось?
Его в Лондон отправили для чего?
Чтобы в Лондоне убить вв итоге!!!!!
**** не ясно?