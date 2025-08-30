РУС
4 948 73

Руководители государства не считают частью своих обязанностей защищать даже тех, кто им не нравится, - Филатов об убийстве Парубия

Филатов об убийстве Парубия

Мэр Днепра Борис Филатов призвал сегодняшнюю власть информировать людей, на которых может быть совершено покушение, и предоставлять госохрану бывшим руководителям государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бориса Филатова в соцсети фейсбук.

"Только вчера я написал о "молчаливой ревности" и о том, что руководители государства (почему-то) не считают частью своих обязанностей защищать даже тех, кто им не нравится.

А уже сегодня убит Андрей Парубий.

Не просто оппозиционер и один из лидеров Майдана - а глава Верховной Рады, секретарь СНБО и, фактически, однин из руководителей государства в свое время", - написал Филатов.

Как отмечает Филатов, довольно позорно выглядят сухие сообщения, мол, "ну мы здесь сейчас разберемся, все поручения правоохранителям розданы"

"Это вызов всем нам. Стране, обществу, элитам. Каждому, кто стоял на Майдане и боролся за Украину с 2014 года. Даже если они вам не нравятся. Делая вид, что это обыденное событие, вы демотивируете всех: страну, общество, элиты", - отмечает мэр Днепра.

Филатов обращается к руководителям государства с вопросами: "Где оперативное информирование людей, на которых может быть совершено покушение? Где государственная охрана бывших руководителей государства? Где политические/дипломатические реакции на демарши иностранных государств против украинских патриотов? Где? Где? Где? Где? Нехорошо, не по-человечески. Гадко".

"А братик Андрей, тебе я напомню пункт 1 Декалога: "Получишь Украинское Государство, или погибнешь в борьбе за него". Ты не предал ни себя, ни свои принципы, ни Украину. Спи спокойно, Великий Рыцарь", - написал Филатов.

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Вони Гордона захищають... 50 вбивст попередили, державники їм пох. Портнова в Україні берегли. 10 охоронників ходило з ним. Коряченцева (Юзіка) 5 охоронників береже і дві машини супроводу.
30.08.2025 15:15 Ответить
Тому що зелена гнида мстива та особисто ненавиділа Парубія, як опозиційного та проукраїнського діяча.
То про який захист мова?
Навпаки..
Зеля радий цьому.
Якщо не сам приймав рішення про ліквідацію.
30.08.2025 15:13 Ответить
На жаль, вбивають патріотів, а чучма та литвин спокійно потягують віскарик на своїх дачах...
30.08.2025 15:15 Ответить
Все простіше, він просто довбойоб, зами в нього також довбойби які набрали собі у відділи кумів,братів,сватів які ***** нерозуміють. Малюють якісь графіки та іншу *****.
Так тиж їх обрав.
Невже за Пороха голосував?
30.08.2025 15:41 Ответить
Не думаю що вони довбойоби. Зеля працює за гроші, хоч і наркет. Решта - з різних причин: гроші, влада, мацковські баби.
30.08.2025 15:44 Ответить
і дійсно щось найпотужніший гундосик України якось підозріло мовчить...

30.08.2025 16:39 Ответить
Шифери, міндіч, шурма, чернишов, шуфрич, коломойський, та ще сотні приблуд95, захищені ПОТУЖНО!!!
30.08.2025 17:08 Ответить
керівники держави?
прострочене вонюче малороське зелене гімно!!!!
чим далі ця ***** при владі, тим скоріше загибель україни!
30.08.2025 15:13 Ответить
і стерненка!
30.08.2025 15:22 Ответить
Юзік це золото партії, а цього золота(лайна) пару центнерів, ось тому і 5 охоронців
30.08.2025 15:26 Ответить
Слухала блогера Гордана ( журналіст раніше на Громадському) - більше закликав писати про підтримку Зеленскьму ніж слухати гостя та реагувати.Гість бу Рашкін, який на використання його зразу відреагував - а за Єрмака почєму нє призиваєтє?
30.08.2025 16:07 Ответить
це вже було "після розкритого Малюком замаху"
30.08.2025 16:08 Ответить
чучма, взагалі, надлюдина!
це ж, яку треба мати печінку........
30.08.2025 15:23 Ответить
Ну він же не гопота як зечара бєглий. Він потягує методично, без шкоди для здоров'я.
30.08.2025 15:27 Ответить
нєєєєє.....
парторги не потягували методично!
парторги, це огого......
я ж кажу, надлюдина з залізним лівером!
30.08.2025 15:30 Ответить
Так чучма ж був красним дірєктором, а не парторгом
30.08.2025 15:36 Ответить
У нього своя метода - ******* випите брудними шкарпетками.
30.08.2025 15:32 Ответить
А які до Кучми притензії ...? Хіба не він , з Медведчуком , представляв Україну у "мінських угодах" ...?
30.08.2025 15:24 Ответить
У нього гріхів багато було ще задовго до переговорів... А то шо його Порошенко туди тягав то така методика була, тягнути час, щоб хоч якусь армію відродити. Думаєш вони не розуміли, що кацап рано чи пізно всеодно попре повномаштабно?
30.08.2025 15:30 Ответить
Ні, він теж готувався. Почекав поки у нас вибори пройдуть, змінеться влада і тоді посунув. Він (*****) думав, що при Зеленському все посиплеться набагато швидше, ніж при Порошенко. Але ***** прорахувався на відданості та хоробрості простих українців, які не зважаючи на владу дали відсіч на яку ***** не сподівався
30.08.2025 15:43 Ответить
Ну ти й мерзота шашлична. Сподіваюсь в тебе вже четверта стадія раку.
30.08.2025 15:50 Ответить
Пам'ятаєте як зенелох про " замах" на свого кореша шефіра з требуни в ЄС плакав? " керівники" держави мають тільки один обов'язок,захищати свої статки,обікравши,розмародеривши країну якою " керують".,та статки які вони собі зробили на крові Українців.
30.08.2025 15:17 Ответить
купа мєнтів по лісам просіювали кожну шишку.
три дні.
еххх, ***!
так і не спіймали!
30.08.2025 15:25 Ответить
у вас якісь здичавілі мєнти .по лісах ходять,шишки просіюють.
може Єтті ?
30.08.2025 15:39 Ответить
нєнє!
єтті, то культ та наукова тєма.
мєнти, то кончена ******!
30.08.2025 15:43 Ответить
Вчора написав, сьогодні вбивство.
Совпадєніє? Авжеж.
30.08.2025 15:17 Ответить
нє думаю
30.08.2025 15:31 Ответить
Я згадую як Гундоса почвара, його кривляла в Кварталі...
30.08.2025 15:18 Ответить
Сергій Шефір про жарти «Кварталу» над дефектами речи Андрія Парубія: "Не соромно, бо це - гумор"
30.08.2025 15:45 Ответить
Керівники держави не вважають частиною своїх обов'язків захищати навіть тих, хто їм не подобається, - Філатов Джерело: https://censor.net/ua/n3571361
Логіка цілком зрощуміла ... але - ось наприклад 16.04.2015 був вбитий Олесь Бузина - тобто Філатов вважає , що його також слід було захищати ?
30.08.2025 15:18 Ответить
Яка логіка?
*захищати навіть тих, хто їм не подобається*.
Це як? Я щось не зрозумів.
30.08.2025 15:25 Ответить
Так і я не зрозумів ... Філатов пропонує "захищати навіть тих, хто їм не подобається" - з юридичної точки зору це 100% вірно ... але - всіх це всіх ! Тобто - і ригоАналів і всіляких підкацапників також треба захищати ?
30.08.2025 15:29 Ответить
Абсолютно вірно...пропонується захищати Януковіча і Люсю...ані жє дісідєнти
30.08.2025 15:30 Ответить
Ці "керівники" навіть власний народ не хочуть захищати, не те що політичних оппонентів.
30.08.2025 15:20 Ответить
Парубій не просто неподобається ЯНЕЛОХУ - він його ненавидить ще за часів відведення від захисних ліній оборони за умовами ОМАНСЬКОЇ змови Патрушев-Єрмак -зЄ

Цитата щодо Вовки - Янелоха"
А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",

Й чому це сталося після тьорок на таємній квартирі Віткоффа з ДЕЛЕГАЦІЄЮ УКРАЇНИ ( в рожі Козира за підтримки Кислиці в Нью-Йорку). Це що міждержавна зустріч Делегації України . Ні це тьорки за командою Хйла через Віткоффа з агентом Козирем.
30.08.2025 15:20 Ответить
Татаров не охороняє навіть тих кого ненавидить Вовка =Кремль?... Та він організовує ці вбивства
30.08.2025 15:22 Ответить
пам'ятаєте скільки шуму було після псевдо замаху на друга зелі Щефіра. Скільки там було Аваковців? Но то була вистава в дусі 95 кварталу. Насправді їх турбують лише власні дупи
30.08.2025 15:26 Ответить
Стаття 3
30.08.2025 15:32 Ответить
Погодитись із Борисом Філатовим можна і треба!
30.08.2025 15:27 Ответить
Справедливі слова.
30.08.2025 15:28 Ответить
на яких може бути скоєний замах, і надавати держохорону колишнім керівникам держави.
І на Кучму ? нашого славного Лєоніда Даніловіча...якщо він звичайно в Україні.
А на тих хто виїхав з України ,теж ?
30.08.2025 15:28 Ответить
Зєльоні тварюки Стефаншину , котру з ригівських часів захищав Портнов , два судам З КРЕМЛЯ її не чіпати , підсудну лярву заховали в ПОСЛИЦЮ до США!!!
Вони знищили Портнова як претендента на майбутній вплив на політику в Україні, як сундук страшних компроматів , сундук більший в рази ніж офшорні здобутки МАРОДЕРАТУ за війну.
Як ТАТАРОВ буде давати вказівки спецам розслідувати вбиство Праубія - це знущання над здоровим глуздом.
30.08.2025 15:34 Ответить
Він у Франції
30.08.2025 15:39 Ответить
от бідолага ...жебракує...дісідєнт
30.08.2025 15:46 Ответить
Державна охорона не має взагалі захищати бувших корівників держави,як накерували так хай і живуть.
30.08.2025 15:30 Ответить
так воно і є
30.08.2025 16:48 Ответить
В заголовке хромает логика.
30.08.2025 15:31 Ответить
Вбивство Парубія це реванш антимайдана, штаб квартира знаходиться на Банковій.
30.08.2025 15:31 Ответить
Так конституція на паузі Стаття 3

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
30.08.2025 15:31 Ответить
який захист можна організувати в державі, де при владі вороги цієї держави??? у 2019 мудрий нарід, зазомбований 4-річним серіалом-політтехнологієй, наобирав власній країні вирок... зливши майбутнє власної держави в унітаз.
30.08.2025 15:33 Ответить
я все чекав коли ж почнеться стандартне виття, "у всьому винен Зеленський" - перший пошол!
30.08.2025 15:36 Ответить
Розкажіть це жителям Бучі, які очікували на травневі шашлики.
30.08.2025 15:39 Ответить
Демагогія, це головний прийом Зеленського у президентській кампанії 19 року.
30.08.2025 15:52 Ответить
у нього були чудові, високопрофесійні "вчителі"!
30.08.2025 16:11 Ответить
Чому колишньому Голові Верховної Ради України Парубію не було надано державну охорону? Мабуть тому що Зеленський його особисто ненавидів!
30.08.2025 15:37 Ответить
прошу повідомити мені номер карти Філатова - пошлю йому грошей, щоб купив пару пачок памперсів!
30.08.2025 15:38 Ответить
пропоную захищати Рюриковичів
30.08.2025 15:49 Ответить
Ой Філатов, дивись. Ще й тебе застрелять.
30.08.2025 15:38 Ответить
Держава повинна захищати кожного громадянина. А не своїх злодіїв.

Держава повинна давати можливість народжувати тут із перспективою майбутнього. А так 3 здохло - 1 народився. І це без фронтових втрат.

Держава повинна давати зарплати й пенсії, щоб не думав, а як проснутися завтра. Ви ж даєте лише красти чинушам і слабовикам.

Але держави немає. Тому й тікає молодь та кваліфіковані працівники. Ви срать на них хотіли і є...в рот.

Казав ваш Галущенко "потурбуйтеся про себе самі".
Ось кожен українець і робить це. Доводиться вчитися це робити.
Але земля, але це не Держава.
30.08.2025 15:46 Ответить
******* у владі - головна загроза Україні!
30.08.2025 15:56 Ответить
Чого люди низького зросту такі слизькі такі мстиві і в той час жалюгідні? Відправте цього недолугого клоуна у відставку, бажано на нари.
30.08.2025 15:57 Ответить
Гадаєте зєля забув фразу Парубія, після його виступу у ВР?
Ця мстлива закомплексована та самозакохана падлюка все пам'ятає...
https://youtu.be/f0ECLc9aBn4?si=B8Nlu9vqLz2ddAFY
30.08.2025 16:05 Ответить
ФСБ традиційно зачищає територію перед виборами для своїх. Минулого разу у них дуже добре вийшло - ніхто не приніс Україні скільки горя як абсолютно проросійські, непідготовлені до державного управління і далекі від розуміння елементарних політичних процесів слуги народу. Зараз будуть протягувати таких, як слуги, або ще тупіших.
30.08.2025 16:14 Ответить
ця смерть на совісті (якщо є така) Зєлі Підєрмачно-Татаровської..
гламурно-какаразнічних пдрів типу Гордона, який нахєр кому всрався, мусора Зєлі показово "охороняють" - аж гай гуде, а справжні Українці в "країні мрії" Зєлєнскага винищуються - просто так...
хто проти доступної легальної зброї для кожного Українця - той подєльник татаровців та ***** і усіх бариг асфальтоукладників-чонгарОвців зєлєнскага..
30.08.2025 16:20 Ответить
Свободу Коломийському!!?
30.08.2025 16:23 Ответить
Вы о чем вообще?
Этой власти на Украину - посрать
Чтобы воровать дальше безнаказанно
Они убьют не только Парубия
Вам покушения на Залужного - которые никто так и не расследовал
Мало показалось?
Его в Лондон отправили для чего?
Чтобы в Лондоне убить вв итоге!!!!!
**** не ясно?
30.08.2025 16:35 Ответить
Немає "керівників Держави", є проросійськи пристосуванці- зеленський, єрмак, татаров, подоляка, та інш. ...
30.08.2025 16:45 Ответить
Парубій -не керівник держави. Якщо кожному депутату надавати охорону за кошти платників податків, то ці платники податків будуть ходити голими. Всі ці особи далеко не бідні люди. Нехай самі собі ЗА ВЛАСНИЙ КОШТ і винаймають охорону.
30.08.2025 16:46 Ответить
 
 